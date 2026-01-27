Tranziția către energie curată în UE. Sursele regenerabile, eoliană și solară, depășesc pentru prima dată producția de electricitate din combustibili fosili în 2025 / Care este situația României – raport

12:10

Operațiunea de spionaj a vizat membri de rang înalt ai guvernului, inclusiv consilieri ai lui Boris Johnson și Rishi Sunak, scrie The Telegraph. Se înțelege că operațiunea de spionaj a compromis membri de rang înalt ai guvernului, expunând comunicațiile lor private către Beijing. Se știe că hackerii sponsorizați de stat au vizat telefoanele unora dintre […] © G4Media.ro.