A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon
Golazo.ro, 27 ianuarie 2026 15:20
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Fenerbahce, din etapa #8 a Europa League.
• • •
Acum 10 minute
15:50
Cât costă mașina lui Lamine Yamal FOTO. Alegere neașteptată făcută de superstarul de la Barcelona. Nu are permis, dar are șofer # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) nu s-a grăbit să-și ia permisul de conducere, după ce a devenit major, însă are deja o mașină.
15:50
Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a calificat în semifinalele de la Australian Open, după ce l-a învins pe Alex De Minaur (26 de ani, #6 ATP), scor 7-5, 6-2, 6-1.
Acum o oră
15:20
Acum 2 ore
15:00
Feșnic, delegat în Europa League „Centralul” român va arbitra un meci din ultima etapă a grupei XXL # Golazo.ro
Horațiu Feșnic a fost delegat la meciul dintre Genk și Malmo, din etapa #8 din Europa League.
14:50
Contra, meci nebun în Qatar Echipa românului s-a calificat în sferturile Cupei, după un maraton de 28 de lovituri de departajare # Golazo.ro
Al Arabi, echipa pregătită de Cosmin Contra, s-a calificat în sferturile Cupei după ce a trecut de Qatar SC.
14:40
„A venit după mine la toaletă” Patronul campioanei Europei care l-a depășit cu mult pe Gigi Becali: „Mâine te pun titular” # Golazo.ro
Bernard Tapie, controversatul proprietar și președinte al clubului Olympique Marseiille, decidea titularii echipei în cursa spre trofeul Ligii Campionilor.
14:30
„Poate explodează” Becali anunță ce se va întâmpla cu Dennis Politic, după ce FCSB a primit o ofertă din Grecia pentru el # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a explicat ce se va întâmpla cu Dennis Politic (25 de ani) în a doua parte a acestui sezon.
14:10
Trimisă în judecată! VIDEO. O antrenoare a lotului feminin de gimnastică ritmică va suporta rigorile legii, după ce a abuzat fizic o sportivă # Golazo.ro
Pe 23 august 2025, GOLAZO.ro, publica în exclusivitate un video în care antrenoarea Maria Gârbă părea că o lovește peste cap și o trage de păr pe Cristina Halep, nepoata cunoscutei jucătoare de tenis. Antrenoarea a fost trimisă în judecată.
Acum 4 ore
14:00
Coco Gauff, învinsă în 59 de minute! FOTO. Momentul în care își distruge racheta de nervi, după umilința de la Australian Open. Credea că n-o vede nimeni! # Golazo.ro
Coco Gauff a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din cariera sa, 1-6, 2-6 în fața Elinei Svitolina, în sferturi la Australian Open.
14:00
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre datoria pe care o are patronul de la FCSB, Gigi Becali, față de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
13:50
„Fotbalul este sexist” Fostă fotbalistă, în prezent expert TV, despre momentele toxice trăite: „Hărțuire, violență, amenințări cu moartea” # Golazo.ro
Tabea Kemme (34 de ani), fostă jucătoare de fotbal, cu 47 de selecții pentru Germania, vorbește, într-un interviu acordat în țara natală, despre partea urâtă a sportului-rege.
13:40
Rațiu ratează meciul cu Real Madrid Anunțul făcut de presa din Spania înainte de meciul crucial pentru Rayo Vallecano # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale, va lipsi și la meciul cu Real Madrid, din etapa #22 din La Liga.
13:20
„Se simțea mirosul de cadavre arse” Terenul de fotbal de la Auschwitz, în drum spre camera de gazare. Poveștile teribile ale războiului # Golazo.ro
Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Amintiri înfiorătoare despre terenurile din lagărele de concentrare naziste: „Erau meciuri de fotbal jucate în condiții extreme”
13:10
Polițiști răniți în derby FOTO. Scene șocante în Germania. Fanii au aruncat cu pietre și capace de canalizare # Golazo.ro
Derby-ul dintre FC Magdeburg și Dynamo Dresden din etapa #19 din liga a doua germană a fost marcat de un eveniment neplăcut.
13:10
„Sunt mândru de el” Florentin Petre, laude pentru Cătălin Cîrjan: „El e liderul echipei” + A mai remarcat alți trei jucători de la Dinamo # Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit despre jucătorii pe care îi admiră cel mai mult din lotul „câinilor”.
13:10
De ce are Pancu dreptate să țipe! CFR e singura care va fi dezavantajată la derby-uri. Situație extremă pentru Dinamo și Craiova # Golazo.ro
Urmează două săptămâni cu câte 5 meciuri de echipă, însă doar CFR e dezavantajată de două ori, la două derby-uri. Detalii, în articol.
13:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre dreptatea lui Daniel Pancu, atunci când antrenorul se plânge că e dezavantajat de programările în derby-uri.
12:50
Bunicii și mătușa lui Dro au fost uciși Masacrul care a traumatizat familia noului „diamant” de la PSG » Autorii: doi polițiști! # Golazo.ro
Dro Fernandez (18 ani), jucătorul transferat de PSG de la FC Barcelona, a avut parte de o adevărată dramă în familia sa, cu mult înainte ca acesta să se nască.
12:10
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul # Golazo.ro
Joao Lameira, căpitanul Oțelului Galați, ar urma să fie vândut în străinătate.
12:10
Marius Corbu (23 de ani), fostul component al echipei naționale de tineret a României, a fost prezentat la Ferencvaros, în Ungaria.
Acum 6 ore
11:40
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune” # Golazo.ro
Radu Naum a povestit, la podcastul TOP LEVEL, despre scurta sa aventură în zona modernă a televiziunii.
11:20
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! Sper să se răzgândească” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka și-a exprimat nemulțumirea cu privire la interzicerea brățărilor inteligente la Australian Open.
11:10
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani), portarul lui Udinese, ar putea reveni în Liga 1.
11:00
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea # Golazo.ro
Fernando Alonso face senzație pe străzile din Monaco, unde a apărut, recent, cu ultima sa achiziție: un Lamborghini Sian FKP 37 .
10:30
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă” # Golazo.ro
Fostul internațional Basarab Panduru a lansat o serie de critici la adresa lui Gigi Becali, după decizia de a-l scoate pe Ștefan Târnovanu din primul „11”.
10:30
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea” # Golazo.ro
Olympique Marseille l-a transferat pe Mason Greenwood (24 de ani) în iulie 2024, după ce președintele clubului s-a consultat cu mama sa.
10:30
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el” # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost lăudat după ce a bifat primele minute în tricoul Rapidului.
Acum 8 ore
09:50
Șumudică, un nou eșec Mesajul neașteptat al românului, în ciuda situației crunte din campionat: „Sunt mândru de jucătorii mei” # Golazo.ro
Al Ittihad - Al Okhdood 2-1. Echipa pregătită de Marius Șumudică a bifat încă o înfrângere în campionat, iar lupta pentru evitarea retrogradării devine tot mai dificilă.
09:30
Povestea unui jucător româno-coreean Se-min Park povestește pentru GOLAZO.ro: „Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” # Golazo.ro
Un tânăr fotbalist sud-coreean, Se-min Park (23 de ani), a devenit subiect pentru scouterii care experimentează piața fotbalului românesc, după ce site-ul Transfermarkt.com i-a atribuit dublă cetățenie, sud-coreeană și română.
Acum 24 ore
23:50
„Le dau credit” Adrian Mihalcea, diplomat la adresa arbitrajului, după eșecul cu Rapid. Unde crede că s-a făcut diferența # Golazo.ro
UTA Arad - Rapid 1-2. Adrian Mihalcea (49 de ani) a oferit primele reacții după eșecul din etapa #23.
23:10
„Mi-a plăcut foarte mult” Victor Angelescu, impresionat de un nou-venit, după victoria cu UTA + Detalii despre contractul lui Moruțan # Golazo.ro
UTA - Rapid 1-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a fost încântat de prestația unuia dintre jucătorii sosiți la echipă în această iarnă.
23:00
Gâlcă nu se abate de la plan Antrenorul giuleștenilor rămâne cu picioarele pe pământ după succesul de la Arad: „Fiecare știe pentru ce joacă” # Golazo.ro
UTA Arad - Rapid 1-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras câteva concluzii după succesul din etapa #23.
22:30
Abdallah, un car de nervi FOTO. Atacantul celor de la UTA, greu de stăpânit după înfrângerea cu Rapid: conflict pe teren! # Golazo.ro
UTA - Rapid 1-2. Hakim Abdallah (28 de ani), atacantul „Bătrânei Doamne”, a avut un conflict cu mijlocașul giuleștenilor, Cătălin Vulturar (21 de ani).
22:20
Dennis Politic (25 de ani), extrema celor de la FCSB, va continua în tabăra campioanei.
21:50
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) le-a dat o replică dură rivalilor de la CFR Cluj, după eșecul din derby.
21:20
„O situație neplăcută” Joan Laporta, dezamăgit de decizia jucătorului care se va transfera la PSG: „S-a răzgândit! Surprinzător, agentul său ne-a spus” # Golazo.ro
Joan Laporta (63 de ani), președintele celor de la FC Barcelona, a anunțat cum a decurs plecarea lui Dro Fernandez (18 ani) de la echipă.
21:10
Ohanian despre ICE Soțul Serenei Williams reacționează după ce un american a fost ucis de agenții federali # Golazo.ro
Alexis Ohanian (42 de ani), soțul Serenei Williams (44 de ani) a reacționat în urma crimei din Minneapolis.
20:40
Muhammed Badamosi (27 de ani) s-a despărțit oficial de CFR Cluj. Ardelenii au anunțat și întăriri.
20:20
Ei decid noul președinte al lui Dinamo Detalii despre schimbările majore care vor avea loc: „Asta e realitatea” + Care e relația Nicolescu - Lupescu # Golazo.ro
FC Dinamo, clubul din Liga 1, vrea să se asocieze cu clubul MAI, CS Dinamo. Acest proces presupune preluarea de către Minister a unui pachet de acțiuni la formația roș-albă
20:20
„Situația nu este simplă” Ce l-a motivat pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Aici nu există antisemitism” # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul sosit la FCSB în această iarnă, a explicat motivele pentru care a semnat cu „roș-albaștrii”.
19:50
Dinamo se mută de pe Arenă Câte meciuri se vor disputa pe „Arcul de Triumf” + explicația președintelui: „Am fi suferit ulterior” # Golazo.ro
Dinamo se va muta de pe Arena Națională în perioada următoare. „Câinii” vor evolua pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde n-au mai jucat din septembrie 2025
19:50
„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a comentat situația prin care trece Siyabonga Ngezana (28 de ani), jucător aflat într-o continuă scădere de formă.
19:30
„Cel mai periculos lucru din Australia” VIDEO. Doi canguri au provocat haos în Turul Down Under » Campionul a căzut: „Mergeam cu 50 km/h” # Golazo.ro
Australianul Jay Vine a câștigat Turul Down Under, după o ultimă etapă plină de peripeții. Doi canguri au apărut pe șosea într-o secțiune în care se circula cu viteză mare. Și au provocat haos!
19:20
„Steaua nu este un proiect artificial” Suporterii roș-albaștrilor, scrisoare către premierul Ilie Bolojan: „Nu cerem bani pentru fotbal” » Cerințele fanilor din Ghencea # Golazo.ro
Suporterii celor de la Steaua au transmis o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan.
19:10
Cum arată șantierul Dinamo A trecut o săptămână de la demararea lucrărilor: „Progresul pe șantierul noului stadion este deja vizibil” # Golazo.ro
Continuă lucrările de demolare ale vechiului stadion Dinamo, care va face loc noii arene de 117 milioane de euro
18:40
Negocieri cu Stoinov Dinamo vrea să mărească clauza de reziliere a fundașului » Cum decurg discuțiile # Golazo.ro
Dinamo București dorește să îi mărească clauza de reziliere a fundașului central Nikita Stoinov (20 de ani).
18:40
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost externat, astăzi, din spital. Problemele de sănătate ale antrenorului au dat peste cap planurile sale de pregătire ale duelului decisiv pentru calificarea la CM 2026, contra Turciei.
18:30
Acord între Cîrjan și Dinamo „Câinii” ar fi bătut palma în privința prelungirii contractului. Pe ce perioadă e înțelegerea # Golazo.ro
Dinamo ar fi ajuns la un acord cu Cătălin Cîrjan (23 de ani) pentru prelungirea contractului.
18:10
Balint, uimit de Nuno Pedro FOTO: Reacție inedită a tehnicianului de la Oțelul Galați, după supergolul portughezului # Golazo.ro
Oțelul Galați - Csikszereda. Nuno Pedro (31 de ani) a fost autorul unui supergol în startul partidei din etapa #23.
17:00
CFR pierde patru titulari Pancu a învins FCSB cu 4-1, dar poate rămâne fără jucători esențiali: „Avem oferte, e foarte mare interes pentru ei” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, ar putea pierde patru jucători titular. Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv al vicecampioanei, a confirmat ofertele primite pentru cei patru jucători de bază, dar speră ca aceștia să rămână la club.
