VIDEO În România campioană la sedentarism, un club din Constanța îi scoate pe oameni la mișcare / ”E o invitație deschisă: să ne mișcăm împreună, să ne cunoaștem, să fim mai sănătoși și mai conectați”

15:30

Un protest are loc la Timișoara, marți, începând cu ora 15:00. Zeci de persoane au cerut ca minorii sub 14 ani să răspundă în fața legii: ”Justiție, nu corupție!”, ”Criminali, la pușcărie”, sunt între scandările oamenilor prezenți la protest. Manifestația are loc după ce un copil de 13 ani a ucis un altul de 15 […] © G4Media.ro.