Contraziceri la nivel înalt privind puterea de apărare a Europei

10:30

Averea miliardarilor a crescut de trei ori mai repede decât în ultimii cinci ani, de la alegerea lui Donald Trump în noiembrie 2024. În timp ce miliardarii americani au înregistrat cea mai mare creștere a averii, miliardarii din restul lumii au înregistrat, de asemenea, creșteri de două cifre, anunță ONG-ul Oxfam, care publică un raport […]