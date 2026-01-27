Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui Cristi Balaj: “Am mai văzut șmecheriți din ăștia”

18:20

Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru titlu, fiind convins că FCSB are șanse să cucerească al treilea trofeu consecutiv în Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit, după ședința cu jucătorii de la bază, că echipa sa are obiectivul de a câștiga ultimele șapte meciuri rămase de disputat din retur. Gigi Becali a subliniat că FCSB […]