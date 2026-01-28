VIDEO Tren cu peste 200 de pasageri, în flăcări la mai multe vagoane după un bombardament al rușilor în Ucraina. 5 persoane au decedat

19:00

Rezultatele recente ale studiului CONFIDEX, realizat de Impetum Group în parteneriat cu Romanian Business Leaders, indică un mediu de afaceri ce pendulează între pesimism si precauție, cu o scădere a indicelui de încredere în economie de la 51,3 la 47,2 față de ediția precedentă, marcând cea mai mare diminuare de la o ediție la alta de la lansarea studiului, respectiv aproape 7 puncte procentuale.