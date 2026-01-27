Capcane pe drumurile montane. Cad stânci pe carosabil
Șoferii care circulă prin zonele montane sunt avertizați de CNAIR asupra pericolului desprinderii stâncilor de pe versanți. Autoritățile recomandă evitarea staționării lângă munte și reducerea vitezei.
Acum 5 minute
12:20
Preşedintele regiunii Lombardia, Attilio Fontana, gazda Jocurilor Olimpice, a declarat că agenţii vor sosi pentru a asigura securitatea delegaţiei americane.
Acum 30 minute
12:00
Culisele răzgândirii. Bolojan tatonează varianta OUG pe reforma administrației. Temerile premierului – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Varianta ca reforma administrației să fie adoptată prin OUG a apărut în discuțiile din interiorul coaliției de luni. Surse participante la discuții spun pentru Cotidianul că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avansat această variantă, urmând ca premierul să analizeze, din punct de vedere juridic, fezabilitatea unei astfel de opțiuni.
12:00
„Acum în acest cadru, am și eu o întrebare: Pe ce bază s-au anulat alegerile dacă voi nu ați fost în stare să demonstrați nimic clar de un an de zile?", a spus liderul suveranist.
12:00
Specialiștii avertizează: Infecția cu acest virus e subdiagnosticată, deși afectează grav pacienții # Cotidianul de Hunedoara
Spitalul CF Timişoara arată, într-o postare pe Facebook că VSR este una dintre cele mai des întâlnite cauze de infecţii respiratorii severe. Simptomele sunt asemănătoare unei răceli Potrivit acestora, simptomele sunt asemănătoare unei răceli obişnuite şi includ febra, congestie nazală şi tuşe uşoară. În formele severe, infecţia poate evolua rapid greutate în respiraţie hipoxemie şi […]
Acum o oră
11:50
11:40
Un nou sondaj INSCOP arată că societatea este divizată când vine vorba despre Uniunea Europeană.
11:40
VIDEO A intrat la apă. Stadionul de 1,5 miliarde a fost inundat în timpul meciului # Cotidianul de Hunedoara
Renovarea Camp Nou este cel mai costisitor proiect din lumea fotbalului în acest moment.
11:40
Un elev a fost lovit cu maceta într-un liceu din Brăila de un adolescent de 16 ani, aflat sub control judiciar într-un alt dosar penal.
Acum 2 ore
11:20
Gigantul Lukoil presează Guvernul rus pentru scutiri de taxe, după ce prețul petrolului Ural s-a prăbușit.
11:20
Începând din 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00, sunt anunţate acţiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest pentru o perioadă de şapte zile.
11:10
Administrația Trump ar fi fost frustrată de modul în care declarațiile făcute de Bovino și Noem au fost percepute de populație. Trump s-ar fi uitat pentru mai multe ore la televizor după crima lui Alex Pretti.
11:10
Experţii în Holocaust sunt îngrijoraţi, deoarece aceste falsuri subminează credibilitatea realităţii istorice, din motive revizioniste sau din lăcomie.
11:00
Răsturnare de situație. Angajarea răspunderii pe administrație nu e sigură. Bolojan ia în calcul și ordonanța de urgență # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan va decide dacă reforma administrației și pachetul economic vor fi adoptate prin ordonanță sau angajarea răspunderii, variantă care ar putea duce la o moțiune de cenzură.
10:50
Rapperul american a pierdut numeroase contracte comerciale și fani după ce a celebrat regimul nazist în piesele sale.
10:50
Rogobete, primele concluzii după discuții cu asociaţiile de pacienţi despre concedii # Cotidianul de Hunedoara
La sfârşitul lunii decembrie a anului trecut Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale.
Acum 4 ore
10:20
„În urma vânzării TikTok către un grup de afaceri aliniat lui Trump, biroul nostru a primit sesizări — și a confirmat independent cazuri — de suprimare a conținutului critic la adresa președintelui Trump."
10:20
„Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri (un guvern minoritar – n.red.) în perioada următoare, dar e de dorit să avem stabilitate politică", spune premierul Ilie Bolojan.
09:50
Deputatul PNL a fost victima unor hoți care au sustras sume uriașe din mai multe case din Timiș.
09:50
Totuși, liderii AUR au făcut cadou fiecărei persoane întâlnite o cărțulie roșie despre ceea ce ei numesc „lovitura de stat" din România.
08:50
Descoperă cum alegerea dintre dolar și euro îți poate influența valoarea economiilor în 2026 și de ce o strategie adaptată obiectivelor tale, bazată pe stabilitate și diversificare, poate face diferența pe termen lung.
08:50
Europenii traversează un val de pesimism fără precedent. 77% dintre cetățeni se tem că viitorul va fi mai greu, în timp ce Donald Trump este văzut ca un risc global. În România, neîncrederea în politicieni atinge cote alarmante, depășind 90%.
Acum 6 ore
08:10
ADHD la adulți: fenomen ignorat în România. Semne, riscuri și ce arată qEEG înainte de diagnostic # Cotidianul de Hunedoara
ADHD-ul nu este doar o problemă a copilăriei. Mii de adulți din România trăiesc zilnic cu simptome de ADHD nediagnosticat, fără să știe ce se întâmplă cu ei.
08:10
Ministrul Apărării garantează că pensiile și soldele nu vor fi tăiate. În prezent, 75% dintre angajații MApN vizați au decis deja să nu părăsească activitatea.
07:50
Mark Rutte susține că Europa nu este capabilă să se apere singură. Șeful NATO crede că armata europeană este un vis costisitor care ar lăsa continentul fără protecția nucleară a SUA.
06:30
Salvați de concedieri prin amendamentul LOV. Lista primăriilor care evită haosul # Cotidianul de Hunedoara
Concedierile prevăzute în legea privind reforma administrației ar fi putut pune pe butuci unele primării de municipii, însă un amendament susținut puternic de PSD, mai ales prin luările de poziție ale Liei Olguța Vasilescu, calmează parțial situația.
Acum 8 ore
06:00
STUDIU Și diaspora e împărțită în două Românii. Simion, agentul revoltei lui Călin Georgescu. Nicușor Dan, alegerea rațională # Cotidianul de Hunedoara
Diaspora românească nu votează unitar și nu gândește unitar. Este una dintre concluziile centrale ale studiului calitativ realizat de IRES la comanda Fundației Konrad Adenauer Stiftung - „Diaspora neascultată"- și prezentat luni de sociologul Barbu Mateescu.
05:50
Întâlnire de taină în PSD. Favoritul pentru șefia SRI nu e din partid – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Liderii social-democrați au discutat în weekend, într-un format restrâns, strategia pentru șefia serviciilor secrete, susțin surse politice pentru Cotidianul.
Acum 24 ore
23:00
Cât de mult îl mai vrea Grindeanu pe Bolojan la Guvern: Și liberalii se opun măsurilor de austeritate # Cotidianul de Hunedoara
Tot mai multe voci din lumea politică își doresc ca Ilie Bolojan să renunțe la funcția de prim-ministru.
22:50
Atacul armat s-a petrecut în statul Guanajuato din centrul Mexicului, una dintre cele mai volente zone ale țării.
21:20
Închisoare pentru minorii de 13 ani care comit omoruri într-un stat UE. Ce spune Codul Penal românesc # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce în România răspunderea penală intervine după vârsta de 14 ani, unele state europene vor reducerea acestei vârste, mai ales dacă minorii au comis fapte extrem de grave.
21:00
Avion privat, prăbușit în SUA din cauza furtunii Fren. Autoritățile raportează opt morți # Cotidianul de Hunedoara
Tragedia aviatică s-a produs pe Aeroportul Internațional Bangor, în Maine.
21:00
Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că refuză negocierea unui acord de liber schimb cu China.
19:40
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thurma, îl critică din nou pe premierul Ilie Bolojan.
19:40
Nu scăpați de taxe mărite nici în 2026. TVA, cel mai simplu de crescut – avertisment de la expert fiscal # Cotidianul de Hunedoara
Un reputat expert fiscal trage un semnal de alarmă cu privire la riscul majorării taxelor în 2026, în pofida asigurărilor date de guvernanți că acest scenariu nu se va aplica.
19:30
Reducerile salariale anunțate de Guvern aruncă în aer Sănătatea. Sindicaliștii SANITAS, la un pas de grevă generală # Cotidianul de Hunedoara
Federația SANITAS, cea mai mare formațiune sindicală din Sănătate, anunță declanșarea unei greve generale, în contextul reducerilor bugetare anunțate de Guvernul României.
19:20
Thurma, un nou atac la Bolojan pe tema banilor pentru administrația locală # Cotidianul de Hunedoara
18:40
Avertisment de criză economică aproape inevitabilă. Pericolul vine tot de la americani # Cotidianul de Hunedoara
CRFB avertizează că datoria record a SUA este nesustenabilă și, fără măsuri rapide, ar putea declanșa una sau mai multe crize fiscale cu efecte economice grave.
18:20
Din datele de până acum ale anchetei, copilul de 13 ani ar fi cel care a premeditat crima, cu o lună înainte. El este bănuit că a consumat droguri.
18:20
Radu Miruță își pune cenușă în cap după declarațiile despre Ceaușescu „Nu a fost cea mai fericită exprimare” # Cotidianul de Hunedoara
„Scopul a fost de a demonta argumentele celor care cred că ar fi fost patriot sau ar fi avut o bucată de patriotism".
18:00
Diferența dintre anxietatea psihologică și anxietatea neurofiziologică. Când creierul are nevoie de ajutor real # Cotidianul de Hunedoara
Institutul BrainMap poate fi acel loc unde anxietatea nu mai este o etichetă, ci un dezechilibru tratabil, vizibil și, mai ales, reversibil.
17:50
Cum va investi România banii din programul SAFE. Lista proiectelor, anunțată la Guvern # Cotidianul de Hunedoara
România are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua alocare ca valoare din Uniunea Europeană.
17:50
Noua Strategie de Apărare a SUA limitează și mai mult sprijinul SUA pentru aliații din NATO
17:50
Bărbatul a provocat daune în încercarea eşuată de a porni garnitura, activând lumina şi semnalul sonor şi alertând astfel autorităţile feroviare
17:40
Războiul lui Donald Trump se poarta în America, in Minneapolis, cu dosarele Epstein, etc. China este pe planul doi, iar Europa mult mai departe pe agenda Washingtonului
17:40
Anularea alegerilor. AUR acuză instituțiile statului că sfidează Parlamentul # Cotidianul de Hunedoara
Prima zi de audieri publice din cadrul evenimentului „Democrația la judecată", organizate de președinții Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, din Camera Deputaților și Senat, având ca scop clarificarea motivelor care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, a avut loc luni.
17:30
Trump își trimite omul de încredere să-i dea raport direct în scandalul uciderii lui Alex Pretti: „Este dur, dar corect” # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a anunțat astăzi că îl trimite pe Tom Homan să coordoneze operațiunile ICE din Minnesota, pe fondul unui val de critici, generat de două împușcături mortale ale unor cetățeni americani de către agenți ICE.
17:20
Reporterul special al publicației britanice Daily Mail susține că Michael Schumacher ar fi plimbat în scaunul cu rotile în jurul proprietăților deținute de familie.
17:20
Câte milioane de dolari s-au cheltuit pentru documentarul despre Melania Trump # Cotidianul de Hunedoara
Documentarul de milioane de dolari despre Melania Trump se confruntă cu un test crucial înainte de lansare. Investiția uriașă și reacția publicului sunt atent urmărite.
17:10
INTERVIU Șeful IICCMER îl trimite pe Miruță înapoi la școală după gafa cu Ceaușescu: Să citească o carte despre regim # Cotidianul de Hunedoara
„În mod cert Ceaușescu nu a fost un patriot", o spune tranșant preșefintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Daniel Șandru, într-un interviu pentru Cotidianul.
17:00
Doi europarlamentari români, reduși la tăcere după ce n-au votat pentru Ursula # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, depusă de formațiunea de extremă dreaptă Patriots for Europe, a căzut la limită în votul din Parlamentul European.
