Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune: Pașii principali care trebuie urmați

13:40

Şase trenuri regionale electrice PESA au ajuns în România şi urmează să mai vină alte două rame în februarie. Dintre acestea cel puţin una va intra în circulaţie la finalul lunii februarie, pe Bucureşti-Braşov şi va fi operată de CFR Călători, a transmis Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) la solicitarea ZF. Aceste rame electrice fac [...]