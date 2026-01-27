EXCLUSIV FOTO Sora mai mare a lui George Becali, Domnica Geambazi, intră pe piața imobiliară

13:30

Guvernul a închis anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, 146 miliarde lei, în scădere cu 1 punct procentual față de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor. Nivelul de 7,65% al deficitului este sub ținta de 8,4% dijn PIB asumată la rectificarea din toamnă de către guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Potrivit Finanțelor, deficitul mai mic este determinat de mutarea de proiecte de pe componenta de împrumut a PNRR pe cea de grant, dar și de veniturile mai mari din taxe și impozite.