Bursă: Alro Slatina a încasat 243 mil. lei de la stat pentru costurile cu energia din schema de carbon, compensaţii pentru emisiile indirecte aferente anului 2024
Ziarul Financiar, 27 ianuarie 2026 15:00
Autostrada rutieră din Moldova se dublează cu autostrada gazelor: Iaşi, Neamţ, Bacău şi Suceava în top 10 judeţe ca extindere a distribuţiei de gaze în ultimii cinci ani. Creştere accelerată în rural, acolo unde este cea mai mare nevoie de investiţii # Ziarul Financiar
Nu poţi vorbi de creştere economică fără o infrastructură de bază, iar în această bază intră autostrăzile, conductele de gaze, reţelele stabile de energie.
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar cash de 7,65% din PIB, respectiv 146 miliarde lei, faţă de 8,67% din PIB în 2024. Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Am reuşit să reducem deficitul cash cu un punct procentual, asigurând în acelaşi timp sume record pentru investiţii # Ziarul Financiar
GapMinder conduce o investiţie de 1,5 milioane de euro în start-up-ul croat InsiderCX, o platformă AI pentru experienţa pacienţilor. Compania procesează feedback de la peste 500.000 de pacienţi anual # Ziarul Financiar
Fondul local de venture capital GapMinder conduce o rundă de finanţare de 1,5 milioane de euro în InsiderCX, un start-up croat care a dezvoltat o platformă bazată pe inteligenţă artificială pentru îmbunătăţirea experienţei pacienţilor în sistemul medical privat. La rundă participă şi Silicon Gardens Fund, investitor existent al companiei.
Mihai Anghel, unul dintre cei mai mari fermieri români, care deţine Cerealcom Dolj: Avem circa 10.000 de contracte de arendă şi lucrăm pământul oamenilor din zonă de 30 de ani # Ziarul Financiar
Grupul Cerealcom din Dolj, care lucrează circa 25.000 de hectare în Oltenia şi produce cereale şi oleaginoase, are în jur de 10.000 de arendaşi, România fiind o ţară cu terenuri agricole fărâmiţate şi aproape jumătate din suprafaţă aflată în arendă, adică circa 4,5 milioane de hectare, conform celor mai recente date ale ZF.
Au venit să ia pulsul economiei. Reprezentanţii agenţiei de rating Fitch au fost la Guvern să afle informaţii despre mersul economiei şi situaţia fiscală a României. „A fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce priveşte politicile economice şi fiscale pe termen mediu” # Ziarul Financiar
Avertisment catastrofal despre pericolele inteligenţei artificiale, de la unul dintre părinţii AI. Dario Amodei, co-fondatorul Anthropic: Umanitatea este pe cale să primească o putere aproape inimaginabilă şi nu este deloc clar dacă sistemele noastre sociale, politice şi tehnologice îi pot face faţă # Ziarul Financiar
Bursă. Aquila investeşte 5 milioane de euro în automatizarea depozitului din Dragomireşti cu soluţii AI pentru logistică, în contextul unei capitalizări bursiere de 400 mil. euro şi creştere modestă a acţiunilor # Ziarul Financiar
Aquila (AQ), unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum din România, a finalizat o investiţie de peste 5 milioane de euro într-o soluţie avansată de automatizare bazată pe inteligenţă artificială la depozitul din Dragomireşti, Ilfov.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a scăzut uşor în luna decembrie, în condiţiile managerii s-au arătat mai optimişti cu privire la viitor, anticipând continuarea politicilor de reducere a deficitului bugetar, dar şi-au redus aşteptările pentru condiţiile prezente, pe fondul reducerii consumului # Ziarul Financiar
Bursă. Aurul a trecut de 700 de lei pe gram, plus 65% într-un an, dar nu trebuie să ţii lingouri în casă ca să investeşti: cum funcţionează certificatele, ETF-urile şi fondurile care urmăresc preţul metalului preţios # Ziarul Financiar
Aurul este perceput de decenii ca o plasă de siguranţă în perioade de criză, inflaţie sau tensiuni geopolitice, însă ideea de a cumpăra lingouri şi a le ţine în casă, într-un seif, rămâne pentru mulţi mai degrabă incomodă decât practică. În realitate, majoritatea investitorilor moderni nu mai ating metalul fizic, ci cumpără instrumente financiare care le oferă expunere la preţul aurului direct din contul de brokeraj, la fel de simplu ca o acţiune.
ZF Live. Cornelia Năstase, CC Tax Advisory: Avem legislaţie fiscală, modificăm şi introducem noi obligaţii, dar problema este practica. Anul acesta avem noi schimbări în zona de fiscalitate, puţine dintre ele pozitive. Vom vedea controale fiscale în viitor, dar ar fi bine să aflăm şi care a fost eficienţa lor # Ziarul Financiar
Cadrul legislativ fiscal din România este într-o continuă schimbare, însă provocarea majoră nu este lipsa regulilor, ci aplicarea lor în practică, este de părere Cornelia Năstase, CEO al CC Tax Advisory, o companie de consultanţă. Ea atrage atenţia că anul 2026 aduce o serie de modificări fiscale cu impact semnificativ pentru mediul de afaceri, însă doar o parte dintre acestea pot fi considerate favorabile companiilor.
ZF Agropower. Tinerii fermieri: Nu mai poţi fi neperformant în agricultură, nu poţi să produci scump şi să vinzi ieftin. Trebuie să facem investiţii în depozitare, procesare şi noi tehnologii şi să optimizăm costurile. Ce spun Iulia Blagu - Agromec Gîrbovi, Cosmin Iancu - Ferma Picmar şi Vlad Romanescu - Nord Land Agricultury # Ziarul Financiar
Preţurile mici la cereale care vin după mai mulţi ani în care costurile de producţie au crescut continuu iar schimbările climatice adaugă provocări pe lista celor existente deja în agricultură îi determină pe fermierii tineri să se uite cu precădere la optimizarea costurilor de producţie, să găsească soluţii pentru a-şi îmbunătăţi randamentele, iar mai departe urmăresc inclusiv investiţii în depozitare sau procesare.
Christian Tour, unul dintre cei mai mari turoperatori de pe plan local, estimează o creştere de două cifre în acest an şi continuă dezvoltarea. „În 2027, probabil ne vom extinde în ţările din regiune, pe segmentul de outgoing“ # Ziarul Financiar
Christian Tour, unul dintre cei mai mari turoperatori de pe plan local, a încheiat anul 2025 cu o creştere a numărului de turişti de circa 20%faţă de anul anterior, înregistrând circa 400.000 de turişti. O creştere similară a fost înregistrată şi în veniturile turoperatorului, ceea ce arată că anul 2025 a fost cel mai bun pentru business, în pofida unui context economic dificil.
Bursă. Investitorii de retail aduc lichiditate record la bursă la început de an, iar optimismul lor, mai mare decât al instituţionalilor, poate supralicita preţurile acţiunilor unor companii listate – câţi sunt şi cât de activi sunt? Care sunt cele mai lichide acţiuni de la Bursă? # Ziarul Financiar
Investitorii de retail par să insufle un nou impuls pieţei de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, unde lichiditatea din ianuarie 2026 a depăşit 1,4 miliarde de lei, mai mult decât dublul rulajului din aceeaşi lună a anului trecut şi peste media istorică a lunii.
Bursă. Piaţa europeană de IPO-uri debutează 2026 cu ritm record, investitorii privesc cu optimism, iar la Bucureşti este aşteptat zilele acestea debutul ofertei de listare Electroalfa, la doar trei luni după listarea companiei antreprenoriale Cris-Tim # Ziarul Financiar
Pieţele de capital europene au început anul 2026 cu un avânt neobişnuit în activitatea de oferte publice iniţiale (IPO), înregistrând cel mai puternic început de an în termeni de capital atras de pe pieţele publice de la mijlocul anilor 1995.
Fırat Elhuseyni, preşedinte Ford Otosan România: România oferă un mediu atractiv pentru investiţii, iar industria auto beneficiază de o tradiţie industrială îndelungată, de ingineri specialişti bine calificaţi şi de o bază de furnizori în dezvoltare rapidă. Există însă şi provocări # Ziarul Financiar
România oferă un mediu dinamic şi atractiv pentru investiţii, datorită locaţiei sale strategice la intersecţia coridoarelor Europei Centrale şi de Est şi apartenenţei sale la UE, care oferă acces la piaţa unică, spune Firat Elhuseyni, preşedintele Ford Otosan România, acesta subliniind însă că există şi o serie de provocări pe piaţa locală.
Ringhel Team, compania din spatele Procesio, şi-a separat în 2025 divizia de software pentru energie într-o companie nouă, Gefee Technologies # Ziarul Financiar
Ringhel Team, companie de software din Bucureşti - cunoscută pentru soluţiile de automatizare a proceselor de business (no-code, data şi AI) livrate sub brandul Procesio, şi-a separat linia de afaceri dedicată sectorului energetic într-o entitate distinctă, Gefee Technologies, printr-un proces de divizare parţială aprobat anul trecut, potrivit unei hotărâri a asociaţilor care a fost publicată în Monitorul Oficial.
Bursă. Acţionari ai Fondului Proprietatea cu peste 8% cer Deloitte pentru evaluarea CN Aeroporturi în perspectiva răscumpărării de 20% de către stat, în timp ce Franklin Templeton solicită un nou mandat până în 2030 # Ziarul Financiar
Fondul Proprietatea a lansat un proces simplificat de selecţie pentru numirea unui administrator unic şi a unui administrator de fond de investiţii alternative (AFIA), proces care se va desfăşura pe maximum 150 de zile calendaristice, cu un cost total de până la 1,5 milioane lei.
ZF IT Generation Summit. Strategiile start-up-urilor tech în absenţa finanţării: pivotarea către produs şi eficienţă operaţională. Adrian Ispas, Vatis Tech: „Am renunţat să mai ridic fonduri de venture capital; mi se părea un timp irosit“ # Ziarul Financiar
Fondatorii start-up-urilor de tehnologie din România îşi repoziţionează strategiile de business, prioritizând „product-market fit-ul” şi sustenabilitatea financiară în detrimentul rundelor succesive de investiţii, într-un context de piaţă devenit restrictiv începând cu anul 2023.
Jobul zilei. Un it-ist absolvent de Automatică la Politehnica din Bucureşti câştigă aproape 13.000 de lei net pe lună. La un an de la finalizarea studiilor, 91% dintre absolvenţi sunt angajaţi cu contract de muncă sau continuă studiile, iar 80% lucrează într-un domeniu relevant pentru specializarea obţinută # Ziarul Financiar
Un absolvent al specializării Automatică şi informatică aplicată din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti câştigă, în medie, 21.838 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie. La acest nivel, salariul net este de aproximativ 12.775 de lei pe lună.
Ce s-a întâmplat cu businessul prin care Unilever opera FruFru în România? Anglo-olandezii au recunoscut oficial „diminuarea cererii şi creşterea costurilor de producţie“, fapte care le-au produs o gaură de 80 mil. lei # Ziarul Financiar
Grupul anglo-olandez Unilever a lichidat oficial pariul său în domeniul hranei sănătoase din România după ce a „şters“ firma pe care a operat mulţi ani activitatea FruFru pe plan autohton.
UNSAR: În primele două săptămâni din ianuarie au avut loc peste 800 de incendii în România, dintre care peste peste 500 au fost la locuinţe # Ziarul Financiar
În primele două săptămâni din ianuarie au avut loc peste 800 de incendii în România, dintre care peste peste 500 au fost la locuinţe, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
