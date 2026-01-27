România, cine ești? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV
Cotidianul de Hunedoara, 27 ianuarie 2026 13:20
România, cine ești? este construită pe principiile solution-based journalism, un format rar întâlnit în televiziunea românească.
Acum 10 minute
13:50
Negocierile românilor cu băncile ating maturitatea: aproape toate cazurile se rezolvă amiabil # Cotidianul de Hunedoara
În 2025, CSALB a înregistrat cea mai mare rată de succes a negocierilor dintre consumatori și bănci: 96% dintre cazuri s-au încheiat amiabil, în doar 13 zile în medie. Numărul cererilor a scăzut față de anii anteriori, pe fondul reducerii solicitărilor către IFN-uri și al cererilor privind Biroul de Credit, în timp ce beneficiile totale au depășit 3,2 milioane de euro.
13:50
Judecătoarea Adriana Stoicescu avertizează că problema infracționalității juvenile nu se rezolvă prin schimbări legislative pripite, ci prin investiții serioase în educație și responsabilitate socială, criticând actualele dezbateri politice și influențele negative asupra tinerilor.
Acum o oră
13:20
România, cine ești? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV
România, cine ești? este construită pe principiile solution-based journalism, un format rar întâlnit în televiziunea românească.
13:20
Victoria Beckham a fost decorată la Paris cu titlul de Ofițer al Artelor și Literelor pentru succesul mărcii sale de modă.
13:20
Autodenunțul șefului penitenciarelor. Permisia turcului evadat, semnată deși avea aviz negativ # Cotidianul de Hunedoara
Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor a recunoscut că el a semnat permisia primită de cetățeanul turc Abdullah Atas, deși își amintește că a existat și un aviz negativ.
13:10
Pîslaru dă de pământ cu fostele guverne: „Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf” # Cotidianul de Hunedoara
„Eu cred că PSD-ul ar trebui să se lămurească, în primul rând, domniile lor, dacă sunt la opoziție sau la guvernare".
13:10
Hidrologii au actualizat prognoza: Risc de viituri rapide şi inundaţii locale # Cotidianul de Hunedoara
Populaţia este sfătuită să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri sau zone inundate şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale.
13:00
Un șofer român plătește acum mai mult pe litrul de benzină decât unul din Suedia, deși venitul mediu în România este de aproape patru ori mai mic.
Acum 2 ore
12:50
Șofer prins cu 120 km/h în București, în timpul unei acțiuni a Poliției Rutiere # Cotidianul de Hunedoara
Poliția Rutieră a aplicat peste 400 de amenzi în București, după ce un șofer a fost prins circulând cu 120 km/h pe un tronson unde limita era de 50 km/h.
12:50
Guvernul caută un rating de țară mai bun. Ce au discutat Bolojan și Nazare cu Fitch # Cotidianul de Hunedoara
Prognoza de creștere economică pentru 2026 este în jur de 1%, iar deficitul bugetar estimat pentru acest an se îndreaptă spre 6%.
12:50
Un studiu a realizat două clasamente: primul măsoară nivelul de trai prin criterii obiective, iar celălalt face o ierarhie pe baza satisfacției declarate de locuitorii fiecărui oraș.
12:40
Ce aparate electrocasnice sunt indispensabile într-o bucătărie modernă din 2026? # Cotidianul de Hunedoara
Contextul energetic actual impune o reconsiderare completă a criteriilor de selecție pentru aparatele mari din bucătărie.
12:40
Prins în Vama Albiţa cu droguri. Bărbatul are dublă cetăţenie – română şi moldovenească # Cotidianul de Hunedoara
El este acuzat de săvârşirea infracţiunii de introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept.
12:30
Procurorul CSM, Claudiu Sandu, afirmă că statul de drept a murit, România devenind un refugiu sigur pentru răufăcători.
12:20
Preşedintele regiunii Lombardia, Attilio Fontana, gazda Jocurilor Olimpice, a declarat că agenţii vor sosi pentru a asigura securitatea delegaţiei americane.
12:00
Culisele răzgândirii. Bolojan tatonează varianta OUG pe reforma administrației. Temerile premierului – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Varianta ca reforma administrației să fie adoptată prin OUG a apărut în discuțiile din interiorul coaliției de luni. Surse participante la discuții spun pentru Cotidianul că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avansat această variantă, urmând ca premierul să analizeze, din punct de vedere juridic, fezabilitatea unei astfel de opțiuni.
12:00
„Acum în acest cadru, am și eu o întrebare: Pe ce bază s-au anulat alegerile dacă voi nu ați fost în stare să demonstrați nimic clar de un an de zile?", a spus liderul suveranist.
12:00
Specialiștii avertizează: Infecția cu acest virus e subdiagnosticată, deși afectează grav pacienții # Cotidianul de Hunedoara
Spitalul CF Timişoara arată, într-o postare pe Facebook că VSR este una dintre cele mai des întâlnite cauze de infecţii respiratorii severe. Simptomele sunt asemănătoare unei răceli Potrivit acestora, simptomele sunt asemănătoare unei răceli obişnuite şi includ febra, congestie nazală şi tuşe uşoară. În formele severe, infecţia poate evolua rapid greutate în respiraţie hipoxemie şi […]
Acum 4 ore
11:50
Șoferii care circulă prin zonele montane sunt avertizați de CNAIR asupra pericolului desprinderii stâncilor de pe versanți. Autoritățile recomandă evitarea staționării lângă munte și reducerea vitezei.
11:40
Un nou sondaj INSCOP arată că societatea este divizată când vine vorba despre Uniunea Europeană.
11:40
VIDEO A intrat la apă. Stadionul de 1,5 miliarde a fost inundat în timpul meciului # Cotidianul de Hunedoara
Renovarea Camp Nou este cel mai costisitor proiect din lumea fotbalului în acest moment.
11:40
Un elev a fost lovit cu maceta într-un liceu din Brăila de un adolescent de 16 ani, aflat sub control judiciar într-un alt dosar penal.
11:20
Gigantul Lukoil presează Guvernul rus pentru scutiri de taxe, după ce prețul petrolului Ural s-a prăbușit.
11:20
Începând din 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00, sunt anunţate acţiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest pentru o perioadă de şapte zile.
11:10
Administrația Trump ar fi fost frustrată de modul în care declarațiile făcute de Bovino și Noem au fost percepute de populație. Trump s-ar fi uitat pentru mai multe ore la televizor după crima lui Alex Pretti.
11:10
Experţii în Holocaust sunt îngrijoraţi, deoarece aceste falsuri subminează credibilitatea realităţii istorice, din motive revizioniste sau din lăcomie.
11:00
Răsturnare de situație. Angajarea răspunderii pe administrație nu e sigură. Bolojan ia în calcul și ordonanța de urgență # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan va decide dacă reforma administrației și pachetul economic vor fi adoptate prin ordonanță sau angajarea răspunderii, variantă care ar putea duce la o moțiune de cenzură.
10:50
Rapperul american a pierdut numeroase contracte comerciale și fani după ce a celebrat regimul nazist în piesele sale.
10:50
Rogobete, primele concluzii după discuții cu asociaţiile de pacienţi despre concedii # Cotidianul de Hunedoara
La sfârşitul lunii decembrie a anului trecut Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale.
10:20
„În urma vânzării TikTok către un grup de afaceri aliniat lui Trump, biroul nostru a primit sesizări — și a confirmat independent cazuri — de suprimare a conținutului critic la adresa președintelui Trump."
10:20
„Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri (un guvern minoritar – n.red.) în perioada următoare, dar e de dorit să avem stabilitate politică", spune premierul Ilie Bolojan.
Acum 6 ore
09:50
Deputatul PNL a fost victima unor hoți care au sustras sume uriașe din mai multe case din Timiș.
09:50
Totuși, liderii AUR au făcut cadou fiecărei persoane întâlnite o cărțulie roșie despre ceea ce ei numesc „lovitura de stat" din România.
08:50
Descoperă cum alegerea dintre dolar și euro îți poate influența valoarea economiilor în 2026 și de ce o strategie adaptată obiectivelor tale, bazată pe stabilitate și diversificare, poate face diferența pe termen lung.
08:50
Europenii traversează un val de pesimism fără precedent. 77% dintre cetățeni se tem că viitorul va fi mai greu, în timp ce Donald Trump este văzut ca un risc global. În România, neîncrederea în politicieni atinge cote alarmante, depășind 90%.
08:10
ADHD la adulți: fenomen ignorat în România. Semne, riscuri și ce arată qEEG înainte de diagnostic # Cotidianul de Hunedoara
ADHD-ul nu este doar o problemă a copilăriei. Mii de adulți din România trăiesc zilnic cu simptome de ADHD nediagnosticat, fără să știe ce se întâmplă cu ei.
08:10
Ministrul Apărării garantează că pensiile și soldele nu vor fi tăiate. În prezent, 75% dintre angajații MApN vizați au decis deja să nu părăsească activitatea.
Acum 8 ore
07:50
Mark Rutte susține că Europa nu este capabilă să se apere singură. Șeful NATO crede că armata europeană este un vis costisitor care ar lăsa continentul fără protecția nucleară a SUA.
06:30
Salvați de concedieri prin amendamentul LOV. Lista primăriilor care evită haosul # Cotidianul de Hunedoara
Concedierile prevăzute în legea privind reforma administrației ar fi putut pune pe butuci unele primării de municipii, însă un amendament susținut puternic de PSD, mai ales prin luările de poziție ale Liei Olguța Vasilescu, calmează parțial situația.
06:00
STUDIU Și diaspora e împărțită în două Românii. Simion, agentul revoltei lui Călin Georgescu. Nicușor Dan, alegerea rațională # Cotidianul de Hunedoara
Diaspora românească nu votează unitar și nu gândește unitar. Este una dintre concluziile centrale ale studiului calitativ realizat de IRES la comanda Fundației Konrad Adenauer Stiftung - „Diaspora neascultată"- și prezentat luni de sociologul Barbu Mateescu.
Acum 12 ore
05:50
Întâlnire de taină în PSD. Favoritul pentru șefia SRI nu e din partid – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Liderii social-democrați au discutat în weekend, într-un format restrâns, strategia pentru șefia serviciilor secrete, susțin surse politice pentru Cotidianul.
Acum 24 ore
23:00
Cât de mult îl mai vrea Grindeanu pe Bolojan la Guvern: Și liberalii se opun măsurilor de austeritate # Cotidianul de Hunedoara
Tot mai multe voci din lumea politică își doresc ca Ilie Bolojan să renunțe la funcția de prim-ministru.
22:50
Atacul armat s-a petrecut în statul Guanajuato din centrul Mexicului, una dintre cele mai volente zone ale țării.
21:20
Închisoare pentru minorii de 13 ani care comit omoruri într-un stat UE. Ce spune Codul Penal românesc # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce în România răspunderea penală intervine după vârsta de 14 ani, unele state europene vor reducerea acestei vârste, mai ales dacă minorii au comit fapte extrem de grave.
21:00
Avion privat, prăbușit în SUA din cauza furtunii Fren. Autoritățile raportează opt morți # Cotidianul de Hunedoara
Tragedia aviatică s-a produs pe Aeroportul Internațional Bangor, în Maine.
21:00
Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că refuză negocierea unui acord de liber schimb cu China.
19:40
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thurma, îl critică din nou pe premierul Ilie Bolojan.
19:40
Nu scăpați de taxe mărite nici în 2026. TVA, cel mai simplu de crescut – avertisment de la expert fiscal # Cotidianul de Hunedoara
Un reputat expert fiscal trage un semnal de alarmă cu privire la riscul majorării taxelor în 2026, în pofida asigurărilor date de guvernanți că acest scenariu nu se va aplica.
19:30
Reducerile salariale anunțate de Guvern aruncă în aer Sănătatea. Sindicaliștii SANITAS, la un pas de grevă generală # Cotidianul de Hunedoara
Federația SANITAS, cea mai mare formațiune sindicală din Sănătate, anunță declanșarea unei greve generale, în contextul reducerilor bugetare anunțate de Guvernul României.
19:20
Thurma, un nou atac la Bolojan pe tema banilor pentru administrația locală # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thurma, îl critică din nou pe premierul Ilie Bolojan.
