SONDAJ INSCOP: Mai mult de o treime dintre români consideră că apartenenţa la Uniunea Europeană limitează suveranitatea, dar ajută nivelul de trai

14:10

Scandalurile din justiție din ultimele săptămâni au devoalat o chestiune prea puțin cunoscută până acum în afara sistemului judiciar: cea a delegării și detașării magistraților în alte posturi decât cele pe care le ocupă în mod curent. Conducătorii de instanțe spun că aceste detașări sunt dictate de rațiuni manageriale, acuzatorii spun că sunt o formă de […] © G4Media.ro.