Schimbare de planuri Ce se întâmplă cu Dennis Politic la FCSB
Golazo.ro, 26 ianuarie 2026 22:20
Dennis Politic (25 de ani), extrema celor de la FCSB, va continua în tabăra campioanei.
Acum 10 minute
22:30
Abdallah, un car de nervi FOTO. Atacantul celor de la UTA, greu de stăpânit după înfrângerea cu Rapid: conflict pe teren! # Golazo.ro
UTA - Rapid 1-2. Hakim Abdallah (28 de ani), atacantul „Bătrânei Doamne”, a avut un conflict cu mijlocașul giuleștenilor, Cătălin Vulturar (21 de ani).
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
21:50
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) le-a dat o replică dură rivalilor de la CFR Cluj, după eșecul din derby.
Acum 2 ore
21:20
„O situație neplăcută” Joan Laporta, dezamăgit de decizia jucătorului care se va transfera la PSG: „S-a răzgândit! Surprinzător, agentul său ne-a spus” # Golazo.ro
Joan Laporta (63 de ani), președintele celor de la FC Barcelona, a anunțat cum a decurs plecarea lui Dro Fernandez (18 ani) de la echipă.
21:10
Ohanian despre ICE Soțul Serenei Williams reacționează după ce un american a fost ucis de agenții federali # Golazo.ro
Alexis Ohanian (42 de ani), soțul Serenei Williams (44 de ani) a reacționat în urma crimei din Minneapolis.
20:40
Muhammed Badamosi (27 de ani) s-a despărțit oficial de CFR Cluj. Ardelenii au anunțat și întăriri.
Acum 4 ore
20:20
Ei decid noul președinte al lui Dinamo Detalii despre schimbările majore care vor avea loc: „Asta e realitatea” + Care e relația Nicolescu - Lupescu # Golazo.ro
FC Dinamo, clubul din Liga 1, vrea să se asocieze cu clubul MAI, CS Dinamo. Acest proces presupune preluarea de către Minister a unui pachet de acțiuni la formația roș-albă
20:20
„Situația nu este simplă” Ce l-a motivat pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Aici nu există antisemitism” # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul sosit la FCSB în această iarnă, a explicat motivele pentru care a semnat cu „roș-albaștrii”.
19:50
Dinamo se mută de pe Arenă Câte meciuri se vor disputa pe „Arcul de Triumf” + explicația președintelui: „Am fi suferit ulterior” # Golazo.ro
Dinamo se va muta de pe Arena Națională în perioada următoare. „Câinii” vor evolua pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde n-au mai jucat din septembrie 2025
19:50
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a comentat situația prin care trece Siyabonga Ngezana (28 de ani), jucător aflat într-o continuă scădere de formă.
19:30
„Cel mai periculos lucru din Australia” VIDEO. Doi canguri au provocat haos în Turul Down Under » Campionul a căzut: „Mergeam cu 50 km/h” # Golazo.ro
Australianul Jay Vine a câștigat Turul Down Under, după o ultimă etapă plină de peripeții. Doi canguri au apărut pe șosea într-o secțiune în care se circula cu viteză mare. Și au provocat haos!
19:20
„Steaua nu este un proiect artificial” Suporterii roș-albaștrilor, scrisoare către premierul Ilie Bolojan: „Nu cerem bani pentru fotbal” » Cerințele fanilor din Ghencea # Golazo.ro
Suporterii celor de la Steaua au transmis o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan.
19:10
Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul pe șantierul noului stadion este deja vizibil” # Golazo.ro
Continuă lucrările de demolare ale vechiului stadion Dinamo, care va face loc noii arene de 117 milioane de euro
18:40
Negocieri cu Stoinov Dinamo vrea să mărească clauza de reziliere a fundașului » Cum decurg discuțiile # Golazo.ro
Dinamo București dorește să îi mărească clauza de reziliere a fundașului central Nikita Stoinov (20 de ani).
18:40
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost externat, astăzi, din spital. Problemele de sănătate ale antrenorului au dat peste cap planurile sale de pregătire ale duelului decisiv pentru calificarea la CM 2026, contra Turciei.
Acum 6 ore
18:30
Acord între Cîrjan și Dinamo „Câinii” ar fi bătut palma în privința prelungirii contractului. Pe ce perioadă e înțelegerea # Golazo.ro
Dinamo ar fi ajuns la un acord cu Cătălin Cîrjan (23 de ani) pentru prelungirea contractului.
18:10
Balint, uimit de Nuno Pedro FOTO: Reacție inedită a tehnicianului de la Oțelul Galați, după supergolul portughezului # Golazo.ro
Oțelul Galați - Csikszereda. Nuno Pedro (31 de ani) a fost autorul unui supergol în startul partidei din etapa #23.
17:00
CFR pierde patru titulari Pancu a învins FCSB cu 4-1, dar poate rămâne fără jucători esențiali: „Avem oferte, e foarte mare interes pentru ei” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, ar putea pierde patru jucători titular. Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv al vicecampioanei, a confirmat ofertele primite pentru cei patru jucători de bază, dar speră ca aceștia să rămână la club.
17:00
Gigi Becali a fost la baza din Berceni Ce decizie a luat + ce a vorbit cu jucătorii de la FCSB: „Sunt disperat” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, s-a prezentat la baza de antrenament de la Berceni pentru a discuta cu jucătorii și staff-ul tehnic.
16:50
Intră un portar de 18 ani! FCSB schimbă strategia și va acoperi regula U21 cu un jucător care n-are niciun minut la seniori » E fiul unui fost fotbalist de națională # Golazo.ro
Campioana mută decisiv în perspectiva ultimelor 7 etape de campionat, în care are o misiune extrem de complicată: să recupereze terenul pierdut și să prindă în extremis primele 6 locuri și să participe în play-off.
16:50
„Am inventat oferte ca să vă crească cota” Gigi Becali dă cărțile pe față și s-a luat de Bîrligea și Târnovanu: „N-ați avut nimic! # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul de la FCSB, recunoaște că a mințit în privința ofertelor pentru jucătorii săi „ca să le fac vizibilitate”.
16:40
Rațiu, la retrogradare! Antrenorul lui Rayo avertizează: „Ne confruntăm acest pericol” » Mesaj pentru colegii românului # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Osasuna 1-3. Inigo Perez (38 de ani), antrenorul echipei lui Andrei Rațiu (27 de ani), a vorbit despre înfrângerea „cruntă” din La Liga. Tehnicianul a recunoscut că echipa sa traversează un moment dificil și se pregătește să lupte pentru evitarea retrogradării.
Acum 8 ore
16:20
„Tot Gigi făcea echipa și anul trecut” Adrian Ilie, despre criza de la FCSB: „Fiecare jucător, când e schimbat, are nervi” # Golazo.ro
FCSB - CFR Cluj 1-4. Adrian Ilie (51 de ani), fost internațional român, consideră că vina pentru situația în care se află campioana României este a conducerii.
15:40
Guardiola, pus la zid! Fost arbitru din Premier League: „Asta e experiența mea din mai 2021, când Pep a decis să ducă relația noastră la un nivel mai fizic” # Golazo.ro
Graham Scott (58 de ani), fost arbitru în Premier League, retras la finalul sezonului 2024-2025, îl critică dur pe Pep Guardiola pentru criticile la adresa arbitrajelor din Anglia.
15:40
Surpriză mare la FCSB - Fenerbahce Aflată în criză mare, campioana a vândut multe bilete. Poate bate recordul din Europa League + Încasări imense de la spectatori # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce se va disputa în ultima etapă din Europa League, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională.
15:30
Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu # Golazo.ro
Noi informații apar în scandalul Camelia Voinea - Dragoș Bănescu. Poliția spune că au fost vorba de agresiuni fizice pentru care s-a chemat și SMURD-ul.
Acum 12 ore
14:30
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare # Golazo.ro
Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal, a alertat autoritățile luni dimineața, după ce sute de contacte din lista lui de WhatsApp au primit un mesaj.
14:20
Delegat la meciul lui Chivu Istvan Kovacs va arbitra partida Borussia Dortmund - Inter Milano din Liga Campionilor # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat să arbitreze meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, în runda #8 din Liga Campionilor. Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
14:00
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat # Golazo.ro
Barcelona a învins Real Oviedo cu 3-0 și și-a recăpătat locul de lider. Momentul care a atras atenția asupra partidei din La Liga a fost furtuna din repriza secundă, urmată de grindină, care a făcut ca apa să inunde diferite zone ale stadionului. Jurnaliștii au trebuit să-și improvizeze ca să-și protejeze echipamentele afectate de apă.
13:10
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea # Golazo.ro
În exclusivitate pentru GOLAZO.ro, Ben Rothenberg, fondator „Bounces” și scriitor al unui volum dedicat lui Naomi Osaka, a nuanțat poziția sa inițială față de conflictul dintre Cîrstea și japoneză.
13:00
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez # Golazo.ro
În presa din Anglia au apărut noi informații în ceea ce privește starea de sănătate a lui Michael Schumacher, multiplul campion din Formula 1.
12:50
UTA Arad va juca astăzi împotriva celor de la Rapid, în etapa #23 din Superliga. Partida, care va începe la 20:30, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:10
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta” # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Radu Naum a povestit un episod care l-a marcat.
11:10
Fenerbahce, decimată la București Avantaj neașteptat pentru FCSB » Turcii au absenți în valoare de 88 de milioane de euro # Golazo.ro
Fenerbahce are probleme serioase de lot înaintea meciului cu FCSB, în runda #8 din Europa League. FCSB - Fenerbahce se va juca joi, de la 22:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
10:40
Alcaraz și dispozitivul care a creat controverse De ce e interzisă brățara inteligentă la Australian Open și detaliul bizar de la alte 3 meciuri # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani) a fost nevoit să renunțe la dispozitivul pe care-l purta la mână, înaintea meciului de la Australian Open, cu americanul Tommy Paul.
10:10
Miculescu nu înțelege ce se întâmplă Marcatorul campioanei, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Sunt toate contra noastră” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei României, a recunoscut că nu își explică ce se întâmplă cu echipa, aflată într-un moment dificil. După pauza de iarnă, roș-albaștrii au înregistrat trei înfrângeri consecutive în toate competițiile.
10:10
Omul lui Trump i-a lăsat mască Șeful FBI a vrut să fugă de ședința cu directorul MI5 ca să vadă un meci din Premier League! # Golazo.ro
Kash Patel (45 de ani), directorul FBI, ar fi vrut să meargă la meciuri de fotbal din Premier League în loc să participe la întâlnirile cu aliații internaționali, inclusiv cu directorul MI5 din Marea Britanie, Ken McCallum.
10:10
FCSB - CFR Cluj 1-4. Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, l-a elogiat pe unul dintre jucătorii ardelenilor, după ce acesta a reușit să marcheze împotriva campioanei României.
09:40
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale # Golazo.ro
Robert Moreno (48 de ani) a fost concediat de Sochi în septembrie 2025, lăsând echipa la coada clasamentului, iar acum presa din Rusia dezvăluie detalii surprinzătoare din mandatul ibericului.
Acum 24 ore
09:10
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele formației din Gruia, a vorbit despre victoria categorică a formației antrenate de Daniel Pancu (48 de ani).
00:50
Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A # Golazo.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), are un avans de 5 puncte față de rivala AC Milan, după ce „diavolii” au remizat în duelul cu Roma.
00:30
„CFR nu e moartă!” Daniel Pancu a urlat la cameră după victoria cu FCSB: „Suntem desconsiderați pe față!” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul ardelenilor, a răbufnit după victoria din derby, fiind enervat de programul făcut de LPF și FRF.
00:30
„Nu mă interesează aroganțele” Ioan Varga, prima reacție după victoria clară cu FCSB: „Se vede că sunt plătiți la zi!” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a vorbit despre victoria categorică a echipei sale de pe Arena Națională.
25 ianuarie 2026
23:50
Arsenal - Manchester United 2-3 Blestem rupt după 9 ani! După City, „diavolii” au bătut și liderul # Golazo.ro
Arsenal – Manchester United 2–3. Elevii lui Michael Carrick (44 de ani) au întors rezultatul în fața „tunarilor” și se mențin pe loc de Champions League.
23:40
Gata să demisioneze VIDEO. Elias Chralambous i-a răspuns lui Becali: „Sunt principalul vinovat, îmi asum” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Elias Chralambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a anunțat că este gata să plece în orice moment de la gruparea roș-albastră.
23:30
„Nu sunt apreciat!” VIDEO. Andrei Cordea a izbucnit la adresa fanilor FCSB: „Nu înțeleg de ce au făcut-o! De asta m-am și bucurat” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Andrei Cordea (26 de ani) a vorbit despre decizia sa de a celebra al treilea gol marcat în fața foștilor fani. Fotbalistul ar fi ales să se bucure la gol deoarece fanii roș-albaștrilor l-au înjurat după ce a decis să se transfere la formația ardeleană.
23:20
Becali vrea să-l dea afară! După 3 ani la FCSB, scaunul lui Charalambous se clatină! Anunțul făcut de patron # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat pentru prima dată că Elias Charalambous (45 de ani) ar putea fi demis.
23:10
Cordea n-a avut milă de FCSB VIDEO+FOTO. A marcat împotriva fostei echipe și a sărbătorit chiar în fața peluzei! + Duarte, gafă imensă la debut # Golazo.ro
FCSB - CFR Cluj 1-4. Andrei Cordea (26 de ani) a marcat împotriva fostei sale echipe, apoi a sărbătorit chiar în fața fanilor campioanei. Defensiva roș-albaștrilor a continuat să sufere și în repriza a doua: Risto Radunovic (33 de ani) a greșit la golul de 1-3 iar Andre Duarte (28 de ani) la ultimul gol primit.
23:00
FCSB a aruncat prosopul! Becali s-a enervat când a fost întrebat de titlu: „Mă iei la mișto?” + prima măsură luată # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat măsuri după înfrângerea drastică a echipei sale.
22:40
CFR-ul lui Pancu i-a dat culcaturi campioanei, care după falimentul de la Zagreb s-a făcut de râs și în fața propriilor suporteri.
