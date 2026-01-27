Rapid a anunțat oficial ultimul transfer al iernii
Gazeta Sporturilor, 27 ianuarie 2026 21:20
Rapid l-a prezentat oficial pe Talisson, extremă care poate juca orice post în ofensivă, transfer anunțat în premieră de GSP.ro.Jucător de 23 de ani a fost transferat de giuleșteni de la RB Bragantino, din liga a doua braziliană. El fusese împrumutat la Avai FC pe 1 ianuarie, înainte să fie cumpărat de Rapid.Rapid l-a prezentat oficial pe Talisson„Rapid și Talisson de Almeida au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pe doi ani și jumătate. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
21:20
Scrisoarea înduioșătoare a lui PAOK după tragedia din România: „Timpul îngheață. Cuvintele seacă. Durerea străpunge trupul și mintea!” # Gazeta Sporturilor
PAOK este în doliu, după tragedia întâmplată în această după-amiază cu microbuzul cu care se deplasau zece fani ai echipei din Salonic. Accidentul rutier din județul Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, a șocat întreaga comunitate „Dikefalos”. ...
21:20
Rapid l-a prezentat oficial pe Talisson, extremă care poate juca orice post în ofensivă, transfer anunțat în premieră de GSP.ro.Jucător de 23 de ani a fost transferat de giuleșteni de la RB Bragantino, din liga a doua braziliană. El fusese împrumutat la Avai FC pe 1 ianuarie, înainte să fie cumpărat de Rapid.Rapid l-a prezentat oficial pe Talisson„Rapid și Talisson de Almeida au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pe doi ani și jumătate. ...
21:20
Aurel Țicleanu presimte „explozia” unei forțe din Superliga: „Aveau o problemă pe care au rezolvat-o” # Gazeta Sporturilor
Aurel Țicleanu (67 de ani), legenda Craiovei, este de părere că jocul Rapidului va crește foarte mult după transferul lui Olimpiu Moruțan (26, mijlocaș ofensiv). Olimpiu Moruțan a bifat primele minute la Rapid în victoria de la UTA, scor 2-1, și nu s-a mișcat deloc rău. Aurel Țicleanu a subliniat plusurile pe care fostul fotbalist de la FCSB le va aduce în jocul giuleștenilor. ...
Acum o oră
21:00
Marius Corbu (23 de ani), fostul internațional U21 al României, a fost prezentat oficial la Ferencvaros, campioana Ungariei.Mijlocașul a fost transferat de la APOEL Nicosia pentru 1,5 milioane de euro. În acest sezon, Marius Corbu a jucat 18 meciuri în campionatul din Cipru, a marcat 4 goluri și a oferit 6 assist-uri. ...
21:00
Tribuna oaspeților închisă la Lyon - PAOK: suporterii greci s-au întors din drum # Gazeta Sporturilor
Suporterii celor de la PAOK nu se vor mai deplasa la Lyon în urma tragediei din județul Timiș, în care 7 suporteri greci și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat frontal într-o autocisternă.În urma tragediei, fanii celor de la PAOK s-au consultat cu clubul și au decis de comun acord ca sectorul oaspeților de la Lyon să rămână închis, conform celor de la sportal.gr. ...
20:50
20:50
Scrisoarea înduioșătoare a clubului: „Timpul îngheață. Cuvintele seacă. Durerea străpunge trupul și mintea!” # Gazeta Sporturilor
PAOK este în doliu, după tragedia întâmplată în această după-amiază cu microbuzul cu care se deplasau zece fani ai echipei din Salonic. Accidentul rutier din județul Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, a șocat întreaga comunitate „Dikefalos”. ...
20:50
„Eu n-am dat două goluri toată cariera...” » Fostul fundaș al lui Dinamo l-a scanat pe Opruț, apoi s-a întrebat: „Ne mai gândeam la asta acum trei ani?” # Gazeta Sporturilor
Fost fundaș la Dinamo între 2007 și 2010, Silviu Izvoranu, 43 de ani, îi face un portret generos lui Raul Opruț, eroul improbabil al „câinilor” din partida cu Hermannstadt, câștigată cu 2-1 în urma „dublei” apărătorului de bandă. „Izvo”, care obișnuia să fie folosit chiar pe postul lui Opruț, consideră că roș-albii au o șansă bună să cucerească primul titlu după 19 ani de secetă. ...
20:40
Scrisoare înduioșătoare după tragedie » „Timpul îngheață. Cuvintele seacă. Durerea străpunge trupul și mintea” # Gazeta Sporturilor
PAOK este în doliu, după tragedia întâmplată în această după-amiază cu microbuzul cu care se deplasau zece fani ai echipei din Salonic. Accidentul rutier din județul Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, a șocat întreaga comunitate „Dikefalos”. ...
Acum 2 ore
20:30
Laszlo Dioszegi a răbufnit, după decizia Comisiei de Recurs: „Continuăm lupta împotriva nedreptății” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a răbufnit după decizia Comisiei de Recurs, care a respins apelul făcut de clubul din Sf. Gheorghe privind eșecul la masa verde cu Chindia Târgoviște.În prima etapă a sezonului de Liga 2, Sepsi și Chindia au remizat, scor 1-1. Comisia de Disciplină s-a autosesizat, pentru că echipa lui Burcă l-a trimis în teren pe Giovani Ghimfuș, care nu era pe foaia de joc.A dictat 3-0 la masa verde pentru Chindia, iar Sepsi a atacat decizia. ...
20:30
Ilie Stan a spus dacă FCSB prinde sau nu play-off-ul și a numit principala favorită la titlu: „Clar!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Ilie Stan (58 de ani) a spus dacă FCSB va intra sau nu în play-off în actualul sezon, apoi a numit principala favorită la titlul de campioană. Ilie Stan, fost jucător și antrenor la FCSB, este de părere că echipa lui Gigi Becali nu va prinde play-off-ul în actuala stagiune. A numit principalele probleme pe care le-au întâmpinat bucureștenii. ...
20:30
Dan Șucu a mai securizat un transfer: mijlocașul central brazilian s-a înțeles cu Genoa # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul brazilian Alexander Amorim de Freitas Filho (20 de ani), cunoscut sub numele de Amorim, jucătorul celor de la Alverca, este noul fotbalist al celor de la Genoa, a anunțat presa din Italia. Clubul lui Dan Șucu ar urma să plătească 7 milioane de euro. Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Amorim se va alătura lotului lui Daniele De Rossi. Brazilianul a ajuns la un acord cu Genoa în privința condițiilor personale: un contract până în 2030. ...
20:20
După vizita de la baza de pregătire de la Berceni, în care le-a reproșat jucătorilor de la FCSB modul în careu au arătat în ultimele meciuri din Superligă, Gigi Becali a anunțat mai multe decizii, inclusiv ștergerea amenzilor.În finalul anului 2025, Gigi Becali a impus mai multe amenzi la FCSB pentru comportament nesportiv, de câte 10.000 de euro. Iar ca urmare s-a strâns o sumă importantă pe care fotbaliștii urmau să o achite în conturile clubului. ...
20:00
Cristi Săpunaru, fostul căpitan de la Rapid, l-a lăudat pe Olimpiu Moruțan, după debutul mijlocașului ofensiv în partida cu UTA, scor 2-1.Fostul stoper al formației din Giulești consideră că Moruțan a influențat direct jocul Rapidului în partida cu UTA. Mijlocașul a intrat în teren în minutul 62, în locul lui Petrila.Cristi Săpunaru: „Moruțan a schimbat jocul Rapidului”„De când a intrat în teren, a schimbat jocul Rapidului. A fost mai ofensiv jocul, mai direct. ...
19:50
Prima reacție a lui Răzvan Lucescu după tragedia fanilor lui PAOK din România: „Ei trebuie să simtă asta. Aici, e ceva special” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Lucescu, „Generalul” lui PAOK Salonic, este bulversat de tragedia tinerilor fani ai lui PAOK Salonic, implicați în accidentul rutier din Timiș, antrenorul echipei elene transmițând un mesaj de compasiune pentru familiile suporterilor, dar și pentru întreaga comunitate a alb-negrilorPAOK Salonic este în doliu. Accidentul rutier din județul Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, a șocat întreaga comunitate „Dikefalos”. ...
19:40
Isack Hadjar, pilotul Red Bull, cel mai rapid în prima zi de la Barcelona » Primele reacții despre noile mașini de F1 # Gazeta Sporturilor
Isack Hadjar, pilotul Red Bull, a stabilit cel mai bun timp în prima zi a testelor de pre-sezon de la Barcelona, în timp ce George Russell de la Mercedes s-a declarat impresionat de evoluția echipei rivale.Isack Hadjar, care se pregătește de primul sezon la RedBull, a recunoscut că a fost surprins de performanța „productivă” și „cursivă” a monopostului, după ce a dominat clasamentul timpilor în prima zi a testelor de pre-sezon din Formula 1, desfășurate la Barcelona. ...
19:40
Antrenorul lui Michael Phelps despre un star al înotului actual: „Un talent generațional” # Gazeta Sporturilor
Legendarul Bob Bowman (60 de ani) a lăudat-o pe Summer McIntosh (19 ani), triplă campioană olimpică și octuplă campioană mondială, pe care o antrenează de cinci luni și pe care o asemănă cu Michael Phelps, fostul său elev.Canadianca Summer McIntosh l-a admirat pe Michael Phelps, iar acum se pregătește cu cel care l-a format și desăvârșit pe cel mai medaliat sportiv de la Jocurile Olimpice. ...
19:40
Antrenorul lui Fenerbahce, exasperat înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu ce fac la București” # Gazeta Sporturilor
Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, s-a plâns din cauza problemelor de lot, înainte de meciul cu FCSB din Europa League.FCSB - Fenerbahce are loc joi, de la ora 22:00, în ultima etapă a grupei unice de Europa League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Turcii se vor deplasa la București fără 6 jucători. ...
Acum 4 ore
19:30
Conte l-a lăsat pe Chivu și îl ia în focuri pe Spalletti: „O minciună sfruntată! Antrenor grozav, dar fără respect” # Gazeta Sporturilor
Antonio Conte (56 de ani) și-a mutat frontul în războiul declarațiilor de la Inter spre Juventus, alt club la care a antrenat și a câștigat titlul. După ce a pierdut duminică la scor meciul direct la Torino (0-3), tehnicianul lui Napoli l-a atacat pe Luciano Spalletti, care vorbise despre formația azzurra ca „fostă campioană”. ...
19:20
Transfer din Champions League la U Cluj! Fotbalistul de 700.000 de euro semnează contractul # Gazeta Sporturilor
Jug Stanojev (26 de ani, mijlocaș dreapta), fotbalistul celor de la Kairat Almaty, s-a înțeles cu cei de la U Cluj.GSP.ro a aflat Jug Stanojev vine liber de contract la „șepcile roșii” imediat după meciul Arsenal - Kairat Almaty din ultima etapă a fazei ligii din Champions League, duel programat la ora 22:00 pe 28 ianuarie. ...
19:00
Jose Mourinho a vorbit despre Cristi Chivu și alt antrenor important: „Sunt băieții mei, sunt speciali pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, a vorbit la conferința de presă înaintea meciului de mâine împotriva fostului său club, Real Madrid, din ultima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor. Portughezii au nevoie de o victorie pentru a avea o șansă să se califice printre primele 24 de echipe.„Nu avem nimic de pierdut. Vom juca împotriva unei echipe extraordinare și a unor jucători mari. Ori ucizi, ori mori. Vom încerca să facem asta mâine printr-un echilibru. ...
18:50
Încă o surpriză produsă de Elveția la Europeanul de handbal! Meci cu 76 de goluri, calcule tot mai complicate în grupă # Gazeta Sporturilor
Elveția și Islanda au remizat, scor 38-38, în penultima rundă a grupei principale de la Campionatul European de handbal masculin. Elveția s-a calificat în premieră într-o grupă principală de European. Naționala antrenată de Andy Schmid nu se face de râs nici în faza actuală. De partea cealaltă, Islanda, cu starurile lui Magdeburg, Omar Ingi Magnusson și Gisli Kristjansson, se afla într-o poziție bună pentru calificarea în semifinale. ...
18:30
Pierdere imensă pentru Cristi Chivu! » Omul de bază ratează meciul decisiv din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Veste proastă pentru Cristi Chivu (45 de ani)! Antrenorul lui Inter Milano nu se va putea baza pe mijlocașul Nicolo Barella în meciul cu Borussia Dortmund, ultimul din grupa unică a Ligii Campionilor. Partida se va juca miercuri, 28 ianuarie, de la 22:00. Lotul lui Inter va face deplasarea pentru confruntarea de mâine cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor fără mijlocașul Nicolo Barella. Acesta nu va juca din cauza unei suprasolicitări musculare, conform sportal.gr. ...
18:20
PAOK a luat legătura cu UEFA pentru a organiza toate evenimentele necesare în memoria suporterilor „Dikefalos”, care și-au pierdut viața într-un accident rutier în România, în drum spre Franța. Meciul echipei lui Răzvan Lucescu cu Lyon, de joi, din Europa League, nu poate fi amânat.Familia lui PAOK deplânge pierderea celor șapte suporteri ai echipei care și-au pierdut viața într-un accident în România. ...
18:20
Anghel Iordănescu, uluit de dosarul de la Securitate al lui Ștefan Kovacs: „E o veste mizerabilă! Îl consideram un monstru sacru” # Gazeta Sporturilor
Anghel Iordănescu a comentat dezvăluirile GSP despre faptul că Ștefan Kovacs a fost agent al Securității comuniste în perioada 1955-1963, când antrena la Cluj. Tata Puiu a fost promovat la Steaua chiar de Kovacs, în 1968Fostul mare antrenor Ștefan Kovacs a dus o viață dublă în perioada 1955 – 1963, când, potrivit documentelor din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a activat ca agent secret, recrutat spre a lucra pentru ...
18:00
Termenul în dosarul excluderii lui FCU Craiova din Liga 2 » Cerința lui Adrian Mititelu # Gazeta Sporturilor
Judecătoria Sectorului 2 a stabilit termenul în dosarul care privește excluderea lui FCU Craiova din Liga 2. Clubul lui Adrian Mititelu cere anularea deciziei FRF și reintroducerea echipei în eșalonul secund, începând cu sezonul 2026-2027.În iunie 2025, FCU Craiova nu a primit licența pentru Liga 2. Clubul oltean a început stagiunea 2025-2026 în Liga 3, însă în septembrie a fost scoasă din toate competițiile de FRF, din cauza datoriilor echipei. ...
18:00
PSV încasează o sumă enormă în Liga Campionilor: cât a câștigat clubul lui Dennis Man # Gazeta Sporturilor
PSV și Ajax au depășit deja pragul de cincizeci de milioane de euro câștigate din Liga Campionilor. În meciurile cruciale cu Bayern Munchen și Olympiakos, programate mâine, 28 ianuarie, de la ora 22:00, cele două cluburi speră să mai adauge o sumă considerabilă.Ambele cluburi au primit o primă de participare de 18,6 milioane de euro. Pe baza performanțelor din ultimele zece sezoane și a drepturilor TV, PSV va primi 18,2 milioane de euro, iar Ajax 18,7 milioane de euro. ...
17:50
Rivalii celor de la PAOK au reacționat după accidentul din România: „Călătorim pe aceleași drumuri” # Gazeta Sporturilor
Super 3, galeria celor de la Aris, rivala lui PAOK, și-a exprimat condoleanțele în urma accidentului din județul Timiș în care 7 suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu și-au pierdut viața în deplasarea spre Lyon pentru un meci de Europa League împotriva francezilor. Vestea morții a șapte suporteri ai echipei PAOK în județul Timiș a provocat șoc și tristețe în Grecia. ...
Acum 6 ore
17:20
„Mărgelatu'” Florin Piersic a împlinit azi 90 de ani! Marea lui iubire din fotbal: „Bagă golul cum știi tu!" # Gazeta Sporturilor
Florin Piersic a împlinit azi 90 de ani, iar fanii nu l-au uitat pe marele actor. Care, în lumea fotbalului, a pătimit - și-o mai face - pentru U ClujMarele actor Florin Piersic a împlinit azi 90 de primăveri. Oamenii nu l-au uitat, nu i-au uitat filmele și aparițiile pe scenă, în filme și în viața de zi cu zi, iar prietenii i-au urat "La mulți ani" pe diverse canale media și de socializare. ...
17:00
PAOK Salonic, prima reacție după accidentul grav din România în care șapte suporteri și-au pierdut viața # Gazeta Sporturilor
PAOK Salonic, clubul antrenat de Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacționat după accidentul cumplit care a avut loc pe DN6 - E70.Șapte persoane, suporteri ai lui PAOK, au murit, după ce microbuzul care venea din Grecia și se deplasa spre Franța s-a angajat într-o depășire aproape de localitatea Lugojelul, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă, apoi a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un TIR. ...
17:00
Final de drum » Marius Ștefănescu are o ofertă să plece de la Konyaspor, dar există un detaliu care îl blochează! # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani), transferat în vară la Konyaspor, are o ofertă să părăsească echipa din prima ligă a Turciei.Acesta ar urma să rămână tot în Turcia, dar la Erzurumspor, echipă care se află pe locul 2 în eșalonul secund.Marius Ștefănescu urmează să plece de la KonyasporLa doar jumătate de an de când a venit la Konyaspor, Marius Ștefănescu urmează să se despartă de această echipă. Transferat de la FCSB pentru suma de 300. ...
16:50
Care criză? » GSP a aflat cu cât îl plătește lunar CFR Cluj pe unul dintre eroii meciului cu FCSB! # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj nu o duce grozav din punct de vedere financiar - a vândut în această iarnă jucători de aproximativ 8 milioane de euro, pentru a-și petici bugetul. Cu toate acestea, ardelenii oferă în continuare salarii mari. De pildă, CFR a făcut un efort consistent ca să semneze în ianuarie cu atacantul Alibek Aliev, 29 de ani. ...
16:10
Autocarul cu suporterii lui PAOK, spulberat pe șoseaua din România! Șapte morți și trei răniți » Posibilele cauze descifrate de specialistul Titi Aur # Gazeta Sporturilor
Accident rutier deosebit de grav în județul Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma unei coliziuni în care au fost implicate un tir, un microbuz și o autocisternă. Tragedia s-a produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. ...
16:10
16:10
Noul antrenor al unei tenismene din top 100, reclamat de două foste jucătoare la WTA » Ce acuzații i se aduc # Gazeta Sporturilor
Două foste jucătoare de tenis au depus plângeri oficiale către WTA în legătură cu Rafael Font de Mora (57 de ani), noul antrenor al lui Peyton Stearns (24 de ani, 68 WTA), pe care îl acuză de purtare urâtă și relații nepotrivite cu alte tenismene pe care le-a antrenat.În această lună, Peyton Stearns a fost eliminată în turul 1 la Auckland, în turul 2 la Hobart și în turul 3 la Australian Open. ...
16:10
Oțelul Galați își vinde căpitanul! Portughezul Joao Lameira (26 de ani) urmează să fie cedat în Polonia, la Wieczysta Cracovia, locul 6 în liga a doua din Polonia. Clubul din Superliga va încasa 400.000 de euro.Mutarea ar urma să fie oficializată zilele următoare, potrivit fanatik.ro. Acest anunț vine doar la o zi după partida dintre Oțelul Galați și Csikszereda (3-0), meci din etapa 23 a Superligii, Lameira fiind integralist. ...
16:00
Accident grav pe șoseaua din România! Șapte morți și trei răniți » Microbuzul transporta suporteri ai lui PAOK # Gazeta Sporturilor
Accident rutier deosebit de grav în județul Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma unei coliziuni în care au fost implicate un tir, un microbuz și o autocisternă. Tragedia s-a produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel.Microbuzul transporta zece suporteri ai lui PAOK Salonic, aflați în drum spre Lyon, acolo unde formația pregătită de Răzvan Lucescu urmează să dispute joi un meci din grupa principală de Europa League. ...
Acum 8 ore
15:20
Cele mai tari meciuri ale zilei, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre confruntările St. Pauli - Leipzig și Werder Bremen - Hoffenheim, restanțe din prima etapă a Bundesligii din 2026.De asemenea, au fost discutate în avans și patru dintre meciurile programate mâine în Liga Campionilor. Află în continuare tot ce trebuie să știi despre aceste jocuri din analiza detaliată oferită de Dan Bâra în cadrul emisiunii Breaking Bets. ...
15:20
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2, prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2. Partidele alese sunt St. Pauli - Leipzig și Werder Bremen - Hoffenheim.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
15:20
Ce precumpănește? Un angajament cu Securitatea în ”obsedantul deceniu” sau o carieră imensă în fotbal?S-a dezvăluit că timp de opt ani, din 1955 până în 1963, Ștefan Kovacs, pe vremea aceea doar un fost fotbalist bunicel, dar nu de top (precum fratele său Nicolae, participant la trei ediții de CM), apoi un antrenor în ascensiune, dar provincial, la Dermata, CFR și ”U”, toate din Cluj, a semnat note informative la Securitate sub numele conspirativ de Vasile Munteanu. ...
15:20
Olimpiu Moruțan, 26 de ani, a debutat aseară la Rapid. A evoluat aproximativ o jumătate de oră în victoria cu UTA, 2-1. Deși nu a jucat nici măcar o repriză întreagă și nu a reușit niciun gol, niciun assist, mijlocașul ofensiv a fost desemnat omul meciului.La 3 zile după ce a fost prezentat oficial ca jucător al Rapidului, Moruțan a debutat în alb-vișiniu. A intrat pe teren în minutul 62, în locul lui Petrila. ...
15:10
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al echipei naționale, a analizat lupta la titlu în Superligă. Acesta o consideră pe Universitatea Craiova cea mai competitivă echipă din campionat.În trecut antrenor la CFR Cluj și FCSB, Iordănescu a vorbit și despre situația dificilă pe care cele două cluburi o traversează. ...
15:10
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului” # Gazeta Sporturilor
Maria Gîrbă, antrenoarea de gimnastică ritmică acuzată în repetate rânduri de abuzuri săvârșite asupra propriilor gimnaste, a fost trimisă în judecată pentru presupuse acte de violență comise asupra uneia dintre gimnastele sale. În cazul intrat în atenția instanțelor de judecată, victima ar fi Cristina Halep, nimeni alta decât nepoata în vârstă de 16 ani și jumătate a fostului lider mondial din tenis. ...
15:10
Învinsă de două ori într-o săptămână cu 4-1, întâi de Dinamo la Zagreb în Europa League, apoi de CFR Cluj chiar la București, FCSB traversează o perioadă nefastă. O pasă neagră. Din care pricină, aflată pe locul 11 în Superligă, riscă să rateze până și calificarea în play-off. Ceea ce ar constitui un adevărat blam pentru campioana în exercițiu. ...
15:10
Doliu în handbalul românesc! O fostă campioană mondială a decedat: „Un exemplu pentru generațiile viitoare de handbaliste” # Gazeta Sporturilor
Constanța Dumitrescu, fostă campioană mondială la handbal cu echipa națională a României, a decedat la începutul acestei săptămâni la vârsta de 89 de ani.Comunitatea handbalului românesc a fost lovită în această săptămână de vestea morții unei foste campioane mondiale la handbal feminin. Constanța Dumitrescu, membră a naționalei României care a luat titlul mondial în 1962, a decedat la 89 de ani. ...
15:00
Jucătorul schimbat de Chivu la ultimul meci înaintea pauzei este dorit în Premier League # Gazeta Sporturilor
Luis Henrique (24 de ani), elevul lui Cristi Chivu (45 de ani) de la Inter Milano, a intrat pe lista de transferuri a lui Bournemouth, ocupanta locului 13 din Premier League.Brazilianul a fost titular în flancul drept al „nerazzurrilor” în victoria cu Pisa din etapa precedentă din Serie A, scor 6-2, însă a fost schimbat de Chivu încă din prima repriză. ...
15:00
„Nu din cauza penalty-ului a plecat Stanciu” » Adevăratul motiv dezvăluit din interior # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu (32 de ani) a plecat de la Genoa în această pauză competițională. Internaționalul român a ajuns la un acord cu Dalian Yingbo, locul 11 din campionatul Chinei. Răzvan Raț (44 de ani), oficialul clubului din Serie A, a lămurit motivul pentru care s-a produs această despărțire.Pe 8 ianuarie, AC Milan a remizat pe teren propriu cu Genoa, scor 1-1.La ultima fază, Nicolae Stanciu a ratat o lovitură de la 11 metri. ...
14:50
Fabio Capello s-a lămurit cu Cristi Chivu: „Merge pe o linie foarte clară. Nimeni nu înțelege mai bine decât el” # Gazeta Sporturilor
Fabio Capello stă cu ochii pe Cristi Chivu și nu scapă niciun prilej ca să-l laude pe fostul său elev de la AS Roma. Marele antrenor (79 de ani) și-a dat cu părerea, din nou, despre antrenorul lui Inter, în contextul interviului acordat în calitate de analist exclusiv pentru La Gazzetta dello Sport.Cristi Chivu are, după 22 de etape din această stagiune în Serie A, un avantaj de cinci puncte față de Milan, nouă peste Napoli și AS Roma. ...
14:50
Cu ochii pe adversari » Darius Olaru a văzut-o pe Fenerbahce și a dat verdictul # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul echipei FCSB, a vorbit despre ultimul meci pe care campioana României în va juca în grupa unică de Europa League. Partida cu Fenerbahce este programată joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională.Înainte de partida decisivă din Europa League, mijlocașul i-a urmărit la treabă pe adversari în derby-ul cu Galatasaray, meci în care Fener s-a impus cu 2-0. ...
14:40
Jonas Vingegaard a căzut la antrenament după ce a fost urmărit de un fan, dar altcineva îl acuză: „Poți fi profesionist, dar poți fi și umil” # Gazeta Sporturilor
Luni, 26 ianuarie, Jonas Vingegaard (29 de ani, Visma-Lease a Bike) a suferit un accident în timpul unui antrenament, după ce ar fi fost urmărit de un ciclist amator. În schimb, Pedro Garcia Fernandez, un ciclist local, l-a acuzat pe danezul câștigător de două ori în Turul Franței că ar fi fost orgolios și că a coborât în viteza doar pentru a-l lăsa în urmă. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.