Podul de acces pe Insula Lacul Morii intră în reabilitare. PMB urmează să-l transfere către Primăria Sectorului 6

02:30

Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, începe anul 2026 cu un paradox financiar. Pe de o parte, administrația locală a raportat un excedent bugetar de aproape 10 milioane de lei rămas din anul precedent, bani necheltuiți, pe care se grăbește să îl deblocheze. Pe de altă parte, Consiliul Local se pregătește să voteze dublarea […] The post Sector 4 | Băluță a rămas cu bani necheltuiți în 2025. Între timp, reabilitările școlilor și blocurilor s-au scumpit, iar un împrumut bancar va fi dublat, la 40 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.