Cătălin Tolontan Boicotul Mondialului?
Golazo.ro, 27 ianuarie 2026 18:20
Omul sinonim cu elita corupției din fotbal, Sepp Blatter, a spus că fanii ar trebui să nu călătorească în SUA la Cupa Mondială din iunie, din cauza pericolelor stârnite de administrația Trump. Indiferent ce părere avem despre Trump, insolența lui Blatter este epocală.
• • •
Acum 10 minute
18:50
Bannere rasiste la UTA - Rapid Arădenii au afișat mai multe mesaje discriminatoare : „Lui Șucu îi plac grifonii, nu ciorile, de fapt” # Golazo.ro
Rapid a învins luni seară la Arad, 2-1 cu UTA, și și-a păstrat locul 2 în clasament
18:50
Doliu în handbalul românesc Constanța Dumitrescu și Maria Scheip-Constantinescu, foste campioane mondiale, au murit în aceeași zi # Golazo.ro
Constanța Dumitrescu și Maria Scheip-Constantinescu, foste campioane mondiale la handbal feminin, s-au stins din viață marți. Cele două au făcut parte din generația care a cucerit titlul mondial în 1962, au evoluat pentru Rapid București și s-au stins din viață la scurt timp una după cealaltă.
Acum 30 minute
18:30
Starea celor 3 fani PAOK internați IPJ Timiș, pentru GOLAZO.ro: „Urmează să fie mutați de la Lugoj la Timișoara” # Golazo.ro
IPJ Timiș a oferit, prin purtătorul de cuvânt Alexandra Apetrovici, informații oficiale despre starea celor trei suporteri PAOK răniți.
18:30
„Nu s-a plâns niciodată” Reacția lui Stere Halep, după ce antrenoarea Maria Gârbă a fost trimisă în judecată pentru că i-a agresat nepoata # Golazo.ro
Stere Halep, tatăl Simonei Halep, a reacționat după ce antrenoarea Maria Gârbă a fost trimisă în judecată pentru că i-a agresat nepoata, pe Cristina Halep.
18:30
Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul # Golazo.ro
Dinamo va pleca de pe Arena Națională și va juca două meciuri pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde n-a mai evoluat din septembrie 2025
Acum o oră
18:20
18:00
Rivalul FCSB, disperat Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce înaintea meciului din Europa League: „Nu știu cu cine joc la București!” # Golazo.ro
Domenico Tedesco, tehnicianul italo-german al lui Fenerbahce, se plânge de starea de sănătate a jucătorilor săi înaintea meciului cu FCSB.
Acum 2 ore
17:50
De ce a plecat Stanciu de la Genoa Răzvan Raț explică despărțirea de mijlocaș: „Nu a fost bomboana de pe colivă momentul ăla” # Golazo.ro
Răzvan Raț (44 de ani), consilier sportiv la Genoa, a oferit detalii legate de despărțirea lui Nicolae Stanciu (32 de ani) de echipa din Serie A. Mijlocașul naționalei s-a despărțit la începutul anului de Genoa și s-a întors în China după doi ani și jumătate.
17:30
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid.
17:10
„Va fi greu, dar nu imposibil” Edi Iordănescu dezvăluie de ce are nevoie România pentru a învinge Turcia în barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre șansele echipei naționale de a se califica la Campionatul Mondial.
Acum 4 ore
16:50
Merge Alibec în Arabia Saudită? Marius Șumudică lămurește definitiv situația. Anunțul făcut de antrenorul român # Golazo.ro
Marius Șumudică, antrenorul clubului Al-Okhdood, a vorbit despre un potențial transfer al lui Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB.
16:30
Fani PAOK, uciși în România FOTO. Șapte persoane au murit într-un accident șocant: mașina a intrat direct într-un camion! Anunțul făcut de clubul din Grecia # Golazo.ro
Șapte persoane au murit și trei au fost rănite, marți, într-un accident rutier produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș.
16:20
Furie în Italia Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA # Golazo.ro
Agenții Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) vor fi prezenți în Italia pentru a asigura securitatea delegației americane de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
15:50
Cât costă mașina lui Lamine Yamal FOTO. Alegere neașteptată făcută de superstarul de la Barcelona. Nu are permis, dar are șofer # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) nu s-a grăbit să-și ia permisul de conducere, după ce a devenit major, însă are deja o mașină.
15:50
Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a calificat în semifinalele de la Australian Open, după ce l-a învins pe Alex De Minaur (26 de ani, #6 ATP), scor 7-5, 6-2, 6-1.
15:20
A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Fenerbahce, din etapa #8 a Europa League.
15:00
Feșnic, delegat în Europa League „Centralul” român va arbitra un meci din ultima etapă a grupei XXL # Golazo.ro
Horațiu Feșnic a fost delegat la meciul dintre Genk și Malmo, din etapa #8 din Europa League.
Acum 6 ore
14:50
Contra, meci nebun în Qatar Echipa românului s-a calificat în sferturile Cupei, după un maraton de 28 de lovituri de departajare # Golazo.ro
Al Arabi, echipa pregătită de Cosmin Contra, s-a calificat în sferturile Cupei după ce a trecut de Qatar SC.
14:40
„A venit după mine la toaletă” Patronul campioanei Europei care l-a depășit cu mult pe Gigi Becali: „Mâine te pun titular” # Golazo.ro
Bernard Tapie, controversatul proprietar și președinte al clubului Olympique Marseiille, decidea titularii echipei în cursa spre trofeul Ligii Campionilor.
14:30
„Poate explodează” Becali anunță ce se va întâmpla cu Dennis Politic, după ce FCSB a primit o ofertă din Grecia pentru el # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a explicat ce se va întâmpla cu Dennis Politic (25 de ani) în a doua parte a acestui sezon.
14:10
Trimisă în judecată! VIDEO. O antrenoare a lotului feminin de gimnastică ritmică va suporta rigorile legii, după ce a abuzat fizic o sportivă # Golazo.ro
Pe 23 august 2025, GOLAZO.ro, publica în exclusivitate un video în care antrenoarea Maria Gârbă părea că o lovește peste cap și o trage de păr pe Cristina Halep, nepoata cunoscutei jucătoare de tenis. Antrenoarea a fost trimisă în judecată.
14:00
Coco Gauff, învinsă în 59 de minute! FOTO. Momentul în care își distruge racheta de nervi, după umilința de la Australian Open. Credea că n-o vede nimeni! # Golazo.ro
Coco Gauff a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din cariera sa, 1-6, 2-6 în fața Elinei Svitolina, în sferturi la Australian Open.
14:00
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre datoria pe care o are patronul de la FCSB, Gigi Becali, față de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
13:50
„Fotbalul este sexist” Fostă fotbalistă, în prezent expert TV, despre momentele toxice trăite: „Hărțuire, violență, amenințări cu moartea” # Golazo.ro
Tabea Kemme (34 de ani), fostă jucătoare de fotbal, cu 47 de selecții pentru Germania, vorbește, într-un interviu acordat în țara natală, despre partea urâtă a sportului-rege.
13:40
Rațiu ratează meciul cu Real Madrid Anunțul făcut de presa din Spania înainte de meciul crucial pentru Rayo Vallecano # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale, va lipsi și la meciul cu Real Madrid, din etapa #22 din La Liga.
13:20
„Se simțea mirosul de cadavre arse” Terenul de fotbal de la Auschwitz, în drum spre camera de gazare. Poveștile teribile ale războiului # Golazo.ro
Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Amintiri înfiorătoare despre terenurile din lagărele de concentrare naziste: „Erau meciuri de fotbal jucate în condiții extreme”
13:10
Polițiști răniți în derby FOTO. Scene șocante în Germania. Fanii au aruncat cu pietre și capace de canalizare # Golazo.ro
Derby-ul dintre FC Magdeburg și Dynamo Dresden din etapa #19 din liga a doua germană a fost marcat de un eveniment neplăcut.
13:10
„Sunt mândru de el” Florentin Petre, laude pentru Cătălin Cîrjan: „El e liderul echipei” + A mai remarcat alți trei jucători de la Dinamo # Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit despre jucătorii pe care îi admiră cel mai mult din lotul „câinilor”.
13:10
De ce are Pancu dreptate să țipe! CFR e singura care va fi dezavantajată la derby-uri. Situație extremă pentru Dinamo și Craiova # Golazo.ro
Urmează două săptămâni cu câte 5 meciuri de echipă, însă doar CFR e dezavantajată de două ori, la două derby-uri. Detalii, în articol.
13:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre dreptatea lui Daniel Pancu, atunci când antrenorul se plânge că e dezavantajat de programările în derby-uri.
Acum 8 ore
12:50
Bunicii și mătușa lui Dro au fost uciși Masacrul care a traumatizat familia noului „diamant” de la PSG » Autorii: doi polițiști! # Golazo.ro
Dro Fernandez (18 ani), jucătorul transferat de PSG de la FC Barcelona, a avut parte de o adevărată dramă în familia sa, cu mult înainte ca acesta să se nască.
12:10
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul # Golazo.ro
Joao Lameira, căpitanul Oțelului Galați, ar urma să fie vândut în străinătate.
12:10
Marius Corbu (23 de ani), fostul component al echipei naționale de tineret a României, a fost prezentat la Ferencvaros, în Ungaria.
11:40
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune” # Golazo.ro
Radu Naum a povestit, la podcastul TOP LEVEL, despre scurta sa aventură în zona modernă a televiziunii.
11:20
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! Sper să se răzgândească” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka și-a exprimat nemulțumirea cu privire la interzicerea brățărilor inteligente la Australian Open.
11:10
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani), portarul lui Udinese, ar putea reveni în Liga 1.
11:00
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea # Golazo.ro
Fernando Alonso face senzație pe străzile din Monaco, unde a apărut, recent, cu ultima sa achiziție: un Lamborghini Sian FKP 37 .
Acum 12 ore
10:30
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă” # Golazo.ro
Fostul internațional Basarab Panduru a lansat o serie de critici la adresa lui Gigi Becali, după decizia de a-l scoate pe Ștefan Târnovanu din primul „11”.
10:30
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea” # Golazo.ro
Olympique Marseille l-a transferat pe Mason Greenwood (24 de ani) în iulie 2024, după ce președintele clubului s-a consultat cu mama sa.
10:30
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el” # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost lăudat după ce a bifat primele minute în tricoul Rapidului.
09:50
Șumudică, un nou eșec Mesajul neașteptat al românului, în ciuda situației crunte din campionat: „Sunt mândru de jucătorii mei” # Golazo.ro
Al Ittihad - Al Okhdood 2-1. Echipa pregătită de Marius Șumudică a bifat încă o înfrângere în campionat, iar lupta pentru evitarea retrogradării devine tot mai dificilă.
09:30
Povestea unui jucător româno-coreean Se-min Park povestește pentru GOLAZO.ro: „Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” # Golazo.ro
Un tânăr fotbalist sud-coreean, Se-min Park (23 de ani), a devenit subiect pentru scouterii care experimentează piața fotbalului românesc, după ce site-ul Transfermarkt.com i-a atribuit dublă cetățenie, sud-coreeană și română.
Acum 24 ore
23:50
„Le dau credit” Adrian Mihalcea, diplomat la adresa arbitrajului, după eșecul cu Rapid. Unde crede că s-a făcut diferența # Golazo.ro
UTA Arad - Rapid 1-2. Adrian Mihalcea (49 de ani) a oferit primele reacții după eșecul din etapa #23.
23:10
„Mi-a plăcut foarte mult” Victor Angelescu, impresionat de un nou-venit, după victoria cu UTA + Detalii despre contractul lui Moruțan # Golazo.ro
UTA - Rapid 1-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a fost încântat de prestația unuia dintre jucătorii sosiți la echipă în această iarnă.
23:00
Gâlcă nu se abate de la plan Antrenorul giuleștenilor rămâne cu picioarele pe pământ după succesul de la Arad: „Fiecare știe pentru ce joacă” # Golazo.ro
UTA Arad - Rapid 1-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras câteva concluzii după succesul din etapa #23.
22:30
Abdallah, un car de nervi FOTO. Atacantul celor de la UTA, greu de stăpânit după înfrângerea cu Rapid: conflict pe teren! # Golazo.ro
UTA - Rapid 1-2. Hakim Abdallah (28 de ani), atacantul „Bătrânei Doamne”, a avut un conflict cu mijlocașul giuleștenilor, Cătălin Vulturar (21 de ani).
22:20
Dennis Politic (25 de ani), extrema celor de la FCSB, va continua în tabăra campioanei.
21:50
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) le-a dat o replică dură rivalilor de la CFR Cluj, după eșecul din derby.
21:20
„O situație neplăcută” Joan Laporta, dezamăgit de decizia jucătorului care se va transfera la PSG: „S-a răzgândit! Surprinzător, agentul său ne-a spus” # Golazo.ro
Joan Laporta (63 de ani), președintele celor de la FC Barcelona, a anunțat cum a decurs plecarea lui Dro Fernandez (18 ani) de la echipă.
21:10
Ohanian despre ICE Soțul Serenei Williams reacționează după ce un american a fost ucis de agenții federali # Golazo.ro
Alexis Ohanian (42 de ani), soțul Serenei Williams (44 de ani) a reacționat în urma crimei din Minneapolis.
