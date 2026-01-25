Sector 4 | Băluță a rămas cu bani necheltuiți în 2025. Între timp, reabilitările școlilor și blocurilor s-au scumpit, iar un împrumut bancar va fi dublat, la 40 de milioane de euro

09:30

Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie un proiect de hotărâre care va modifica substanțial costurile de deplasare cu transportul public din Capitală. Documentul consultat de redacție arată că bucureștenii vor plăti cu 66% mai mult pentru o călătorie cu transportul de suprafață. Documentul maschează o majorare