De la șoimi și coioți la drone autonome: China își pregătește armata pentru războaiele algoritmilor
Adevarul.ro, 27 ianuarie 2026 18:30
Armata chineză își accelerează eforturile de a integra inteligența artificială în noile forme de luptă, mizând pe roiuri de drone și sisteme autonome inspirate din comportamentul animalelor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
19:00
Ce despăgubiri au primit familiile victimelor decedate în tragedia feroviară din Spania. Guvernul oferă bani și răniților # Adevarul.ro
Guvernul Spaniei va acorda despăgubiri totale de 20 de milioane de euro victimelor catastrofei feroviare produse săptămâna trecută în localitatea Adamuz, din provincia Cordoba, soldată cu moartea a 45 de persoane.
19:00
Ambasada Statelor Unite la București a transmis, marți, un mesaj special de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, subliniind importanța educației și a combaterii urii.
Acum 30 minute
18:45
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat cu o delegație a Congresului SUA la sediul MApN. Temele principale abordate # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a întâlnit marţi, 27 ianuarie, la sediul MApN, cu o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de congresmanul Pat Fallon, principalele teme de discuţie vizând securitatea regională şi consolidarea apărării colective în cadrul NATO.
18:45
Ce cred românii despre UE: Suveranitatea națională e limitată, dar viața se îmbunătățește | Sondaj # Adevarul.ro
Un sondaj recent arată că o treime dintre români cred că apartenența României la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională.
18:45
Factură record pentru întârzierile la ramele pentru M5: Metrorex cere în instanță penalități de peste 58 milioane de euro de la Alstom # Adevarul.ro
La aproape șase ani de la inaugurarea magistralei de metrou M5, noile rame Alstom „Metropolis”, care ar fi trebuit să o deservească, încă se lasă așteptate. Producătorul francez a livrat în România 12 dintre cele 13 unități contractate de Metrorex.
Acum o oră
18:30
„Nu mă așteptam să fie așa de rău". Crin Antonescu critică activitatea lui Nicușor Dan: „Suntem luați de proști” # Adevarul.ro
Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a criticat, marți, activitatea președintelui Nicușor Dan, spunând că nu se aștepta „să fie atât de rău”.
18:30
18:15
Premiile BAFTA 2026. Producțiile „One Battle After Another” și „Sinners”, cele mai multe nominalizări # Adevarul.ro
Duelul dintre „One Battle After Another” și „Sinners” domină nominalizările BAFTA din acest an. Filmul lui Paul Thomas Anderson conduce cu 14 selecții, urmat îndeaproape de producția lui Ryan Coogler, cu 13 nominalizări.
18:15
Trump a uitat numele bolii Alzheimer: „Eu nu am asta”. La ședințe ațipește pentru că „e plictisitor de moarte” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a părut să uite denumirea bolii Alzheimer în timpul unei conversații cu un jurnalist, în care a negat că ar suferi de această afecțiune.
Acum 2 ore
18:00
Agresori plasați lângă victime. Cristi Dănileț denunță un paradox periculos: minorii delincvenți ajung în aceleași centre cu copiii protejați de stat # Adevarul.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ a reiterat, marţi, că și în cazul copiilor sub 14 ani care comit infracțiuni grave pot fi dispuse măsuri legale, chiar dacă aceştia nu răspund penal.
18:00
Defrișări ilegale în pădurea din Băile Felix: 14 arbori fără marcaj au fost identificați. Dosar penal pentru firma care a făcut tăierile # Adevarul.ro
Noi nereguli au fost descoperite în pădurea din Băile Felix, unde Direcția Silvică Bihor a comandat tăierea a peste 700 de arbori. Inspectorii Gărzii Forestiere Oradea au identificat, în urma controalelor desfășurate în ultimele zile, 14 arbori tăiați ilegal.
17:45
Columbian condamnat în România pentru planuri de distrugere a unor obiective critice, la instigarea unui rezident din Rusia # Adevarul.ro
Un columbian în vârstă de 34 de ani a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare de Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru tentativă la acte de diversiune
17:45
Valoarea unei acțiuni Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric -138,40 de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societății la Bursa de Valori București (BVB) din data de 12 iulie 2023. La aceasta cotație de preț, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde lei.
17:45
Alertă de pestă porcină africană în Giurgiu și Ilfov. Peste 30 de localități, incluse în zona de supraveghere # Adevarul.ro
Peste 30 de localități din județele Giurgiu și Ilfov au fost incluse în zona de supraveghere, după ce un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în comuna giurgiuveană Buturugeni.
17:45
Maia Sandu, discurs în plenul APCE: ,,Nu poate exista o pace durabilă fără tragerea la răspundere a agresiunii Rusiei” # Adevarul.ro
Lidera de la Chișinău a susținut o alocuțiune în plenul APCE de la Strasbourg, subliniind că nu poate exista o pace durabilă fără tragerea la răspundere a agresiunii Rusiei în Ucraina, iar fără dreptate, războiul nu se încheie, ci doar se întrerupe și se pregătește să revină.
17:30
Economiști: Europa trebuie să scape de dependența de Visa și Mastercard — un euro digital ar întări suveranitatea monetară # Adevarul.ro
60 de economiști recunoscuți au cerut membrilor Parlamentului European să nu dilueze prevederile actualului proiect euro digital, avertizând că, în caz contrar, zona euro va pierde controlul asupra propriei monede și va deveni și mai dependentă de furnizorii americani de servicii de plăți digitale.
17:15
Fostul prim-ministru britanic Harold Wilson spunea cândva că „o săptămână este o perioadă foarte lungă în politică”. Ultimele zile sugerează însă că afirmația sa a fost, dacă nu greșită, atunci cel puțin prea modestă.
17:15
ProTV aduce mai multe schimbări după ieşirea din grilă a emisiunii lui Cătălin Măruţă.
Acum 4 ore
17:00
Tragedie în Brașov: pompier trimis în misiune la accidentul în care fiica sa de 14 ani a murit # Adevarul.ro
O fată de 14 ani a murit, iar alți patru copii au fost răniți, după ce mașina cu care mergeau spre școală s-a răsturnat pe un drum abrupt, acoperit de gheață. Tragedia a avut loc în Poiana Mărului din județul Brașov.
17:00
Locuri de muncă pentru români în Norvegia, Suedia, Irlanda și Germania. Salariile ajung și la peste 46.000 de euro brut/an # Adevarul.ro
Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 271 locuri de muncă, cele mai multe fiind în Norvegia, potrivit Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM).
16:45
Simion, acuzat din interiorul taberei suveraniste că „i-a furat identitatea” lui Călin Georgescu. „În SUA nu s-a întâlnit cu nimeni important” # Adevarul.ro
Gelu Vișan, un fost apropiat al lui George Simion, a lansat acuzații dure la adresa liderului AUR. Vișan susține că Simion „i-ar fi furat identitatea lui Călin Georgescu”, prezentându-se drept victimă a unor alegeri „anulate” sau „fraudate”.
16:45
Termenul limită pe care i l-ar fi dat Trump lui Zelenski pentru a se înțelege cu Putin: „Dacă nu ajungem la un acord, se vor retrage” # Adevarul.ro
Motivul stabilirii acestui termen-limită ar fi legat de alegerile pentru Congresul SUA.
16:30
Google va plăti 68 de milioane de dolari, după ce a fost acuzat că a ascultat în secret conversații private ale utilizatorilor # Adevarul.ro
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces în care este acuzat că a ascultat în secret conversațiile private ale utilizatorilor prin intermediul telefoanelor lor.
16:30
Viitură în Dolj: doi pescari surprinși de ape în creștere — Apele Române avertizează populația # Adevarul.ro
Doi pescari au fost surprinși de viitură în zona Călugărei, județul Dolj, a informat marţi „Apele Române” avertizând populaţia să nu se plimbe pe malul râurilor şi să nu meargă le pescuit.
16:15
Bolojan susține unirea cu Republica Moldova: „Aș vota «DA» la un referendum în acest sens” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a precizat, într-o intervenție marți, că sprijină unirea României cu Republica Moldova și ar vota „da” dacă s-ar organiza un referendum în acest sens.
16:15
Alcaraz i-a scos tenisul din cap lui De Minaur. Australianul se lăuda că îi poate pune probleme spaniolului # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz este în premieră în semifinale la Australian Open.
16:15
Rata de aprobare a lui Trump privind problema imigrației, la cel mai scăzut nivel de până acum după moartea a doi cetățeni americani # Adevarul.ro
Rata de aprobare a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în ceea ce privește combaterea imigrației a scăzut la cel mai scăzut nivel de până acum, pe fondul reacției publice de revoltă față de moartea a doi cetățeni americani.
16:15
„Nu știm dacă sunt vasali fericiți sau sclavi nefericiți”. Reacția dură a Moscovei după ce UE a decis să interzică gazele rusești # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a decis să interzică complet importurile de gaze naturale din Rusia până cel târziu la sfârșitul anului 2027.
16:00
Titi Aur explică tragedia din județul Timiș: „S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului”. Șapte persoane au murit # Adevarul.ro
Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, a explicat ce anume s-ar fi putut întâmpla în microbuzul implicat în tragedia de DN6 – E70, județul Timiș, unde șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. „O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere puternică”, a spus acesta.
16:00
Șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele care luptă în estul Ucrainei # Adevarul.ro
Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele care luptă în estul Ucrainei, a anunțat marți Ministerul Apărării de la Moscova.
15:45
Studiu despre diaspora divizată. Ce-i diferențiază pe votanții lui George Simion de cei ai lui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Un studiu calitativ realizat de sociologul Barbu Mateescu împreună cu IRES, la solicitarea Fundației Konrad Adenauer, a deschis o fereastră rară către universul românilor plecați în Europa.
15:30
BCE se pregăteşte pentru o posibilă agresiune a Rusiei. Va fi nevoie de mai mulţi bani cash pentru europeni # Adevarul.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să se pregătească pentru noi șocuri, inclusiv pentru o posibilă agresiune militară a Rusiei, impunându-se să se asigure că sistemele de distribuție a numerarului și de plăți sunt rezistente la acest tip de risc.
15:30
Gigi Becali (67 de ani) este supărat că Olimpiu Moruțan (36 de ani), fostul său jucător, a impresionat aseară la debutul în tricoul Rapidului.
15:30
„Ceaușescu a fost un dictator”. CTP a demontat mitul „patriotului”: „Femeile, tratate ca vitele de prăsilă. Modelul lui a fost Stalin” # Adevarul.ro
Reacție dură a jurnalistului Cristian Tudor Popescu după declarațiile lui Miruță despre patriotismul lui Nicolae Ceaușescu. Pe pagina sa de Facebook, CTP a publicat o amplă analiză despre fostul lider comunist și regimul său.
15:15
Cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, Lukoil, a cerut Guvernului scutiri fiscale, după ce cotațiile țițeiului rusesc Ural au scăzut semnificativ. Acesta se tranzacționează la un discount de aproape 50% în raport cu cotația de referință pe plan internațional.
15:15
Manda îl provoacă pe Bolojan: „Guvernăm sau…?”. Liderul PSD spune că „pachetul de relansare economică nu este negociabil” # Adevarul.ro
Pachetul de relansare economică este „vital pentru viitorul României” și nu poate fi negociat, transmite secretarul general al PSD, Claudiu Manda.
Acum 6 ore
14:45
Descoperire șocantă în curtea unei grădinițe din Galați: fragmente osoase găsite de muncitorii care efectuau lucrări la rețeaua de apă # Adevarul.ro
În timpul unor lucrări de branșare la rețeaua de apă din Galați, muncitorii au descoperit fragmente osoase în curtea unei grădinițe. Poliția a preluat rămășițele pentru expertiză și a deschis un dosar penal.
14:45
Dezastru în Sicilia: un oraș se prăbușește sub ochii oamenilor. 1 500 de persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Situație extrem de tensionată în Sicilia, unde o alunecare masivă de teren a provocat evacuarea de urgență a aproximativ 1.500 de persoane.
14:15
Testul Fitch pentru economie: Alexandru Nazare mizează pe stabilitatea ratingului României # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, au avut marți o întâlnire de lucru cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României.
14:15
Nazare: „Gaura bugetară" s-a redus cu aproape un punct procentual anul trecut, până la 7,65% # Adevarul.ro
Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB anul trecut, cu un punct mai puţin faţă de nivelul de 8,67% cât era în 2024, potrivit datelor publicate marţi de Ministerul Finanţelor. Execuţia bugetară pe 2025 arată o creștere cu 15,3% a veniturilor față de anul 2024.
14:15
Șefii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor, a declarat marți premierul Ilie Bolojan, explicând că ministerele au dorit să susţină un personaj sau altul în acele poziţii.
14:15
Fuga milionarului turc zguduie ANP. Șeful Penitenciarelor, Bogdan Burcu, recunoaște că a aprobat personal permisia de trei zile # Adevarul.ro
Bogdan Burcu, șeful ANP, recunoaște că a aprobat personal permisia de trei zile pentru Atas Abdullah, deținutul turc care a fugit din țară.
14:00
Tragedie în Timiș: Șase oameni au murit după ce un microbuz și un TIR au intrat în coliziune # Adevarul.ro
Un grav accident rutier, cu multiple victime, a avut loc marți după-amiază în localitatea Lugojel din județul Timiș, unde un microbuz și un TIR (cisternă) au intrat în coliziune.
14:00
Revolta unui străin nemulțumit de birocrație: „România nu-i obișnuită să primească migranți. CNP am, dar parcă nu exist” # Adevarul.ro
Povestea unui imigrant revoltat de birocrația din România a stârnit un val de reacții. Bărbatul s-a plâns că este tratat ca un străin, după șase ani de când s-a stabilit în România, unde nu a putut obține rezidența permanentă.
14:00
Românii ar putea profita de o autostradă care va străbate Bulgaria și ajunge în Grecia # Adevarul.ro
Drumul către Grecia ar putea deveni mai rapid și mai sigur în următorii ani, însă ritmul diferă de la o țară la alta.
13:45
Tensiuni în ședința PNL de la Vila Lac, la care a participat și Ilie Bolojan. Ce a reclamat Ciprian Ciucu. „Înțeleg că sunt de sacrificiu” # Adevarul.ro
Stenograme din ședința PNL desfășurată luni, 26 ianuarie, la Vila Lac, întâlnire la care a participat și premierul Ilie Bolojan, au fost prezentate marți de Antena 3. Șeful Executivului a mers să-și informeze colegii de partid imediat după reuniunea Coaliției de guvernare.
13:45
Cod galben și portocaliu de viituri în 14 județe. Avertizare hidrologică până miercuri noapte # Adevarul.ro
INHGA a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de viituri, valabile pentru 14 județe din țară, în contextul unor fenomene hidrologice periculoase generate de precipitații, topirea zăpezii și formarea gheții pe râuri.
13:45
„Este neconstituțional și greșit”. Avocatul agentului ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good s-a retras din cursa de guvernator al statului Minnesota # Adevarul.ro
Avocatul ofițerului de imigrare care a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani și mamă a trei copii, a anunțat luni că se retrage cursa pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, relatează AP.
13:45
SUA leagă garantarea securității Ucrainei de concesii teritoriale către Rusia, susțin sursele Financial Times # Adevarul.ro
Washingtonul a transmis Kievului că sprijinul american depinde de un acord de pace care ar putea presupune cedarea unor teritorii din Donbas către Moscova, relatează Financial Times, citând opt surse apropiate negocierilor.
13:30
Șeful Comandamentului de Sprijin al Forțelor Armate Germane: Rusia ar putea ataca NATO în maxim trei ani. Care sunt slăbiciunile Alianței # Adevarul.ro
Un general de rang înalt al Bundeswehrului avertizează că Europa ar putea intra într-o nouă fază de confruntare majoră cu Rusia mai repede decât se crede.
