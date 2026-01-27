Bursă: Alro Slatina a încasat 243 mil. lei de la stat pentru costurile cu energia din schema de carbon, compensaţii pentru emisiile indirecte aferente anului 2024

10:45

Preţurile mici la cereale care vin după mai mulţi ani în care cos­turile de producţie au crescut continuu iar schimbările clima­tice adaugă provocări pe lista celor existente deja în agricultură îi de­termină pe fer­mierii ti­neri să se uite cu precădere la optimizarea costurilor de producţie, să găsească soluţii pentru a-şi îmbunătăţi randamentele, iar mai departe urmăresc inclusiv investiţii în depozitare sau procesare.