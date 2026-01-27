Trei oferte pentru o bancă scoasă la vânzare în România
27 ianuarie 2026
Trei bănci vor să cumpere Garanti BBVA România de la grupul spaniol BBVA. Este vorba despre ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo. Garanti BBVA România a fost scoasă din nou la vânzare de grupul BBVA, după ce, în 2020, pe fondul pandemiei, suspendase un proces similar în care ajunsese în fază avansată de depunere [...]
Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan își fac efectul: Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB, în 2025, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024. Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din Produsul Intern Brut, în [...]
CFR Călători anunță introducerea unei noi funcționalități în aplicația CFR Călători. Noua actualizare permite călătorilor care dețin abonamente (adulți, elevi și studenți), atunci când doresc să călătorească cu trenuri care au regim de rezervare, să își poată rezerva locul în tren, simplu și rapid, direct din aplicația descărcată pe telefon. Funcționalitatea este activă și poate [...]
În 31 ianuarie, de la ora 19.00, tenorul Ştefan von Korch revine la Filarmonica Braşov în recitalul „Revedere,” un program muzical ce pune în lumină creaţia eminesciană şi evocă cele mai profunde trăiri româneşti. Evenimentul este o tranziție muzicală de la creațiile de inspirație populară – cântece haiduceşti eroice şi doine duioase, pe versurile lui [...]
Tinerii din Brașov se pot împrieteni cu tineri din Japonia. Schimb de experiență despre asemănările și diferențele între tinerii dintre aceeași generație # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat cea de a patra rundă a programului de schimb de experiență între tinerii brașoveni și japonezi din cadrul „Acordului privitor la relațiile cetățenești dintre Municipiul Musashino și Municipiul Brașov“, semnat de primarii celor două municipalități. Tinerii brașoveni vor avea ocazia ca în timpul unei discuții online, care se va desfășura în [...]
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare” # BizBrasov.ro
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare”. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România nu este, în prezent, pregătită pentru introducerea impozitării progresive, un sistem care ar necesita modificări ample la nivelul administrației fiscale și al infrastructurii informatice. Potrivit șefului Guvernului, un [...]
„Guvernul putea să facă mai multe în această jumătate de an. Nu este uşor să armonizezi punctele de vedere când ai patru partide în coaliţie”, spune Ilie Bolojan # BizBrasov.ro
„Guvernul putea să facă mai multe în această jumătate de an. Nu este uşor să armonizezi punctele de vedere când ai patru partide în coaliţie”, spune Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul putea face mai multe în această jumătate de an de când este în funcţie, dar a explicat că nu este [...]
Brașovul, pe locul al II-lea în topul orașelor unde se trăiește cel mai bine. Care sunt punctele forte ale municipiului # BizBrasov.ro
În 2025, Cluj-Napoca și Brașovul s-au clasat pe primele poziții în topul orașelor unde se trăiește cel mai bine, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor – [...]
În jurul orei 00:30, pe DN 1, în județul Brașov, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care efectua transport alternativ de persoane. Conducătorul auto, un bărbat de 36 de ani, a fost depistat circulând cu viteza de 93 km/h pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 60 km/h. „Deoarece [...]
VIDEO În doar 3 zile, polițiștii brașoveni au depistat 91 de „șmecheri” care au parcat fără drept pe locurile persoanelor cu dizabilități # BizBrasov.ro
În doar 3 zile, polițiștii brașoveni au depistat 91 de „șmecheri” care au parcat fără drept pe locurile persoanelor cu dizabilități. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, în colaborare cu polițiștii din cadrul secțiilor de poliție din cadrul municipiului, au organizat și desfășurat, în zilele de 20, 22 și 26 ianuarie a.c., [...]
Pe ce loc este Brașovul în topul celor mai scumpe orașe din lume. Pe țară, suntem pe locul al III-lea # BizBrasov.ro
Cea mai mare bază de date globală despre costul vieții, Numbeo, a publicat clasamentul pentru 2026 al orașelor lumii, iar Zurich, Elveția, se menține pe primul loc în topul celor mai scumpe orașe. În total, au fost analizate 479 de orașe, dintre care 9 sunt din România. Potrivit metodologiei Numbeo, orașele sunt evaluate pe baza [...]
Locuitorii din Râșnov, implicați de primărie în stabilirea priorităților bugetului pe acest an. „Scopul este ca bugetul local să fie construit pe baza realităților din cartiere și a opiniilor celor care locuiesc aici” # BizBrasov.ro
Locuitorii din Râșnov, implicați de primărie în stabilirea priorităților bugetului pe acest an. „Scopul este ca bugetul local să fie construit pe baza realităților din cartiere și a opiniilor celor care locuiesc aici”. Primarul din Râșnov, Horia Motrescu, a demarat o serie de întâlniri în cartierele orașului, dedicate consultării publice privind proiectul de buget local [...]
Cât a costat o cursă Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov: Suma a aprins discuțiile pe o rețea de socializare # BizBrasov.ro
Un bărbat a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni, iar destinația solicitată în aplicație a fost Brașov. Cursa rezervată a fost acceptată de unul dintre șoferii de ridesharing, iar pe un grup de Facebook a postat prețul cursei, care urma să dureze 178 de minute. Pe un grup de Facebook destinat șoferilor de ridesharing, [...]
Bolojan anunță când se vor decide tăierile din administrație și măsurile de relansare economică. Cele două scenarii pe care le ia în considerare premierul # BizBrasov.ro
Bolojan anunță când se vor decide tăierile din administrație și măsurile de relansare economică. Cele două scenarii pe care le ia în considerare premierul. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu la RFI, că până la finalul acestei săptămâni se va lua o decizie cu privire la modul în care vor fi trecute prin [...]
FOTO Experiența trăită de brașoveni în cadrul primului escape room cu tehnologie VR, dedicat comunismului # BizBrasov.ro
Proiectul educațional „Evadare din trecut”, primul escape room educațional din România care utilizează tehnologie VR pentru explorarea perioadei comuniste, conceput de Asociația 100% Playground și implementat alături de elevii Colegiului Tehnic „Transilvania” din Brașov, s-a încheiat oficial în data de 24 ianuarie, marcând un demers de succes și un impact educațional și emoțional remarcabil. Proiectul [...]
Procurorul brașovean Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii: „Îi luăm în brațe pe infractori și îi considerăm victime” # BizBrasov.ro
Procurorul brașovean Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii: „Îi luăm în brațe pe infractori și îi considerăm victime”. Procurorul brașovean Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, spune, într-un mesaj postat pe Facebook, că legile și modul în care sunt aplicate „favorizează infractorii”, iar magistrații sunt „cuprinși de milă” când pronunță sentința [...]
Sancțiunea care obligă la reparații. Un imobil din Brașov iese de pe lista clădirilor neîngrijite cu impozit majorat # BizBrasov.ro
Supraimpozitarea clădirilor lăsate în paragină, măsură introdusă în urmă cu mai mulți ani la Brașov, începe să producă efecte concrete. În ședința de plen a Consiliului Local Brașov de vineri, 30 ianuarie, aleșii locali urmează să voteze un proiect de hotărâre privind încetarea aplicării acestei sancțiuni pentru o clădire situată pe strada De Mijloc, începând [...]
Drama de la Poiana Mărului: Tatăl copilei în vârstă de 14 ani care a murit în accidentul de ieri este pompier la ISU Brașov și a fost trimis la intervenția de salvare # BizBrasov.ro
Drama de la Poiana Mărului: Tatăl copilei în vârstă de 14 ani care a murit în accidentul de ieri este pompier la ISU Brașov și a fost trimis la intervenția de salvare. După cum vă informa Biz Brașov (aici), un grav accident de circulație a avut loc ieri în zona comunei Poiana Mărului, de lângă [...]
A șasea majorare de preț pentru carburanți. Unde mai găsești motorină la sub 8 lei/litru în Brașov # BizBrasov.ro
Motorina standard de la Petrom a ajuns la 8 lei pe litru la unele stații din Brașov, după ce prețurile carburanților au fost majorate pentru a șasea oară în această lună, după majorarea semnificativă a accizelor de la 1 ianuarie. Astfel, marți, 27 ianuarie 2026, Petrom a scumpit motorina standard cu 4 bani pe litru, [...]
Primăria Brașov a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 180.830.610 lei, însă cea mai mare parte a acestei sume provine din fonduri rămase necheltuite în anii anteriori, arată datele oficiale ale municipalității. Potrivit calculelor realizate de administrația locală, secțiunea de funcționare a bugetului — din care sunt acoperite cheltuieli precum salariile, prestațiile sociale, [...]
Un start-up înființat de doi brașoveni a construit un laborator de somn în Cluj, cu o finanțare nerambursabilă de 1,5 milioane de euro # BizBrasov.ro
WakeZ, start-up clujean care dezvoltă o tehnologie de monitorizare şi intervenţie asupra somnului în timp real, a atras o finanţare de 1,5 milioane de euro de la ADR Nord-Vest. Finanţarea i-a permis echipei să construiască un laborator de somn propriu în Cluj-Napoca, echipat cu trei polisomnografe, şi să dezvolte modele de inteligenţă artificială pentru analiza [...]
Gratuit cu autobuzele RATBV în fiecare zi de vineri. Noi gratuități și pentru seniori pe cursele din întreaga zonă metropolitană/ Decizia va fi luată de Consiliul Local săptămâna aceasta # BizBrasov.ro
Consilierii locali ar urma să dezbată în ședința ordinară de vineri un proiect de hotărâre ce vizează acordarea de noi facilități pe traseele operate de către RATBV. Astfel, potrivit proiectului, de la 1 aprilie 2026 ar urma să fie introdus programul „Vinerea verde”, respectiv ca în fiecare zi de vineri, călătoriile cu RATBV pe liniile [...]
Meciul cât o finală, Turcia – România, ar urma să fie transmis live pe un ecran de mari dimensiuni în Piața Sfatului # BizBrasov.ro
Milioane de români așteaptă data de 26 de martie când echipa națională va juca ultima șansă pentru calificarea la turneul final găzduit vara asta în SUA, Canada și Mexic. România va juca împotriva Turciei, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială de fotbal, conform tragerii la sorți din noiembrie anul trecut. Meciul va avea loc la [...]
Kaufland pregătește deschiderea magazinului din Avantgarden și face câteva „retușuri” de 25.000 de euro # BizBrasov.ro
Kaufland a demarat în august a anului trecut lucrările de amenajare a unuia dintre noile hipermarketuri pe care le are în plan la Brașov. Este vorba de magazinul proiectat în proximitatea cartierului Avantgarden pe strada Institutului, parte din ansamblul rezidențial West Garden Brașov. Pentru a putea deschide magazinului, retailer-ul mai are de făcut câteva retușuri [...]
Ce salariu încasează un administrator de bloc. Meseria devine tot mai căutată. Meseria de administrator de bloc continuă să fie tentantă, oferind un salariu stabil adaptat responsabilităților gestionării imobilelor. Venitul lunar variază semnificativ în funcție de numărul de apartamente administrate, iar pentru cei care își doresc flexibilitate sau posibilitatea de a administra mai multe blocuri, [...]
Certificatul de moștenitor suplimentar completează succesiunea deja finalizată, fără a o redeschide, și permite moștenitorilor să își valorifice drepturile în mod corect și sigur. Practic, documentul devine necesar atunci când se descoperă bunuri, drepturi sau acte care nu au fost disponibile în momentul dezbaterii succesiunii. Ce să știi despre certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este [...]
Pliculețele cu nicotină, pericolul ascuns pentru adolescenți. Pneumolog: „Ingredintele nu sunt testate. Nu știm dacă acestea nu vor duce la dezvoltarea de leziuni în cavitatea bucală” # BizBrasov.ro
Pliculețele cu nicotină sunt promovate ca produse „discrete” și fără fum, dar datele recente arată că devin tot mai populare în rândul adolescenților în special. În același timp, doar o parte dintre părinți reușesc să le recunoască sau să înțeleagă riscurile reale ale nicotinei asupra adolescenților. Ce sunt aceste produse, de ce îi atrag pe [...]
Când este Paștele Ortodox în 2026. Paștele Catolic este sărbătorit cu o săptămână înainte # BizBrasov.ro
Anul 2026 aduce românilor 17 zile libere legale, dintre care 12 sunt în timpul săptămânii. Printre cele mai atractive perioade pentru mini-vacanțe se numără Paștele Ortodox / Paștele Catolic, 1 Mai, Rusaliile și sărbătorile de sfârșit de an. Aceste perioade sunt ideale pentru excursii scurte, relaxare acasă sau petrecerea timpului alături de familie. Paștele Ortodox [...]
Cristian Mandeal revine la Brașov și va dirija Orchestra Filarmonicii într-un concert inedit # BizBrasov.ro
După succesul concertului de săptămâna trecută, susținut de orchestra Filarmonicii Brașov, sub bagheta maestrului Andrej Vesel și alături de pianistul Paul Ionescu, Filarmonica Brașov propune publicului o nouă săptămână de evenimente de marcă, în care repertoriul, interpreții și coerența artistică conturează un parcurs muzical dens și inspirat. În centrul atenției se află revenirea la Brașov [...]
Amenzi de peste 4 milioane de lei şi 30 de suspendări de activitate, în urma controalelor ANSVSA din sectorul panificaţiei # BizBrasov.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 4 milioane de lei şi a emis 30 de ordonanţe de suspendare a activităţii, în urma controalelor efectuate în perioada 19-23 ianuarie în sectorul panificaţiei, la nivel naţional. Potrivit unui comunicat al ANSVSA remis AGERPRES, în ianuarie [...]
„Nunta lui Figaro”, pe scena Operei Brașov, la 270 de ani de la nașterea lui Mozart și 240 de ani de la premiera absolută # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat la spectacolul cu opera „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, ca un omagiu la împlinirea a 270 de ani de la nașterea compozitorului și a 240 de ani de la premiera absolută a lucrării. Libretul a fost scris în limba italiană [...]
Crima care a zguduit țara: „S-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş. Legea stipulează că, pentru fapte grave, copilul trebuie dat în plasament într-un centru specializat, nu în grija părinților” # BizBrasov.ro
Crima care a zguduit țara: „S-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş. Legea stipulează că, pentru fapte grave, copilul trebuie dat în plasament într-un centru specializat, nu în grija părinților”. Fostul judecător Cristi Dănileţ reclamă, luni, că s-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat [...]
Renault a dezvăluit noul Duster, creat și produs pentru piețele internaționale, în primul rând India și, ulterior, posibil America de Sud. Noul Duster aduce diferențe importante la nivel de design și de motorizări, față de cel pe care îl pot cumpăra europenii. Premiera mondială a noului Duster destinat piețelor internaționale, transmisă live de Renault pe [...]
Brandul danez de îmbrăcăminte sportivă – urbană Jack & Jones va deschide primul magazin în România # BizBrasov.ro
Brandul danez de îmbrăcăminte sportivă – urbană Jack & Jones va deschide primul magazin în România. Retailerul de îmbrăcăminte sportivă urbană Jack & Jones deschide primul său magazin din România, în curând, la Promenada Mall din Sibiu. „Ești pasionat de modă și expert in vânzări, vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică reprezentând acest brand [...]
Un român a vrut să fure un tren, în Austria, dar n-a știut să pornească locomotiva. Individul a spart mai multe geamuri și a activat luminile și sirena # BizBrasov.ro
Un român, în vârstă de 37 de ani, a încercat să pună în mișcare un tren parcat, provocând pagube materiale considerabile și rănind o polițistă. Cu puțin înainte de ora 4 dimineața, poliția a fost alertată de coordonatorul pentru situații de urgență al Căilor Ferate Federale Austriece (ÖBB), relatează Kronen Zeitung. Bărbatul a pătruns în tren [...]
Nou val de fraude pe WhatsApp. DNSC: „Una dintre tentative folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false de tip: Aveți un colet la numărul dvs” # BizBrasov.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor campanii active de fraudă prin WhatsApp, în care utilizatorii sunt vizați prin mesaje SMS și site-uri de phishing care imită servicii de curierat. Atacurile încep prin trimiterea de mesaje SMS către potențiale victime, profitând de perioada în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete. Nou [...]
Astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de modernizare pe DN73F, în comuna Moieciu. Șoseaua care leagă satele Moieciu de Jos – Cheia – Moieciu de Sus, în lungime de 8,4 km, a beneficiat de reabilitare și modernizare completă printr-un proiect în valoare de peste 5,5 milioane de euro, potrivit datelor Direcției Regionale de [...]
Bradul din Piața Sfatului nu va mai deveni lemn de foc. Ce va face Primăria Brașov cu trunchiul arborelui # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a decis să dea o utilitate bradului care a fost instalat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă în Piața Sfatului. Astfel, în urma discuțiilor avute cu RPLP Kronstadt, trunchiul bradului de Crăciun va fi depozitat, iar în primăvară lemnul va fi utilizat pentru refacerea mobilierului pentru zonele de picnic. Bradul instalat în Piața Sfatului [...]
Un bărbat a condus fără permis, iar când l-au oprit polițiștii la Râșnov s-a dat drept fratele geamăn # BizBrasov.ro
Polițiștii au oprit pentru control un autoturism, care circula pe DN1E în Râșnov, dinspre Poiana Brașov. „Cu ocazia legitimării, conducătorul auto nu a prezentat permisul de conducere, însă i-a comunicat polițistului anumite date de identitate, aparținând unei persoane care figura în evidențe cu permis de conducere și dreptul de a conduce valabil. Deși fotografia existentă [...]
Acțiune de weekend a polițiștilor brașoveni: amenzi de peste 168.000 de lei și un dosar penal # BizBrasov.ro
Acțiune de weekend a polițiștilor brașoveni: amenzi de peste 168.000 de lei și un dosar penal. La acest sfârșit de săptămână, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au desfășurat o acțiune în municipiul Brașov pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea siguranței rutiere. Activitățile au vizat, în [...]
Prețul aurului a depășit luni pragul psihologic de 700 de lei pe gram, atingând un nou record istoric, după ce vineri se apropia de valoarea de 688 de lei pe gram, potrivit datelor furnizate de BNR. Gramul de aur a fost cotat luni la 703,3520 lei, cu aproape 50% mai mult decât la 20 august [...]
ANAF a „angajat-o” pe ANA: Cum va funcționa asistentul virtual inteligent care va răspunde la întrebările utilizatorilor # BizBrasov.ro
„Bună! Eu sunt ANA” — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre obligațiile fiscale. Într-o primă etapă, care este faza de testare, chatbot-ul ANA va fi disponibil doar în conturile de SPV ale [...]
Primul tren electric livrat de polonezii de la PESA ar urma să circule pe ruta Bucureşti-Braşov # BizBrasov.ro
Şase trenuri regionale electrice PESA au ajuns în România şi urmează să mai vină alte două rame în februarie. Dintre acestea cel puţin una va intra în circulaţie la finalul lunii februarie, pe Bucureşti-Braşov şi va fi operată de CFR Călători, a transmis Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) la solicitarea ZF. Aceste rame electrice fac [...]
Brașovul se află în topul pieței ipotecare din România pentru anul 2025. Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creștere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024. În București, Ilfov, Timiș, Cluj, Constanța și Brașov au fost acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național. O ipotecă [...]
Comerț 24/7, fără angajați. Un start-up din Brașov a dezvoltat un model de magazin autonom, complet robotizat # BizBrasov.ro
Consumatorii din România cer tot mai mult rapiditate și prețuri competitive, în timp ce retailerii se confruntă cu o lipsă cronică de personal și cu costuri operaționale tot mai greu de controlat. În acest context, SQB Robotics, un start-up deep tech fondat la Brașov, propune o soluție care își asumă o promisiune ambițioasă: un ecosistem [...]
Reprezentanții Primăriei Cincu anunță că în perioada 28–30 ianuarie 2026 vor avea loc trageri militare cu diferite categorii de armament în Poligonul Cincu. Accesul este strict interzis, pe durata exercițiilor Autoritățile atrag atenția locuitorilor și celor care tranzitează zona asupra faptului că accesul este strict interzis, pe durata exercițiilor. Restricțiile vizează persoanele, animalele, căruțele, atelajele [...]
Pensia medie din România a crescut cu un leu în luna decembrie, la 2.778 lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres. Un număr de 4.699.559 de pensionari era înregistrat în decembrie 2025 în România, cu 4.279 mai mulţi comparativ cu luna precedentă. Valoarea totală a drepturilor de pensie [...]
O copilă în vârstă de 14 ani a murit în această dimineață după ce autovehiculul în care se afla împreună cu alți 5 copii s-a răsturnat, la Poiana Mărului # BizBrasov.ro
O copilă în vârstă de 14 ani a murit în această dimineață după ce autovehiculul în care se afla împreună cu alți 5 copii s-a răsturnat, la Poiana Mărului. În jurul orei 08:20, în această dimineață, în localitatea Poiana Mărului, a avut loc un accident rutier în care un autoturism s-a răsturnat. În urma evenimentului au [...]
Aproximativ 2.000 de sindicaliști din învățământ vor picheta guvernul pe 4 februarie. „Protestul are ca scop atragerea atenției asupra nemulțumirilor salariaților din educație față de politicile guvernamentale de diminuare a deficitului bugetar” # BizBrasov.ro
Aproximativ 2.000 de sindicaliști din învățământ vor picheta guvernul pe 4 februarie. „Protestul are ca scop atragerea atenției asupra nemulțumirilor salariaților din educație față de politicile guvernamentale de diminuare a deficitului bugetar”. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” vor picheta Palatul Victoria marți, [...]
Trufandalele produse în solariile românești vor fi mai scumpe, din cauza cheltuielilor pe care le-au avut agricultorii cu încălzirea # BizBrasov.ro
Primele legume ale anului vor fi mai scumpe, din cauza frigului din luna ianuarie. Pentru că încălzirea solariilor costă mai mult, producătorii vor crește prețurile pentru salată, ceapă, ridichi și roșii. Pentru un solar de 3.000 de metri pătrați, legumicultorii plătesc chiar și 60.000 de lei/lună. Alții, în schimb, au redus suprafața plantată, astfel încât [...]
