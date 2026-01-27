Atletico Madrid forțează transferul unui mijlocaș de top din Europa
Gazeta Sporturilor, 27 ianuarie 2026 23:20
Pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri, care se încheie luni în marile campionate, Atletico Madrid încearcă să facă un transfer important și să îl aducă pe Leon Goretkza, de la Bayern Munchen. Principala prioritate identificată de Diego Simeone și staff-ul său tehnic este achiziționarea unui mijlocaș, mai ales după plecarea lui Conor Gallagher. În acest sens, madrilenii au intensificat negocierile pentru Leon Goretzka de la Bayern, conform Mundo Deportivo. ...
• • •
Acum 5 minute
23:30
FC Argeș și-a cedat internaționalul în Superligă! Mutare rezolvată, urmează semnarea contractului # Gazeta Sporturilor
Esteban Orozco, 27 de ani, fundașul central al lui FC Argeș, va semna în scurt timp cu Unirea Slobozia, dezvăluie sursele Gazetei Sporturilor. Ialomițenii, care au intrat serios în hora retrogradării, se întăresc cu un fotbalist care nu mai intra aproape deloc în vederile lui Bogdan Andone, dar care, paradoxal, e om de bază în naționala țării sale. ...
23:30
ȘOC la Europeanul de handbal! Ungaria produce surpriza, iar favorita grupei NU mai e la mâna ei » INCREDIBIL: 4 din 6 echipe au șanse la semifinale în ziua decisivă # Gazeta Sporturilor
Suedia și Ungaria au remizat, scor 32-32, în penultima rundă a grupei principale de la Campionatul European de handbal masculin. Suedezii, mari favoriți la accederea în semifinale la startul competiției, nu mai sunt la mâna lor înaintea zilei decisive!Pe hârtie, Suedia ar fi trebuit să defileze spre semifinale. Are avantajul terenului propriu și a avut noroc de o grupă principală fără „balaurii” Danemarca și Franța. ...
Acum 15 minute
23:20
23:20
Schimbări majore în clasamentul din retur față de ierarhia la zi » Rapid, OUT din play-off! Două echipe sunt pe primul loc # Gazeta Sporturilor
Situație inedită, cu schimbări majore în Superligă, într-un clasament alcătuit doar pe baza rezultatelor celor 8 runde din returul sezonului regulat, în comparație cu situația la general, după 23 de etape.GSP.ro a făcut o situație a celor 8 etape scurse din retur, comparând aceste rezultate cu clasamentul la zi al Superligii. ...
Acum 30 minute
23:10
Adrian Mutu, fostul antrenor de la Rapid, a lăudat transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la echipa giuleșteană.Fostul mare atacant consideră că aducerea lui Moruțan în Giulești e cel mai bun transfer făcut în Superliga iarna aceasta. Mijlocașul ofensiv a fost cumpărat de la Aris Salonic, din prima ligă a Greciei.Moruțan a debutat la Rapid cu UTA, scor 2-1, intrând în ultima jumătate de oră a partidei de la Arad. ...
Acum o oră
23:00
Angelescu a spus fără ocolișuri care va fi componența play-off-ului: „Să fim serioși” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a spus care va fi componența play-off-ului în actualul sezon de Superliga. Cu 7 etape rămase din sezonul regular, Craiova, Rapid, Dinamo, FC Argeș, Botoșani și Oțelul sunt primele 6 clasate din Superliga. Angelescu crede că tot aceasta va fi și componența play-off-ului. Crede că pe lângă primele 3 clasate (Craiova, Rapid, Dinamo), FC Argeș și Botoșani sunt și ele cu un picior în play-off. ...
23:00
Reacția genială a lui Daniel Pancu, la 48 de ore după victoria cu FCSB » Aluzie la Ionuț Chirilă: „Ar fi invidios” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a publicat pe rețelele de socializare o imagine cu o tablă pe care a desenat tactica pentru meciul câștigat în fața celor de la FCSB, scor 4-1, într-un meci din etapa #23 din Superliga.Tabla din vestiar, cu linii aparent fără sens, aduce aminte de desenele lui Ionuț Chirilă în perioada în care era tehnicianul celor de la ASA Tg. ...
22:50
Fostul mare internațional Adrian Mutu a rămas surprins de nivelul tactic arătat de FCSB cu CFR Cluj și Dinamo Zagreb, la cele două eșecuri cu 1-4 din ultima săptămână.Mutu consideră că jucătorii echipei roș-albastre sunt prea individualiști și nu mai joacă precum o echipă. Tehnicianul a vorbit și despre o lipsă de sincronizare între campionii României. ...
Acum 2 ore
22:30
Răzvan Lucescu, omagiu pentru victimele accidentului din Timiș » Imagini copleșitoare de la Salonic # Gazeta Sporturilor
Răzvan Lucescu, antrenorul român al celor de la PAOK, a fost prezent în această seară la stadionul Toumba din Salonic pentru a aduce un omagiu celor 7 suporteri decedați în urma unui accident grav care a avut loc în România, județul Timiș.Zece suporteri ai echipei din Grecia se deplasau către Lyon pentru un meci de Europa League al echipei favorite cu francezii, programat pe 29 ianuarie de la ora 22:00. ...
22:00
Rapid și-a pierdut omul de bază pentru cel puțin 5 meciuri: „Problema e la genunchi” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a oferit detalii despre starea medicală a fundașului central Lars Kramer (26), accidentat în victoria cu UTA Arad, scor 2-1. Lars Kramer a fost înlocuit în pauza meciului de la Arad. A suferit o accidentare la genunchi în momentul în care a degajat o minge. ...
21:50
Au câștigat duelul balcanic și au devenit mari favoriți la calificarea în semifinalele Europeanului de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
Croația a învins Slovenia, scor 29-25, și a devenit favorită la calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Croații sunt la mâna lor înaintea rundei decisive, victoria contra Ungariei fiind suficientă. Calculele calificării în semifinale erau tare încurcate înaintea ultimelor două runde. Patru echipe se aflau la egalitate, cu câte 4 puncte. ...
21:50
Opinia lui Marius Avram despre penalty-ul acordat Rapidului: „Mâna în care îl lovește mingea e aproape lipită” # Gazeta Sporturilor
Marius Avram (46 de ani), fost arbitrul și expert în arbitraj, a comentat faza controversată din UTA - Rapid, scor 1-2, într-un meci din etapa #23 din Superliga.Marius Avram a transmis faptul că Sebastian Colțescu a acordat eronat penalty la faza în care s-a considerat că Pospelov a comis un henț în propriul careu. ...
Acum 4 ore
21:20
Scrisoarea înduioșătoare a lui PAOK după tragedia din România: „Timpul îngheață. Cuvintele seacă. Durerea străpunge trupul și mintea!” # Gazeta Sporturilor
PAOK este în doliu, după tragedia întâmplată în această după-amiază cu microbuzul cu care se deplasau zece fani ai echipei din Salonic. Accidentul rutier din județul Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, a șocat întreaga comunitate „Dikefalos”. ...
21:20
Rapid l-a prezentat oficial pe Talisson, extremă care poate juca orice post în ofensivă, transfer anunțat în premieră de GSP.ro.Jucător de 23 de ani a fost transferat de giuleșteni de la RB Bragantino, din liga a doua braziliană. El fusese împrumutat la Avai FC pe 1 ianuarie, înainte să fie cumpărat de Rapid.Rapid l-a prezentat oficial pe Talisson„Rapid și Talisson de Almeida au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pe doi ani și jumătate. ...
21:20
Aurel Țicleanu presimte „explozia” unei forțe din Superliga: „Aveau o problemă pe care au rezolvat-o” # Gazeta Sporturilor
Aurel Țicleanu (67 de ani), legenda Craiovei, este de părere că jocul Rapidului va crește foarte mult după transferul lui Olimpiu Moruțan (26, mijlocaș ofensiv). Olimpiu Moruțan a bifat primele minute la Rapid în victoria de la UTA, scor 2-1, și nu s-a mișcat deloc rău. Aurel Țicleanu a subliniat plusurile pe care fostul fotbalist de la FCSB le va aduce în jocul giuleștenilor. ...
21:00
Marius Corbu (23 de ani), fostul internațional U21 al României, a fost prezentat oficial la Ferencvaros, campioana Ungariei.Mijlocașul a fost transferat de la APOEL Nicosia pentru 1,5 milioane de euro. În acest sezon, Marius Corbu a jucat 18 meciuri în campionatul din Cipru, a marcat 4 goluri și a oferit 6 assist-uri. ...
21:00
Tribuna oaspeților închisă la Lyon - PAOK: suporterii greci s-au întors din drum # Gazeta Sporturilor
Suporterii celor de la PAOK nu se vor mai deplasa la Lyon în urma tragediei din județul Timiș, în care 7 suporteri greci și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a intrat frontal într-o autocisternă.În urma tragediei, fanii celor de la PAOK s-au consultat cu clubul și au decis de comun acord ca sectorul oaspeților de la Lyon să rămână închis, conform celor de la sportal.gr. ...
20:50
20:50
20:50
„Eu n-am dat două goluri toată cariera...” » Fostul fundaș al lui Dinamo l-a scanat pe Opruț, apoi s-a întrebat: „Ne mai gândeam la asta acum trei ani?” # Gazeta Sporturilor
Fost fundaș la Dinamo între 2007 și 2010, Silviu Izvoranu, 43 de ani, îi face un portret generos lui Raul Opruț, eroul improbabil al „câinilor” din partida cu Hermannstadt, câștigată cu 2-1 în urma „dublei” apărătorului de bandă. „Izvo”, care obișnuia să fie folosit chiar pe postul lui Opruț, consideră că roș-albii au o șansă bună să cucerească primul titlu după 19 ani de secetă. ...
20:40
20:30
Laszlo Dioszegi a răbufnit, după decizia Comisiei de Recurs: „Continuăm lupta împotriva nedreptății” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a răbufnit după decizia Comisiei de Recurs, care a respins apelul făcut de clubul din Sf. Gheorghe privind eșecul la masa verde cu Chindia Târgoviște.În prima etapă a sezonului de Liga 2, Sepsi și Chindia au remizat, scor 1-1. Comisia de Disciplină s-a autosesizat, pentru că echipa lui Burcă l-a trimis în teren pe Giovani Ghimfuș, care nu era pe foaia de joc.A dictat 3-0 la masa verde pentru Chindia, iar Sepsi a atacat decizia. ...
20:30
Ilie Stan a spus dacă FCSB prinde sau nu play-off-ul și a numit principala favorită la titlu: „Clar!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Ilie Stan (58 de ani) a spus dacă FCSB va intra sau nu în play-off în actualul sezon, apoi a numit principala favorită la titlul de campioană. Ilie Stan, fost jucător și antrenor la FCSB, este de părere că echipa lui Gigi Becali nu va prinde play-off-ul în actuala stagiune. A numit principalele probleme pe care le-au întâmpinat bucureștenii. ...
20:30
Dan Șucu a mai securizat un transfer: mijlocașul central brazilian s-a înțeles cu Genoa # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul brazilian Alexander Amorim de Freitas Filho (20 de ani), cunoscut sub numele de Amorim, jucătorul celor de la Alverca, este noul fotbalist al celor de la Genoa, a anunțat presa din Italia. Clubul lui Dan Șucu ar urma să plătească 7 milioane de euro. Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Amorim se va alătura lotului lui Daniele De Rossi. Brazilianul a ajuns la un acord cu Genoa în privința condițiilor personale: un contract până în 2030. ...
20:20
După vizita de la baza de pregătire de la Berceni, în care le-a reproșat jucătorilor de la FCSB modul în careu au arătat în ultimele meciuri din Superligă, Gigi Becali a anunțat mai multe decizii, inclusiv ștergerea amenzilor.În finalul anului 2025, Gigi Becali a impus mai multe amenzi la FCSB pentru comportament nesportiv, de câte 10.000 de euro. Iar ca urmare s-a strâns o sumă importantă pe care fotbaliștii urmau să o achite în conturile clubului. ...
20:00
Cristi Săpunaru, fostul căpitan de la Rapid, l-a lăudat pe Olimpiu Moruțan, după debutul mijlocașului ofensiv în partida cu UTA, scor 2-1.Fostul stoper al formației din Giulești consideră că Moruțan a influențat direct jocul Rapidului în partida cu UTA. Mijlocașul a intrat în teren în minutul 62, în locul lui Petrila.Cristi Săpunaru: „Moruțan a schimbat jocul Rapidului”„De când a intrat în teren, a schimbat jocul Rapidului. A fost mai ofensiv jocul, mai direct. ...
19:50
Prima reacție a lui Răzvan Lucescu după tragedia fanilor lui PAOK din România: „Ei trebuie să simtă asta. Aici, e ceva special” # Gazeta Sporturilor
Răzvan Lucescu, „Generalul” lui PAOK Salonic, este bulversat de tragedia tinerilor fani ai lui PAOK Salonic, implicați în accidentul rutier din Timiș, antrenorul echipei elene transmițând un mesaj de compasiune pentru familiile suporterilor, dar și pentru întreaga comunitate a alb-negrilorPAOK Salonic este în doliu. Accidentul rutier din județul Timiș, soldat cu 7 morți și 3 răniți, a șocat întreaga comunitate „Dikefalos”. ...
19:40
Isack Hadjar, pilotul Red Bull, cel mai rapid în prima zi de la Barcelona » Primele reacții despre noile mașini de F1 # Gazeta Sporturilor
Isack Hadjar, pilotul Red Bull, a stabilit cel mai bun timp în prima zi a testelor de pre-sezon de la Barcelona, în timp ce George Russell de la Mercedes s-a declarat impresionat de evoluția echipei rivale.Isack Hadjar, care se pregătește de primul sezon la RedBull, a recunoscut că a fost surprins de performanța „productivă” și „cursivă” a monopostului, după ce a dominat clasamentul timpilor în prima zi a testelor de pre-sezon din Formula 1, desfășurate la Barcelona. ...
19:40
Antrenorul lui Michael Phelps despre un star al înotului actual: „Un talent generațional” # Gazeta Sporturilor
Legendarul Bob Bowman (60 de ani) a lăudat-o pe Summer McIntosh (19 ani), triplă campioană olimpică și octuplă campioană mondială, pe care o antrenează de cinci luni și pe care o asemănă cu Michael Phelps, fostul său elev.Canadianca Summer McIntosh l-a admirat pe Michael Phelps, iar acum se pregătește cu cel care l-a format și desăvârșit pe cel mai medaliat sportiv de la Jocurile Olimpice. ...
19:40
Antrenorul lui Fenerbahce, exasperat înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu ce fac la București” # Gazeta Sporturilor
Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, s-a plâns din cauza problemelor de lot, înainte de meciul cu FCSB din Europa League.FCSB - Fenerbahce are loc joi, de la ora 22:00, în ultima etapă a grupei unice de Europa League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Turcii se vor deplasa la București fără 6 jucători. ...
Acum 6 ore
19:30
Conte l-a lăsat pe Chivu și îl ia în focuri pe Spalletti: „O minciună sfruntată! Antrenor grozav, dar fără respect” # Gazeta Sporturilor
Antonio Conte (56 de ani) și-a mutat frontul în războiul declarațiilor de la Inter spre Juventus, alt club la care a antrenat și a câștigat titlul. După ce a pierdut duminică la scor meciul direct la Torino (0-3), tehnicianul lui Napoli l-a atacat pe Luciano Spalletti, care vorbise despre formația azzurra ca „fostă campioană”. ...
19:20
Transfer din Champions League la U Cluj! Fotbalistul de 700.000 de euro semnează contractul # Gazeta Sporturilor
Jug Stanojev (26 de ani, mijlocaș dreapta), fotbalistul celor de la Kairat Almaty, s-a înțeles cu cei de la U Cluj.GSP.ro a aflat Jug Stanojev vine liber de contract la „șepcile roșii” imediat după meciul Arsenal - Kairat Almaty din ultima etapă a fazei ligii din Champions League, duel programat la ora 22:00 pe 28 ianuarie. ...
19:00
Jose Mourinho a vorbit despre Cristi Chivu și alt antrenor important: „Sunt băieții mei, sunt speciali pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, a vorbit la conferința de presă înaintea meciului de mâine împotriva fostului său club, Real Madrid, din ultima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor. Portughezii au nevoie de o victorie pentru a avea o șansă să se califice printre primele 24 de echipe.„Nu avem nimic de pierdut. Vom juca împotriva unei echipe extraordinare și a unor jucători mari. Ori ucizi, ori mori. Vom încerca să facem asta mâine printr-un echilibru. ...
18:50
Încă o surpriză produsă de Elveția la Europeanul de handbal! Meci cu 76 de goluri, calcule tot mai complicate în grupă # Gazeta Sporturilor
Elveția și Islanda au remizat, scor 38-38, în penultima rundă a grupei principale de la Campionatul European de handbal masculin. Elveția s-a calificat în premieră într-o grupă principală de European. Naționala antrenată de Andy Schmid nu se face de râs nici în faza actuală. De partea cealaltă, Islanda, cu starurile lui Magdeburg, Omar Ingi Magnusson și Gisli Kristjansson, se afla într-o poziție bună pentru calificarea în semifinale. ...
18:30
Pierdere imensă pentru Cristi Chivu! » Omul de bază ratează meciul decisiv din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Veste proastă pentru Cristi Chivu (45 de ani)! Antrenorul lui Inter Milano nu se va putea baza pe mijlocașul Nicolo Barella în meciul cu Borussia Dortmund, ultimul din grupa unică a Ligii Campionilor. Partida se va juca miercuri, 28 ianuarie, de la 22:00. Lotul lui Inter va face deplasarea pentru confruntarea de mâine cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor fără mijlocașul Nicolo Barella. Acesta nu va juca din cauza unei suprasolicitări musculare, conform sportal.gr. ...
18:20
PAOK a luat legătura cu UEFA pentru a organiza toate evenimentele necesare în memoria suporterilor „Dikefalos”, care și-au pierdut viața într-un accident rutier în România, în drum spre Franța. Meciul echipei lui Răzvan Lucescu cu Lyon, de joi, din Europa League, nu poate fi amânat.Familia lui PAOK deplânge pierderea celor șapte suporteri ai echipei care și-au pierdut viața într-un accident în România. ...
18:20
Anghel Iordănescu, uluit de dosarul de la Securitate al lui Ștefan Kovacs: „E o veste mizerabilă! Îl consideram un monstru sacru” # Gazeta Sporturilor
Anghel Iordănescu a comentat dezvăluirile GSP despre faptul că Ștefan Kovacs a fost agent al Securității comuniste în perioada 1955-1963, când antrena la Cluj. Tata Puiu a fost promovat la Steaua chiar de Kovacs, în 1968Fostul mare antrenor Ștefan Kovacs a dus o viață dublă în perioada 1955 – 1963, când, potrivit documentelor din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a activat ca agent secret, recrutat spre a lucra pentru ...
18:00
Termenul în dosarul excluderii lui FCU Craiova din Liga 2 » Cerința lui Adrian Mititelu # Gazeta Sporturilor
Judecătoria Sectorului 2 a stabilit termenul în dosarul care privește excluderea lui FCU Craiova din Liga 2. Clubul lui Adrian Mititelu cere anularea deciziei FRF și reintroducerea echipei în eșalonul secund, începând cu sezonul 2026-2027.În iunie 2025, FCU Craiova nu a primit licența pentru Liga 2. Clubul oltean a început stagiunea 2025-2026 în Liga 3, însă în septembrie a fost scoasă din toate competițiile de FRF, din cauza datoriilor echipei. ...
18:00
PSV încasează o sumă enormă în Liga Campionilor: cât a câștigat clubul lui Dennis Man # Gazeta Sporturilor
PSV și Ajax au depășit deja pragul de cincizeci de milioane de euro câștigate din Liga Campionilor. În meciurile cruciale cu Bayern Munchen și Olympiakos, programate mâine, 28 ianuarie, de la ora 22:00, cele două cluburi speră să mai adauge o sumă considerabilă.Ambele cluburi au primit o primă de participare de 18,6 milioane de euro. Pe baza performanțelor din ultimele zece sezoane și a drepturilor TV, PSV va primi 18,2 milioane de euro, iar Ajax 18,7 milioane de euro. ...
17:50
Rivalii celor de la PAOK au reacționat după accidentul din România: „Călătorim pe aceleași drumuri” # Gazeta Sporturilor
Super 3, galeria celor de la Aris, rivala lui PAOK, și-a exprimat condoleanțele în urma accidentului din județul Timiș în care 7 suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu și-au pierdut viața în deplasarea spre Lyon pentru un meci de Europa League împotriva francezilor. Vestea morții a șapte suporteri ai echipei PAOK în județul Timiș a provocat șoc și tristețe în Grecia. ...
Acum 8 ore
17:20
„Mărgelatu'” Florin Piersic a împlinit azi 90 de ani! Marea lui iubire din fotbal: „Bagă golul cum știi tu!" # Gazeta Sporturilor
Florin Piersic a împlinit azi 90 de ani, iar fanii nu l-au uitat pe marele actor. Care, în lumea fotbalului, a pătimit - și-o mai face - pentru U ClujMarele actor Florin Piersic a împlinit azi 90 de primăveri. Oamenii nu l-au uitat, nu i-au uitat filmele și aparițiile pe scenă, în filme și în viața de zi cu zi, iar prietenii i-au urat "La mulți ani" pe diverse canale media și de socializare. ...
17:00
PAOK Salonic, prima reacție după accidentul grav din România în care șapte suporteri și-au pierdut viața # Gazeta Sporturilor
PAOK Salonic, clubul antrenat de Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacționat după accidentul cumplit care a avut loc pe DN6 - E70.Șapte persoane, suporteri ai lui PAOK, au murit, după ce microbuzul care venea din Grecia și se deplasa spre Franța s-a angajat într-o depășire aproape de localitatea Lugojelul, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă, apoi a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un TIR. ...
17:00
Final de drum » Marius Ștefănescu are o ofertă să plece de la Konyaspor, dar există un detaliu care îl blochează! # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani), transferat în vară la Konyaspor, are o ofertă să părăsească echipa din prima ligă a Turciei.Acesta ar urma să rămână tot în Turcia, dar la Erzurumspor, echipă care se află pe locul 2 în eșalonul secund.Marius Ștefănescu urmează să plece de la KonyasporLa doar jumătate de an de când a venit la Konyaspor, Marius Ștefănescu urmează să se despartă de această echipă. Transferat de la FCSB pentru suma de 300. ...
16:50
Care criză? » GSP a aflat cu cât îl plătește lunar CFR Cluj pe unul dintre eroii meciului cu FCSB! # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj nu o duce grozav din punct de vedere financiar - a vândut în această iarnă jucători de aproximativ 8 milioane de euro, pentru a-și petici bugetul. Cu toate acestea, ardelenii oferă în continuare salarii mari. De pildă, CFR a făcut un efort consistent ca să semneze în ianuarie cu atacantul Alibek Aliev, 29 de ani. ...
16:10
Autocarul cu suporterii lui PAOK, spulberat pe șoseaua din România! Șapte morți și trei răniți » Posibilele cauze descifrate de specialistul Titi Aur # Gazeta Sporturilor
Accident rutier deosebit de grav în județul Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma unei coliziuni în care au fost implicate un tir, un microbuz și o autocisternă. Tragedia s-a produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. ...
16:10
16:10
Noul antrenor al unei tenismene din top 100, reclamat de două foste jucătoare la WTA » Ce acuzații i se aduc # Gazeta Sporturilor
Două foste jucătoare de tenis au depus plângeri oficiale către WTA în legătură cu Rafael Font de Mora (57 de ani), noul antrenor al lui Peyton Stearns (24 de ani, 68 WTA), pe care îl acuză de purtare urâtă și relații nepotrivite cu alte tenismene pe care le-a antrenat.În această lună, Peyton Stearns a fost eliminată în turul 1 la Auckland, în turul 2 la Hobart și în turul 3 la Australian Open. ...
16:10
Oțelul Galați își vinde căpitanul! Portughezul Joao Lameira (26 de ani) urmează să fie cedat în Polonia, la Wieczysta Cracovia, locul 6 în liga a doua din Polonia. Clubul din Superliga va încasa 400.000 de euro.Mutarea ar urma să fie oficializată zilele următoare, potrivit fanatik.ro. Acest anunț vine doar la o zi după partida dintre Oțelul Galați și Csikszereda (3-0), meci din etapa 23 a Superligii, Lameira fiind integralist. ...
16:00
Accident grav pe șoseaua din România! Șapte morți și trei răniți » Microbuzul transporta suporteri ai lui PAOK # Gazeta Sporturilor
Accident rutier deosebit de grav în județul Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma unei coliziuni în care au fost implicate un tir, un microbuz și o autocisternă. Tragedia s-a produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel.Microbuzul transporta zece suporteri ai lui PAOK Salonic, aflați în drum spre Lyon, acolo unde formația pregătită de Răzvan Lucescu urmează să dispute joi un meci din grupa principală de Europa League. ...
Acum 12 ore
15:20
Cele mai tari meciuri ale zilei, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre confruntările St. Pauli - Leipzig și Werder Bremen - Hoffenheim, restanțe din prima etapă a Bundesligii din 2026.De asemenea, au fost discutate în avans și patru dintre meciurile programate mâine în Liga Campionilor. Află în continuare tot ce trebuie să știi despre aceste jocuri din analiza detaliată oferită de Dan Bâra în cadrul emisiunii Breaking Bets. ...
