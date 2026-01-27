Primarul Brașovului, lăudat de boți din India, Pakistan și Myanmar după un mesaj tipic AUR. Hggh Islam: ”Mulțumim pentru că ne arătați calea credinței!”

21:10

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus-o foarte tranșant la Bruxelles, în Parlamentul European: dacă cineva crede că „Europa se poate apăra fără SUA”, „să continue să viseze”. Dar oare așa este? Europa nu poate să se apere fără America? Rutte este și el politician, iar prima sa sarcină este să-l țină pe președintele […]