Marina-Diana Sorescu, psihoterapeut: Inteligenţa artificială ca oglindă psihologică. Ce ne arată despre noi, nu despre tehnologie
Ziarul Financiar, 27 ianuarie 2026 13:30
Au venit să ia pulsul economiei. Reprezentanţii agenţiei de rating Fitch au fost la Guvern să afle informaţii despre mersul economiei şi situaţia fiscală a României. „A fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce priveşte politicile economice şi fiscale pe termen mediu” # Ziarul Financiar
Avertisment catastrofal despre pericolele inteligenţei artificiale, de la unul dintre părinţii AI. Dario Amodei, co-fondatorul Anthropic: Umanitatea este pe cale să primească o putere aproape inimaginabilă şi nu este deloc clar dacă sistemele noastre sociale, politice şi tehnologice îi pot face faţă # Ziarul Financiar
Bursă. Aquila investeşte 5 milioane de euro în automatizarea depozitului din Dragomireşti cu soluţii AI pentru logistică, în contextul unei capitalizări bursiere de 400 mil. euro şi creştere modestă a acţiunilor # Ziarul Financiar
Aquila (AQ), unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum din România, a finalizat o investiţie de peste 5 milioane de euro într-o soluţie avansată de automatizare bazată pe inteligenţă artificială la depozitul din Dragomireşti, Ilfov.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a scăzut uşor în luna decembrie, în condiţiile managerii s-au arătat mai optimişti cu privire la viitor, anticipând continuarea politicilor de reducere a deficitului bugetar, dar şi-au redus aşteptările pentru condiţiile prezente, pe fondul reducerii consumului # Ziarul Financiar
Bursă. Aurul a trecut de 700 de lei pe gram, plus 65% într-un an, dar nu trebuie să ţii lingouri în casă ca să investeşti: cum funcţionează certificatele, ETF-urile şi fondurile care urmăresc preţul metalului preţios # Ziarul Financiar
Aurul este perceput de decenii ca o plasă de siguranţă în perioade de criză, inflaţie sau tensiuni geopolitice, însă ideea de a cumpăra lingouri şi a le ţine în casă, într-un seif, rămâne pentru mulţi mai degrabă incomodă decât practică. În realitate, majoritatea investitorilor moderni nu mai ating metalul fizic, ci cumpără instrumente financiare care le oferă expunere la preţul aurului direct din contul de brokeraj, la fel de simplu ca o acţiune.
ZF Live. Cornelia Năstase, CC Tax Advisory: Avem legislaţie fiscală, modificăm şi introducem noi obligaţii, dar problema este practica. Anul acesta avem noi schimbări în zona de fiscalitate, puţine dintre ele pozitive. Vom vedea controale fiscale în viitor, dar ar fi bine să aflăm şi care a fost eficienţa lor # Ziarul Financiar
Cadrul legislativ fiscal din România este într-o continuă schimbare, însă provocarea majoră nu este lipsa regulilor, ci aplicarea lor în practică, este de părere Cornelia Năstase, CEO al CC Tax Advisory, o companie de consultanţă. Ea atrage atenţia că anul 2026 aduce o serie de modificări fiscale cu impact semnificativ pentru mediul de afaceri, însă doar o parte dintre acestea pot fi considerate favorabile companiilor.
ZF Agropower. Tinerii fermieri: Nu mai poţi fi neperformant în agricultură, nu poţi să produci scump şi să vinzi ieftin. Trebuie să facem investiţii în depozitare, procesare şi noi tehnologii şi să optimizăm costurile. Ce spun Iulia Blagu - Agromec Gîrbovi, Cosmin Iancu - Ferma Picmar şi Vlad Romanescu - Nord Land Agricultury # Ziarul Financiar
Preţurile mici la cereale care vin după mai mulţi ani în care costurile de producţie au crescut continuu iar schimbările climatice adaugă provocări pe lista celor existente deja în agricultură îi determină pe fermierii tineri să se uite cu precădere la optimizarea costurilor de producţie, să găsească soluţii pentru a-şi îmbunătăţi randamentele, iar mai departe urmăresc inclusiv investiţii în depozitare sau procesare.
Christian Tour, unul dintre cei mai mari turoperatori de pe plan local, estimează o creştere de două cifre în acest an şi continuă dezvoltarea. „În 2027, probabil ne vom extinde în ţările din regiune, pe segmentul de outgoing“ # Ziarul Financiar
Christian Tour, unul dintre cei mai mari turoperatori de pe plan local, a încheiat anul 2025 cu o creştere a numărului de turişti de circa 20%faţă de anul anterior, înregistrând circa 400.000 de turişti. O creştere similară a fost înregistrată şi în veniturile turoperatorului, ceea ce arată că anul 2025 a fost cel mai bun pentru business, în pofida unui context economic dificil.
Bursă. Investitorii de retail aduc lichiditate record la bursă la început de an, iar optimismul lor, mai mare decât al instituţionalilor, poate supralicita preţurile acţiunilor unor companii listate – câţi sunt şi cât de activi sunt? Care sunt cele mai lichide acţiuni de la Bursă? # Ziarul Financiar
Investitorii de retail par să insufle un nou impuls pieţei de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, unde lichiditatea din ianuarie 2026 a depăşit 1,4 miliarde de lei, mai mult decât dublul rulajului din aceeaşi lună a anului trecut şi peste media istorică a lunii.
Bursă. Piaţa europeană de IPO-uri debutează 2026 cu ritm record, investitorii privesc cu optimism, iar la Bucureşti este aşteptat zilele acestea debutul ofertei de listare Electroalfa, la doar trei luni după listarea companiei antreprenoriale Cris-Tim # Ziarul Financiar
Pieţele de capital europene au început anul 2026 cu un avânt neobişnuit în activitatea de oferte publice iniţiale (IPO), înregistrând cel mai puternic început de an în termeni de capital atras de pe pieţele publice de la mijlocul anilor 1995.
Fırat Elhuseyni, preşedinte Ford Otosan România: România oferă un mediu atractiv pentru investiţii, iar industria auto beneficiază de o tradiţie industrială îndelungată, de ingineri specialişti bine calificaţi şi de o bază de furnizori în dezvoltare rapidă. Există însă şi provocări # Ziarul Financiar
România oferă un mediu dinamic şi atractiv pentru investiţii, datorită locaţiei sale strategice la intersecţia coridoarelor Europei Centrale şi de Est şi apartenenţei sale la UE, care oferă acces la piaţa unică, spune Firat Elhuseyni, preşedintele Ford Otosan România, acesta subliniind însă că există şi o serie de provocări pe piaţa locală.
Ringhel Team, compania din spatele Procesio, şi-a separat în 2025 divizia de software pentru energie într-o companie nouă, Gefee Technologies # Ziarul Financiar
Ringhel Team, companie de software din Bucureşti - cunoscută pentru soluţiile de automatizare a proceselor de business (no-code, data şi AI) livrate sub brandul Procesio, şi-a separat linia de afaceri dedicată sectorului energetic într-o entitate distinctă, Gefee Technologies, printr-un proces de divizare parţială aprobat anul trecut, potrivit unei hotărâri a asociaţilor care a fost publicată în Monitorul Oficial.
Bursă. Acţionari ai Fondului Proprietatea cu peste 8% cer Deloitte pentru evaluarea CN Aeroporturi în perspectiva răscumpărării de 20% de către stat, în timp ce Franklin Templeton solicită un nou mandat până în 2030 # Ziarul Financiar
Fondul Proprietatea a lansat un proces simplificat de selecţie pentru numirea unui administrator unic şi a unui administrator de fond de investiţii alternative (AFIA), proces care se va desfăşura pe maximum 150 de zile calendaristice, cu un cost total de până la 1,5 milioane lei.
ZF IT Generation Summit. Strategiile start-up-urilor tech în absenţa finanţării: pivotarea către produs şi eficienţă operaţională. Adrian Ispas, Vatis Tech: „Am renunţat să mai ridic fonduri de venture capital; mi se părea un timp irosit“ # Ziarul Financiar
Fondatorii start-up-urilor de tehnologie din România îşi repoziţionează strategiile de business, prioritizând „product-market fit-ul” şi sustenabilitatea financiară în detrimentul rundelor succesive de investiţii, într-un context de piaţă devenit restrictiv începând cu anul 2023.
Jobul zilei. Un it-ist absolvent de Automatică la Politehnica din Bucureşti câştigă aproape 13.000 de lei net pe lună. La un an de la finalizarea studiilor, 91% dintre absolvenţi sunt angajaţi cu contract de muncă sau continuă studiile, iar 80% lucrează într-un domeniu relevant pentru specializarea obţinută # Ziarul Financiar
Un absolvent al specializării Automatică şi informatică aplicată din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti câştigă, în medie, 21.838 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie. La acest nivel, salariul net este de aproximativ 12.775 de lei pe lună.
Ce s-a întâmplat cu businessul prin care Unilever opera FruFru în România? Anglo-olandezii au recunoscut oficial „diminuarea cererii şi creşterea costurilor de producţie“, fapte care le-au produs o gaură de 80 mil. lei # Ziarul Financiar
Grupul anglo-olandez Unilever a lichidat oficial pariul său în domeniul hranei sănătoase din România după ce a „şters“ firma pe care a operat mulţi ani activitatea FruFru pe plan autohton.
UNSAR: În primele două săptămâni din ianuarie au avut loc peste 800 de incendii în România, dintre care peste peste 500 au fost la locuinţe # Ziarul Financiar
În primele două săptămâni din ianuarie au avut loc peste 800 de incendii în România, dintre care peste peste 500 au fost la locuinţe, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
ROBOR la 3 luni începe săptămâna tot în stagnare, la 5,9%. La început de 2026, indicele era 6,14%. IRCC, folosit pentru creditele acordate după mai 2019, este la 5,68% în T1/2026. Cursul valutar, tot sub 5,1 lei/euro # Ziarul Financiar
ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a deschis săptămâna tot în stagnare, la 5,9%.
Revolut despre profilul investitorului român: valoare medie a portofoliului de 2.360 euro şi structură medie a portofoliului: 52% acţiuni din SUA, 11% ETF-uri (fonduri tranzacţionate la bursă) şi 4% acţiuni europene, în timp ce 26% din plasamente au mers către fonduri de pe piaţa monetară # Ziarul Financiar
Anul trecut, Revolut a înregistrat o creştere de 17% a utilizatorilor care au investit prin aplicaţie, iar profilul investitorului român are o vârstă medie de 34 ani, cu o valoare medie a portofoliului de 2.360 euro, potrivit informaţiilor transmise de Revolut.
Bulgarii părăsesc Germania şi aleg să muncească la ei în ţară, dar de la distanţă # Ziarul Financiar
Mulţi bulgari cu înalte calificări se întorc acasă din străinătate, încurajaţi de creşterea semnificativă a veniturilor în urma muncii de la distanţă, notează Deutsche Welle.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce aşteptări ar trebui să aibă un investitor care intră astăzi pentru prima dată în piaţă şi vede o creştere de aproape 60% pe indicele BET în ultimul an? Ce factori să ia în calcul în procesul investiţional? # Ziarul Financiar
Un investitor care se uită astăzi la Bursa de Valori Bucureşti ar putea lua în calcul să intre pentru prima dată pe piaţa de capital după ce vede evoluţia spectaculoasă a indicilor din ultimele 12 luni, cu un avans de aproape 59% pentru BET şi de circa 69% pentru BET-TR, unde sunt incluse dividendele atribuite acţionarilor.
Nicolae Dănilă, profesor universitar: Trebuie să evităm paradoxul toxic al unui sistem bancar excesiv de solid care prosperă într-o economie aflată în cvasistagnare # Ziarul Financiar
Succesul sistemului bancar este indisolubil legat de prosperitatea şi rezilienţa pe termen lung a companiilor pe care le finanţează, spune prof. univ. dr. Nicolae Dănilă, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, acesta adăugând că o bancă nu este doar un furnizor de servicii, ci o investiţie pe termen lung în economia naţională.
ZF Agropower. Mircea Matei, noul CEO al cramei LacertA din Dealu Mare: Creşterea interesului pentru vin premium ne determină să extindem distribuţia în top 30 de oraşe din ţară în 2026. Ne propunem să fim activi şi la export. Vindem în Japonia, Coreea de Sud şi Vietnam. Compania a avut în 2025, din datele preliminare, o cifră de afaceri de 3 milioane de lei # Ziarul Financiar
Crama LacertA din Dealu Mare are planuri ambiţioase pentru anul care tocmai a început. Extinderea distribuţiei, atât pe piaţa din România, cât şi pe cea internaţională, este principala direcţie strategică a lui Mircea Matei, noul CEO al companiei Fine Wine LacertA, pe fondul creşterii interesului la nivel naţional pentru vinurile premium.
Cordia confirmă achiziţia de lângă Bucureşti Mall: dezvoltatorul maghiar a plătit 12,77 mil. euro pentru terenul pe care ridică 274 de apartamente. Grupul imobiliar Cordia a anunţat oficial achiziţia unui teren de 8.179 mp în zona Pieţei Alba Iulia, confirmând informaţiile publicate de ZF săptămâna trecută. Tranzacţia cu Bog'Art Place a fost finalizată în septembrie 2025 # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar Cordia România, parte a grupului Futureal controlat de familia Futó, a confirmat printr-un comunicat de presă achiziţia terenului de pe calea Dudeşti nr. 124, în imediata vecinătate a Bucureşti Mall, tranzacţie anunţată de ZF încă de săptămâna trecută pe baza documentelor publice din cartea funciară.
Afaceri de la zero. Ştefan Szekely a creat Overlander, un brand românesc de corturi de maşină, care a ajuns şi la iubitorii de natură din afara României. „În perioada următoare vrem să ieşim şi mai mult în Europa“ # Ziarul Financiar
Pasiunea pentru off-road l-a făcut pe Ştefan Szekely, antreprenor, campion naţional şi vicecampion la off-road, să pună bazele unui brand dedicat iubitorilor de natură şi de călătorii cu propria maşină oriunde în lume. Aşa s-a născut, în urmă cu patru ani, Overlander, brand sub care sunt produse corturi de maşină şi care au ajuns şi dincolo de graniţele ţării.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Proprietarii Dino Parc Râşnov au în plan două noi parcuri tematice în Ilfov şi Covasna. „Mergem pe alte tematici, dar tot în zona de familii, doar că ne lărgim publicul ţintă. Circa 7 mil. euro vom investi în fiecare proiect“ # Ziarul Financiar
Adrian Apostu, fondatorul Dino Parc din Râşnov, anunţă noi investiţii în industria de agrement, având în plan construcţia a două parcuri tematice în Ilfov şi Covasna. Cele două vor avea o tematică diferită - atât faţă de cel din Râşnov, cât şi între ele -, însă se vor adresa, în principal, tot familiilor, doar că publicul ţintă va fi mai larg.
Anunţurile de recrutare care au salariile publice atrag cu 40% mai mulţi candidaţi # Ziarul Financiar
Anunţurile de angajare care au salariul afişat au cu 40% mai mulţi aplicanţi, susţine Dragoş Gheban, managing partner al platformei de recrutare online Hipo.ro.
Trei contracte de peste un miliard de euro pentru trenuri şi locomotive electrice noi. Când intră în circulaţie ramele produse de PESA şi Alstom? # Ziarul Financiar
Trei contracte de peste un miliard de euro vor aduce pe calea ferată trenuri şi locomotive electrice noi, produse de francezii de la Alstom si polonezii de la PESA, pe mai multe rute de scurt şi lung parcurs.
Firmele locale încep să prindă curaj. O companie românească, Dental Holding, preia Memodent, un business antreprenorial din Grecia, lider în domeniul său de activitate # Ziarul Financiar
Compania românească Dental Holding, care are în acţionariat fondul de private equity Abris Capital, cumpără un jucător de top de pe piaţa de distribuţie stomatologică din Grecia. E vorba de grupul elen Memodent, care activează pe piaţa de distribuţie a consumabilelor stomatologice, deservind peste 10.000 de clinici dentare şi 1.500 de laboratoare stomatologice.
