Premierul Ilie Bolojan: „Aș vota da” la un referendum pentru unirea României cu Republica Moldova (VIDEO)

08:10

Ca de obicei, Bihorel are propria viziune despre evenimentele săptămânii trecute: Birtașul s-a luat în gură cu Tanda, nevasta lui Manga: „I-am propus doamnei un schimb: noi le dăm niște apă caldă, ea ne lasă să ne holbăm la târgul de Crăciun”. „Păi, nu a venit și ea să primească lecții de la voi pentru o administrație locală performantă?”. „Ba da, dar a aplicat doar partea cu panseluțele și luminițele. Chestia cu termoficarea o enervează”.