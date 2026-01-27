Jiul a depășit cota de inundație la Răcari. Terenuri agricole afectate
Newsweek.ro, 27 ianuarie 2026 17:50
Râul Jiu a depășit cota de inundație la stația hidrometrică Răcari, ca urmare a creșterii semnificat...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
18:20
Claudiu Manda îl amenință pe Bolojan cu demiterea. Ce l-a anervat pe numărul 2 din PSD # Newsweek.ro
Claudiu Manda pare cel mai mare dușman din PSD al lui Ilie Bolojan. Manda a amenințat că îl dă jos p...
Acum 30 minute
18:10
Horoscop februarie: Mercur retrograd se întoarce. Fecioară, Săgetător și Pești - mari probleme # Newsweek.ro
Horoscop Mercur retrograd se întoarce în februarie. Fecioară, Săgetător și Pești - mari probleme. Me...
18:10
Antrenoarea Maria Gîrbă, trimisă în judecată după ce a tras-o de păr și a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep # Newsweek.ro
Abuzurile de la Federația Română de Gimanstică Ritmică au început să ajungă în instanță. Antrenoarea...
Acum o oră
17:50
A fost făcut topul celor mai scumpe orașe din lume. Primele șase se află într-o singură țară # Newsweek.ro
A fost făcut topul celor mai scumpe orașe din lume. Primele șase se află într-o singură țară. Studiu...
17:50
Râul Jiu a depășit cota de inundație la stația hidrometrică Răcari, ca urmare a creșterii semnificat...
17:40
DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România și atacuri în Cehia și Lituania # Newsweek.ro
Sabotajele ce urmau să aibă loc pe teritoriul României, incendierea unor autobuze în Cehia și tentat...
17:40
În orice locuință, electrocasnicele mari au un impact direct asupra modului în care sunt gestionate ...
Acum 2 ore
17:30
Pe măsură ce ne apropiem de sezonul toamnă-iarnă 2025-2026, designerii marilor case de modă ne propu...
17:30
„Trucul” cu ajutorul căruia te poți bucura de îndrumările Google Maps la volan chiar dacă nu ai Internet # Newsweek.ro
Există un „truc”, e adevărat limitat ca arie de acoperire, cu ajutorul căruia șoferii se pot bucura ...
17:20
USR: CE confirmă că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschisă # Newsweek.ro
USR: CE confirmă că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschis...
17:10
În lupta împotriva fraudei în domeniul imigrației și al asistenței sociale cauzate de sărăcie, mai m...
17:10
Pericol de inundații în județul Mehedinți. Râul Motru a depășit cota de inundație la Broșteni # Newsweek.ro
Pericol de inundații în județul Mehedinți. Râul Motru a depășit cota de inundație la Broșteni. Mai m...
16:50
Cea mai mare companie de curierat din lume concediază masiv. Taie 30.000 de locuri de muncă # Newsweek.ro
Compania UPS intenționează să reducă până la 30.000 de posturi operaționale în 2026, a declarat dire...
Acum 4 ore
16:30
Un virus mortal transmis de lilieci stârnește teamă. Multe țări reintroduc la frontieră controale ca la Covid # Newsweek.ro
O epidemie mortală de virus din India a stârnit noi temeri legate de pandemie în Asia. Autoritățile ...
16:20
METEO Vortex polar deasupra Europei până la început de martie. Ce temperaturi vor fi în România în februarie # Newsweek.ro
METEO Ce temperaturi vor fi în februarie în România în condițiile în care vortexul polar se anunță a...
16:10
Care români primesc un sprijin de 10.000 lei pe hectar? Cum fac dovada că merită acești bani? # Newsweek.ro
O veste bună pentru agricultori. Guvernul a decis să acorde un sprijin pentru fermierii care și-au v...
15:50
Noi schimbări privind alocația pentru copii intră în vigoare, în Germania, în 2026. Acestea îi afect...
15:40
Ajutor la pensie. Se dau vouchere și pentru factura la gaze, nu doar pentru energia electrică. Cât vor fi? # Newsweek.ro
Veste bună la pensie, dar și pentru românii cu venituri mici. Guvernul va da un ajutor important și ...
15:30
Costul vieții la Iași este de două ori și jumătate mai mic decât la New York și de aproape trei ori ...
15:20
PSD, gata să rupă coaliția: „Bolojan, atacat din orice motiv”. Se conturează scenarii pentru un guvern AUR-PSD # Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare ating un nivel critic, iar o posibilă dărâmare a Guvernului Bol...
15:10
Judecători, soț și soție, ies la pensie la doar 54 ani. Vor avea împreună pensii de 40.000 lei # Newsweek.ro
CCR va anunța pe 11 februarie dacă este de acord cu prioectuld e tăere a pesniilro speciale și de cr...
15:00
VIDEO Un pod rutier peste râul Vișeu s-a rupt. Circulația pe DJ 188, restricționată în zonă # Newsweek.ro
Mare parte din infrastructura rutieră a României e într-un stadiu avansat de degradare. Un pod rutie...
14:50
Georgescu a găsit vinovatul pentru crima din Cenei. „Politicul fără suflet”. Credința, amestecată cu strămoșii # Newsweek.ro
Călin Georgescu a fost să dea cu subsemnatul pentru controlul judiciar, la poliția Buftea. Și ca de ...
Acum 6 ore
14:30
Franța renunță la zonele cu emisii reduse pentru mașini din orașe după 10 ani. Motivul? Oamenii, prea săraci # Newsweek.ro
Franța a fost printre primele țări din Europa ca a introdus zone cu emisii reduse pentru mașini în o...
14:30
Ministerul Finanţelor: România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB # Newsweek.ro
România a avut în 2025 un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146,03 miliarde lei, cu un pun...
14:20
Ungaria și Slovacia, ploconite în fața Rusiei. Vor să dea UE în judecată pentru interdicția gazului rusesc # Newsweek.ro
Ungaria și Slovacia, aliniate intereselor și discursului dictatorului Vladimir Putin, anunță că vor ...
14:10
Șase persoane au murit, marți după-amiază, în urma unui accident produs în județul Timiș. Un TIR, o ...
13:40
Franța avansează spre interzicerea rețelelor sociale tinerilor sub 15 ani. Propunerea, susținută de Macron # Newsweek.ro
Parlamentarii francezi susțin un proiect de lege care interzice rețelele sociale sub 15 ani, în timp...
13:40
Pensionar decedat învinge Casa de Pensii. A obținut bani în plus pentru că a muncit în condiții speciale # Newsweek.ro
Procesele deschise de pensionari se prelungesc ani de zile. Newsweek prezintă un caz ieșit din comun...
13:30
FT: Trump preia retorica lui Putin. Garanțiile de securitate pentru Kiev, condiționate de cedarea Donbasului # Newsweek.ro
Donald Trump exercită noi presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta un acord de pace cu Rusia, care ...
13:30
Investiție de 28 milioane de euro în conceptul de retail de proximitate dezvoltat de IULIUS la Tomești # Newsweek.ro
Proiectul Family Market Tomești, dezvoltat de compania IULIUS, a obținut autorizația de construire, ...
13:20
Bolojan, despre acuzaţiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: Aştept ca o comisie să anunţe o decizie # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, la RFI România, dacă nu are nicio reţinere să lucreze cu minist...
13:00
Spania va adopta un plan de regularizare a persoanelor în situaţie ilegală. Câți români sunt în Spania # Newsweek.ro
Guvernul spaniol de stânga se pregăteşte să adopte un plan de regularizare a persoanelor în situaţie...
12:50
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna Cotmeana, a fost reţinut după ce a postat online filmăr...
12:40
Trump pregătește atacuri precise împotriva oficialilor implicați în reprimarea brutală a protestelor din Iran # Newsweek.ro
Statele Unite analizează posibilitatea unor „atacuri precise” împotriva unor oficiali și comandanți ...
Acum 8 ore
12:30
Sidicalistul-șef SANITAS cu 17.000€/lună amenință cu greva dacă Bolojan taie salarii. Cât câștigă un medic? # Newsweek.ro
Liderul SANITAS, Leonard Bărăscu declara în ultima declarație de avere publică venituri de 17.000 eu...
12:20
Arbitrul român Horaţiu Feşnic va conduce meciul echipa belgiană KRC Genk şi formaţia suedeză Malmo F...
12:00
„Stejarii” joacă cu Germania primul meci din Campionatului European de Rugby 2026. Care e componența echipei? # Newsweek.ro
„Stejarii” joacă cu Germania primul meci din Campionatului European de Rugby 2026, pe 8 februarie, l...
12:00
Șeful NATO respinge ideea unei armate europene. Mark Rutte: „Europa nu se poate apăra fără SUA” # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Europa nu se poate apăra fără sprijinul State...
11:50
Premierul Bolojan explică cum va demara reforma administrației: Asumarea răspunderii sau Ordonanță de Urgență # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administrației publice va demara prin asumarea răspunde...
11:40
„Războiul” Bolojan - PSD continuă. După ce unii lideri social-democrați l-au etichetat drept „lăutar...
11:40
Când ar putea demara proiectul „Casa Verde Fotovoltaice” în 2026? AFM: „Bugetul e în elaborare” # Newsweek.ro
Viitorul programului „Casa Verde Fotovoltaice” rămâne incert, după suspendarea acestuia în 2025. Bug...
11:40
Călătoriile ocazionale, plimbările lungi sau drumurile la serviciu pot deveni un adevărat test pentr...
11:20
Călin Georgescu, acoperit de zbierăiturile susținătorilor săi radicalizați: „Suntem discreți și cu demnitate” # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou...
11:10
Cât au ajuns chiriile în București? Garsonieră – 360 €, 2 camere – 500 €, 3 camere – 600 € # Newsweek.ro
Prețurile chiriilor în București au ajuns la cote fără precedent și vor continua să crească având în...
11:00
Bolojan, despre Coaliție: Dacă cineva se uită la declarații ”ar crede că ne-am scos ochii acolo” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referitor la situația din coaliție, că, atunci când cineva se uită...
10:40
Ce înseamnă semnul „+” în bara de stare a telefonului mobil? Dacă îl vezi, trebuie să iei măsuri # Newsweek.ro
Un simbol „plus” în bara de stare îi îndeamnă pe proprietarii de telefoane mobile să ia măsuri. Util...
10:40
Bucureștiul candidează pentru orașul care ar putea găzdui viitoarea Agenție Vamală a UE. Ce șanse are? # Newsweek.ro
Nouă orașe europene se luptă să găzduiască o nouă agenție vamală la nivelul UE care să controleze mi...
Acum 12 ore
10:30
De ce este periculos să ținem mâncarea caldă mai mult timp? Experții vorbesc de „regula celor 3 ore” # Newsweek.ro
Menținerea alimentelor calde prezintă riscuri pentru sănătate. O agenție federală a emis instrucțiun...
10:20
Un celebru producător de piese auto, aflat în faliment, a făcut un nou anunț. Ce urmează să facă? # Newsweek.ro
Cunoscutul furnizor de piese auto First Brands, aflat în faliment, își închide o parte din afacerea ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.