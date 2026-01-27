A fost făcut topul celor mai scumpe orașe din lume. Primele șase se află într-o singură țară

Newsweek.ro, 27 ianuarie 2026 17:50

A fost făcut topul celor mai scumpe orașe din lume. Primele șase se află într-o singură țară. Studiu...

Acum 15 minute
18:20
Claudiu Manda îl amenință pe Bolojan cu demiterea. Ce l-a anervat pe numărul 2 din PSD Newsweek.ro
Claudiu Manda pare cel mai mare dușman din PSD al lui Ilie Bolojan. Manda a amenințat că îl dă jos p...
Acum 30 minute
18:10
Horoscop februarie: Mercur retrograd se întoarce. Fecioară, Săgetător și Pești - mari probleme Newsweek.ro
Horoscop Mercur retrograd se întoarce în februarie. Fecioară, Săgetător și Pești - mari probleme. Me...
18:10
Antrenoarea Maria Gîrbă, trimisă în judecată după ce a tras-o de păr și a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep Newsweek.ro
Abuzurile de la Federația Română de Gimanstică Ritmică au început să ajungă în instanță. Antrenoarea...
Acum o oră
17:50
17:50
Jiul a depășit cota de inundație la Răcari. Terenuri agricole afectate Newsweek.ro
Râul Jiu a depășit cota de inundație la stația hidrometrică Răcari, ca urmare a creșterii semnificat...
17:40
DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România și atacuri în Cehia și Lituania Newsweek.ro
Sabotajele ce urmau să aibă loc pe teritoriul României, incendierea unor autobuze în Cehia și tentat...
17:40
Spălarea rufelor în locuințele moderne: ce soluții merită analizate Newsweek.ro
În orice locuință, electrocasnicele mari au un impact direct asupra modului în care sunt gestionate ...
Acum 2 ore
17:30
Top 7 tendințe în materie de încălțăminte pentru femei pentru sezonul 2025–2026 (P) Newsweek.ro
Pe măsură ce ne apropiem de sezonul toamnă-iarnă 2025-2026, designerii marilor case de modă ne propu...
17:30
„Trucul” cu ajutorul căruia te poți bucura de îndrumările Google Maps la volan chiar dacă nu ai Internet Newsweek.ro
Există un „truc”, e adevărat limitat ca arie de acoperire, cu ajutorul căruia șoferii se pot bucura ...
17:20
USR: CE confirmă că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschisă Newsweek.ro
USR: CE confirmă că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschis...
17:10
Germania vrea să expulzeze cetățeni români acuzându-i că „vânează” ajutoare sociale Newsweek.ro
În lupta împotriva fraudei în domeniul imigrației și al asistenței sociale cauzate de sărăcie, mai m...
17:10
Pericol de inundații în județul Mehedinți. Râul Motru a depășit cota de inundație la Broșteni Newsweek.ro
Pericol de inundații în județul Mehedinți. Râul Motru a depășit cota de inundație la Broșteni. Mai m...
16:50
Cea mai mare companie de curierat din lume concediază masiv. Taie 30.000 de locuri de muncă Newsweek.ro
Compania UPS intenționează să reducă până la 30.000 de posturi operaționale în 2026, a declarat dire...
Acum 4 ore
16:30
Un virus mortal transmis de lilieci stârnește teamă. Multe țări reintroduc la frontieră controale ca la Covid Newsweek.ro
O epidemie mortală de virus din India a stârnit noi temeri legate de pandemie în Asia. Autoritățile ...
16:20
METEO Vortex polar deasupra Europei până la început de martie. Ce temperaturi vor fi în România în februarie Newsweek.ro
METEO Ce temperaturi vor fi în februarie în România în condițiile în care vortexul polar se anunță a...
16:10
Care români primesc un sprijin de 10.000 lei pe hectar? Cum fac dovada că merită acești bani? Newsweek.ro
O veste bună pentru agricultori. Guvernul a decis să acorde un sprijin pentru fermierii care și-au v...
15:50
Schimbări majore pentru românii din Germania. Ce se întâmplă cu alocația pentru copii Newsweek.ro
Noi schimbări privind alocația pentru copii intră în vigoare, în Germania, în 2026. Acestea îi afect...
15:40
Ajutor la pensie. Se dau vouchere și pentru factura la gaze, nu doar pentru energia electrică. Cât vor fi? Newsweek.ro
Veste bună la pensie, dar și pentru românii cu venituri mici. Guvernul va da un ajutor important și ...
15:30
Cum se poziționează orașele din România în clasamentul global al cheltuielilor Newsweek.ro
Costul vieții la Iași este de două ori și jumătate mai mic decât la New York și de aproape trei ori ...
15:20
PSD, gata să rupă coaliția: „Bolojan, atacat din orice motiv”. Se conturează scenarii pentru un guvern AUR-PSD Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare ating un nivel critic, iar o posibilă dărâmare a Guvernului Bol...
15:10
Judecători, soț și soție, ies la pensie la doar 54 ani. Vor avea împreună pensii de 40.000 lei Newsweek.ro
CCR va anunța pe 11 februarie dacă este de acord cu prioectuld e tăere a pesniilro speciale și de cr...
15:00
VIDEO Un pod rutier peste râul Vișeu s-a rupt. Circulația pe DJ 188, restricționată în zonă Newsweek.ro
Mare parte din infrastructura rutieră a României e într-un stadiu avansat de degradare. Un pod rutie...
14:50
Georgescu a găsit vinovatul pentru crima din Cenei. „Politicul fără suflet”. Credința, amestecată cu strămoșii Newsweek.ro
Călin Georgescu a fost să dea cu subsemnatul pentru controlul judiciar, la poliția Buftea. Și ca de ...
Acum 6 ore
14:30
Franța renunță la zonele cu emisii reduse pentru mașini din orașe după 10 ani. Motivul? Oamenii, prea săraci Newsweek.ro
Franța a fost printre primele țări din Europa ca a introdus zone cu emisii reduse pentru mașini în o...
14:30
Ministerul Finanţelor: România încheie anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB Newsweek.ro
România a avut în 2025 un deficit bugetar de 7,65% din PIB, respectiv 146,03 miliarde lei, cu un pun...
14:20
Ungaria și Slovacia, ploconite în fața Rusiei. Vor să dea UE în judecată pentru interdicția gazului rusesc Newsweek.ro
Ungaria și Slovacia, aliniate intereselor și discursului dictatorului Vladimir Putin, anunță că vor ...
14:10
Accident rutier grav în Timiș. Carambol cu 4 vehicule. Șase persoane au murit Newsweek.ro
Șase persoane au murit, marți după-amiază, în urma unui accident produs în județul Timiș. Un TIR, o ...
13:40
Franța avansează spre interzicerea rețelelor sociale tinerilor sub 15 ani. Propunerea, susținută de Macron Newsweek.ro
Parlamentarii francezi susțin un proiect de lege care interzice rețelele sociale sub 15 ani, în timp...
13:40
Pensionar decedat învinge Casa de Pensii. A obținut bani în plus pentru că a muncit în condiții speciale Newsweek.ro
Procesele deschise de pensionari se prelungesc ani de zile. Newsweek prezintă un caz ieșit din comun...
13:30
FT: Trump preia retorica lui Putin. Garanțiile de securitate pentru Kiev, condiționate de cedarea Donbasului Newsweek.ro
Donald Trump exercită noi presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta un acord de pace cu Rusia, care ...
13:30
Investiție de 28 milioane de euro în conceptul de retail de proximitate dezvoltat de IULIUS la Tomești Newsweek.ro
Proiectul Family Market Tomești, dezvoltat de compania IULIUS, a obținut autorizația de construire, ...
13:20
Bolojan, despre acuzaţiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: Aştept ca o comisie să anunţe o decizie Newsweek.ro
Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, la RFI România, dacă nu are nicio reţinere să lucreze cu minist...
13:00
Spania va adopta un plan de regularizare a persoanelor în situaţie ilegală. Câți români sunt în Spania Newsweek.ro
Guvernul spaniol de stânga se pregăteşte să adopte un plan de regularizare a persoanelor în situaţie...
12:50
Bărbat reţinut după ce a postat online filmări în care ameninţa că îşi ucide vecinii Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna Cotmeana, a fost reţinut după ce a postat online filmăr...
12:40
Trump pregătește atacuri precise împotriva oficialilor implicați în reprimarea brutală a protestelor din Iran Newsweek.ro
Statele Unite analizează posibilitatea unor „atacuri precise” împotriva unor oficiali și comandanți ...
Acum 8 ore
12:30
Sidicalistul-șef SANITAS cu 17.000€/lună amenință cu greva dacă Bolojan taie salarii. Cât câștigă un medic? Newsweek.ro
Liderul SANITAS, Leonard Bărăscu declara în ultima declarație de avere publică venituri de 17.000 eu...
12:20
Fotbal: Arbitrul Horaţiu Feşnic va conduce partida Genk - Malmo FF, din Europa League Newsweek.ro
Arbitrul român Horaţiu Feşnic va conduce meciul echipa belgiană KRC Genk şi formaţia suedeză Malmo F...
12:00
„Stejarii” joacă cu Germania primul meci din Campionatului European de Rugby 2026. Care e componența echipei? Newsweek.ro
„Stejarii” joacă cu Germania primul meci din Campionatului European de Rugby 2026, pe 8 februarie, l...
12:00
Șeful NATO respinge ideea unei armate europene. Mark Rutte: „Europa nu se poate apăra fără SUA” Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Europa nu se poate apăra fără sprijinul State...
11:50
Premierul Bolojan explică cum va demara reforma administrației: Asumarea răspunderii sau Ordonanță de Urgență Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administrației publice va demara prin asumarea răspunde...
11:40
VIDEO „Războiul” Bolojan - PSD: Liderul PNL nu exclude varianta unui guvern minoritar Newsweek.ro
„Războiul” Bolojan - PSD continuă. După ce unii lideri social-democrați l-au etichetat drept „lăutar...
11:40
Când ar putea demara proiectul „Casa Verde Fotovoltaice” în 2026? AFM: „Bugetul e în elaborare” Newsweek.ro
Viitorul programului „Casa Verde Fotovoltaice” rămâne incert, după suspendarea acestuia în 2025. Bug...
11:40
Top 4 modele de ghete confortabile pentru mers mult pe jos Newsweek.ro
Călătoriile ocazionale, plimbările lungi sau drumurile la serviciu pot deveni un adevărat test pentr...
11:20
Călin Georgescu, acoperit de zbierăiturile susținătorilor săi radicalizați: „Suntem discreți și cu demnitate” Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou...
11:10
Cât au ajuns chiriile în București? Garsonieră – 360 €, 2 camere – 500 €, 3 camere – 600 € Newsweek.ro
Prețurile chiriilor în București au ajuns la cote fără precedent și vor continua să crească având în...
11:00
Bolojan, despre Coaliție: Dacă cineva se uită la declarații ”ar crede că ne-am scos ochii acolo” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referitor la situația din coaliție, că, atunci când cineva se uită...
10:40
Ce înseamnă semnul „+” în bara de stare a telefonului mobil? Dacă îl vezi, trebuie să iei măsuri Newsweek.ro
Un simbol „plus” în bara de stare îi îndeamnă pe proprietarii de telefoane mobile să ia măsuri. Util...
10:40
Bucureștiul candidează pentru orașul care ar putea găzdui viitoarea Agenție Vamală a UE. Ce șanse are? Newsweek.ro
Nouă orașe europene se luptă să găzduiască o nouă agenție vamală la nivelul UE care să controleze mi...
Acum 12 ore
10:30
De ce este periculos să ținem mâncarea caldă mai mult timp? Experții vorbesc de „regula celor 3 ore” Newsweek.ro
Menținerea alimentelor calde prezintă riscuri pentru sănătate. O agenție federală a emis instrucțiun...
10:20
Un celebru producător de piese auto, aflat în faliment, a făcut un nou anunț. Ce urmează să facă? Newsweek.ro
Cunoscutul furnizor de piese auto First Brands, aflat în faliment, își închide o parte din afacerea ...
