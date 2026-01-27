Primarul Brașovului, lăudat de boți din India, Pakistan și Myanmar după un mesaj tipic AUR. Hggh Islam: ”Mulțumim pentru că ne arătați calea credinței!”
Aktual24, 28 ianuarie 2026 00:30
Un mesaj postat de primarul Brașovului, George Scripcaru (PNL), prin care îi atacă pe oponenșii de la AUR pe tema construirii unei catedrale în centrul Brașovului a primit numeroase comentarii laudative de la conturi din Asia de Sud și Sud-Est. ”Acum câteva luni, useriștii din Consiliul Local spuneau că nu e momentul pentru restaurări, că […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum o oră
00:30
Primarul Brașovului, lăudat de boți din India, Pakistan și Myanmar după un mesaj tipic AUR. Hggh Islam: ”Mulțumim pentru că ne arătați calea credinței!” # Aktual24
Un mesaj postat de primarul Brașovului, George Scripcaru (PNL), prin care îi atacă pe oponenșii de la AUR pe tema construirii unei catedrale în centrul Brașovului a primit numeroase comentarii laudative de la conturi din Asia de Sud și Sud-Est. ”Acum câteva luni, useriștii din Consiliul Local spuneau că nu e momentul pentru restaurări, că […]
Acum 2 ore
00:00
Poluarea aerului și aparatele de vapat dăunează în aceeași măsură: „Pot să producă cancere de limbă” # Aktual24
Trăim într-o eră în care aerul pe care îl respirăm și obiceiurile noastre cotidiene au un impact direct asupra sănătății. Dacă poluarea atmosferică a fost mult timp recunoscută ca factor de risc pentru bolile respiratorii și cardiovasculare, în ultimii ani, aparatele de vapat, considerate inițial o alternativă „sigură” la fumatul tradițional, au început să ridice […]
27 ianuarie 2026
23:10
Familiile a doi bărbați uciși într-un atac asupra unei ambarcațiuni în Caraibe dau în judecată guvernul SUA # Aktual24
Familiile a doi bărbați din Trinidad care au fost uciși într-un atac cu rachete americane asupra unei ambarcațiuni în Caraibe în octombrie anul trecut au dat în judecată administrația Trump în instanța federală, argumentând că „uciderea premeditată și intenționată nu are nicio justificare legală plauzibilă”. Chad Joseph și Rishi Samaroo s-au numărat printre cei șase […]
Acum 4 ore
22:40
Compozitorul Philip Glass retrage simfonia „Lincoln” de la Centrul Kennedy. „Simfonia nr. 15 este un portret al lui Abraham Lincoln, iar valorile Centrului Kennedy de astăzi sunt în conflict direct cu mesajul Simfoniei” # Aktual24
Compozitorul și pianistul american Philip Glass a anunțat marți că își retrage simfonia de la Centrul Kennedy, invocând valorile și conducerea centrului de arte, potrivit NBC News. „După o analiză atentă, am decis să retrag Simfonia nr. 15 «Lincoln» de la Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului”, a anunțat Glass într-un comunicat postat pe […]
22:20
Încă un incident armat în SUA: O persoană a fost împușcată în Arizona. A fost implicată și Patrula de Frontieră # Aktual24
O persoană a fost împușcată într-un incident care a implicat Patrula de Frontieră a SUA în Arizona, marți, potrivit unei purtătoare de cuvânt a șerifului din comitatul Pima. Persoana, care nu a fost identificată, a fost împușcată în sudul comitatului Pima, conform unui comunicat de presă al Departamentului de Pompieri Santa Rita, care a a […]
22:10
SUA trimit o unitate ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru securitate, stârnind îngrijorare și confuzie în Italia # Aktual24
Vestea că o unitate a Serviciului de Imigrări și Vamă al SUA va fi prezentă în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă a stârnit îngrijorare și confuzie în Italia, unde oamenii și-au exprimat indignarea față agenția care conduce represiunea împotriva imigrației. Homeland Security Investigations (HSI), o unitate din cadrul ICE care se concentrează pe infracțiuni transfrontaliere, […]
21:40
Suedia vizează scăderea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani, în urma creșterii numărului de copii recrutați de bande pentru a comite infracțiuni violente # Aktual24
Suedia avansează cu planurile de reducere a vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani în cazuri grave, deoarece se confruntă cu un număr tot mai mare de copii recrutați în bande pentru a comite infracțiuni violente fără a se confrunta cu repercusiuni juridice grave. Ministrul Justiției, Gunnar Strommer, a declarat că țara se […]
21:30
Pământul, mai aproape ca niciodată de distrugere. Ceasul Apocalipsei este la 85 de secunde până la miezul nopții # Aktual24
Pământul este mai aproape ca niciodată de distrugere, deoarece Rusia, China, SUA și alte țări devin „din ce în ce mai agresive, ostile și naționaliste”, a declarat marți grupul de advocacy Bulletin of the Atomic Scientists, care a avansat „Ceasul Apocalipsei” la 85 de secunde până la miezul nopții. Grupul a menționat riscurile unui război […]
21:30
Mihai Morar acuză PSD-ul că i-a oferit ”sute de mii de euro” pentru a-i face campanie lui Marcel Ciolacu: ”Se visa și se pregătea să fie Președintele României” # Aktual24
Popularul realizator Mihai Morar acuză PSD că i-a oferit ”câteva sute de mii de euro” pentru a-i face campanie lui Marcel Ciolacu. Dezvăluirea apare după ce Morar a fost violent atacat în Gandul, publicația acuzându-l că a luat baniu de la Primăria Oradea pentru a-l susține pe Bolojan. ”Mi s-au oferit câteva sute de mii […]
21:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus-o foarte tranșant la Bruxelles, în Parlamentul European: dacă cineva crede că „Europa se poate apăra fără SUA”, „să continue să viseze”. Dar oare așa este? Europa nu poate să se apere fără America? Rutte este și el politician, iar prima sa sarcină este să-l țină pe președintele […]
21:10
Primarul unui oraș din sudul Siciliei a declarat că „situația este gravă”, după o alunecare de teren în urma ciclonului Harry, care a prăbușit o porțiune lungă de versant, lăsând casele periculos de aproape de buza unei prăpăstii. Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate până acum din cauza alunecării de teren, care a început […]
Acum 6 ore
21:00
PSD l-a scos iar de la naftalină pe Crin Antonescu: ”M-am înșelat în privința lui Bolojan. Băsescu este modelul lui politic” # Aktual24
Crin Antonescu l-a atacat violent, marți, într-un interviu pe premierul Ilie Bolojan, în contextul în care PSD a lansat o campanie agresivă mediatică prin care încearcă să provoace demisia/demiterea premierului. Într-un interviu pentru Gândul, acordat lui Ionuț Cristache (jurnalist simpatizant al PSD), Crin Antonescu a afirmat că, timp îndelungat, l-a considerat pe Ilie Bolojan un […]
20:40
Meta, compania care deține unele dintre cele mai utilizate platforme sociale din lume, Facebook, Instagram și WhatsApp, pregătește o schimbare majoră de strategie. După ani în care modelul său de afaceri s-a bazat aproape exclusiv pe publicitate, gigantul american anunță introducerea unor abonamente lunare care vor oferi utilizatorilor acces la funcții premium. Este un pas […]
20:10
Xi Jinping și controlul absolut al armatei chineze: ambiții, epurări și implicații globale # Aktual24
Decizia liderului chinez Xi Jinping de a plasa sub anchetă cel mai înalt general al Chinei reprezintă o mișcare șocantă care îl lasă pe Xi practic singur în fruntea ierarhiei militare, ridicând întrebări majore despre implicațiile pentru cea mai mare armată din lume, dar și despre ambițiile Beijingului de a prelua controlul asupra Taiwanului, potrivit […]
20:10
Sancțiuni pentru cele două fete din Sibiu care și-au agresat o colegă în baia școlii: Nota 4 la purtare și preaviz de exmatriculare # Aktual24
Cele două eleve de la Școala Gimnazială 21 din Sibiu care și-au agresat o colegă într-una dintre băi, au fost sancționate de Comisia de combatere a violenței la nivel de școală. Pentru ele a fost propusă scăderea notei la purtare cu două puncte și includerea acestora într-un program de consiliere de specialitate, potrivit Turnul Sfatului. […]
19:50
Lipiți de telefon la școală: Un sondaj realizat de Consiliul Municipal al Elevilor București arată că 21% dintre elevi nu și-au lăsat niciodată telefoanele în spațiul special amenajat # Aktual24
Un sondaj realizat de Consiliul Municipal al Elevilor București arată că doar o tremie dintre respondenți au folosit „întotdeauna” spațiile special amenajate pentru a-și depozita telefoanele mobile în timpul orelor, aproape un sfert dintre aceștia spun că nu au folosit „niciodată” acel spațiu, iar aproape 1 din 5 l-a folosit „rareori”, potrivit edupedu. La sondajul […]
19:40
Ce urmează în Minneapolis după ce Greg Bovino a fost scos de Trump din oraș: ”Împușcăturile sunt investigate de FBI” # Aktual24
După moartea lui Alex Pretti, un asistent medical împușcat de agenți federali, tensiunile din Minneapolis au escaladat rapid, atrăgând atenția asupra metodei controversate prin care autoritățile federale au intervenit în oraș. În centrul acestei controverse se află Greg Bovino, comandant al Pazei de Frontieră, retras acum de președintele Donald Trump din Minneapolis. Surse din presa […]
19:30
O alunecare de teren produsă acum două săptămâni în Câmpina s-a agravat. Autoritățile au închis circulația în zona afectată # Aktual24
O alunecare de teren urmată de prăbușirea terasamentului care s-a produs pe un bulevard din municipiul Câmpina în urmă cu circa două săptămâni s-a agravat. Autoritățile au închis circulația rutieră în zona afectată. Alunecarea este pe aproximativ 150-200 de metri. „Având în vedere alunecarea de teren produsă în ultimele zile pe Bulevardul Carol I (DJ […]
19:10
Apa, scutul invizibil care protejează împotriva infecțiilor respiratorii, în special la copii # Aktual24
În fiecare zi, corpul nostru depinde de apă pentru a funcționa corect, dar importanța acesteia devine cu adevărat crucială atunci când ne confruntăm cu o infecție respiratorie. Fie că vorbim despre o simplă răceală sau despre afecțiuni mai severe precum gripa sau bronșita, hidratarea nu este doar o recomandare, ci un adevărat medicament natural. Apa […]
Acum 8 ore
18:40
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea unui guvern fără PSD și a admis că aceasta există. Întrebat la RFI despre această eventualitate, șeful Executivului a afirmat: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare, dar e de dorit să avem stabilitate politică”. Ulterior, Bolojan a precizat că nu a dorit […]
18:40
Pentru prima dată, în UE s-au vândut mai multe mașini electrice decât vehicule pe benzină și motorină # Aktual24
Vânzările de vehicule electrice în UE au depășit pentru prima dată vânzările de mașini pe benzină în decembrie 2025, conform statisticilor publicate de Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), o organizație umbrelă pentru principalii producători auto din Europa. În decembrie 2024, conform datelor ACEA, vehiculele hibride au reprezentat 33,7% din vânzări, vehiculele pe benzină 29,4%, […]
18:40
Verginel Gireadă, condamnat la trei ani cu suspendare pentru luare de mită. Fiica lui a ajuns și ea primar # Aktual24
Fostul primar al comunei Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, care a avut şi un mandat de deputat, a fost condamnat, marţi, printr-o decizie a Tribunalului Botoşani, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuată. Instanţa din Botoşani a admis un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Verginel Gireadă şi […]
18:30
Presshub: „Legea Mario”, sub semnul întrebării: de ce specialiștii avertizează că scăderea răspunderii penale la 10 ani poate face mai mult rău # Aktual24
În urma crimei din Timiș, mai multe voci din spațiul public, reunite în jurul petiției „Legea Mario” au cerut reducerea vârstei de răspundere penală de la 14 la 10 ani pentru omor premeditat. Luni, Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat crearea unui grup de lucru care să dezbată modificările legislative privind răspunderea penală a minorilor. […]
18:10
Nou pericol de război: Trump anunță că „armada” a ajuns, dar vrea negocieri. Iranul avertizează că va răspunde militar # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu că situația cu Iranul este „în mișcare”, după ce Washingtonul a trimis în regiune un pachet consistent de forțe navale și aeriene. În același timp, Trump spune în interviul pentru publicația Axios că Teheranul „chiar vrea să facă o înțelegere” și că ar fi încercat în repetate […]
18:10
Straniul accident de lângă Lugojel. În microbuz se aflau fani PAOK, mașina a avut un traseu ciudat. Ce spune primarul din Salonic – VIDEO # Aktual24
Mai multe publicații din Grecia anunță că în tragicul accident de lângă Lugojel au murit mai multi suporteri greci ai echipei PAOK. În microbuzul înmatriculat în Grecia se aflau zece suporteri ai echipei PAOK Salonic, relatează Kathimerini. Vehiculul plecase din Grecia și se îndrepta spre Franța, unde pasagerii intenționau să asiste la meciul dintre PAOK […]
18:00
„Răbdarea instanței s-a terminat”: șeful interimar al agenției pentru imigrări a lui Trump, chemat personal la tribunal după ignorarea ordinelor privind audierile de cauțiune # Aktual24
Un judecător federal din Minnesota, Patrick J. Schiltz, a luat o măsură rară în raport cu o agenție guvernamentală: i-a ordonat directorului interimar al ICE (Agenția pentru Imigrări și Frontiere) Todd Lyons, să se prezinte personal, vineri, în fața instanței și să explice de ce agenția nu a respectat termenul impus pentru organizarea unei audieri […]
18:00
Rusia riscă să provoace o catastrofă nucleară prin repornirea reactorului de la Zaporojie: „Ar putea afecta întregul continent” # Aktual24
Intenția Rusiei de a reporni un reactor la centrala nucleară de la Zaporojie ridică riscuri majore, avertizează experții ucraineni. Pavlo Kovtoniuk, președintele interimar al Energoatom, întreprinderea atomică de stat din Ucraina, a declarat pentru The Times că acțiunile Kremlinului reprezintă „terorism nuclear” și o tentativă de „război împotriva civililor”. Centrala de la Zaporojie, aflată în […]
17:40
Germania intensifică lupta împotriva extremiștilor de stânga care au provocat pana de curent din Berlin. Recompensă de un milion de euro pentru informații # Aktual24
Germania se pregătește să intensifice lupta împotriva organizațiilor de extremă stânga după ce unul dintre aceste grupuri și-a asumat responsabilitatea pentru un incendiu la un secțiune majoră a rețelei electrice din Berlin, care a lăsat o parte a orașului fără curent electric timp de 5 zile. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că […]
17:20
Franța renunță la Microsoft Teams și Zoom în favoarea unei „platforme suverane”, cu scopul de a garanta securitatea # Aktual24
Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu o platformă națională de videoconferințe, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027. Decizia face parte din strategia statului francez de a elimina utilizarea software-ului străin în administrația publică și de a recâștiga controlul asupra infrastructurii digitale critice, relatează Euronews. Măsura este […]
17:10
Premierul canadian Mark Carney și-ar fi retras „abrupt” părerile în fața lui Trump, susține Washingtonul # Aktual24
Prim-ministrul canadian Mark Carney și-ar fi retras „abrupt” unele dintre comentariile făcute în timpul discursului său de la Davos, săptămâna trecută, într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, a declarat secretarul trezoreriei, Scott Bessent, citat de Reuters. „Am fost în Biroul Oval alături de președinte astăzi. A discutat cu prim-ministrul Carney, care a dat […]
17:10
Scandal major în Suveranistan: Simion ar fi pretins în SUA că el este Călin Georgescu. ”I-a furat identitatea domnului Georgescu” # Aktual24
Un nou scandal major a izbucnit între taberele suveraniste după ce prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că în cadrul vizitei din SUA nu l-a întrebat nimeni în legătură cu Călin Georgescu. Mai mult, un apropiat al lui Georgescu, Gelu Vișan, a lpsat de înțeles că George Simion a pretins în SUA că el este […]
Acum 12 ore
16:40
Trump i-a înfuriat pe canadieni la scurt timp după revenirea sa în Biroul Oval anul trecut, când a impus un tarif vamal abrupt de 25% importurilor canadiene și a exprimat în repetate rânduri dorința de a anexa țara. Stațiunile de schi din Maine până în Montana au fost puternic afectate, deoarece canadienii au evitat să […]
16:30
Interzis în România: propagandistă a lui Georgescu, ”agentă a serviciilor Rusiei”. Natalia Morari se plânge la graniță că nu mai are voie să între în România # Aktual24
Natalia Morari, fostă contracandidată a Maiei Sandu la alegerile de anul trecut, a anunțat luni că autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani, până la 6 iulie 2030, măsura fiindu-i comunicată la frontieră, unde i s-a indicat că figurează cu „litera H”, cod care semnifică o amenințare la […]
16:20
”Umanitatea este pe cale să primească o putere aproape de neimaginat”. Avertismentul gigantului tech Anthropic către lume: inteligența artificială „va testa cine suntem ca specie” # Aktual24
CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, arhitectul celui mai puternic și popular sistem de inteligență artificială pentru afacerile globale, avertizează asupra „pericolului real” iminent ca inteligența artificială să provoace daune civilizației umane în absența unei intervenții inteligente și rapide. Într-un eseu de 38 de pagini adresat Congresului american, Amodei scrie: „Cred că intrăm într-un ritm de trecere, […]
16:10
Războiul numerelor: Zelenski fixează la 50.000 pragul lunar pentru pierderi ale armatei Rusiei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit recent obiectivul strategic al Forțelor de Apărare: un nivel al pierderilor armatei ruse suficient de mare încât Moscova să nu-și mai poată reface efectivele. Pragul optim stabilit de liderul de la Kiev: aproximativ 50.000 de soldați ruși pe lună, conform Ukrinform. „Sarcina noastră este să producem un nivel de […]
15:40
Afacerile ilegale și munca nedeclarată sunt în plină expansiune în Germania. Conform unui studiu, economia subterană a atins noi recorduri anul trecut. La nivel internațional, însă, Germania se descurcă ceva mai bine. Economia subterană înflorește în Germania în timpul crizei economice: conform unui studiu, a atins cea mai mare dimensiune din ultimii peste zece ani […]
15:20
Franța reacționează dur față de șeful NATO, Rutte, în disputa legată de capacitatea de apărare a Europei # Aktual24
Parlamentul European a fost recent gazda unui schimb de replici tensionat între Franța și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe tema rolului Europei în apărarea sa. În timp ce oficialul NATO afirma că continentul nu poate asigura securitatea fără sprijinul Statelor Unite, Franța a reacționat rapid și ferm, subliniind importanța ca europenii să își […]
15:10
Franța: Interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, votată în Adunarea Națională # Aktual24
Legislatorii din Adunarea Națională a Franței au adoptat luni un proiect de lege care ar interzice copiilor sub 15 ani utilizarea rețelelor de socializare. Aceștia au votat cu 116 voturi împotrivă și 23 de voturi în favoarea proiectului de lege, relatează DW. Legea va ajunge acum la Senat, camera superioară a parlamentului. Președintele Emmanuel Macron […]
14:30
Raritate în UE. Spania este pregătită să dea drept de ședere pentru 500.000 de imigranți fără acte # Aktual24
Guvernul de stânga al Spaniei se pregătește să adopte un plan de regularizare a imigranților fără acte, care ar putea aduce beneficii pentru 500.000 de persoane, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al guvernului și ministrul Securității Sociale și Migrației. Măsura, care își propune să stimuleze economia națională, va permite „aproximativ unei jumătăți de milion […]
14:10
Administrația Trump investește într-o altă companie minieră de pământuri rare din SUA pentru a slăbi controlul Chinei asupra ofertei # Aktual24
Guvernul SUA preia o participație minoritară la o companie minieră de pământuri rare din Oklahoma, în încercarea de a-și minimiza dependența de importurile unui material utilizat preponderent în smartphone-uri, robotică, vehicule electrice și multe alte produse de înaltă tehnologie. China procesează peste 90% din mineralele critice ale lumii și și-a folosit dominația pe piață pentru […]
14:10
Accident cumplit în Timiș, șase morți. Au fost implicate „un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane, 8+1, și un autoturism” # Aktual24
Șase persoane au murit, marți, în urma unui accident rutier produs pe DN 6, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, în care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un autotren, o autocisternă și un autoturism. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 13:05, fiind […]
13:40
Sondaj în SUA: Mai mult de jumătate dintre americani dezaprobă acum modul în care Trump tratează problema imigrației # Aktual24
Aprobarea politicilor de imigrație ale președintelui american Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel de când s-a întors la Casa Albă, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos. Conform sondajului, realizat între 23 și 25 ianuarie, doar 39% dintre americani aprobă acum modul în care Trump gestionează imigrația, în scădere cu 2 puncte procentuale față […]
13:10
FT: SUA au legat garanțiile de securitate pentru Ucraina de cedări teritoriale din partea Kievului # Aktual24
Administrația Trump a precizat clar Ucrainei că garanțiile de securitate ale SUA sunt condiționate de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace care ar implica predarea Donbasului către Rusia, relatează Financial Times, citând opt surse familiarizate cu negocierile. Dacă Ucraina este de acord să își retragă trupele din Donbas, Washingtonul, potrivit a două […]
12:50
Delirul lui Georgescu legat de crima de la Cenei. Sugerează că anularea alegerilor este printre cauze: ”La rădăcina multor rele stă politicul fără suflet” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a sugerat, marți, după de ce a fost iar la secția de poliție de la Buftea pentru a semna controlul judiciar, că ”la rădăcina multor rele stă politicul fără suflet”. Apoi, ca să fie clar la ce s-a referit, a vorbit iar de anularea alegerilor. ”Săptămâna trecută am vorbit despre adevăr […]
12:40
„Continuați să visați”. Șeful NATO respinge ideea ca UE să formeze o forță armată separată # Aktual24
Șeful NATO, Mark Rutte, a respins apelurile unor politicieni europeni pentru o armată europeană separată, spunând că o astfel de mișcare ar slăbi securitatea continentului și ar aduce beneficii Rusiei, pe măsură ce au reapărut îndoielile cu privire la angajamentul președintelui american Donald Trump față de NATO. Într-o declarație adresată Parlamentului European la Bruxelles, luni, […]
12:10
Doar o fraudă masivă l-ar mai salva pe Viktor Orban: sondajele relevă că partidul de opoziție Tisza e cu 10 % peste Fidesz, cu trei luni înainte de alegeri # Aktual24
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, își consolidează poziția de lider în sondajele de opinie, cu un avans consistent față de Fidesz-ul premierului Viktor Orbán, cu doar trei luni înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026. Un nou sondaj realizat de Zavecz Research între 19 și 24 ianuarie și publicat luni seară […]
Acum 24 ore
11:30
„Înțelepciunea rusească”: Un deputat din Duma de Stat de la Moscova propune ca rușii să poată intra pe internet doar cu pașaportul # Aktual24
Deputatul rus Andrei Svințov din Duma de Stat a propus interzicerea anonimității pe internet, obligând utilizatorii să se autentifice pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie prin intermediul unui ID digital legat de pașaport și de operatorul de telecomunicații. Inițiativa, dezvăluită de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD) al Consiliului Național de Securitate și Apărare […]
11:20
Vești proaste pentru „suveraniști”: Potrivit unui sondaj INSCOP, doar 11% dintre români vor ieșirea din Uniunea Europeană # Aktual24
Conform celei mai recente ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizată în ianuarie 2026, românii manifestă o atitudine ambivalentă față de apartenența țării lor la Uniunea Europeană. Datele relevă un paradox interesant: aproape 39% dintre respondenți consideră că apartenența României la UE limitează suveranitatea națională, dar, în același timp, aproape 38% dintre aceștia cred […]
11:10
„Uniunea Europeană ar putea decide să ne unim cu România”, afirmă fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru # Aktual24
Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, a lansat un scenariu controversat într-un interviu acordat ziarului Adevărul: Uniunea Europeană ar putea ajunge la concluzia că unirea Republicii Moldova cu România reprezintă soluția cea mai eficientă și rapidă pentru securitatea regională, evitând cheltuieli, riscuri și discuții inutile. Declarația vine pe fondul declarațiilor recente ale […]
11:00
UE a semnat „mama tuturor acordurilor”, un acord de liber schimb cu India. Piață de 2 miliarde de oameni # Aktual24
După luni de negocieri intense, Comisia Europeană a încheiat marți un acord de liber schimb cu India, care reduce drastic tarifele pentru produsele UE, de la automobile la vin, în timp ce lumea caută piețe alternative în urma tarifelor impuse de președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite la nivel înalt […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.