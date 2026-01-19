Protestul fermierilor, în fața Parlamentului European. „Se luptă cu produse din America de Sud, unde nu știi dacă au hormon de creștere, nu știi ce norme respectă”
Aproximativ 200 de fermieri din România vor participa, alături de fermierii din celelalte state europene, la protestul de mâine din fața Parlamentului European de la Strasbourg pentru a-și exprima nemulțumirile și opoziția față de recentul acord de liber schimb UE-Mercosur. Deschiderea pieței europene către importuri agricole din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay va avea drept […]
Protestul fermierilor, în fața Parlamentului European. „Se luptă cu produse din America de Sud, unde nu știi dacă au hormon de creștere, nu știi ce norme respectă"
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului și Parlamentului României abrogarea prevederilor Legii nr. 141/2025 care limitează aplicarea reducerii de 90% a transportului feroviar pentru studenți, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit ANOSR, măsura a redus cheltuielile bugetului de stat doar cu 0,0021% în anul 2025, în comparație cu impactul financiar și social […]
Curtea de Apel respinge cererea de suspendare a Comitetului pe justiție instituit de Ilie Bolojan
Contestația depusă de avocata Silvia Uscov împotriva deciziei premierului Ilie Bolojan de a înființa, la Palatul Victoria, un comitet de analiză a legilor Justiției, a fost respinsă de Curtea de Apel București. Instanța a stabilit că avocat AUR nu are calitatea procesuală de a contesta în instanță constituirea grupului de lucru de la Guvern pe […]
AUR vrea românii plecați în străinătate „Înapoi Acasă" și înființează Ghișeul unic pentru Diaspora
Președintele AUR, George Simion, anunță lansarea, la 24 ianuarie, a programului pilot „Înapoi Acasă”, dedicat românilor din Diaspora. Ramona Lovin, deputat al AUR pentru Diaspora, a detaliat pentru Q Magazine ce înseamnă această inițiativă care are chiar începând de astăzi un ghișeu la care românii plecați în străinătate se pot înscrie. Unirea… și cu cei […]
Forumul de la Davos debutează cu un avertisment socialist al ONG-ului OXFAM: Averea miliardarilor este o amenințare la adresa democrației
Averea miliardarilor a crescut de trei ori mai repede decât în ultimii cinci ani, de la alegerea lui Donald Trump în noiembrie 2024. În timp ce miliardarii americani au înregistrat cea mai mare creștere a averii, miliardarii din restul lumii au înregistrat, de asemenea, creșteri de două cifre, anunță ONG-ul Oxfam, care publică un raport […]
Vizita generalului Alexus Grynkewitch la Cotroceni și misterioasa postare a președintelui Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan îl primește, luni, pe comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii, generalul Alexus G. Grynkewich. Întâlnirea are loc la ora 10:30, la Palatul Cotroceni. Marți, generalul Alexus G. Grynkewich va efectua o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” […]
Oana Țoiu reprezintă România la Forumul Economic Mondial de la Davos: „În 2019 am fost în calitate de expert"
Ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF), programată între 19 și 23 ianuarie, se anunță a fi una istorică, marcată de o prezență politică record sub tema „Un spirit al dialogului”. Reuniunea atrage un număr record de lideri politici: 65 de șefi de stat și de guvern (din 400 de lideri […]
Ce va face România? Ponta: Orice decizie vom lua va avea consecințe extrem de puternice și pe termen lung
Fostul premier Victor Ponta crede că România este în „cea mai complicată și imprevizibilă situație de poziționare în politica externă de după 1989”, după ce Administrația Trump a invitat oficial România să facă parte din Consiliul pentru Pace, o structură paralelă cu ONU, mai suplă, în care intra doar 60 de țări, alese de SUA […]
Deși sunt mai mici, Ungaria și Bulgaria au depășit România la turism în 2025. Cifrele oficiale
Anul 2025 a fost un an record pentru turism în Uniunea Europeană: 3,08 miliarde de nopți petrecute de turiști, din care 1,58 miliarde de nopți petrecute în turism intern și 1,5 miliarde de nopți petrecute de turiști în alte state decât cel de reședință. 29,7 milioane de nopți turistice petrecute în România, din care 24,5 […]
România a fost invitată de Administrația Trump să facă parte din „Consiliul pentru pace"
Administrația Prezidențială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. „Componența Consiliului va fi anunțată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare și mai prestigios Consiliu […]
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat, duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România, se arată într-un comunicat al MApN. „Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană […]
Politicienii români au talentul (rar în lumea occidentală) de a ignora total realitățile economice. Iată, de exemplu, câteva date care lipsesc total din discursul tuturor partidelor atunci când vorbesc despre agricultură, Mercosur sau maturitatea economiei: Dacă în fiecare zi, politicienii români ar acorda analizei și înțelegerii economiei interne măcar un sfert din timpul acordat discursurilor […]
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor care persistă, informează Agerpres. Acest acord este „foarte bun, în special pentru lumea democratică și pentru multilateralism”, a declarat reporterilor […]
Designerul Dorin Negrău, singurul român care apare în calendarul oficial al New York Fashion Week, a ales ca, între două colecții vestimentare, să-i introducă pe copii în fascinanta lume a parfumurilor dar și în cea a simbolurilor tradiționale. Consacrat de mai bine de două decenii în lumea internațională a modei, Dorin Negrău, care nu și-a uitat nici […]
Curtea Constituțională a României a amânat pentru data de 11 februarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Ultimele două ședințe au fost boicotate de cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc -, unul dintre motivele pentru care […]
Premierul Ilie Bolojan se deplasează astăzi la Iași și Botoșani, pentru a discuta cu primarii din cele două județe pe teme ce țin de administrația publică locală, potrivit unui comunicat al guvernului. Primarii PSD Iași au anunțat, de asemenea, că nu vor participa la convocarea făcută de Ilie Bolojan pentru că nu vor să legitimeze […]
Gabriel Zbârcea, pentru G4Media: Nu am avut și nu am nicio simpatie pentru Mișcarea Legionară sau vreo altă organizație extremistă sau interzisă de lege
Avocatul Gabriel Zbârcea, una dintre variantele vehiculate pentru conducerea Serviciului Român de Informații, precizează public că s-a declarat „suveranist” ca o „declarație de dragoste pentru țara sa”, având în vedere chiar „prima dintre dispozițiile Constituției, care statuează caracterul național și suveran al statului român.” Într-o Replică acordată siteului G4Media, care îl acuza de „simpatii neolegionare”, […]
Majoritatea rușilor consideră acum UE un inamic mai înverșunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecție (think-tank) Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford, informează Agerpres. Sondajul, efectuat în noiembrie 2025 în […]
Un prejudiciu imens a fost adus economiei românești atunci când parteneriatul public-privat (PPP) a fost asociat – în mod nemijlocit și nenuanțat – corupției și a fost declarat non-grata. Q Magazine a întrebat oficiali și avocați specializați cum poate recupera România acest instrument menit nu doar să finanțeze proiecte mari de infrastructură, ci și să credibilizeze relația statului cu […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina, nu Rusia, blochează un potențial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaților europeni, care au susținut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes în încheierea războiului din Ucraina, conform Reuters. Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a […]
ÎCCJ: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiilor sociale
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis că un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu. Într-un comunicat de presă transmis Q Magazine, ÎCCJ explică faptul că rezultatele expertizei indică fără echivoc că aplicarea noii legi privind pensiile magistraților nu „este o reformă a pensiilor speciale, ci […]
Nicușor Dan: Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere
Mediul internațional este marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției între marile puteri, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan, menționând că le-a cerut diplomaților români să aibă capacitatea de a se adapta acestor realități. „Mediul internațional este marcat de crize cronice sau spontane, este marcat de reînvierea […]
Viktor Orban: Europa pleacă la război! E rândul nostru să spunem iar NU Bruxelles-ului
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Bruxelles nu renunță la finanțarea războiului și la finanțarea necondiționată a Ucrainei. Declarația lui Orban vine la o zi după ce Comisia Europeană a prezentat planul de finanțare al Ucrainei. Ursula von der Leyen a anunțat ieri că Ucraina va putea cheltui pentru a-și consolida capacitățile militare anul […]
Avocata Silvia Uscov, cea care a făcut un demers în justiție împotriva a doi judecători ai CCR despre care afirmă că au fost numiți cu încălcarea legii, vine cu o nouă bombă: unul dintre ei este incompatibil cu funcția de pe care o deține. „Art. 144 din Constituție spune că Funcţia de judecător al Curţii […]
CSM acuză comitetul lui Bolojan de „neseriozitate și lipsă de cunoaștere a realităților judiciare"
CSM acuză grupul Comitetul de analiză a legislației în domeniul justiției, organism inițiat de premierul Ilie Bolojan, de „neseriozitate și lipsă de cunoaștere a realităților judiciare”. Potrivit unui comunicat al CSM, textele de lege care ar urma să fie discutate sunt „netransparente”, nu se cunoaște cine le-a propus. Mai mult decât atât, judecătorii Claudiu Dragușin […]
Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită la Lisabona în data de 15 ianuarie 2026, printr-un eveniment cultural inedit, cu participarea extraordinară a bine cunoscutului artist român Horațiu Mălăele. Manifestarea include prezentarea cărților „Poezii și vorbe-n vânt” și „Tristețea ploilor” semnate de celebrul actor, precum și a expoziției sale de grafică, al cărei curator este Diana […]
Iulia Timoșenko, fost premier al Ucrainei și importantă figură politică a acestei țări, a anunțat miercuri că biroul de la Kiev al partidului său a fost percheziționat, agențiile anticorupție afirmând că ea este suspectată într-un dosar privind cumpărarea de voturi ale unor deputați, informează Agerpres. Mai devreme în timpul zilei, Agenția Anticorupție Ucraineană (NABU) și […]
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este din nou în centrul atenției, de data aceasta în legătură cu un acord comercial care ar putea afecta fermierii europeni, conform European Conservative. Grupul de dreapta Patriots for Europe intenționează să depună o nouă moțiune de cenzură cu privire la controversatul acord comercial Mercosur al UE, cu doar […]
Decretul prin care președintele Nicușor Dan ia act de demisia lui Daniel David din funcția de ministru al Educației și Cercetării a fost semnat astăzi, potrivit Administrației Prezidențiale. Prin același decret se constată încetarea funcției de membru al Guvernului. Dan a semnat și decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcția de […]
Consiliul de Administrație al TAROM a decis numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei, începând din 15 ianuarie. „Mandatul domnului Costaș Bogdan debutează efectiv din data de 15 ianuarie, odată cu încetarea contractului de mandat al domnului Costin Iordache. Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management […]
Miniștrii de externe danez și groenlandez vor merge miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire cu miză importantă, menită să dezamorseze criza din jurul Groenlandei, un teritoriu autonom danez pe care președintele american Donald Trump afirmă că vrea să-l obțină, informează Agerpres. De la revenirea la putere în urmă cu aproape un an, Donald Trump […]
Bolojan, interimar la Educație: Până la sfârșitul acestei luni o să venim cu o propunere pentru un ministru care să preia acest portofoliu
Premierul Ilie Bolojan declară că un nou ministru al Educației urmează să fie propus până la sfârșitul lunii ianuarie, în urma demisiei lui Daniel David. „Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de final de an, deci cu partea de sărbători. Aveam două posibilități: să găsim o formulă rapidă sau să recurgem la varianta […]
Primarul Capitalei: Acum suntem practic o agenție de plăți care ia banii de la Guvern și îi dă mai departe
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că Bucureștiul are o „gravă problemă structurală de finanțare” și că de fapt Primăria este o „agenție de plăți” care ia banii de la Guvern și îi dă mai departe, având o capacitate de dezvoltare limitată, jenantă pentru o capitală. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciucu […]
CSM solicită Guvernului României să îşi asume măsuri legislative concrete pentru a crea cadrul legal necesar acoperirii deficitului de judecători
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită public Guvernului României adoptarea de îndată a măsurilor necesare deblocării concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, se arată într-un comunicat transmis de CSM. În comunicat CSM arată că există un deficit de judecători de circa 15% și că […]
Patriarhia Română: Legalizarea prostituției, un demers incompatibil cu credința ortodoxă
Deputatul PNL Ion Iordache, cel care a inițiat controversatul proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală, a declarat că a ales reglementarea în locul ipocriziei, subliniind că în România, „aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în zona neagră: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor […]
Considerat unul dintre cei mai reputați analiști geopolitici ai lumii, profesorul John Mearsheimer explică într-un interviu pentru site-ul Horizons de ce această prietenie bruscă între Trump și Putin: actuala administrație vrea să desprindă Rusia de China pentru a evita nașterea celui mai puternic binom din lume. Pe de altă parte, atrage el atenția, războiul din […]
Comisia Europeană vrea ca acordul UE-Mercosur să se aplice înainte de ratificarea sa în Parlamentul European
O aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, a susținut luni Comisia Europeană, informează Agerpres. „Tratatul permite această posibilitate” a unei aplicări provizorii, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, fără a […]
Cazul Marinescu. Plagiatul distruge meritocrația, dar justiția selectivă distruge democrația!
În această dimineață a venit dezvăluirea conform căreia ministrul PSD al Justiției este un plagiator, și încă unul de calibru. Fix în momentul când se intră în linie dreaptă cu procedurile pentru noii șefi ai parchetelor și imediat după ce Radu Marinescu a spus că aceste numiri nu pot fi negociate politic. Vom porni de la teza […]
Radu Oprea: Ce face România, cum profită de acest acord atâta timp cât nu există diplomație economică pe spațiul Mercosur?
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este de părere că, la modul teoretic, acordul UE-Mercosur ar putea fi o șansă pentru România, dar declară că „experiența ne învață că România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi, dar rămâne cu amenințarile economice”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oprea afirmă că, în […]
Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției. „De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan"
Jurnalista Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, că ar fi plagiat teza de doctorat, susținută în anul 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Dogaru. Șercan afirmă, într-o postare pe Facebook, că din cele 247 de pagini ale tezei de doctorat, […]
Europarlamentarul social democrat Gabriela Firea a afirmat că ea și colegii săi eurodeputați ai PSD nu au votat acordul UE-Mercosur, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejați și îi acuză de o „imensă” ipocrizie pe colegii din coaliție de la USR. „Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur și proiectul votat de mine și de […]
Formula 1 se pregătește pentru una dintre cele mai mari transformări din istoria recentă. După încheierea sezonului 2025, monoposturile vor reveni pe pistă în martie 2026, odată cu debutul campaniei din Australia. ÎNCĂ O ECHIPĂ După șapte ani cu zece echipe, Formula 1 va avea din nou 11 competitori. Cadillac, în parteneriat cu Andretti Global, a primit […]
Un studiu realizat recent de Centrul pentru Științe Sociale Heterodoxe de la Universitatea din Buckingham, Anglia, care a analizat identificarea de gen și orientarea sexuală a tinerilor americani, relevă faptul că numărul studenților care nu se identifică nici ca bărbați, nici ca femei, a scăzut după ce a atins un vârf, între 2022 și 2023. […]
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunțat vineri că Varșovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că „va utiliza toate căile legale” pentru a proteja sectorul agricol național, informează Agerpres. Krajewski a declarat într-o conferință de presă că „Executivul menține aceeași poziție […]
În anul 2025, Europa s-a aflat la o răscruce demografică și socială, în care procesul de islamizare (alimentat de migrația masivă sosită din țări majoritar musulmane) continuă să genereze nu doar dezbateri aprinse, ci și consecințe tangibile în viața cotidiană a cetățenilor. GEOMETRIE VARIABILĂ Islamizarea nu mai este doar o referință statistică, ci se manifestă prin […]
Președintele Nicușor Dan a intervenit în scandalul din interiorul coaliției de guvernare generat de acordul României referitor la controversatul acord UE-Mercosur. Dan afirmă că prin acest acord va fi creată una „dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume”, subliniind că „țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va […]
Scandal în coaliție. PSD îi solicită lui Bolojan să precizeze dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur
După ce Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat că nu a semnat memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, ambasadorul României a votat în favoarea controversatului acord fără să țină seama de obiecțiile formulate. Gestul a fost considerat de PSD drept „un act de trădare” a intereselor fermierilor români. „PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a […]
