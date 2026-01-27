SONDAJ INSCOP: Mai mult de o treime dintre români consideră că apartenenţa la Uniunea Europeană limitează suveranitatea, dar ajută nivelul de trai
G4Media, 27 ianuarie 2026 17:50
Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a, arată că aproape 39% dintre români cred că apartenenţa la UE limitează suveranitatea naţională, iar aproape 38% dintre aceştia cred că limitarea suveranităţii naţionale din cauza apartenenţei la Uniunea Europeană ajută la creşterea nivelului de trai, transmite Agerpres. Raportat la totalul populaţiei, aproximativ 22% dintre români consideră […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
18:30
Persoanele decedate în cumplitul accident din Timiș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu # G4Media
Persoanele decedate în cumplitul accident care s-a produs, marți, în județul Timiș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, care mergeau să-și susțină favoriții la meci în Lyon. Ivan Savvidis, președintele clubului, a transmis un mesaj în urma tragediei: „O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi. Sunt devastat de pierderea atât de […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:10
O supraviețuitoare a lagărelor de exterminare naziste a fost invitată la o ședință a cabinetului de miniștri britanic # G4Media
Cu ocazia Zilei Comemorării Holocaustului, prim-ministrul Keir Starmer a primit marți în Cabinetul său pe Mala Tribich, supraviețuitoare a Holocaustului în vârstă de 95 de ani, din câte se cunoaște, prima supraviețuitoare care participă la o ședință a Cabinetului de miniștri al Regatului Unit. “Mala se afla în ghetoul Piotrków din Polonia și a devenit […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:00
Președintele Donald Trump a reluat o afirmație puternică în discursul său despre relația Statelor Unite cu Israel, sugerând că statul evreu „nu ar exista” fără acțiunile administrației sale, inclusiv loviturile împotriva Iranului și sprijinul militar extins acordat Tel Avivului, scrie Mediafax. Declarația președintelui american Donald Trump a fost făcută într-un interviu pe WABC Radio și […] © G4Media.ro.
17:50
17:50
Willy Wonka ar aproba. La Milano și-a făcut apariția Winter Games Express, cel mai lung tren de ciocolată din lume, în avanpremiera Jocurilor olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 # G4Media
Autoritățile regiunii Lombardia au comentat care mai de care cu cuvinte la superlativ montarea finală și expunerea în public a celui mai lung tren de ciocolată creat vreodată, devenit record oficial Guiness. Mult așteptatul tren de ciocolată – Winter Games Express – conceput pentru a marca începutul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a sosit […] © G4Media.ro.
17:40
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA / Discuțiile au vizat securitatea regională şi apărarea colectivă # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a întâlnit, marţi, cu o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, discuţiile vizând securitatea regională şi apărarea colectivă. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, în cadrul dialogului purtat la sediul MApN a fost subliniată relevanţa Parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, precum şi contribuţia acestuia la securitatea […] © G4Media.ro.
17:40
Judecătorul statului Minnesota îl citează pe șeful ICE în instanță și amenință cu sancțiuni pentru sfidarea curții # G4Media
Judecătorul federal șef din Minnesota a ordonat șefului Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE), Todd Lyons, să se prezinte vineri în sala de judecată și l-a amenințat cu sancțiuni pentru sfidarea repetată a ordinelor judecătorilor din stat, scrie POLITICO. „Răbdarea curții a ajuns la capăt”, a declarat judecătorul districtual american Patrick Schiltz într-o ordonanță de […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:30
Cum a ajuns Grindeanu să se bazeze pe un obscur baron PNL ca să-l dea jos pe Bolojan și ce-l împiedică să scape de premierul ”kamikaze” # G4Media
Șeful PSD Sorin Grindeanu vrea neapărat să scape de Ilie Bolojan. Îl acuză în privat că distruge baza electorală a PSD prin măsurile de reducere a deficitului-record lăsat de Ciolacu. Dar marja de mișcare a lui Grindeanu e mai redusă decât pare. Președintele Nicușor Dan tocmai a transmis un mesaj de sprijin pentru premier, iar […] © G4Media.ro.
17:30
Parlamentul norvegian aprobă achiziţionarea unor echipamente de artilerie în valoare de două miliarde de dolari # G4Media
Parlamentul Norvegiei a aprobat marţi un plan pentru achiziţionarea unor echipamente de artilerie cu rază lungă de acţiune în valoare de două militare de dolari pentru a consolida descurajarea ţării NATO împotriva Rusiei în Arctica, unde cele două naţiuni împart aceeaşi graniţă, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Ţările europene se află în […] © G4Media.ro.
17:20
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea autorilor penei de curent din Berlin / 100.000 de oameni au stat în frig și întuneric timp de patru zile # G4Media
Guvernul german a promis marţi o recompensă de un milion de euro oricui va „duce la autorii” sabotajului care a provocat o mare pană de curent la Berlin, la începutul lui ianuarie, informează AFP. Anunţul privind suma oferită de procuratură şi poliţie a fost făcut de ministrul de interne Alexander Dobrindt, într-o conferinţă de presă, […] © G4Media.ro.
17:20
Premieră în Europa: Vehiculele electrice depășesc pentru prima dată mașinile pe benzină la vânzări # G4Media
Vânzările de automobile 100% electrice au depășit pentru prima dată în decembrie 2025 pe cele ale mașinilor cu motoare pe benzină în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Această evoluție se observă și la nivelul pieței extinse a Europei – care include UE, Marea Britanie și Norvegia – chiar în […] © G4Media.ro.
17:10
Mai multe cursuri de apă din județul Mehedinți au depăşit cotele de atenţie / Râul Motru a depăşit cota de inundaţie la Broşteni # G4Media
Mai multe cursuri de apă din judeţul Mehedinţi au depăşit, marţi, cotele de atenţie, iar râul Motru a depăşit cota de inundaţie la Broşteni. Potrivit Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, pârâul Huşniţa, la staţia hidrometrică Strehaia, a depăşit cota de atenţie cu 42 cm, râul Coşuştea Mare, la staţia hidrometrică Corcova, a depăşit aota de […] © G4Media.ro.
17:10
Primăria Ploieşti intenționează să contracteze un împrumut de 50 milioane de lei pentru susţinerea sistemului de termoficare # G4Media
Primăria municipiului Ploieşti intenţionează să ia un împrumut de maximum 50.000.000 lei de la Ministerul Finanţelor pentru susţinerea sistemului de termoficare în acest sezon rece, transmite Agerpres. Potrivit unui proiect de hotărâre care va fi pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de joi a Consiliului Local Ploieşti, împrumutul ar urma să aibă o maturitate […] © G4Media.ro.
17:00
Spania va acorda despăgubiri totale de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare din provincia Cordoba / 45 de persoane au murit și 150 au fost rănite # G4Media
Spania va acorda despăgubiri totale de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare de săptămâna trecută în care au murit 45 de persoane şi mai mult de 150 au fost rănite, a anunţat marţi ministrul transporturilor, Oscar Puente, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Spania se află încă sub şocul gravului accident […] © G4Media.ro.
17:00
Trump a uitat cuvântul Alzheimer în timp ce le explica jurnaliștilor că memoria sa este foarte bună # G4Media
Președintele american Donald Trump a uitat cuvântul „Alzheimer” chiar în timp ce le explica jurnaliștilor că memoria sa este foarte bună, transmite Mediafax. Incidentul a avut loc în timpul unui interviu acord publicației New York Magazine. În trecut, mai mulți experți au pus sub semnul întrebării starea de sănătate a președintelui Trump. Donald Trump a […] © G4Media.ro.
16:50
Primăriile din țară, amendate cu peste 163 de milioane de lei de inspectorii Gărzii de Mediu pentru deșeurile aruncate ilegal # G4Media
Raportul pe anul 2025 al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), publicat marți, arată că primăriile din țară au fost amendate cu peste 163 de milioane de lei pentru mai multe nereguli, cea mai răspândită fiind lipsa gestionării deșeurilor, transmite Mediafax. Deși numărul controalelor a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, iar controalele […] © G4Media.ro.
16:40
Tranziția către energie curată în UE. Sursele regenerabile, eoliană și solară, depășesc pentru prima dată producția de electricitate din combustibili fosili în 2025 / Care este situația României – raport # G4Media
În 2025, energia eoliană și solară au asigurat 30,1% din producția de electricitate a Uniunii Europene, depășind pentru prima dată combustibilii fosili (29%), potrivit raportului „European Electricity Review 2026” publicat de organizația EMBER și analizat de Alexandru Ciocan într-un articol pentru platforma InfoClima. Performanța este remarcabilă cu cât acest prag a fost atins într-un context […] © G4Media.ro.
16:40
Un columbian care intenţiona să arunce în aer obiective strategice din România ar fi acționat la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, potrivit DIICOT / Cetățeanul străin a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare # G4Media
Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian condamnat definitiv în 2025 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la şase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune, ar fi acționat la instigarea unui cetățean străin rezident în Federația Rusă. „Pe parcursul cercetărilor efectuate de către procurorii DIICOT – Structura Centrală a reieșit faptul că […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:30
Opt suspecți din Focșani, acuzați că au pus la punct o rețea de zece firme înființate pe numele unor tineri defavorizați pentru a obține fraudulos subvenții europene # G4Media
În cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) la Iași (România), în această dimineață au fost efectuate douăzeci și cinci de percheziții domiciliare în orașul Focșani și în județul Vrancea, ca parte a unei anchete privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat de UE pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați, […] © G4Media.ro.
16:20
Curtea Constituţională a Spaniei menţine mandatul de arestare împotriva fostului preşedinte regional al Cataloniei, Carles Puigdemont # G4Media
Curtea Constituţională a Spaniei a decis marţi, în unanimitate, să menţină mandatul de arestare emis în Spania împotriva fostului preşedinte regional al Cataloniei, Carles Puigdemont, unul dintre protagoniştii tentativei eşuate de independenţă din 2017, informează agenția de știri EFE. Surse juridice au informat EFE că instanţa, în conformitate cu opinia Parchetului, a respins solicitarea făcută […] © G4Media.ro.
16:20
Doi eurodeputați UDMR, printre europarlamentarii sancționați de PPE pentru că s-au abținut la vot la moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen: nu pot lua cuvântul timp de 6 luni în plen, din partea popularilor europeni # G4Media
Eurodeputații UDMR Loránt Vincze și Iuliu Winkler au fost sancționați politic de către PPE, grup din care fac parte, după ce aceștia s-au abținut, săptămâna trecută, în loc să voteze împotriva moțiunii de cenzură care o viza pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susținută de Popularii Europeni. Cei doi, alături de alți europarlamentari […] © G4Media.ro.
16:20
Trei drumuri judeţene din Dolj au fost închise temporar marţi pe anumite porţiuni din cauza inundaţiilor, pentru evacuarea apei de pe partea carosabilă, transmite Agerpres. Potrivit autorităţilor locale, circulaţia a fost închisă pe DJ 606B, în zona Greceşti, pe DJ 641 Mischii-Caracal, în localitatea Pieleşti, şi pe DJ 562A, în zona podului de la Drăgoia, […] © G4Media.ro.
16:20
VIDEO Portul Mineralier Galați a fost readus la viață: toate cele 16 dane sunt din nou funcționale, iar frontul de acostare a fost modernizat complet # G4Media
Portul Mineralier Galați a trecut prin unul dintre cele mai ample procese de modernizare din ultimii ani, un proiect strategic care a readus în exploatare toate danele și a revitalizat complet întregul front de acostare. Investiția a avut ca obiectiv principal reactivarea unor zone care nu au mai fost utilizate de ani de zile și […] © G4Media.ro.
16:20
CEDO a condamnat Azerbaidjanul pentru urmăriri penale contra unei jurnaliste de investigaţie # G4Media
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Azerbaidjanul pentru urmăriri penale declanşate contra jurnalistei de investigaţie Khadija Ismailova, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În 2014-2015, această cetăţeană azeră născută în 1976 fusese inculpată pentru mai multe capete de acuzare şi declarată vinovată de fraudă fiscală şi afaceri ilegale, în special […] © G4Media.ro.
16:10
USR critică Comisia Europeană pentru că nu are nici un rezultat la un an după ce a deschis ancheta împotriva Tiktok în cazul Georgescu # G4Media
Europarlamentarii USR Dan Barna și Vlad Voiculescu – care este și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, au criticat marți lentoarea cu care Comisia Europeană gestionează ancheta împotriva companiei chineze Tiktok în cazul manipulării de către Călin Georgescu a campaniei electorale din 2024. Cei doi, care spun că au primit un răspuns oficial din partea […] © G4Media.ro.
16:10
Peste 40.000 de persoane, în principal în Israel, au obţinut cetăţenia austriacă în urma unei schimbări legislative din septembrie 2020 care le permite descendenţilor victimelor austriece ale Holocaustului să obţină un paşaport, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Într-un timp atât de scurt, acesta este un semn minunat de încredere”, a declarat marţi […] © G4Media.ro.
16:00
George Simion, acuzat recent de antisemitism de o influentă organizație evreiască: Orice manifestare „reală şi concretă” a antisemitismului trebuie combătută fără excepţie / Organizaţiile evreieşti au „datoria de a verifica atent orice acuzaţie” # G4Media
Liderul AUR, George Simion, a declarat, marţi, că orice manifestare „reală” şi „concretă” a antisemitismului trebuie combătută fără excepţie: în discursul public, în instituţii, în mediul online şi în comunităţi. George Simion a mai declarat că „organizaţiile evreieşti şi liderii comunităţii au responsabilitatea de a-şi proteja comunităţile, dar şi datoria de a verifica atent orice […] © G4Media.ro.
16:00
Premierul Robert Fico, care a pozat în susținător al lui Donald Trump, susține că Slovacia ar trebui să refuze invitația de a se alătura Consiliului pentru Pace # G4Media
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat marţi într-o conferinţă de presă că ţara sa ar trebui să decline invitaţia de a se alătura Consiliului pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, informează agenţia slovacă TASR, citată de Rador. Fico a pozat constant într-un susținător al lui Trump. ‘Nu suntem în favoarea creării niciunei structuri paralele […] © G4Media.ro.
16:00
Bărbat acuzat că ar fi violat o fetiţă de 12 ani, la Orăştie / Suspectul era apropiat al familiei victimei # G4Media
Un bărbat de 54 de ani, din Orăştie, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost acuzat că ar fi violat o fetiţă de 12 ani, din localitate, suspectul fiind un apropiat al familiei victimei, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, transmite Agerpres. Suspectul va fi prezentat, marţi, Parchetului de pe […] © G4Media.ro.
16:00
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) acţionează discret pentru a stabili o prezenţă permanentă a Statelor Unite ale Americii în Venezuela, astfel încât Washingtonul să poată exercita influenţă asupra viitorului acestei ţări, conform dispoziţiilor preşedintelui Donald Trump, a relatat marţi canalul de televiziune CNN, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
15:40
Fragmente osoase descoperite în curtea unei unităţi de învăţământ preşcolar din Galaţi în timpul unor lucrări de branşare la reţeaua de apă # G4Media
Mai multe fragmente osoase au fost descoperite în curtea unei unităţi de învăţământ preşcolar din municipiul Galaţi, în timpul unor lucrări de branşare la reţeaua de apă, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi prin apel la numărul unic […] © G4Media.ro.
15:40
RAPORT Microsoft: România, pe locul 52 la nivel global în privința frecvenței atacurilor cibernetice / 8 din 10 organizații spun că se vor conforma Directivei NIS2 în următorul an # G4Media
Aproximativ 80% dintre organizațiile din România estimează că se vor conforma cerințelor Directivei NIS2 privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în decurs de un an, potrivit unei analize de specialitate. Datele sunt susținute de Raportul Microsoft privind apărarea digitală 2025 (Microsoft Digital Defense Report), care arată că, în prima jumătate a anului 2025, România s-a […] © G4Media.ro.
15:30
Uniunea Europeană propune suspendarea unei scheme de import de zahăr fără taxe vamale pentru a reduce presiunea asupra producătorilor europeni # G4Media
Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumite importuri de zahăr fără taxe vamale în blocul comunitar, în ideea de a reduce presiunea asupra producătorilor europeni care se confruntă cu scăderea preţurilor şi creşterea concurenţei, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Voi propune o suspendare temporară a regimului de perfecţionare activă […] © G4Media.ro.
15:30
VIDEO Protest la Timișoara, zeci de persoane cer ca minorii sub 14 ani să răspundă în fața legii: ”Criminali, la pușcărie” / Manifestația, după ce un copil de 13 ani a ucis un altul de 15 ani, la Cenei # G4Media
Un protest are loc la Timișoara, marți, începând cu ora 15:00. Zeci de persoane au cerut ca minorii sub 14 ani să răspundă în fața legii: ”Justiție, nu corupție!”, ”Criminali, la pușcărie”, sunt între scandările oamenilor prezenți la protest. Manifestația are loc după ce un copil de 13 ani a ucis un altul de 15 […] © G4Media.ro.
15:30
ANCHETĂ „Butonul roșu”, conceput ca mecanism de protecție a elevilor în fața violențelor, este deturnat ca platformă privată cu monitorizare activă a utilizatorilor. Ministerul Educației susține că nu e implicat, firma neagă orice acțiune comercială # G4Media
Din toamna anului 2025 până în prezent, compania Adservio a transmis tuturor inspectoratelor școlare din România un protocol de colaborare prin care oferea gratuit acces la un modul digital de raportare a cazurilor de violență în școli, denumit „Butonul roșu”, potrivit documentelor consultate de Edupedu.ro. Multe dintre inspectorate au semnat „parteneriatul” și le-au scris școlilor […] © G4Media.ro.
15:20
Curtea de Apel suspendă definitiv decizia Inspectoratului Școlar Constanța care a desființat clasa de a IX-a de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu # G4Media
Curtea de Apel a decis definitiv să suspende decizia Inspectoratului Școlar Constanța în cazul desființării clasei de a IX-a de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, cu doar câteva zile înainte să înceapă școala, în august 2025. Instanța a respins astfel recursul formulat de Inspectoratul Școlar Constanța, după ce o instanță anterioară a decis că „desființarea […] © G4Media.ro.
15:20
Maia Sandu cere accelerarea aderării Republicii Moldova la UE, exprimând temerea că țara sa ar putea fi ocupată de Rusia # G4Media
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marţi Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale la structurile blocului comunitar, întrucât – ţinând cont de amploarea ingerinţei Moscovei în afacerile interne ale republicii, mai ales în alegeri, există pericolul ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia şi să-şi piardă libertatea, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
15:10
Analiză Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Continui să am în fața ochilor scena din marea sală a palatului de la Davos. Donald Trump pe scenă, așezat pe un fel de tron alb de plastic, înconjurat de liderii a aproximativ douăzeci de țări: liderii Mongoliei, Azerbaidjanului, Pakistanului, Uzbekistanului, Kazahstanului, Qatarului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, […] © G4Media.ro.
15:10
România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE și cea mai mare mortalitate / Cea mai tânără pacientă a avut 19 ani / Șase românce mor zilnic din cauza acestei afecțiuni # G4Media
În fiecare zi, șase femei din țara noastră își pierd viața din cauza cancerului de col uterin, transmite Mediafax. România are cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE și cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană. Cea mai tânără pacientă a avut 19 ani. Reprezentanții Spitalului […] © G4Media.ro.
14:50
Articol a profesorului universitar Bernardo Ivo Cruz publicată în Diario de Noticias (Portugalia), via Rador: Există momente când semnele de ruptură încetează să mai fie episoade dispersate și încep să formeze un model inteligibil. Aceasta este ceea ce observăm astăzi în sistemul internațional. La ONU, doi membri permanenți ai Consiliului de Securitate nesocotesc Carta pe […] © G4Media.ro.
14:40
Licitație de aproape 16 milioane de lei la Cluj pentru operarea centrului Primăriei de colectare separată a deșeurilor # G4Media
Primăria Cluj-Napoca lansează o amplă licitație publică pentru angajarea unui administrator care să opereze centrul de colectare separată a deșeurilor, conform unui anunț publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și transmis spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, scrie ActualdeCluj.ro Contractul are o valoare estimată de 15,7 milioane de lei fără TVA și […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:30
GSP: Marele antrenor de fotbal Ștefan Kovacs a fost turnător la Securitatea comunistă. Omul care mai târziu a antrenat Ajax Amsterdam a semnat 34 de note informative # G4Media
Marele antrenor român Ștefan Kovacs a fost agent al Securității comuniste, după cum relevă documente descoperite de GSP în arhiva CNSAS. El are un dosar de rețea în arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Documentele consultate și publicate de Gsp.ro arată că fostul antrenor, câștigător a două Cupe ale Campionilor cu Ajax-ul lui Cruyff […] © G4Media.ro.
14:20
BREAKING Șase persoane au murit într-un accident din Timiș / Un microbuz a acroșat o cisternă și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un TIR / Cetățenii erau greci și mergeau în Franța (surse) # G4Media
Șase persoane au murit într-un accident din Timiș. Un microbuz a acroșat o cisternă și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un TIR. A fost deschis dosar penal pentru omor din culpă. În microbuz erau 10 pasageri greci care mergeau în Franța, iar șoferul a intrat în depășirea unei cisterne, dar și-a dat […] © G4Media.ro.
14:10
Şedinţe gratuite de pregătire pentru examenul de Bacalaureat oferite de Universitatea Ovidius # G4Media
Universitatea Ovidius anunţă organizarea de şedinţe gratuite de pregătire la disciplinele Biologie şi Geografie, în perioada 6 februarie – 31 mai, la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole (FSNSA), pentru cei ce vor susţine examenul de Bacalaureat în acest an, transmite Agerpres. Conform reprezentanţilor universităţii constănţene, întâlnirile se adresează liceenilor din clasele a […] © G4Media.ro.
14:10
Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor. Magistrații au drept la diurnă chiar dacă sunt detașați în interiorul aceleiași localități # G4Media
Scandalurile din justiție din ultimele săptămâni au devoalat o chestiune prea puțin cunoscută până acum în afara sistemului judiciar: cea a delegării și detașării magistraților în alte posturi decât cele pe care le ocupă în mod curent. Conducătorii de instanțe spun că aceste detașări sunt dictate de rațiuni manageriale, acuzatorii spun că sunt o formă de […] © G4Media.ro.
14:00
Atacuri ruse au curmat viaţa a trei persoane în estul şi sudul Ucrainei şi au rănit alte circa 20 de persoane, au anunţat marţi autorităţile locale, în timp ce Kievul şi Moscova au început negocieri directe pentru a pune capăt celor aproape patru ani de conflict, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. O […] © G4Media.ro.
13:50
Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din Produsul Intern Brut, în 2025, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024 # G4Media
Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu un punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunţat, marţi, Ministerul Finanţelor. Potrivit MF, datele financiare confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul […] © G4Media.ro.
13:40
În Franţa a fost descoperită „cea mai mare rezervă naturală de hidrogen din lume”, un depozit subteran de 34 de milioane de tone # G4Media
Va fi posibilă, în curând, exploatarea a milioane de tone de hidrogen natural în Franţa, o potenţială sursă de energie fără emisii de carbon? Cercetările se intensifică în jurul unui zăcământ subteran din Lorena (est), care ar putea fi unic în lume şi ale cărui beneficii economice s-ar putea extinde în întreaga regiune, transmite marţi […] © G4Media.ro.
13:30
Colecția Haute Couture toamnă–iarnă 2026–2027 a casei Dior se citește mai degrabă ca o construcție de atmosferă decât ca o succesiune de ținute spectaculoase. Este un demers calculat, aproape silențios, în care fiecare detaliu pare gândit pentru a susține o idee de feminitate reținută, controlată și profund intelectualizată. Dior nu caută efectul imediat, ci continuitatea, […] © G4Media.ro.
13:20
Unde se trăiește cel mai bine în România / Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor / Pe ce loc se plasează Brașov, Constanța, Craiova, București și alte orașe din țară # G4Media
Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de top în Index Storia în anul 2025, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale, se arată într-un comunicat al companiei. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor […] © G4Media.ro.
