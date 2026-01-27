Tensiuni în PNL pe banii publici: Thuma, condamnat pentru corupție, îi cere lui Bolojan majorarea fondurilor cu 500% față de 2025 pentru Ilfov și invocă „modelul de la Oradea”
Buletin de București, 27 ianuarie 2026 08:50
Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, critică proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 și solicită majorarea fondurilor cu 500% față de alocarea din anul precedent. Liberalul susține că la mijloc este un dezechilibru structural între taxele plătite de ilfoveni și banii care se întorc în comunitate și s-a folosit de declarațiile din trecut ale […] The post Tensiuni în PNL pe banii publici: Thuma, condamnat pentru corupție, îi cere lui Bolojan majorarea fondurilor cu 500% față de 2025 pentru Ilfov și invocă „modelul de la Oradea” appeared first on Buletin de București.
• • •
Acum 5 minute
09:20
Un nou centru de zi pentru copiii cu dizabilități, lângă Gara Obor. Proiectul de peste 1,5 milioane de euro intră la vot in CGMB # Buletin de București
Un nou centru de zi pentru copiii cu dizabilități ar putea fi construit pe Bd. Gării Obor, nr. 10. Primăria Sectorului 2 cere împuternicire de la Consiliul General al Municipiului București, pentru dezvoltarea acestui proiect, în ședința din 29 ianuarie. Proiectul are o valoare totală de 4.911.431,64 de lei, echivalentul a peste 1,5 milioane de […] The post Un nou centru de zi pentru copiii cu dizabilități, lângă Gara Obor. Proiectul de peste 1,5 milioane de euro intră la vot in CGMB appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
08:50
08:30
Acum 4 ore
06:50
Analiză SGR: legătura dintre cantitatea mare de PET-uri returnate de locuitorii din Ilfov și apa potabilă de proastă calitate din județ # Buletin de București
Locuitorii județului Ilfov returnează, în medie, mai multe ambalaje din plastic decât cei din București. Statistica trădează problemele cronice privind apa potabilă, cauzate de corupția din administrațiile localităților limitrofe Capitalei. O analiza a datelor din Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), raportate la populația rezidentă, arată că un ilfovean duce la aparat, anual, cu aproximativ 20 de […] The post Analiză SGR: legătura dintre cantitatea mare de PET-uri returnate de locuitorii din Ilfov și apa potabilă de proastă calitate din județ appeared first on Buletin de București.
05:40
Noi tarife de acces în Grădina Zoologică din Băneasă. Proiectul va fi supus la vot joi # Buletin de București
Noile tarife de acces în Grădina Zoologică din Băneasa, valabile pentru 2026, ar putea fi adoptate joi de Consiliul General al Municipiului București. Un proiect de hotărâre în acest sens prevede că prețul biletului va fi 20 de lei, iar cel pentru elevi, studenți, pensionari și copii cu vârsta mai mare de trei ani va […] The post Noi tarife de acces în Grădina Zoologică din Băneasă. Proiectul va fi supus la vot joi appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
04:10
Sector 3 | Se scumpesc lucrările la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”. Noua „notă de plată” va depăși 30 de milioane de lei # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 propune, din nou, majorarea costurilor pentru renovarea Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”. Proiectul de hotărâre vine în contextul în care o creștere similară a mai avut loc și la finalul anului trecut când a fost stabilită suma de 19,7 milioane de lei. Astfel, dacă proiectul va fi aprobat valoarea totală a lucrărilor se […] The post Sector 3 | Se scumpesc lucrările la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”. Noua „notă de plată” va depăși 30 de milioane de lei appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
22:20
Peste 7.800 de locuri pentru admiterea la ASE. Jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat # Buletin de București
Peste 7.800 de locuri vor fi scoase la concurs pentru admiterea la Academia de Științe Economice (ASE) în sesiunea din această vară. Jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat, potrivit unui comunicat al instituției de învățământ superior. „ASE își așteaptă candidații la programele universitare de LICENȚÃ cu 7.890 de locuri, dintre care aproximativ jumătate […] The post Peste 7.800 de locuri pentru admiterea la ASE. Jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat appeared first on Buletin de București.
20:40
PROIECT | O parte din cartierul istoric Uranus va fi reabilitat. Protocol între Patriarhie, Academie şi Metrorex # Buletin de București
O amplă zonă din centrul Capitalei, care se suprapune peste fosta amprentă a cartierului istoric Uranus, ar urma să intre în proces de reabilitare, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Documentul prevede aprobarea unui protocol de asociere între Municipiul București și mai multe instituții ale statului: Guvernul […] The post PROIECT | O parte din cartierul istoric Uranus va fi reabilitat. Protocol între Patriarhie, Academie şi Metrorex appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
18:30
Consiliul Local Sector 2 va dezbate un proiect de hotărâre privind modul în care se vor acorda locuințele sociale anul acesta. Mai exact, se va stabili ordinea de prioritate pentru atribuirea acestor locuințe. Lista este întocmită ținând cont de evaluarea dosarelor depuse de cetățenii din Sectorul 2 care nu dețin o locuință și îndeplinesc anumite […] The post Sector 2 | Cum se vor atribui locuințele sociale în 2026 appeared first on Buletin de București.
18:20
„Piața producătorilor autohtoni” în Sectorul 1. Piețele Dorobanți și 1 Mai, incluse în proiect # Buletin de București
Piețele agroalimentare Dorobanți și 1 Mai din Sectorul 1 ar urma să fie folosite pentru organizarea unei „Piețe a producătorilor autohtoni”, un proiect prin care autoritatea locală vrea să aducă zilnic producători români în aceste spații și să organizeze evenimente gastronomice și educaționale, în baza unui parteneriat cu Asociația Forța Fermierilor. Proiectul este pe masa […] The post „Piața producătorilor autohtoni” în Sectorul 1. Piețele Dorobanți și 1 Mai, incluse în proiect appeared first on Buletin de București.
14:30
Sector 2 | Trei mașini pe zi ridicate de pe domeniul public în 2025. Sunt mai multe decât în perioada 2021 – 2024 la un loc # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a anunțat că 1.021 de mașini au fost ridicate de pe domeniul public aferent acestui sector. Numărul este mai mare decât totalul autovehiculelor ridicate între anii 2021 – 2024, arată instituția. Administrația locală a precizat că aceste acțiuni de eliberare a domeniului public reprezintă o parte a măsurilor menite să rezolve problema […] The post Sector 2 | Trei mașini pe zi ridicate de pe domeniul public în 2025. Sunt mai multe decât în perioada 2021 – 2024 la un loc appeared first on Buletin de București.
14:10
Un cetățean turc închis la Penitenciarul Rahova, dat în urmărire națională după ce nu a mai revenit din permisie # Buletin de București
Atas Abdullah, un cetățean turc închis la Penitenciarul Rahova, nu a mai revenit din permisie, acordată în perioada 23 – 26 ianuarie 2026. Acesta a fost căutat la domiciliu, în orașul Voluntari, însă nu a fost găsit. Poliția a demarat verificări pentru localizarea bărbatului. Cetățeanul a fost încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, fapta fiind […] The post Un cetățean turc închis la Penitenciarul Rahova, dat în urmărire națională după ce nu a mai revenit din permisie appeared first on Buletin de București.
13:20
Află despre piața muncii din România și cum te poate ajuta Jooble să găsești mai ușor un loc de muncă potrivit. În ultima vreme, tot mai multă lume vorbește despre schimbări în muncă: joburi hibride, reconversii profesionale, salarii mai competitive. Nu știu dacă ai observat și tu, dar parcă nimeni nu mai vrea „doar un […] The post Jooble și noile tendințe de pe piața muncii din România (P) appeared first on Buletin de București.
13:10
„Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată în Sectorul 2. Proiectul, supus la vot în CGMB # Buletin de București
Un spațiu public din Sectorul 2, aflat la intersecția străzilor Ion Coravu, maior cu aleea Pan Halippa și strada Tony Bulandra, ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local al Municipiului București. Inițiativa „Proiectul de hotărâre pentru atribuirea denumirii de strada llie Ilașcu unei piațete sau […] The post „Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată în Sectorul 2. Proiectul, supus la vot în CGMB appeared first on Buletin de București.
12:20
Patru instituţii din Bucureşti, înființate de fostul primar Gabriela Firea, dispar prin comasare # Buletin de București
Patru instituții din București, înființate de fostul primar general Gabriela Firea, urmează să fie desființate, prin comasare, începând cu aprilie 2026. Este vorba despre Centrul Cultural „Lumina”, Centrul pentru Seniori al Municipiului București, Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Centrul Cultural Expo Arte. Proiectele de restructurare vor fi supuse la votul consilierilor generali în […] The post Patru instituţii din Bucureşti, înființate de fostul primar Gabriela Firea, dispar prin comasare appeared first on Buletin de București.
10:30
Pericol mortal pe A3: o autoutilitară, pe contrasens la ieşirea din Voluntari # Buletin de București
O autoutilitară de mare tonaj a fost surprinsă circulând pe contrasens pe Autostrada A3 București-Ploiești, duminică dimineață. Incidentul a avut loc la punctul de conexiune dintre autostradă și nodul dintre localitatea Voluntari şi şoseaua de Centură, o zonă intens circulată, unde vitezele de deplasare sunt ridicate. Imaginile, publicate inițial pe comunitatea Info Trafic România, arată […] The post Pericol mortal pe A3: o autoutilitară, pe contrasens la ieşirea din Voluntari appeared first on Buletin de București.
Ieri
08:50
Breşă de securitate la Metrorex: O angajată a fost bătură în Camera de Comandă a Depoului Berceni iar conducerea a vrut să muşamalizeze incidentul # Buletin de București
Securitatea zonelor vitale ale metroului bucureștean este pusă sub semnul întrebării după incident care a avut loc week-end-ul trecut. O impiegată de mișcare aflată în serviciu la Depoul Berceni a fost agresată fizic și umilită de două femei care au pătruns într-o zonă cu acces restricționat, scrie ClubFeroviar. Dincolo de violența, incidentul scoate la iveală […] The post Breşă de securitate la Metrorex: O angajată a fost bătură în Camera de Comandă a Depoului Berceni iar conducerea a vrut să muşamalizeze incidentul appeared first on Buletin de București.
08:10
„Pământul furat” din IOR. Cum au dispărut 1.500 de arbori de sub nasul autorităților | Snoop # Buletin de București
Dosarul prin care Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan solicită anularea dispoziției de retrocedare pentru cele 12,2 hectare din parcul bucureștean are un nou termen pe 27 ianuarie la Tribunalul București, scriu jurnaliştii de la Snoop.ro. În timp ce instanțele analizează legalitatea actelor semnate în 2005, terenul a fost transformat într-un câmp arid. Din 2022 și […] The post „Pământul furat” din IOR. Cum au dispărut 1.500 de arbori de sub nasul autorităților | Snoop appeared first on Buletin de București.
07:10
Pericol în trafic: Taxiuri fără ITP și mașini de ridesharing fără RCA, descoperite pe străzile Capitalei # Buletin de București
Un control derulat pe parcursul a trei zile de Brigada Rutieră București a scos la iveală, din nou, probleme cu transportul public în regim de taxi sau ridesharing. Bilanțul acțiunii desfășurate în perioada 23-25 ianuarie constă în 100 de sancțiuni și o serie de abateri tehnice grave care pun în pericol pasagerii. Polițiștii rutieri s-au […] The post Pericol în trafic: Taxiuri fără ITP și mașini de ridesharing fără RCA, descoperite pe străzile Capitalei appeared first on Buletin de București.
06:40
Bulevardul Hațieganu, mândria lui Negoiță, nu a fost recepționat legal. După investigația BdB, Curtea de Conturi a descoperit o diferență de preț de peste 2 milioane de lei # Buletin de București
Buletin de București a publicat în februarie 2025 investigația „Circuitul Negoiță”, care arăta cum Bulevardul Iuliu Hațieganu este plin de petice și surpat ori tasat pe alocuri. Reporterii au prezentat atunci că lucrările de la această arteră ascund un circuit elaborat de cheltuire a banului public fără acordul reprezentanților cetățenilor din Consiliul Local, printr-o suveică […] The post Bulevardul Hațieganu, mândria lui Negoiță, nu a fost recepționat legal. După investigația BdB, Curtea de Conturi a descoperit o diferență de preț de peste 2 milioane de lei appeared first on Buletin de București.
06:30
Flori „speciale” la Primăria Sectorului 6. Cumpără plante „rezistente la condiții meteo diverse” de 35.000 de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), a încheiat un contract pentru achiziționarea a 30.000 de flori „rezistente la condiții meteo diverse”. Valoarea achiziției depășește 35.000 de euro și a fost atribuită prin încredințare directă pe 22 ianuarie 2026. Instituția subordonată Primăriei Sectorului 6 nu a atașat anunțului de […] The post Flori „speciale” la Primăria Sectorului 6. Cumpără plante „rezistente la condiții meteo diverse” de 35.000 de euro appeared first on Buletin de București.
05:50
Zeci de spectacole pentru toate vârstele și gusturile, săptămâna aceasta, în instituțiile de cultură ale Primăriei Capitalei # Buletin de București
Zeci de spectacole pentru toate vârstele, concerte, expoziții, ateliere, show-uri senzaționale de circ, ii așteaptă pe bucureșteni, săptămâna aceasta. Teatrul „Ion Creangă” începe Festivalul „Tic Pitic”, cu spectacole destinate copiilor cu vârste între 6 luni – 6 ani. Teatrul Evreiesc de Stat comemorează, marți, Holocaustul printr-un spectacol cu Maia Morgenstern în rolul principal. La Metropolis […] The post Zeci de spectacole pentru toate vârstele și gusturile, săptămâna aceasta, în instituțiile de cultură ale Primăriei Capitalei appeared first on Buletin de București.
05:10
1.000 de autorizații pentru taxi vor fi atribuite de Primăria Capitalei anul acesta. Prima procedură va începe în februarie # Buletin de București
Consiliului General al Municipiului București va aproba, în ședința din 29 ianuarie, atribuirea a 1.000 de autorizații pentru taxi. Acestea vor fi scoase la concurs pe parcului anului 2026. „Se aproba declanșarea a patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte 3 luni, pentru un număr total de 1.000 de autorizații pentru taxi disponibilizate […] The post 1.000 de autorizații pentru taxi vor fi atribuite de Primăria Capitalei anul acesta. Prima procedură va începe în februarie appeared first on Buletin de București.
05:00
Sector 1 | „Alianţă medicală” împotriva bolilor cronice în Bucureşti şi Ilfov # Buletin de București
O „alianţă medicală” împotriva bolilor cronice, între București și Ilfov ar putea fi creată prin două proiecte care așteaptă votul în Consiliul Local al Sectorului 1. Ședința are loc pe 27 ianuarie. Un prim proiect se referă la cancerul colorectal: „ROCCAS 4 BI: Organizarea de programe regionale de prevenție,depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al […] The post Sector 1 | „Alianţă medicală” împotriva bolilor cronice în Bucureşti şi Ilfov appeared first on Buletin de București.
25 ianuarie 2026
14:20
Cum și-a dat seama șoferul STB că minorul din autobuzul lui este copilul dispărut. „Părea speriat, timid” # Buletin de București
Un copil de 11 ani a dispărut sâmbătă după-amiază, dar a fost găsit foarte repede, după ce un șofer STB și-a dat seama că minorul din autobului lui este chiar cel căutat de Poliție. Bărbatul a primit mesajul Ro-Alert și a sunat de îndată la 112. Nicolae Barbu este șoferul STB care l-a recunoscut pe […] The post Cum și-a dat seama șoferul STB că minorul din autobuzul lui este copilul dispărut. „Părea speriat, timid” appeared first on Buletin de București.
13:30
Cafeneaua BdB | Mircea Stoica, președintele Asociației Tradiția Militară: „Tradiția Militară s-a născut în primul rând în jurul unor persoane pasionate de istorie, mai exact, de istoria militară.” # Buletin de București
Mircea Stoica este omul din spatele Asociației Tradiția Militară (aTM), cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor XIX-XX din România. La bază, acesta este inginer, însă pasiunea pentru istoria Armatei Române l-a adus în preajma mai multor pasionați, cu care a clădit acest nucleu. De-a lungul timpului, Tradiția Militară a fost decorată de […] The post Cafeneaua BdB | Mircea Stoica, președintele Asociației Tradiția Militară: „Tradiția Militară s-a născut în primul rând în jurul unor persoane pasionate de istorie, mai exact, de istoria militară.” appeared first on Buletin de București.
10:50
EDITORIAL | Falimentul tehnic al STB și paralizarea Bucureștiului: Cum incompetența și corupția provoacă daune mai mari decât orice grevă # Buletin de București
Spre deosebire de o grevă cu iz politic, unde activitatea se poate relua aproape instantaneu odată ce sindicatele și administrația semnează un acord, criza de lichidități și piese provoacă daune structurale pe termen lung la STB. În cazul unui protest clasic, autobuzele sunt funcționale, alimentate și așteaptă doar șoferii. În scenariul actual descris de conducerea […] The post EDITORIAL | Falimentul tehnic al STB și paralizarea Bucureștiului: Cum incompetența și corupția provoacă daune mai mari decât orice grevă appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
STB este în pragul colapsului: bani doar pentru avansul angajaților pe luna ianuarie și datorii „record” de 50 de milioane de euro la furnizorii de piese și electricitate # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) se află într-un blocaj financiar total la începutul anului 2026. Un document intern, semnat de directorul general Andrei Dinculescu-Bighea și adresat primarului general Ciprian Ciucu, descrie o situație critică. Operatorul de transport public nu mai dispune de lichidități nici măcar pentru plata integrală a salariilor, iar furnizorii de piese și […] The post STB este în pragul colapsului: bani doar pentru avansul angajaților pe luna ianuarie și datorii „record” de 50 de milioane de euro la furnizorii de piese și electricitate appeared first on Buletin de București.
06:10
„Big Brother Negoiță“ (II) | Încă 685 de camere de supraveghere cumpărate cu aproape 1 milion de euro pentru „supravegherea mașinilor primăriei” # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a atribuit, în data de 13 ianuarie, două acorduri-cadru pentru furnizarea și montarea de sisteme de supraveghere video destinate autovehiculelor din dotare. Ambele contracte au fost câștigate de aceeași firmă, Next Expert SRL, conform informațiilor disponibile în Sistemul de Achiziții Publice (SEAP). Cele două contracte, în valoare totală de peste 800 de […] The post „Big Brother Negoiță“ (II) | Încă 685 de camere de supraveghere cumpărate cu aproape 1 milion de euro pentru „supravegherea mașinilor primăriei” appeared first on Buletin de București.
05:40
Vremea se schimbă iar temperaturile cresc semnificativ, săptămâna viitoare, la București. Meteorologii anunță temperaturi de până la 12 grade. Luni, 26 ianuarie, temperaturile cresc semnificativ, în Capitală și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua, posibil moderat cantitativ, iar vântul va sufla moderat (viteze de 35…40 km/h). […] The post METEO | Temperaturile cresc semnificativ săptămâna viitoare, în Capitală appeared first on Buletin de București.
05:10
Persoanele cu Alzheimer, din Sectorul 1, beneficiază de tratament gratuit la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Alzheimer, din cadrul DGASPC. Aici se face evaluarea clinică a pacientului și se stabilește tipul de intervenție necesar și se pune în practică. De asemenea, tot gratuit este și transportul pacienților la Centru, dar și masa […] The post Sector 1 | Tratament gratuit pentru persoanele cu Alzheimer appeared first on Buletin de București.
05:10
Sector 3 | Sălile de sport din 24 de școli ar putea fi închiriate în afara programului # Buletin de București
Sălile de sport din 24 de școli din Sectorul 3 ar putea fi închiriate în afara programului, conform unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Acesta vizează schimbarea destinației unor săli și terenuri de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat. Această măsură are ca scop clarificarea exactă a spațiilor care […] The post Sector 3 | Sălile de sport din 24 de școli ar putea fi închiriate în afara programului appeared first on Buletin de București.
02:30
Sector 4 | Băluță a rămas cu bani necheltuiți în 2025. Între timp, reabilitările școlilor și blocurilor s-au scumpit, iar un împrumut bancar va fi dublat, la 40 de milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, începe anul 2026 cu un paradox financiar. Pe de o parte, administrația locală a raportat un excedent bugetar de aproape 10 milioane de lei rămas din anul precedent, bani necheltuiți, pe care se grăbește să îl deblocheze. Pe de altă parte, Consiliul Local se pregătește să voteze dublarea […] The post Sector 4 | Băluță a rămas cu bani necheltuiți în 2025. Între timp, reabilitările școlilor și blocurilor s-au scumpit, iar un împrumut bancar va fi dublat, la 40 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.
24 ianuarie 2026
21:10
În cursul zilei de astăzi, 24 ianuarie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unei minor. Tânărul a dispărut de la domiciliul, din Sectorul 2. A fost emis mesaj Ro-Alert. Minorul se numeşte TRIFU GHEORGHE, este în vârstă de 11 ani şi are următoarele semnalmente: Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii […] The post Minor dispărut în Sectorul 2. Poliția cere ajutorul cetățenilor appeared first on Buletin de București.
20:30
Termoenergetica are pierderi financiare uriașe: 887 de milioane de lei. Consiliul General urmează să aprobe un audit extern # Buletin de București
Termoenergetica, societatea Primăriei Capitalei care distribuie agentul termic către bucureșteni, are pierderi financiare uriașe, acumulate din 2019, de când a fost înființată, până în prezent, potrivit unui proiect de hotărâre supus dezbaterii în Consiliul General al Municipiului București. Proiectul prevede achiziționare de servicii de audit extern pentru Termoenergetica, pentru a identifica motivele pentru care s-au […] The post Termoenergetica are pierderi financiare uriașe: 887 de milioane de lei. Consiliul General urmează să aprobe un audit extern appeared first on Buletin de București.
18:50
VIDEO | O femeie din București, sechestrată de fostul partener. A fost emis un ordin de protecție # Buletin de București
În cursul zilei de astăzi, 24 decembrie, Poliția Capitalei a primit o sesizare despre o femeie care a fost sechestrată de către fostul partener în locuința acesteia. Autoritățile au transmis și că bărbatul a amenințat-o cu un cuțit. Polițiștii au fost alertați de către o prietenă de-ale victimei. Poliția Capitalei a emis și un ordin […] The post VIDEO | O femeie din București, sechestrată de fostul partener. A fost emis un ordin de protecție appeared first on Buletin de București.
16:40
Muncitorii au montat, pe ger, traversele de tramvai pe bulevardul Chișinău. Linia este în reabilitare | Club feroviar # Buletin de București
Muncitorii care lucrează la reabilitarea liniei de tramvai de pe bulevardul Chișinău au montat în ultima săptămână traversele de beton, deși afară au fost temperaturi cu minus, scrie Club feroviar. The post Muncitorii au montat, pe ger, traversele de tramvai pe bulevardul Chișinău. Linia este în reabilitare | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
12:50
Se mai desființează o companie municipală dintre cele înființate de Firea. A rezistat 8 ani, deși a fost o „gaură neagră” la buget # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București urmează să aprobe, în ședința din 29 ianuarie, desființarea Imobiliara București S.A, o companie municipală înființată în 2017, la ideea fostului primar Gabriela Firea. „,Se constată imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății, ca urmare a faptului că societatea nu mai are organe statutare și nu mai poate fi reprezentată […] The post Se mai desființează o companie municipală dintre cele înființate de Firea. A rezistat 8 ani, deși a fost o „gaură neagră” la buget appeared first on Buletin de București.
10:20
Noi legături feroviare pentru navetiștii din Sudul și Vestul Capitalei. Rute optimizate din Gara de Nord și Titan Sud # Buletin de București
Operatorul privat Transferoviar Călători (TFC) anunță modificări importante în graficul de circulație pentru două dintre rutele principale folosite de navetiștii din zonele limitrofe ale Capitalei. Începând cu 1 februarie 2026, ruta București – Roșiori Nord primește garnituri suplimentare, în timp ce linia Titan Sud – Oltenița funcționează deja după un orar revizuit de la jumătatea […] The post Noi legături feroviare pentru navetiștii din Sudul și Vestul Capitalei. Rute optimizate din Gara de Nord și Titan Sud appeared first on Buletin de București.
09:30
Biletul STB se scumpește cu 66% iar abonamentele de o zi cu 75%. Bucureștenii prinși fără bilet urmează să plătească o amendă majorată cu 150% # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 29 ianuarie un proiect de hotărâre care va modifica substanțial costurile de deplasare cu transportul public din Capitală. Documentul consultat de redacție arată că bucureștenii vor plăti cu 66% mai mult pentru o călătorie cu transportul de suprafață. Documentul maschează o majorare […] The post Biletul STB se scumpește cu 66% iar abonamentele de o zi cu 75%. Bucureștenii prinși fără bilet urmează să plătească o amendă majorată cu 150% appeared first on Buletin de București.
07:30
Grădinile comunitare, încă interzise în București. O rețea nou-înființată cere primăriilor să legalizeze legumicultura pe terenurile publice # Buletin de București
Zeci de inițiative civice și asociații din București și din alte orașe din țară cer autorităților locale să legalizeze grădinile comunitare pe domeniul public, o practică răspândită în multe orașe europene, dar încă interzisă în România. Solicitarea vine din partea Rețelei Grădinilor Comunitare, o structură nou-înființată care reunește 23 de organizații și grupuri civice, dintre […] The post Grădinile comunitare, încă interzise în București. O rețea nou-înființată cere primăriilor să legalizeze legumicultura pe terenurile publice appeared first on Buletin de București.
07:10
Primăria Sectorului 6 cumpără echipamente de producție film pentru Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”. Contract de 160.000 de euro din PNRR # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a atribuit în ultima zi din 2025, pe 31 decembrie. un contract pentru achiziția de echipamente de producție film și multimedia destinate atelierelor de practică ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”. Contractul a fost atribuit în baza unei proceduri simplificată, iar valoarea acestuia depășește 160.000 de euro. Banii vor fi acoperiți din fondurile […] The post Primăria Sectorului 6 cumpără echipamente de producție film pentru Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”. Contract de 160.000 de euro din PNRR appeared first on Buletin de București.
06:10
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 26 ianuarie–1 februarie 2026, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 26.01.2026 Marți, 27.01.2026 CITEȘTE ȘI: Rețele Electrice, urmărită penal în cazul exploziei din Rahova. […] The post Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
06:10
Cinci câini din adăposturile ASPA, vedetele noului videoclip al Alinei Eremia # Buletin de București
Alina Eremia a lansat piesa „Dacă mai vrei”, iar videoclipul vine cu un mesaj de responsabilitate și empatie față de animale: promovarea adopției câinilor fără stăpân. Actorii principali ai clipului sunt cinci căței din adăposturile ASPA: Boris, Jax, Ceci, Rory și Marc, a transmis instituția, pe Facebook. În videoclip, artista interpretează rolul unui dogwalker. „Clipul […] The post Cinci câini din adăposturile ASPA, vedetele noului videoclip al Alinei Eremia appeared first on Buletin de București.
06:10
Sector 1 | Primăria revendică fostele sedii ale ANAF din strada Roma și strada Londra pentru a le transforma în centru educațional multifuncțional # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 vrea să revendice fostele sedii ale ANAF situate pe strada Roma și strada Londra, clădiri care nu mai sunt utilizate în prezent, conform unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Administrația locală a inițiat proiectul de hotărâre prin care solicită Consiliului General al Municipiului București să ceară Guvernului României transferul […] The post Sector 1 | Primăria revendică fostele sedii ale ANAF din strada Roma și strada Londra pentru a le transforma în centru educațional multifuncțional appeared first on Buletin de București.
05:40
Sector 6 | Parcare nouă pentru microbuze și autobuze, în apropierea Autogării Militari # Buletin de București
O parcare nouă pentru microbuze și autobuze este în curs de amenajare pe Strada Preciziei din Sectorul 6, în apropierea Autogării Militari. Investiția are scopul de a fluidiza traficul de pe Bulevardul Iuliu Maniu, precizează autoritatea locală. La finalul acestei amenajări, traficul ar urma să fie mai liber pe Bd. Iuliu Maniu, în proximitatea Autogării […] The post Sector 6 | Parcare nouă pentru microbuze și autobuze, în apropierea Autogării Militari appeared first on Buletin de București.
04:00
Noile troleibuze electrice Yutong achiziționate de Primăria Capitalei au început să ajungă în țară. Vor circula pe linia 86 # Buletin de București
Noile troleibuze electrice Yutong achiziționate de Primăria București au început să ajungă la Ciolpani, la baza companiei care le livrează, scrie Mobilitate.eu. Acestea urmează să fie echipate cu sisteme IT și de ticketing. După ce sunt finalizate aceste proceduri, troleibuzele vor fi livrate către STB pentru începerea probelor și procedurilor pentru omologare și recepție. Câte […] The post Noile troleibuze electrice Yutong achiziționate de Primăria Capitalei au început să ajungă în țară. Vor circula pe linia 86 appeared first on Buletin de București.
23 ianuarie 2026
23:30
Primăria Sectorului 1 clarifică situația de la sediul Direcției de Taxe: A fost avariată o conductă a instalației de stingere a incendiilor # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 aduce clarificări cu privire la incidentul tehnic de la sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (DGITL), după ce fostul primar Clotilde Armand a publicat un videoclip cu șiroaie de apă curgând din tavan. Conform autorității locale, situația a fost cauzată de o avarie la instalația de stingere a incendiilor, și […] The post Primăria Sectorului 1 clarifică situația de la sediul Direcției de Taxe: A fost avariată o conductă a instalației de stingere a incendiilor appeared first on Buletin de București.
20:20
Cel mai bogat consilier general va conduce „imperiul” media al lui Pandele. Metropola TV este „gaura neagră” din bugetul Voluntariului # Buletin de București
Dan Cristian Popescu, actual consilier general PSD în Primăria Capitalei și cunoscut drept cel mai bogat ales din CGMB, a preluat conducerea Publivol Creativ SA, societatea Consiliului Local Voluntari care operează postul Metropola TV, anunță PaginadeMedia.ro Popescu, care la alegerile locale din decembrie a vrut să candideze și pentru funcția de primar general, va coordona […] The post Cel mai bogat consilier general va conduce „imperiul” media al lui Pandele. Metropola TV este „gaura neagră” din bugetul Voluntariului appeared first on Buletin de București.
19:40
Primăria Sectorului 1 clarifică situația de la sediul DGITL: A fost avariată o conductă a instalației de stingere a incendiilor # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 aduce clarificări cu privire la incidentul tehnic de la sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (DGITL), după ce fostul primar Clotilde Armand a publicat un videoclip cu șiroaie de apă curgând din tavan. Conform autorității locale, situația a fost cauzată de o avarie la instalația de stingere a incendiilor, și […] The post Primăria Sectorului 1 clarifică situația de la sediul DGITL: A fost avariată o conductă a instalației de stingere a incendiilor appeared first on Buletin de București.
