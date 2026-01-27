Verii Becali sunt din nou la cuțite. Gigi este „fiert” pe Ioan că a întărit Rapidul
Adevarul.ro, 27 ianuarie 2026 15:30
Gigi Becali (67 de ani) este supărat că Olimpiu Moruțan (36 de ani), fostul său jucător, a impresionat aseară la debutul în tricoul Rapidului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
16:00
Titi Aur explică tragedia din județul Timiș: „S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului”. Șapte persoane au murit # Adevarul.ro
Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, a explicat ce anume s-ar fi putut întâmpla în microbuzul implicat în tragedia de DN6 – E70, județul Timiș, unde șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. „O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere puternică”, a spus acesta.
16:00
Șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele care luptă în estul Ucrainei # Adevarul.ro
Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele care luptă în estul Ucrainei, a anunțat marți Ministerul Apărării de la Moscova.
Acum 30 minute
15:45
Studiu despre diaspora divizată. Ce-i diferențiază pe votanții lui George Simion de cei ai lui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Un studiu calitativ realizat de sociologul Barbu Mateescu împreună cu IRES, la solicitarea Fundației Konrad Adenauer, a deschis o fereastră rară către universul românilor plecați în Europa.
Acum o oră
15:30
BCE se pregăteşte pentru o posibilă agresiune a Rusiei. Va fi nevoie de mai mulţi bani cash pentru europeni # Adevarul.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să se pregătească pentru noi șocuri, inclusiv pentru o posibilă agresiune militară a Rusiei, impunându-se să se asigure că sistemele de distribuție a numerarului și de plăți sunt rezistente la acest tip de risc.
15:30
Gigi Becali (67 de ani) este supărat că Olimpiu Moruțan (36 de ani), fostul său jucător, a impresionat aseară la debutul în tricoul Rapidului.
15:30
„Ceaușescu a fost un dictator”. CTP a demontat mitul „patriotului”: „Femeile, tratate ca vitele de prăsilă. Modelul lui a fost Stalin” # Adevarul.ro
Reacție dură a jurnalistului Cristian Tudor Popescu după declarațiile lui Miruță despre patriotismul lui Nicolae Ceaușescu. Pe pagina sa de Facebook, CTP a publicat o amplă analiză despre fostul lider comunist și regimul său.
15:15
Cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, Lukoil, a cerut Guvernului scutiri fiscale, după ce cotațiile țițeiului rusesc Ural au scăzut semnificativ. Acesta se tranzacționează la un discount de aproape 50% în raport cu cotația de referință pe plan internațional.
15:15
Manda îl provoacă pe Bolojan: „Guvernăm sau…?”. Liderul PSD spune că „pachetul de relansare economică nu este negociabil” # Adevarul.ro
Pachetul de relansare economică este „vital pentru viitorul României” și nu poate fi negociat, transmite secretarul general al PSD, Claudiu Manda.
Acum 2 ore
14:45
Descoperire șocantă în curtea unei grădinițe din Galați: fragmente osoase găsite de muncitorii care efectuau lucrări la rețeaua de apă # Adevarul.ro
În timpul unor lucrări de branșare la rețeaua de apă din Galați, muncitorii au descoperit fragmente osoase în curtea unei grădinițe. Poliția a preluat rămășițele pentru expertiză și a deschis un dosar penal.
14:45
Dezastru în Sicilia: un oraș se prăbușește sub ochii oamenilor. 1 500 de persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Situație extrem de tensionată în Sicilia, unde o alunecare masivă de teren a provocat evacuarea de urgență a aproximativ 1.500 de persoane.
14:15
Testul Fitch pentru economie: Alexandru Nazare mizează pe stabilitatea ratingului României # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, au avut marți o întâlnire de lucru cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României.
14:15
Nazare: „Gaura bugetară" s-a redus cu aproape un punct procentual anul trecut, până la 7,65% # Adevarul.ro
Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB anul trecut, cu un punct mai puţin faţă de nivelul de 8,67% cât era în 2024, potrivit datelor publicate marţi de Ministerul Finanţelor. Execuţia bugetară pe 2025 arată o creștere cu 15,3% a veniturilor față de anul 2024.
14:15
Șefii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor, a declarat marți premierul Ilie Bolojan, explicând că ministerele au dorit să susţină un personaj sau altul în acele poziţii.
14:15
Fuga milionarului turc zguduie ANP. Șeful Penitenciarelor, Bogdan Burcu, recunoaște că a aprobat personal permisia de trei zile # Adevarul.ro
Bogdan Burcu, șeful ANP, recunoaște că a aprobat personal permisia de trei zile pentru Atas Abdullah, deținutul turc care a fugit din țară.
Acum 4 ore
14:00
Tragedie în Timiș: Șase oameni au murit după ce un microbuz și un TIR au intrat în coliziune # Adevarul.ro
Un grav accident rutier, cu multiple victime, a avut loc marți după-amiază în localitatea Lugojel din județul Timiș, unde un microbuz și un TIR (cisternă) au intrat în coliziune.
14:00
Revolta unui străin nemulțumit de birocrație: „România nu-i obișnuită să primească migranți. CNP am, dar parcă nu exist” # Adevarul.ro
Povestea unui imigrant revoltat de birocrația din România a stârnit un val de reacții. Bărbatul s-a plâns că este tratat ca un străin, după șase ani de când s-a stabilit în România, unde nu a putut obține rezidența permanentă.
14:00
Românii ar putea profita de o autostradă care va străbate Bulgaria și ajunge în Grecia # Adevarul.ro
Drumul către Grecia ar putea deveni mai rapid și mai sigur în următorii ani, însă ritmul diferă de la o țară la alta.
13:45
Tensiuni în ședința PNL de la Vila Lac, la care a participat și Ilie Bolojan. Ce a reclamat Ciprian Ciucu. „Înțeleg că sunt de sacrificiu” # Adevarul.ro
Stenograme din ședința PNL desfășurată luni, 26 ianuarie, la Vila Lac, întâlnire la care a participat și premierul Ilie Bolojan, au fost prezentate marți de Antena 3. Șeful Executivului a mers să-și informeze colegii de partid imediat după reuniunea Coaliției de guvernare.
13:45
Cod galben și portocaliu de viituri în 14 județe. Avertizare hidrologică până miercuri noapte # Adevarul.ro
INHGA a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de viituri, valabile pentru 14 județe din țară, în contextul unor fenomene hidrologice periculoase generate de precipitații, topirea zăpezii și formarea gheții pe râuri.
13:45
„Este neconstituțional și greșit”. Avocatul agentului ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good s-a retras din cursa de guvernator al statului Minnesota # Adevarul.ro
Avocatul ofițerului de imigrare care a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani și mamă a trei copii, a anunțat luni că se retrage cursa pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, relatează AP.
13:45
SUA leagă garantarea securității Ucrainei de concesii teritoriale către Rusia, susțin sursele Financial Times # Adevarul.ro
Washingtonul a transmis Kievului că sprijinul american depinde de un acord de pace care ar putea presupune cedarea unor teritorii din Donbas către Moscova, relatează Financial Times, citând opt surse apropiate negocierilor.
13:30
Șeful Comandamentului de Sprijin al Forțelor Armate Germane: Rusia ar putea ataca NATO în maxim trei ani. Care sunt slăbiciunile Alianței # Adevarul.ro
Un general de rang înalt al Bundeswehrului avertizează că Europa ar putea intra într-o nouă fază de confruntare majoră cu Rusia mai repede decât se crede.
13:30
Epurările lui Xi Jinping din armata Chinei riscă să-i submineze propriile planuri. Control total, cu prețul slăbirii capacității militare # Adevarul.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, a declanșat o amplă campanie de epurare în rândul conducerii superioare a Armatei Populare de Eliberare, într-o mișcare menită să-i consolideze controlul asupra forțelor armate.
13:15
Momentul spectaculos în care cel mai vechi hotel de lux din Brazilia, Torre Palace, este demolat prin implozie: sfârșitul unui simbol al luxului # Adevarul.ro
Cel mai vechi hotel de lux din Brazilia, un simbol al eleganței și al istoriei capitalei, Torre Palace, a fost demolat prin implozie controlată, după 13 ani de abandon și dispute legale.
13:15
Zelenski: Rusia a pierdut într-o lună pe frontul din Ucraina de două ori mai mulți soldați decât în 10 ani de război în Afganistan # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a suferit, într-o singură lună de lupte pe frontul ucrainean, de două ori mai multe pierderi umane decât în cei zece ani de război din Afganistan. Afirmația a fost făcută luni, cu prilejul lansării unei inițiative de evaluare a performanțelor ucrainene.
13:15
Analiza dură a expertului NATO Hari Bucur Marcu: Lista de achiziții prin SAFE, fără strategie. „Ne jucăm de-a războiul până vine peste noi” # Adevarul.ro
Finanțarea istorică de peste 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, destinată modernizării masive a Armatei și infrastructurii duale, reprezintă de fapt banii pentru o listă de cumpărături făcută fără nicio strategie și fără niciun plan, este de părere analistul Hari Bucur Marcu.
13:00
Statele Unite amenință Canada că, dacă renunță la achiziția avioanelor de luptă F‑35, vor prelua controlul asupra spațiului aerian canadian # Adevarul.ro
Statele Unite transmit un avertisment ferm Canadei: renunțarea la achiziția celor 88 de avioane F‑35 ar obliga Washingtonul să modifice modul de funcționare al pactului de apărare aeriană NORAD, potrivit CBC News.
12:45
„Mănâncă, nenorocitule!”. Cum sunt torturați soldații ruși care au dezertat: dezbrăcați, legați de copaci cu capul în jos și obligați să mănânce zăpadă # Adevarul.ro
Noi imagini șocante arată cum soldați ruși care au refuzat să participe la atacuri pe front sunt pedepsiți de superiorii lor: sunt legați cu capul în jos de copaci, tremură de frig și poartă doar lenjeria intimă, după ce li s-au luat uniformele de iarnă.
12:45
Mesaje false de la curier sau apropiați, noua armă a escrocilor online. Cum funcționează fraudele # Adevarul.ro
Escrocii din mediul online devin tot mai inventivi și găsesc constant noi metode pentru a goli conturile celor care le cad în capcană. De la mesaje primite aparent de la persoane apropiate, până la false notificări de la curieri sau vânzări fictive de bilete, fraudele online sunt în plină expansiune
12:30
Campionatul Mondial de fotbal, în pericol să nu se dispute. Trei țări europene discută boicotarea competiției de la vară # Adevarul.ro
În România, Campionatul Mondial de fotbal va fi transmis în direct de postul Antena 1.
12:30
Utilizatorii TikTok reclamă că videoclipurile critice la adresa ICE nu pot fi încărcate. Compania invocă probleme tehnice # Adevarul.ro
Mai mulți utilizatori TikTok susțin că videoclipurile care critică activitatea agenției americane de imigrație (ICE) nu pot fi încărcate pe platformă. TikTok afirmă însă că problemele sunt cauzate de defecțiuni tehnice și nu au legătură cu conținutul postat.
12:15
Pus pe liber de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero și-a schimbat meseria. Antrenorul va face ceva complet diferit de tenis # Adevarul.ro
Juan Carlos Ferrero (45 de ani) se reorientează către golf.
12:15
Atacuri rusești masive asupra Ucrainei. Pene de curent în Harkov și zeci de clădiri avariate la Odesa # Adevarul.ro
Dronele și rachetele rusești au lovit luni seară mai multe regiuni din Ucraina, vizând în special orașele Harkov și Odesa, provocând întreruperi masive de curent electric și rănirea a cel puțin 23 de persoane, au anunțat autoritățile ucrainene, citate de Reuters.
12:15
Peste 6.000 de morți confirmați în Iran după protestele reprimate violent. Sunt anchetate alte 17.000 de decese potențiale. # Adevarul.ro
Un ONG pentru drepturile omului a confirmat marți, 27 ianuarie, moartea a peste 6.000 de persoane în timpul protestelor violente care au zguduit Iranul la începutul lunii ianuarie, în timp ce investigațiile continuă asupra altor peste 17.000 de decese potențiale, relatează AFP.
Acum 6 ore
12:00
Germania spune că nu mai poate trimite baterii Patriot suplimentare Ucrainei. Ministrul apărării face apel la aliați # Adevarul.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul nu mai are în prezent capacitatea să furnizeze Ucrainei sisteme suplimentare de rachete de apărare aeriană Patriot, relatează Ukrainska Pravda.
12:00
Proiecte de stocare energie la scară largă, aduse în România de o platformă europeană de investiţii # Adevarul.ro
O platformă europeană de investiţii în imobiliare intră pe piaţa sistemelor avansate de stocare a energiei în baterii (BESS) cu mai multe proiecte de stocare energie la scară largă în România.
12:00
„Bonjour”. Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron: și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer a stârnit hohote de râs, după ce l-a imitat pe președintele francez Emmanuel Macron: și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză, în cadrul spectacolului de comedie The Political Party Live, de la Duchess Theatre din Londra.
12:00
Boom în industria aurului: singura rafinărie din România atinge afaceri de 40 de milioane de euro și un record de 5.000 de lingouri # Adevarul.ro
Rafinor, singura unitate de profil din țară, a transformat anul 2025 într-un succes istoric. Rezultatele solide nu doar că readuc în actualitate tradiția minieră a României, dar transformă producția locală de aur într-un pilon strategic pentru investitorii români.
12:00
Primul mare proces privind „dependența de social media” ajunge în fața unui juriu, în California # Adevarul.ro
Un proces care ar putea marca un punct de cotitură pentru industria tehnologică a început, marți, în California. Este pentru prima dată când un caz de presupusă „dependență de social media” ajunge în fața unui juriu din Statele Unite.
12:00
Scut anti-dronă „Made in Romania”: SkyLock, noua tehnologie Oves Enterprise testată în condiții reale de conflict # Adevarul.ro
Compania românească Oves Enterprise, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, a lansat SkyLock, un sistem integrat de interceptare și neutralizare a dronelor ostile.
11:45
Verdict crunt la vârful Justiției: „România e mai aproape de paradisul infractorilor decât de statul de drept” # Adevarul.ro
„România a ajuns mai aproape de a fi un paradis al infractorilor decât un stat de drept”, avertizează Claudiu Sandu, fost vicepreședinte CSM. Acesta trage un semnal de alarmă asupra modului în care legislația actuală este aplicată și cere magistraților o atitudine „responsabilă și severă”.
11:45
Cum văd românii relația "complicată" dintre apartenența la UE și suveranitatea națională # Adevarul.ro
38,9% dintre respondenți consideră că apartenența la UE limitează suveranitatea națională, aproape 38% cred că această limitare ajută la creșterea nivelului de trai, arată datele sondajului.
11:45
Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume, apreciată pentru efectul său energizant și pentru aroma intensă. Mulți dintre noi începem ziua cu o ceașcă fierbinte de cafea și consideră că aceasta este esențială pentru a se trezi și a rămâne concentrați pe parcursul zilei.
11:30
Franța se opune achiziționării rachetelor britanice Storm Shadow pentru Ucraina din împrumutul UE # Adevarul.ro
Dezacordurile s-au amplificat în cadrul Uniunii Europene cu privire la utilizarea împrumutului pentru achizițiile militare ale Ucrainei, în special în ceea ce privește achiziționarea de arme în afara UE, potrivit The Telegraph.
11:30
Traficul de camioane este afectat la frontiera cu Serbia din cauza protestelor transportatorilor de marfă. MAI: Luați în calcul posibile întârzieri # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis marţi, 27 ianuarie, că traficul de camioane este perturbat la frontiera României cu Serbia, ca urmare a protestelor transportatorilor de marfă din ţara vecină.
11:30
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre impozitarea progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru ca această formulă să poată fi aplicată # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că introducerea impozitării progresive ar necesita minimum un an de pregătire tehnică, însă, în opinia sa, România nu dispune în prezent de condițiile necesare pentru a face acest pas.
11:15
Orașe din România în topul celor mai scumpe din lume în 2026: Pe ce poziție se află București, Cluj-Napoca și Iași # Adevarul.ro
Cea mai mare bază de date globală despre costul vieții, Numbeo, a publicat clasamentul pentru 2026 al orașelor lumii, iar Zurich, Elveția, se menține pe primul loc în topul celor mai scumpe orașe. În total, au fost analizate 479 de orașe, dintre care 9 sunt din România.
11:15
De ce nu orice mașină de tocat merită cumpărată: Top 7 modele 2026 care te ajută să gătești mai rapid și mai bine + linkuri eMAG # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune 7 mașini de tocat 2026, selectate pentru performanță și fiabilitate. Gătește rapid și eficient acasă – cumpără direct de pe eMAG!
11:15
India și Uniunea Europeană au anunțat încheierea unui acord comercial de amploare, după aproape două decenii de negocieri intermitente, într-un moment în care ambele părți caută să-și consolideze relațiile economice pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, relatează BBC.
11:15
Alina Gorghiu cere explicații după crima de la Hârlău. „Femicidul nu este un accident, ci rezultatul unor decizii greşite” # Adevarul.ro
Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul liberal Alina Gorghiu, a reacţionat după ce o femeie de 35 de ani a fost ucisă de iubitul său la Hârlău, judeţul Iaşi, luni seară. Gorghiu a subliniat că femicidul „nu este un accident, ci rezultatul unor decizii greşite”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.