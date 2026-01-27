Scrisoarea înduioșătoare a lui PAOK după tragedia din România: „Timpul îngheață. Cuvintele seacă. Durerea străpunge trupul și mintea!”

14:50

Fabio Capello stă cu ochii pe Cristi Chivu și nu scapă niciun prilej ca să-l laude pe fostul său elev de la AS Roma. Marele antrenor (79 de ani) și-a dat cu părerea, din nou, despre antrenorul lui Inter, în contextul interviului acordat în calitate de analist exclusiv pentru La Gazzetta dello Sport.Cristi Chivu are, după 22 de etape din această stagiune în Serie A, un avantaj de cinci puncte față de Milan, nouă peste Napoli și AS Roma. ...