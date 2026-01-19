Președintele Bulgariei demisionează

12:50

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este de părere că, la modul teoretic, acordul UE-Mercosur ar putea fi o șansă pentru România, dar declară că „experiența ne învață că România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi, dar rămâne cu amenințarile economice”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oprea afirmă că, în […]