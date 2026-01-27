Prima ipoteză în cazul accidentului din România, în care 7 fani ai lui PAOK au murit! Posibila cauză a tragediei
Antena Sport, 27 ianuarie 2026 16:50
Expertul în conducere defensivă Titi Aur a reacţionat după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa. Suporterii se deplasau pe ruta Grecia – Franţa pentru meciul pe care PAOK îl are de disputat joi, în Europa League, cu Olympique Lyon. Titi Aur a subliniat că vinovat pentru producerea
Acum 5 minute
17:30
1. Ofertă refuzată de Becali Gigi Becali a anunţat că o echipă din Grecia a vrut să îl împrumute pe Dennis Politic, dar patronul FCSB-ului nici nu a vrut să audă: "Lasă, să stea la mine", a declarat Becali. 2. Punctele slabe ale Turciei Edi Iordănescu a numit punctele slabe ale Turciei, înaintea barajului cu
17:30
Adrian Șut a fost rezervă marți în disputa dintre Al Ittihad Kalba și Al-Ain, dar a fost introdus pe teren în repriza secundă, la scorul de 2-1 în favoarea echipei sale. Mijlocașul plecat în această iarnă de la campioana FCSB a primit cartonașul galben la doar 60 de secunde de la intrarea pe teren, dar
Acum 10 minute
17:20
Coșmar pentru Marius Ștefănescu! Ce se întâmplă cu fotbalistul pus pe liber de Konyaspor # Antena Sport
Marius Ștefănescu traversează o situație de coșmar în Turcia, după ce a fost pus pe liber de cei de la Konyaspor. Fotbalistul plecat la începutul sezonului de la FCSB trece printr-un moment similar ca Vladislav Blănuță, blocat în prezent la Kiev. Deși are pe masă o ofertă de la o echipă dintr-o ligă inferioară, regulamentul
17:20
Lovitura de milioane de euro pe care au dat-o în străinătate patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl # Antena Sport
Patronii Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, au achiziţionat în Elveţia, în localitatea Flims, în care deţin şi un hotel de lux, o arenă de curling pe care o vor demola. Investiţia a fost de 4 milioane de franci elveţieni (circa 4.35 milioane de euro). În localitatea Flims, Dragoş şi Adrian Pavăl deţin hotelul
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
16:30
Prima reacţie a clubului PAOK după ce 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au murit într-un accident în România! # Antena Sport
PAOK a oferit o primă reacţie după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai echipei din Grecia şi-au pierdut viaţa. Aceştia erau suporteri care se deplasau pe ruta Grecia – Franţa pentru meciul din Europa League pe care PAOK îl va susţine cu Lyon. PAOK a făcut apel la calm şi responsabilitate după
16:30
Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro # Antena Sport
FCSB are un sezon de coșmar și tremură din temelii pentru prezența în play-off. Campioana României poate rămâne și fără unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele două sezoane. Siyabonga Ngezana este pe radarul unei echipe din Turcia, care și-ar fi manifestat interesu pentru stoperul sud-african cotat la 3 milioane de euro. Siyabonga Ngezana,
16:20
Dinamo București se mută de pe Arena Națională și va primi vineri vizita celor de la Petrolul Ploiești, pe stadionul Arcul de Triumf. Matteo Duțu este ultimul transfer realizat de „câini", fotbalistul fiind venit de la AC Milan. Andrei Nicolescu a vorbit despre situația acestuia și a explicat când ar putea debuta sub comanda antrenorului
16:10
„Spion al Securității!” Presa internațională, șocată după demascarea lui Ștefan Kovacs: „Fața ocultă a legendei” # Antena Sport
Ștefan Kovacs, câștigător a două Cupe ale Campionilor cu Ajax, este considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului mondial. Născut la Timișoara, Kovacs a desăvârșit fotbalul total jucat de olandezi în anii '70 și l-a antrenat pe marele Johan Cruyff. La mai bine de 30 de ani de la moartea lui Kovacs,
16:00
“Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România # Antena Sport
Presa din Grecia a reacţionat după ce elenii au aflat că 7 fani ai lui PAOK au murit, în urma unui accident rutier groaznic. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1, în momentul în care autovehiculul în care se aflau a intrat pe sensul opus şi s-a izbit de un tir. "Şocant!
15:40
Dramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi # Antena Sport
Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1, aşa cum notează şi observatornews.ro. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea
Acum 4 ore
14:50
Edi Iordănescu a dezvăluit cum poate câştiga România în Turcia: “Trebuie speculat la maximum!” # Antena Sport
Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, a vorbit despre meciul pe care tricolorii îl vor disputa pe 26 martie, la Istanbul. Jucătorii lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. În cazul în care România se va impune, atunci va juca meciul decisiv împotriva câştigătoarei duelului Slovacia –
14:50
Ce a făcut Coco Gauff în drumul spre vestiar, când nu ştia că e filmată. “Nu trebuia să apară imaginile” # Antena Sport
Învinsă marţi de ucraineanca Elina Svitolina în sferturile de finală ale Australian Open, Coco Gauff şi-a spart racheta pe culoarele Rod Laver Arena la finalul meciului. La finalul meciului pierdut în faţa Elinei Svitolina, scor 1-6, 2-6, Gaiff a ieşit de pe teren cu o expresie foarte serioasă şi a făcut tot posibilul să-şi stăpânească
14:40
Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat # Antena Sport
Sabin Ilie (50 de ani) a avut o viaţa tumultoasă şi a fost foarte aproape să rateze cariera de fotbalist. Când avea 17 ani, fratele lui Adi Ilie a ales să renunţe la fotbal şi să plece în Ungaria, pe un drum periculos. Chiar dacă Sabin a negat, Adi Ilie a dezvăluit cu 2 ani
14:10
Carlos Alcaraz a spart gheaţa! Spaniolul s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Australian Open # Antena Sport
Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinalele Australian Open 2026. Campion la celelalte turnee de Grand Slam de câte două ori, spaniolul a ajuns în premieră în careul de aşi de la Melbourne, după ce l-a învins pe favoritul publicului, Alex De Minaur, 7-5, 6-2, 6-1, după 2 ore şi 25 de minute de joc. Aceasta
13:50
Nu toți eroii poartă mănuși: „Un fenomen!” A apărat cu mâinile goale și a adus trofeul echipei sale # Antena Sport
Coquimbo Unido a câștigat în premieră Supercupa statului Chile, după o finală dramatică împotriva lui Universidad Católica. La Viña del Mar, Coquimbo s-a impus cu 8-7 la loviturile de departajare, asta după ce scorul fusese 0-0 la capătul a 120 de minute. Eroul finalei a fost Diego „Mono" Sánchez, portarul de 38 de ani al
Acum 6 ore
13:10
Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că FCSB a avut o ofertă din Grecia, pentru Dennis Politic (25 de ani). Elenii au vrut să îl împrumute pe jucătorul venit de la Dinamo, cărui i-ar fi plătit salariul. Finanţatorul roş-albaştrilor nici nu a vrut să audă de o plecare a atacantului cotat la 1.2 milioane de euro, pe
13:10
Gigi Becali a dat verdictul, după revenirea lui Olimpiu Moruţan: “Dumnezeu va face dreptate!” Ce şanse îi dă Rapidului la titlu # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în Liga 1. Internaţionalul român a semnat cu Rapid şi a debutat în tricoul giuleştenilor luni seară, în meciul cu UTA, câştigat de echipa lui Costel Gâlcă cu 2-1. Moruţan a intrat în ultima jumătate de oră de joc, el nefiind
12:40
Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls # Antena Sport
Los Angeles Lakers, cu starul sloven Luka Doncic în mare formă, s-a impus pe parchetul lui Chicago Bulls, cu 129-118, luni seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP. Doncic şi-a trecut în cont 46 de puncte în 38 de minute, pentru a-i permite lui Lakers să întrerupă seria de patru
12:20
Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui Cristi Balaj: “Am mai văzut șmecheriți din ăștia” # Antena Sport
Mihai Stoica nu a trecut peste bucuria celor de la CFR Cluj, care au câştigat cu 4-1 meciul de pe Arena Naţională cu FCSB. Oficialii formaţiei din Gruia au făcut hora bucuriei chiar la lojă, ironizând astfel jucătorii de la FCSB, care preferă să se bucure astfel atunci când marchează. Alături de Marius Bilaşco şi
12:10
Florin Costea a anunţat ce proiect a demarat în România. Va fi ajutat şi de Mihai Costea # Antena Sport
Florin Costea şi Mihai Costea rupeau plasele în România cu mai bine de un deceniu în urmă. Ajuns la 40 de ani, fratele mai mare vrea să "producă" fotbalişti de valoare care să-i calce pe urmă şi de aceea a ales să deschidă o academie. Costea va deschide o şcoală de fotbal în Râmnicu Vâlcea,
Acum 8 ore
11:20
Surpriză uriaşă la Australian Open! Elina Svitolina a defilat în meciul cu Coco Gauff! Calificare în semifinale după 59 de minute # Antena Sport
Elina Svitolina s-a calificat pentru prima oară în carieră în semifinalele de la Australian Open. Jucătoarea din Ucraina a învins-o fără drept de apel pe Coco Gauff, scor 6-1, 6-2, după doar 59 de minute. Svitolina va juca acum pentru un loc în marea finală de la Melbourne împotriva numărului 1 mondial, Aryna Sabalenka, cea
11:00
Spaniolul Nacho Bonet Aparicio este cel mai nou jucător al echipei Steaua Bucureşti. El a semnat un contract pe şase luni cu formaţia din Liga 2. În vârstă de 24 de ani, pe care i-a împlinit pe 25 ianuarie, Nacho Bonet evoluează pe postul de fundaş central. A fost crescut la juniorii lui RCD Mallorca,
11:00
Nebunie totală în Qatar! Echipa lui Cosmin Contra s-a calificat dramatic, după 28 de penalty-uri executate # Antena Sport
Al Arabi, echipa din Qatar antrenată de Cosmin Contra, a câştigat dramatic meciul de Cupă contra celor de la Qatar SC. Formaţia pregătită de fostul selecţioner al României a fost condusă de două ori în timpul regulamentar, dar a egalat de fiecare dată. Qatar SC a deschis scorul în minutul 16, prin Yan, dar Toko
10:20
Preşedintele Federaţiei Regale Spaniole de Fotbal (RFEF), Rafael Louzan, a confirmat că finala Cupei Mondiale din 2030, organizată în comun de Spania, Portugalia şi Maroc, va avea loc în Spania, scrie EFE. "Spania are o capacitate organizatorică dovedită, demonstrată de-a lungul multor ani. Va conduce Cupa Mondială din 2030, iar finala va avea loc aici",
10:10
Marius Şumudică, întrebare fără răspuns! Apelul făcut în Arabia Saudotă: “Oameni buni, de ce?” # Antena Sport
Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Şumudică, a pierdut meciul de pe terenul lui Al-Ittihad, scor 1-2, în etapa cu numărul 18 din Arabia Saudită. Echipa antrenorului român a rămas pe locul 17, cu odar 9 puncte în clasament. La finalul meciului contra vedetelor lui Al-Ittihad, Marius Şumudică a ţinut un discurs neobişnuit. Fostul antrenor al
10:10
Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul # Antena Sport
Transfermarkt a întocmit un prim 11 al celor mai valoroşi jucători din Liga 1, iar o primă surpriză vine de la faptul că liderul Universitatea Craiova nu are niciun reprezentant în acest Dream Team format în concordanţă cu cota de piaţă a fotbaliştilor. Lotul este estimat la o cotă de 35,1 milioane de euro şi
Acum 12 ore
09:10
Alexander Zverev răsuflă uşurat după calificarea în semifinalele de la Australian Open: “Nu ştiu ce a făcut în ultimele luni” # Antena Sport
Alexander Zverev, numărul 3 mondial, s-a impus în patru seturi, cu 6-3, 6-7 (5/7), 6-1, 7-6 (7/3), în faţa americanului Learner Tien (29 ATP), marţi, la Melbourne, şi a acces în semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, informează AFP. Zverev (28 ani), finalist anul trecut, va juca pentru un loc în
09:10
E oficial! Lovitura pe care PSG i-a dat-o Barcelonei în plin mercato! Jucătorul transferat # Antena Sport
Dro Fernandez, tânărul mijlocaş ofensiv al Barcelonei, a semnat un contract pe patru ani, valabil până în 2030, cu Paris Saint-Germain, o adevărată lovitură primită de catalani. În vârstă de 18 ani, Dro Fernandez este un produs al academiei clubului FC Barcelona, La Masia. El a jucat cinci meciuri la prima echipă "blaugrana",
09:00
Etapa 23-a din sezonul regulat al Ligii 1 a fost una teribilă pentru FCSB, care nu se poate bucura de fapt decât de eşecul celor de la UTA, 1-2 acasă cu Rapid. Pe lângă eşecul 1-4 cu CFR Cluj, roş-albaştrii au fost nevoiţi să vadă victoriile celor de la Craiova, Rapid, Dinamo, FC Argeş, Oţelul […] The post Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului, după etapa dezastruoasă din weekend appeared first on Antena Sport.
09:00
Basarab Panduru, verdict dur despre decizia luată de Gigi Becali la FCSB: “Disperare” # Antena Sport
Gigi Becali a mers la baza de antrenament a celor de la FCSB după înfrângerea categorică suferită în faţa celor de la CFR Cluj, scor 1-4. Patronul roş-albaştrilor a vrut să discute cu jucătorii şi să înţeleagă motivele din spatele rezultatelor slabe din acest sezon, după cele două titluri la rând cucerite de FCSB. După […] The post Basarab Panduru, verdict dur despre decizia luată de Gigi Becali la FCSB: “Disperare” appeared first on Antena Sport.
08:40
Numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, s-a calificat, marţi, în semifinalele Australian Open, după ce a învins-o pe americanda Iva Jovic, cap de serie 27, scor 6-3, 6-0. Belarusa s-a impus după o oră şi 29 de minute. Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Australian Open Pentru a patra semifinală consecutivă la Melbourne, jucătoarea belarusă în […] The post Aryna Sabalenka, în semifinalele de la Australian Open appeared first on Antena Sport.
08:30
Colosul din Europa care a demaraj deja negocierile pentru transferul lui Radu Drăguşin # Antena Sport
În ultima perioadă, s-a scris intens despre o revenire a lui Radu Drăguşin (23 de ani) în Serie A, ţinând cont că internaţionalul nostru nu poate fi titular la Tottenham, acolo unde Van de Ven şi Romero sunt bătuţi în cuie. Astfel că, după ce conducerea Romei a decis că nu poate satisface condiţiile impuse […] The post Colosul din Europa care a demaraj deja negocierile pentru transferul lui Radu Drăguşin appeared first on Antena Sport.
08:30
În sfârșit, noile monoposturi au ieșit pe asfalt! Până pe 30 ianuarie, pe pista din Barcelona se organizează teste private, la care participă toate echipele, cu excepția Williams. Aceste teste nu sunt deschise presei și sunt independente de lansările echipelor. Reglementările tehnice pentru 2026 sunt radical schimbate față de sezoanele trecute. Fiecare zi petrecută în […] The post Formula 1 a revenit pe pistă. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
08:20
Gigi Becali a ignorat avertismentul lui Mihai Stoica: “Chiar am insistat să nu joace! L-am atenţionat din vară” # Antena Sport
Mihai Stoica a declarat că l-a avertizat pe Gigi Becali în privinţa lui Siyabonga Ngezana. Fundaşul sud-african a fost om de bază în cele două sezoane în care FCSB a cucerit titlul, dar în actuala stagiune randamentul său a scăzut foarte mult. Ngezana a comis mai multe greşeli, chiar şi în ultimele două meciuri, cu […] The post Gigi Becali a ignorat avertismentul lui Mihai Stoica: “Chiar am insistat să nu joace! L-am atenţionat din vară” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
Porto – Gil Vicente 3-0. Liderul a făcut spectacol. Oaspeții au terminat partida în 10 oameni # Antena Sport
FC Porto și-a continuat parcursul fantastic din acest sezon și s-a impus fără emoții în fața celor de la Gil Vicente, scor 3-0. Liderul din Liga Portugal și-a extins avantajul în fruntea clasamentului, în urma unui meci pe care oaspeții l-au încheiat în 10 oameni. Duminică, Benfica a dat recital în meciul cu Estrela, încheiat […] The post Porto – Gil Vicente 3-0. Liderul a făcut spectacol. Oaspeții au terminat partida în 10 oameni appeared first on Antena Sport.
26 ianuarie 2026
23:50
Marius Șumudică nu a avut parte de noroc în disputa pierdută luni seară contra celor de la Al-Ittihad, iar șansele de a salva echipa de la retrogradare scad de la o etapă la alta. În ciuda faptului că a întâlnit un adversar net superior, tehnicianul a fost aproape să smulgă un punct din acest joc, […] The post Marius Șumudică nu renunță! Declarația acestuia după eșecul cu Al-Ittihad appeared first on Antena Sport.
23:30
Negocieri avansate pentru o plecare de la Rapid. Oficialii giuleștenilor au confirmat, după victoria cu UTA # Antena Sport
Victor Angelescu a confirmat faptul că există negocieri cu un club din străinătate pentru plecarea lui Antoine Baroan. Președintele clubului din Giulești a făcut anunțul, după victoria cu UTA, scor 2-1, din etapa a 23-a din Liga 1. Antoine Baroan a fost exclus de Costel Gâlcă din lotul Rapidului, pe finalul anului trecut, din cauza unor probleme disciplinare. […] The post Negocieri avansate pentru o plecare de la Rapid. Oficialii giuleștenilor au confirmat, după victoria cu UTA appeared first on Antena Sport.
23:10
Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat” # Antena Sport
Adrian Mihalcea a oferit prima reacție, după ce UTA a pierdut cu Rapid, scor 1-2, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul arădenilor a subliniat că nu își face mari speranțe în privința calificării în play-off, deși echipa sa e la un singur punct de locul șase, ocupat de Oțelul. Adrian Mihalcea a declarat […] The post Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat” appeared first on Antena Sport.
23:00
Joao Lameira pleacă de la Oțelul! Unde ajunge fotbalistul dorit de FCSB și Rapid. Cât a costat transferul # Antena Sport
Oțelul Galați este una dintre revelațiile actualei ediții de Liga 1, fiind implicată în lupta pentru un loc de play-off. Gruparea antrenată de Laszlo Balint a obținut o victorie clară contra celor de la Csikszereda, dar a rămas imediat fără unul dintre cei mai importanți jucători. Conducerea clubului a ajuns la un acord cu o […] The post Joao Lameira pleacă de la Oțelul! Unde ajunge fotbalistul dorit de FCSB și Rapid. Cât a costat transferul appeared first on Antena Sport.
22:50
Costel Gâlcă, încântat după victoria cu UTA. Cum a descris evoluția lui Olimpiu Moruțan # Antena Sport
Rapid București a obținut un succes important în Liga 1, scor 2-1 pe terenul celor de la UTA, în etapa cu numărul 23. Gruparea antrenată de Costel Glâcă a dat lovitura la Arad în urma unei faze fixe, la originea căreia s-a aflat debutantul Olimpiu Moruțan. Victoria ține echipa giuleșteană la un punct în spatele […] The post Costel Gâlcă, încântat după victoria cu UTA. Cum a descris evoluția lui Olimpiu Moruțan appeared first on Antena Sport.
22:50
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna” # Antena Sport
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA, scor 2-1, din etapa a 23-a din Liga 1. Președintele giuleștenilor a transmis că echipa a ajuns la un acord cu brazilianul Talisson. Noul jucător al Rapidului are 23 de ani și a efectuat deja vizita medicală. Brazilianul cotat la jumătate de milion […] The post Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna” appeared first on Antena Sport.
22:30
UTA și Rapid au luptat pentru cele trei puncte puse în joc, însă câștig de cauză la final a avut echipa antrenată de Costel Gâlcă. Olimpiu Moruțan a debutat la gruparea giuleșteană și și-a făcut imediat simțită prezența pe teren. Finalul de meci a fost unul „încins”, jucătorii echipei gazde solicitând o lovitură de la […] The post Alex Dobre a spus răspicat ce șanse are Rapid la câștigarea titlului: „Vom fi acolo” appeared first on Antena Sport.
22:20
Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: „Nu vreau să ies în evidență” # Antena Sport
Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție după ce a debutat la Rapid, în meciul cu UTA, câștigat de giuleșteni cu scorul de 2-1. Internaționalul român de 26 de ani a fost trimis în teren în minutul 62, luându-i locul lui Claudiu Petrila. Olimpiu Moruțan și-a făcut simțită prezența pe teren. El a executat cornerul, din […] The post Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: „Nu vreau să ies în evidență” appeared first on Antena Sport.
22:10
S-au încins spiritele la UTA – Rapid! Hakim Abdallah, stăpânit cu greu după fluierul final # Antena Sport
UTA – Rapid București a fost meciul care a închis etapa cu numărul 23 din Liga 1, iar partida a fost una intens disputată, ambele formații având nevoie de cele trei puncte. Presiunea a atins cote alarmante după fluierul final, când jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit, mărul discordiei fiind cel mai probabil arbitrajul. Hakim […] The post S-au încins spiritele la UTA – Rapid! Hakim Abdallah, stăpânit cu greu după fluierul final appeared first on Antena Sport.
22:00
Olimpiu Moruțan, decisiv la debutul la Rapid. Schimbări inspirate pentru Costel Gâlcă în meciul cu UTA # Antena Sport
Olimpiu Moruțan a fost decisiv la debutul la Rapid. Internaționalul român a fost trimis în teren de Costel Gâlcă în minutul 62 al meciului cu UTA, atunci când i-a luat locul lui Claudiu Petrila. În minutul 79, Olimpiu Moruțan a executat un corner în urma căruia Rapid a reușit să marcheze prin Leo Bolgado. Inițial, scorul […] The post Olimpiu Moruțan, decisiv la debutul la Rapid. Schimbări inspirate pentru Costel Gâlcă în meciul cu UTA appeared first on Antena Sport.
22:00
UTA – Rapid 1-2. Victorie mare pentru giuleșteni! Debut perfect pentru Olimpiu Moruțan # Antena Sport
Rapid București a obținut o victorie importantă pe terenul celor de la UTA, în ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost salvată de Leo Bolgado. La gruparea alb-vișinie a debutat și Olimpiu Moruțan, care s-a aflat la originea celui de-al doilea gol marcat de Rapid. […] The post UTA – Rapid 1-2. Victorie mare pentru giuleșteni! Debut perfect pentru Olimpiu Moruțan appeared first on Antena Sport.
21:40
Surpriză totală în vestiarul FCSB-ului, după ultima decizie luată de Gigi Becali: „Era marcat de moment” # Antena Sport
A fost o surpriză totală în vestiarul FCSB-ului, după ultima decizie luată de Gigi Becali. Mihai Stoica a dezvăluit că Marius Popa, antrenorul de portari de la formația campioană, a fost surprins să afle că fiul său, Matei, îl va înlocui pe Ștefan Târnovanu în primul 11. Gigi Becali anunțase inițial că Lukas Zima va fi titular la FCSB, […] The post Surpriză totală în vestiarul FCSB-ului, după ultima decizie luată de Gigi Becali: „Era marcat de moment” appeared first on Antena Sport.
21:30
Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! Coșmar pentru tehnicianul român # Antena Sport
Marius Șumudică a suferit o nouă înfrângere în calitate de antrenor principal al celor de la Al-Okhdood și are probleme mari în ceea ce privește evitarea retrogradării. Echipa tehnicianului român a pierdut în deplasare pe terenul celor de la Al-Ittihad, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 18 a primei ligi din Arabia Saudită. Al-Ittihad […] The post Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! Coșmar pentru tehnicianul român appeared first on Antena Sport.
21:10
„Intră FCSB în play-off?” Răspunsul ferm dat de Andrei Nicolescu, după înfrângerea rivalilor cu CFR Cluj # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit declarații după înfrângerea suferită de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1. Oficialul „câinilor” consideră că rivalii roș-albaștri nu se vor mai califica în play-off, ei fiind depășiți și de clujeni, în urma eșecului. Nicolescu a recunoscut că a fost surprins de […] The post „Intră FCSB în play-off?” Răspunsul ferm dat de Andrei Nicolescu, după înfrângerea rivalilor cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
