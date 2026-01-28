12 cărți pentru copii

23:10

Navigarea prin romantism poate fi dificilă, ceea ce ar putea explica de ce unele zodii se îndrăgostesc ușor, în timp ce altele se pot lipsi de ubire. Cine ar putea fi cel mai romantic semn zodiacal? Din păcate, nu toate semnele se îndreaptă spre o poveste de dragoste din cărți sau își trăiesc comedia romantică preferată, dar asta nu înseamnă că fiecare zodie nu este romantică în felul său.