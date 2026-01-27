Edi Iordănescu a dezvăluit cum poate câştiga România în Turcia: “Trebuie speculat la maximum!”

20:10

Ferencvaros a prezentat oficial luni un fotbalist român, pentru care a plătit nu mai puțin de 1,5 milioane de euro. Este vorba despre Marius Corbu, jucătorul care a fost format de cei de la Csikszereda. Acesta a înregistrat cifre bune în tricoul celor de la APOEL Nicosia, care nu a mai avut cum să îl […]