Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare
Jurnalul.ro, 28 ianuarie 2026 00:20
În cercurile Puterii se vehiculează ideea „patriotică” de finanțare a „companiilor românești” cu bani din Pilonul II de pensii.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
00:30
Începând cu 28 ianuarie 2026, trei zodii pășesc într-o nouă eră a puterii personale.
Acum 30 minute
00:20
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare # Jurnalul.ro
În cercurile Puterii se vehiculează ideea „patriotică” de finanțare a „companiilor românești” cu bani din Pilonul II de pensii.
Acum o oră
00:00
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a făcut recomandări pentru cetățenii aflați în zonele cu risc hidrologic, respectiv județele Dolj și Gorj. Acestora li se recomandă să nu pescuiască sau să nu se plimbe pe malurile râurilor.
27 ianuarie 2026
23:50
Radu Marinescu: Când deținuții merg în permisie nu avem resursele suficiente pentru a-i păzi # Jurnalul.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu spune marți seara că autoritățile nu dispun de resurse pentru a-i păzi pe deținuții care primesc legal permisii.
Acum 2 ore
23:40
Rogobete anunță înființarea unui centru de management al obezității la Institutul C.I. Parhon # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat marți înființarea unui centru de management al obezității la Institutul C.I. Parhon: „Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului”.
23:30
Cornel Moisescu, Head of primary în cadrul Liberty Galați, compania care gestionează combinatul siderurgic, trage un semnal de alarmă cu privire la situația de criză din cadrul combinatului. Acesta cere ajutorul guvernului pentru firma care se află în prag de faliment.
23:10
Navigarea prin romantism poate fi dificilă, ceea ce ar putea explica de ce unele zodii se îndrăgostesc ușor, în timp ce altele se pot lipsi de ubire. Cine ar putea fi cel mai romantic semn zodiacal? Din păcate, nu toate semnele se îndreaptă spre o poveste de dragoste din cărți sau își trăiesc comedia romantică preferată, dar asta nu înseamnă că fiecare zodie nu este romantică în felul său.
23:00
Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului pentru tinerii greci morți în accidentul din Timiș # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis marți condoleanțe în numele Guvernului României după accidentul din Timiș, în care șapte tineri greci au murit și trei au fost răniți.
Acum 4 ore
22:40
Nominalizările BAFTA 2026 au fost anunțate astăzi la Londra, dezvăluind principalii favoriți înaintea ceremoniei din 22 februarie.
22:40
Clubul PAOK Salonic a cerut amânarea meciului cu Olympique Lyon din Europa League, după accidentul produs marți în Timiș, în care mai mulți suporteri eleni au murit.
22:30
Radu Marinescu despre acuzațiile de plagiat: Se face o evaluare de către o comisie calificată # Jurnalul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că acuzațiile de plagiat care i se aduc vor fi analizate de Comisia de Etică a Universității din Craiova și, dacă este cazul, de instanțele de judecată, subliniind că hotărârile judecătorești sunt singurele care stabilesc adevărul într-un stat de drept
22:30
România face un pas important spre simplificarea birocrației care a blocat ani la rând investițiile și proiectele economice.
22:30
Șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, susține că pesimismul tot mai prezent în dezbaterile despre economia europeană este „nejustificat”, arătând că performanțele recente ale unor state din UE contrazic narațiunea declinului, într-un interviu acordat POLITICO.
22:10
Sectorul de drum Suceava – Siret de pe Autostrada Oloiești – Pașcani (A7) nu va mai fi construit în regim de autostradă, ci în regim de drum expres.
22:00
Execuția bugetului general consolidat în 2025: deficit cash 7,65%, în scădere față de anul anterior # Jurnalul.ro
Execuția bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 mld lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu 1 punct procentual față de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB.
22:00
Record pe piața de capital: Hidroelectrica ajunge la cea mai mare valoare din istoria sa la Bursa de Valori București.
21:40
Președintele Donald Trump a reluat o afirmație puternică în discursul său despre relația Statelor Unite cu Israel, sugerând că statul evreu „nu ar exista” fără acțiunile administrației sale, inclusiv loviturile împotriva Iranului și sprijinul militar extins acordat Tel Avivului.
21:30
Crin Antonescu a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de incapacitate totală în politica externă și de faptul că România este marginalizată în marile decizii europene. Fostul candidat la prezidențiale spune că țara noastră nu mai contează în dialogul extern.
21:30
În cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) desfășurate la Bruxelles, în data de 26 ianuarie 2026, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a susținut poziția României privind necesitatea protejării fermierilor europeni în contextul aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), cu impact direct asupra prețurilor la îngrășăminte.
21:30
Sezonul rece vine cu riscuri care nu trebuie ignorate.
21:20
În acest an, partidele politice vor primi lunar 1 leu și 7 bani (1 leu moldovenesc=0,26 RON) pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din septembrie 2025.
21:20
Rusia a recunoscut că ucrainenii au scufundat crucișătorul Moskva, apoi a șters comunicatul # Jurnalul.ro
După aproape patru ani de la pierderea navei-amiral din Marea Neagră, o instanță militară rusă a admis într-un comunicat că Moskva a fost lovită de rachete ucrainene.
21:10
Rețelele de traficanți de droguri și-au rafinat tehnicile prin care introduc marfa ilegală în Europa. Ultimul document Europol arată cum tehnicile lor sunt tot mai complexe și mai subtile. Traficanții folosesc submarine artizanale și preferă acum porturi cu vizibilitate mai scăzută.
21:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate semnificative pe 28 ianuarie 2026. Miercurea cade într-o Zi de Eliminare a Tigrului de Apă, iar aceasta nu este energie subtilă.
Acum 6 ore
20:40
Crin Antonescu a făcut declarații tranșante despre Ilie Bolojan, afirmând că l-a evaluat greșit și că acesta nu mai reprezintă valorile liberale clasice. Fostul candidat la prezidențiale susține că actualul lider este mult mai apropiat de cultura politică a USR.
20:30
Mai mult de o treime dintre români consideră că apartenența la UE limitează suveranitatea # Jurnalul.ro
Aproape 39% dintre români cred că apartenența la UE limitează suveranitatea, dar majoritatea nu vor ieșirea din Uniune, arată ultimul sondaj INSCOP publicat.
20:20
Intrarea României în zona euro a devenit o țintă tot mai îndepărtată, conform CFA România.
20:10
Senatorul PSD, Titus Corlățean, a fost ales ca reprezentant al Comisiei de la Veneția, din partea Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), pentru afaceri juridice și drepturile omului, potrivit unui comunicat publicat, marți, de Senat.
20:00
Un incendiu a izbucnit marți seara în cabina unei barje în Portul Constanța. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale.
19:50
Accident grav în Botoșani: șapte persoane rănite după ce o mașină a intrat într-un copac, la Pădureni # Jurnalul.ro
Șapte persoane au fost rănite într-un accident rutier grav produs la Pădureni, județul Botoșani, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit un copac.
19:40
Majoritatea bărbaților folosesc doar 20% din hainele pe care le dețin, în timp ce restul de 80% ocupă spațiu inutil în dulap. Te-ai săturat să cauți minute în șir o cămașă călcată sau o pereche de pantaloni care să se potrivească cu restul ținutei? Simplificarea garderobei nu este despre modă, ci despre eliminarea haosului decizional și despre investiții inteligente în piese care chiar rezistă la uzură zilnică.
19:40
Ministrul Apărării Radu Miruță va discuta cu omologul său german Boris Pistorius despre cooperarea dintre cele două țări și securitatea flancului Estic al NATO.
19:30
Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici seismice # Jurnalul.ro
Cercetători ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au publicat un studiu care urmărește dezvoltarea unui sistem de anticipare a replicilor seismice în România, capabil să ofere prognoze din primele ore și până la câteva zile după producerea unui cutremur.
19:10
Iarna 2026 devine o perioadă de resetare emoțională și transformare interioară pentru trei luni de naștere. Vezi dacă te numeri printre ele și ce schimbări aduce „winter arc”.
19:00
Datele prezentate de Banca Națională a României arată că în economie sunt tot mai mulți bani, însă creditarea rămâne slabă, iar inflația continuă să le erodeze valoarea.
18:50
Jackpoturile progresive sunt printre cele mai atractive elemente din lumea sloturilor. Sumele afișate pot ajunge la valori impresionante, iar ideea că o singură rotire poate schimba totul atrage mulți jucători. Dar cum funcționează de fapt și de ce doar anumite sloturi le oferă?
Acum 8 ore
18:40
Tot mai multe incendii de locuințe în România. 305 persoane au murit într-un singur an # Jurnalul.ro
Numărul incendiilor care afectează locuințe este în creștere în România. Numai anul trecut au fost înregistrate peste 6.900 de cazuri, în care 305 persoane și-au pierdut viața.
18:30
Președintele clubului PAOK Salonic, după accidentul din Timiș: O tragedie de nedescris ne-a lovit # Jurnalul.ro
Președintele clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, spune că este îndurerat de pierderea unor suporteri ai echipei, în urma accidentului cu șapte morți răniți, produs marți în județul Timiș.
18:20
„Istoria românilor, de la origini și până astăzi” – o lucrare de referință în două volume # Jurnalul.ro
În a doua parte a lucrării „Istoria românilor, de la origini și până astăzi”, istoricul Ovidiu Pecican propune o analiză amplă a epocii moderne și contemporane, surprinzând contradicțiile, dramele și realizările care au modelat România de astăzi.Volumul 2 este disponibil la chioșcuri începând de miercuri, 28 ianuarie, la prețul de 55 lei.
18:10
De la „Băiatul Mamei” la dramă emoțională: 13 motive pentru care dragostea de mamă pentru fiu devine toxică # Jurnalul.ro
Descoperă 13 motive ascunse de ce „Băiatul Mamei” devine toxic: gelozie pe partenere, dependență emoțională, lipsă independență fiu.
18:00
DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România şi atacuri în Cehia şi Lituania # Jurnalul.ro
Un cetățean columbian în vârstă de 34 de ani, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la infracțiunea de acte de diversiune și condamnat definitiv, ar fi făcut parte dintr-o rețea coordonată din Rusia care desfășura activități în mai multe state europene.
17:40
În perioada de iarnă, când temperaturile sunt scăzute și umiditatea mare, multe locuințe se confruntă cu apariția condensului. Fenomenul apare atunci când aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafețele reci, precum ferestrele, pereții sau tavanele.
17:40
Clinica stomatologică din București unde pacienții chiar revin: servicii complete și abordare modernă # Jurnalul.ro
București, România – Într-o piață medicală tot mai competitivă, unde pacienții sunt mai informați și mai atenți ca oricând la calitatea serviciilor, iDentity Clinic se diferențiază printr-un lucru simplu, dar rar: pacienții revin. Nu pentru oferte de moment, ci pentru o experiență medicală coerentă, rezultate predictibile și o abordare modernă a stomatologiei.
17:30
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că premierul Canadei, Mark Carney, a revenit asupra unor comentarii făcute săptămâna trecută la Davos, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump.
17:30
ICR marchează Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului – 27 ianuarie # Jurnalul.ro
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită printr-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite la data de 27 ianuarie, este marcată de Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale de la Berlin, Chișinău, Londra, Tel Aviv, New York, Paris, Stockholm, Varșovia și Viena prin evenimente culturale dedicate victimelor Holocaustului, cu accent pe istoria evreilor din România, incluzând însă și un alt grup minoritar persecutat de naziști – romii.
17:20
Trafic de droguri Vrancea 2026: 15 kg canabis din Spania, 5 suspecți reținuți de DIICOT # Jurnalul.ro
Poliția și DIICOT Vrancea au destructurat o rețea de trafic internațional de canabis: 15 kg interceptate în flagrant din Spania, 12 percheziții, 5 suspecți reținuți și propunere de arestare.
17:10
Victimele accidentului grav produs marți în Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, erau suporteri ai echipei PAOK Salonic, scrie presa din Grecia.
17:00
Compania Națională de Investiții Ruriere (CNIR) a primit opt oferte la licitația organizată pentru atribuirea contractului de construire a ultimului tronson al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Neamț – Iași – Ungheni.
Acum 12 ore
16:30
Orchestra Filarmonicii George Enescu anunță numirea lui Robert Treviño în calitate de dirijor principal începând cu Stagiunea 2026-2027 # Jurnalul.ro
Filarmonica George Enescu (FGE) îl numește pe Robert Treviño noul său dirijor principal, pentru a conduce Orchestra în următoarea sa etapă artistică, marcată de evoluția și consolidarea dezvoltării și reputației sale artistice în Europa și la nivel internațional.
16:30
Guvernul francez i-a răspuns sec lui Mark Rutte, după ce secretarul general al NATO a declarat că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.