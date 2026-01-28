Locuri de muncă în Europa prin EURES România. Cele mai multe oferte sunt în Norvegia. Cât câștigă un electrician
Lumea Politică, 28 ianuarie 2026 06:10
Peste 270 de locuri de muncă sunt disponibile în Europa prin EURES România, majoritatea fiind în Norvegia. Oportunitățile sunt variate, acoperind domenii de la prelucrarea somonului la mecanică și îngrijire persoane. Salariile diferă semnificativ în funcție de țară și specializare. Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) a anunțat că, prin EURES România, […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 5 minute
06:50
Alin Tișe critică Guvernul Bolojan. Avertisment privind presiunea politică asupra Justiției. „Țapii ispășitori” # Lumea Politică
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, se opune ferm planurilor Guvernului Bolojan de a reduce salariile și pensiile magistraților. Acesta susține că Justiția este supusă unui periculos joc politic, care ar putea submina statul de drept. Alin Tișe, liderul PNL, critică dur intenția Guvernului Bolojan de a tăia veniturile magistraților. El avertizează că această măsură […]
Acum 30 minute
06:30
Google plătește 68 de milioane de dolari, înțelegere la un proces. Compania neagă acuzațiile de înregistrare secretă a conversațiilor # Lumea Politică
Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a rezolva un proces în care este acuzat că a înregistrat ilegal conversațiile utilizatorilor prin Google Assistant. Deși compania neagă acuzațiile, a hotărât să evite un litigiu prelungit. Utilizatorii au acuzat Google Assistant, prezent pe numeroase dispozitive Android, că a înregistrat conversații private după […]
Acum o oră
06:10
Locuri de muncă în Europa prin EURES România. Cele mai multe oferte sunt în Norvegia. Cât câștigă un electrician # Lumea Politică
Peste 270 de locuri de muncă sunt disponibile în Europa prin EURES România, majoritatea fiind în Norvegia. Oportunitățile sunt variate, acoperind domenii de la prelucrarea somonului la mecanică și îngrijire persoane. Salariile diferă semnificativ în funcție de țară și specializare. Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) a anunțat că, prin EURES România, […]
Acum 2 ore
05:10
Comisia Europeană criticată de europarlamentarii USR pentru ritmul lent al anchetei privind TikTok. „Democrația nu poate fi apărată cu viteza corespondenței administrative” # Lumea Politică
Europarlamentarii USR Vlad Voiculescu și Dan Barna au primit un răspuns de la Ursula von der Leyen în legătură cu ancheta asupra TikTok. Aceștia critică „lentoarea” Comisiei Europene, considerând-o un pericol pentru democrație. Vlad Voiculescu și Dan Barna au primit un răspuns de la Ursula von der Leyen despre ancheta interferențelor TikTok în alegerile din […]
Acum 8 ore
23:00
Uniunea Europeană renunță la gazele rusești. Reacția Kremlinului: „vasali fericiți sau sclavi nefericiți” # Lumea Politică
Uniunea Europeană va interzice complet importurile de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Decizia, menită să reducă dependența energetică de Moscova, a declanșat reacții dure la Kremlin. Maria Zaharova a criticat vehement decizia statelor europene. Luni, statele membre UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze naturale din Rusia, ca parte a eforturilor […]
Acum 12 ore
20:30
Bate vânt de remaniere în Guvern! Ilie Bolojan anunță când vor fi evaluați miniștrii și care va fi principalul criteriu # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, deși situația din Guvern este complexă din cauza coaliției de patru partide, nu intenționează să facă remanieri acum. Evaluarea miniștrilor va avea loc după finalizarea PNRR, iar absorbția fondurilor va fi un criteriu esențial. Premierul Ilie Bolojan a explicat că guvernarea este complicată de prezența a patru partide în […]
Acum 24 ore
14:20
Primăria a făcut anunțul oficial, se dau amenzi de 1500 de lei, în București, pentru cine face această greșeală # Lumea Politică
Temperaturile extrem de scăzute au dus la înghețarea lacurilor din București, oferind tentația unei aventuri riscante pentru locuitori. Autoritățile avertizează asupra pericolului și amenzilor care pot ajunge la 1.500 de lei. Valul de frig a determinat înghețarea majorității lacurilor din Capitală. Mulți bucureșteni se aventurează pe gheață, fără să conștientizeze riscurile implicate. Autoritățile au emis […]
14:20
Ilie Bolojan, întrebat despre varianta unui guvern minoritar, după atacurile PSD: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu exclude un guvern minoritar, dar subliniază că stabilitatea politică este esențială. Criticile aduse de PSD depășesc limitele și afectează guvernarea, susține el. Amânarea reformelor continuă să fie un punct de dispută în coaliție. Premierul Ilie Bolojan a declarat la RFI România că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar […]
14:20
Bate vânt de remaniere în Guvern! Ilie Bolojan anunță când vor fi evaluați miniștrii și care va fi principalul criteriu # Lumea Politică
Fostul premier Florin Cîțu avertizează asupra pericolului intervențiilor statului în economie și reducerea libertăților cetățenilor. Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, dar consideră că nu este de dorit. Florin Cîțu a exprimat pe Facebook temerea sa privind normalizarea intervențiilor statului în economie și restrângerea libertăților cetățenilor. Acesta a subliniat […]
14:10
Bolojan spune că sunt posibile mai multe variante de adoptare a noilor măsuri fiscale şi le amână cu o săptămână # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a anunțat o amânare de o săptămână pentru asumarea răspunderii pe noul pachet fiscal și legislația privind reducerea cheltuielilor în administrație. Încă se evaluează metoda cea mai rapidă de adoptare, între asumarea răspunderii și ordonanța de urgență. Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru RFI că asumarea răspunderii pentru noul pachet […]
10:50
Cu cât s-ar putea scumpi gazele de la 1 aprilie, după eliminarea plafonării. Simularea AEI arată o „repoziționare brutală” # Lumea Politică
Gazele naturale pentru populație ar putea fi mai scumpe cu până la 32% de la 1 aprilie 2026, dacă plafonarea prețurilor va fi eliminată. Premierul Ilie Bolojan sugerează o posibilă amânare a măsurii, în timp ce Asociația Energia Inteligentă (AEI) avertizează asupra impactului. Factura la gaze pentru populație ar putea crește semnificativ de la 1 […]
10:50
Ministrul Finanţelor estimează scăderea inflaţiei din vară. Presiunea datoriei publice va persista # Lumea Politică
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, estimează o scădere a inflației începând din iulie. El prevede o inflație de 4% până la sfârșitul anului. Totodată, aderarea la OCDE ar putea aduce beneficii economice semnificative. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că inflația ar putea începe să scadă din luna iulie, cu o țintă de 4% până la […]
10:50
Victor Ponta: „De ce politruci sicofanţi precum Miruţă sau Buzoianu ajung în funcții pentru care nu au nicio pregătire” # Lumea Politică
Deputatul Victor Ponta a răspuns luni dimineață declarațiilor ministrului Apărării, Radu Miruță, despre Nicolae Ceaușescu. Ponta critică „prostiile colosale” ale ministrului și ridică întrebări despre starea actuală a politicii românești. Victor Ponta a criticat dur, într-o postare de luni, comentariile ministrului Apărării, Radu Miruță, despre Nicolae Ceaușescu. El a subliniat că „ar trebui să facem […]
10:50
Şeful Finanţelor vorbeşte despre scandalurile din coaliţie. Alexandru Nazare: „Ne autosabotăm” # Lumea Politică
Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, a criticat scandalurile din coaliția de guvernare, considerându-le o formă de auto-sabotare. Într-o intervenție la Sinteza Zilei, acesta a respins vehement scenariul schimbării premierului Ilie Bolojan, subliniind importanța stabilității guvernamentale. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la emisiunea Sinteza Zilei că tensiunile din cadrul coaliției guvernamentale sunt doar o formă […]
10:50
Telefonul sună ca o bătaie în ușă la care nu te-ai așteptat. Îl auzi, îl recunoști, dar mai întâi simți o ușoară împotrivire. Nu e momentul. Nu e starea. Nu e loc pentru o voce care cere atenție deplină. Așa că lași sunetul să treacă și rămâne liniștea. Din liniște se naște mesajul. Apelul cere […]
10:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, lansează un apel către profesioniști pentru ocuparea postului de director general al Romsilva. Instituția, afectată de scandaluri de corupție, are nevoie de un lider pregătit să implementeze reforme și să combată corupția. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, este în căutarea unui nou director pentru Romsilva. Instituția a fost zguduită de scandaluri de […]
10:50
Bolojan amână angajarea răspunderii pe controversata reformă a administrației publice. Pachetul de relansare economică încă nu este gata # Lumea Politică
Planul pentru relansarea economică, cerut de PSD, va fi complet săptămâna viitoare și prezentat în Guvern. Partidele discută detaliile tehnice și legislative. Coaliția va decide data angajării răspunderii Guvernului. Pachetul de măsuri economice solicitat de PSD va fi gata săptămâna viitoare și va fi prezentat public. Guvernul intenționează să discute detaliile în ședința viitoare. În […]
10:40
Donald Trump crește puternic tarifele pentru un partener de cursă lungă al SUA: Pedepsește o decizie a Parlamentului # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a decis să majoreze tarifele pentru importurile din Coreea de Sud la 25%. Decizia vine după ce Parlamentul de la Seul nu a ratificat un acord comercial. Coreea de Sud nu a primit încă o notificare oficială din partea SUA. Donald Trump a anunțat luni creșterea tarifelor pentru produsele sud-coreene, de la […]
10:40
Liberalul Hubert Thuma iese la atac și îi aduce aminte lui Ilie Bolojan ce declara în 2017, când era primar / Thuma este principalul contestatar al premierului în PNL # Lumea Politică
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere clarificări de la Guvernul Bolojan privind fondurile destinate autorităților locale. Thuma aduce în discuție un videoclip din 2017 cu Ilie Bolojan, acuzând confiscarea fondurilor locale. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a solicitat „claritate” din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan în privința fondurilor care urmează să fie […]
10:40
Ce salariu are președintele Bulgariei față de cel al României. Diferența este șocantă și nu în favoarea cui am fi crezut # Lumea Politică
Președintele Bulgariei câștigă de două ori și jumătate mai mult decât omologul său român. Salariul liderului bulgar ajunge la peste 8.100 de euro lunar, în timp ce președintele României încasează circa 3.000 de euro. Președintele Bulgariei are un salariu lunar de aproximativ 8.115 euro, conform unui articol Novinite. Aceasta vine în contextul preluării funcției de […]
10:40
Ce a spus George Simion despre huiduielile primite de Nicușor Dan la Focșani și Iași: „Nu vor să audă vocea românilor” # Lumea Politică
Președintele AUR, George Simion, acuză autoritățile că ignoră vocea cetățenilor, după huiduielile la adresa lui Nicușor Dan la evenimentele de Ziua Unirii. În fața mulțimii, Dan a subliniat importanța responsabilității civice. Președintele AUR, George Simion, a declarat sâmbătă că autoritățile „nu vor să audă vocea românilor”. Acesta a comentat reacțiile la huiduielile adresate lui Nicușor […]
10:10
Iran avertizează SUA pe fondul tensiunilor crescânde. „Republica Islamică nu intenționează să înceapă un război, dar nu va ezita să apere țara” # Lumea Politică
Iranul a lansat un avertisment ferm către SUA după ce Washingtonul a anunțat trimiterea unei forțe navale în regiune. În timp ce protestele continuă în Iran, autoritățile își consolidează poziția defensivă. Iranul a reacționat luni la decizia SUA de a trimite portavionul USS Abraham Lincoln în apele CENTCOM din Oceanul Indian, după protestele violente din […]
09:30
Franța suspendă importurile de produse alimentare din afara UE. Republica Moldova, direct afectată. S-a rupt lanțul de iubire? # Lumea Politică
Franța va opri importul de alimente din afara Uniunii Europene, inclusiv din Republica Moldova, dacă acestea conțin reziduuri de substanțe interzise. Decizia, care intră în vigoare pe 8 februarie, urmărește protejarea sănătății publice. Începând cu 8 februarie, Franța va suspenda importul și comercializarea unor produse alimentare din afara UE care conțin reziduuri detectabile ale unor […]
08:40
Ministrul Justiției ia în calcul scăderea vârstei de răspundere penală. Grup de lucru pentru crima din Timiș # Lumea Politică
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat că se analizează posibilitatea reducerii vârstei minime de răspundere penală pentru minori. Această măsură este luată în considerare în urma unei crime șocante în județul Timiș. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat despre o posibilă modificare a legislației privind răspunderea penală a minorilor. Aceasta vine după ce un adolescent […]
08:00
Trump trimite un responsabil în Minnesota după uciderea lui Alex Pretti. „Îmi va raporta direct mie” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a decis să trimită un oficial de top în Minnesota, în urma unui incident în care un cetățean american a fost împușcat mortal de agenți ICE. Decizia vine pe fondul presiunii politice și a cererilor de anchetă din partea ambelor partide. Președintele Donald Trump a anunțat că Tom Homan, responsabilul său principal […]
07:40
Europa, presată să crească bugetul apărării. Rutte cere investiții semnificative și sprijin nuclear # Lumea Politică
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut Europei să-și majoreze cheltuielile de apărare și să ia în calcul achiziția unor capacități nucleare proprii. El a subliniat importanța parteneriatului cu Statele Unite și a criticat ideea unei apărări europene independente. Europa trebuie să-și majoreze cheltuielile pentru apărare cu până la 10%, a declarat Mark Rutte, […]
07:10
Finlanda acționează împotriva amenințărilor rusești. În ce constă centrul de supraveghere maritimă # Lumea Politică
În contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, Finlanda a decis să înființeze un centru de supraveghere maritimă în Golful Finlandei. Tensiunile din Marea Baltică cresc după ce NATO a acuzat Rusia de sabotaj. Regiunea Mării Baltice este în alertă după ce Rusia a declanșat un „război hibrid” împotriva infrastructurii NATO în 2022. Kremlinul a […]
Ieri
06:50
ANSVSA sancționează drastic producătorii de pâine. Peste 4 milioane de lei amenzi aplicate # Lumea Politică
ANSVSA a desfășurat controale riguroase la unități de panificație, patiserii și morărit, aplicând 429 de amenzi în valoare totală de 4.008.700 lei. În urma verificărilor, au fost emise 30 de ordonanțe de suspendare și 4 de interzicere a activității. ANSVSA a emis un comunicat de presă privind rezultatele ultimelor controale efectuate la unități de panificație, […]
06:40
Altă multinațională care pleacă din România. Spar renunță la Hervis după pierderi uriașe. Brandul noului proprietar # Lumea Politică
Hervis, filiala de retail sportiv a grupului Spar, a fost vândută după pierderi masive de peste 100 de milioane de euro în 2023-2024. Noul proprietar, Sven Voth, va transforma magazinele în Sports Direct, păstrând toți angajații. Hervis, parte a grupului austriac Spar, a trecut prin pierderi semnificative, determinând vânzarea către Sven Voth. În 2023, pierderile […]
06:20
Acord de mediu pentru hidrocentrala Cerna-Motru-Tismana. E 90% gata să fie preluată de Hidroelectrica # Lumea Politică
Complexul Hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana a primit undă verde pentru finalizarea lucrărilor, după ce a fost aprobat acordul de mediu. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că soluțiile alese vor avea un impact minim asupra mediului și vor crește siguranța și eficiența energetică. Proiectul hidrocentralei Cerna-Motru-Tismana a primit astăzi aprobarea pentru acordul de mediu, conform anunțului făcut […]
06:10
România investește masiv în protecția civilă. Raed Arafat anunță echipamente avansate, inclusiv drone și trenuri medicale de 900 de milioane de euro # Lumea Politică
Raed Arafat a anunțat achiziția de noi echipamente pentru protecția civilă, cu o finanțare de aproximativ 900 de milioane de euro. Noile dotări includ ambulanțe, trenuri pentru răniți și drone pentru incendii. România beneficiază de programul SAFE, împrumutul pentru apărare. Raed Arafat a dezvăluit, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, planurile de […]
26 ianuarie 2026
22:10
Ion Cristoiu devoalează sancțiunile aplicate protestatarilor care l-au huiduit pe Nicușor Dan: răzbunarea „sinistrului Predoiu” # Lumea Politică
Ion Cristoiu a comentat sancțiunile împotriva celor care au protestat la manifestările de Ziua Unirii, considerând acțiunile drept o răzbunare. Publicistul a criticat și discursurile lui Nicușor Dan, pe care le-a considerat parte a unui „teatru”. Publicistul Ion Cristoiu a abordat în cea mai recentă ediție a „Pastilei lui Cristoiu” subiectul sancțiunilor aplicate celor care […]
21:30
Anchetat pentru corupție, un aliat apropiat al lui Xi Jinping ar fi trădat către SUA. Ce au primit americanii # Lumea Politică
Zhang Youxia, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale a Chinei și aliat al președintelui Xi Jinping, este sub investigație pentru „încălcări grave ale disciplinei și legii”. Acuzațiile includ scurgeri de informații nucleare către SUA. Zhang Youxia, unul dintre cei mai apropiați aliați militari ai președintelui Xi Jinping, este anchetat pentru „încălcări grave ale disciplinei și legii”, […]
20:40
Clinton și Obama critică dur administrația Trump pentru moartea lui Alex Pretti. Președintele SUA: e vina democraților # Lumea Politică
Bill Clinton și Barack Obama au lansat critici dure la adresa lui Donald Trump după moartea lui Alex Pretti, un american împușcat de agenți federali în Minneapolis. Cei doi foști președinți au acuzat administrația de minciună și gestionare defectuoasă, cerând apărarea valorilor democratice. Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul unui protest împotriva poliției de […]
20:00
Un milionar turc încarcerat pentru uciderea unui polițist a evadat. „Regele veiozelor” nu s-a întors după o permisie de la Penitenciarul Rahova # Lumea Politică
Abdullah Ataș, condamnat la aproape 23 de ani de închisoare pentru omor, nu s-a întors la Penitenciarul Rahova după o permisie de trei zile. Bărbatul este acum căutat de autorități, fiind dat în urmărire generală. Abdullah Ataș, cetățean turc, încarcerat pentru omor, nu s-a întors la Penitenciarul Rahova după o permisie acordată între 23 și […]
19:10
Deputatul Marius Budăi, despre comparațiile fiscale ale lui Bolojan cu europenii: „Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama” # Lumea Politică
Deputatul PSD Marius Budăi l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan pentru modul în care a comparat taxele din România cu cele din Europa. Budăi susține că problemele românilor nu vin din taxare, ci din veniturile mici și inflația ridicată. Marius Budăi, fost ministru al Muncii și Solidarității Sociale, a criticat aspru declarațiile premierului Ilie Bolojan […]
18:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că marți va avea loc prima întâlnire din acest an cu agenția de rating Fitch. Discuțiile vor aborda situația economică a României, care s-a îmbunătățit semnificativ, țara îndeplinindu-și obligațiile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că România va avea prima întâlnire cu agențiile de rating, începând cu Fitch. […]
17:40
Locuitorii din nordul Ilfovului cer soluții urgente pentru transport. Oamenii își trezesc copiii la 5.30 ca să ajungă la școală # Lumea Politică
Locuitorii din nordul județului Ilfov, inclusiv din Voluntari, Tunari și Balotești, se confruntă cu probleme majore de mobilitate și cer autorităților soluții rapide pentru transportul public. Traficul intens și accesul dificil la metrou afectează mii de persoane. Oamenii care locuiesc sau tranzitează zona de nord a județului Ilfov reclamă lipsa unor soluții de transport public […]
17:00
Italia, în impas cu taxa pe coletele externe. Soluția găsită de companiile chinezești # Lumea Politică
Guvernul italian se confruntă cu efecte nedorite în urma introducerii unei taxe de 2 euro pe coletele din afara Uniunii Europene. În loc să reducă importurile ieftine din China, măsura a determinat companiile de logistică să evite Italia, redirecționând livrările către alte state membre UE. Planul guvernului condus de Giorgia Meloni, vizând coletele sub 150 […]
16:10
Sorin Grindeanu s-a dus la comemorarea Holocaustului. A pus din nou placa combaterii antisemitismului # Lumea Politică
La comemorarea Zilei Internaționale a Holocaustului, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a participat la o ceremonie la Templul Coral din București. În discursul său, acesta a accentuat importanța reînnoirii angajamentului de a nu uita tragediile trecutului și a subliniat necesitatea combaterii antisemitismului și intoleranței. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a participat la ceremonia de Ziua Internațională a […]
15:40
Primarul Ciprian Ciucu a anunțat planuri ambițioase pentru Primăria Bucureștiului, inclusiv atragerea de fonduri și desființarea a patru instituții. Declarațiile au fost făcute la Antena 3 CNN, pe 25 ianuarie 2026. Ciprian Ciucu a subliniat că intenționează să atragă bani pentru Primăria Municipiului București, afirmând că nu va sta cu mâna întinsă și că este […]
15:40
Administrația prezidențială confirmă întâlnirea: Ce au discutat Nicușor Dan și Ilie Bolojan # Lumea Politică
La Palatul Cotroceni, președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre vizita oficială a acestuia în Germania și bugetul pe 2026. Vizita premierului include întâlniri cu oficiali germani importanți și membri ai comunității românești. Administrația Prezidențială a anunțat o întâlnire între președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan la […]
15:30
Decizie crucială pentru gardul de la Palatul Parlamentului: „generează o atmosferă ostilă” # Lumea Politică
Consiliul General al Municipiului București va decide joi, 29 ianuarie, asupra soartei gardului care înconjoară Palatul Parlamentului. Proiectul de regenerare urbană urmărește transformarea zonei fostului cartier Uranus și crearea unor spații publice accesibile pietonilor. Proiectul propune crearea unor spații de agrement interconectate, inclusiv o promenadă urbană și conservarea zonelor verzi. Se dorește și optimizarea circulației […]
15:30
O doctoriță de 39 de ani, găsită moartă în locuința sa din Sectorul 1. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap # Lumea Politică
Dr. Viviana Niță, un medic radiolog de 39 de ani, a fost găsită fără suflare în locuința sa din Sectorul 1. Fostul partener al femeii a alertat autoritățile, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba de o sinucidere sau de alte circumstanțe. Viviana Niță, un medic în vârstă de 39 de ani, a fost […]
15:30
Ministrul Justiției explică cum a evadat omul de afaceri turc care a ucis un polițist de la Rahova: Psihologii i-au dat permisie! # Lumea Politică
Abdullah Atas, un om de afaceri turc condamnat pentru uciderea unui polițist, a evadat din Penitenciarul Rahova. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță verificări amănunțite și măsuri ferme pentru a identifica responsabilitățile. Abdullah Atas, condamnat la 22 de ani și 10 luni pentru omor calificat, a evadat din Penitenciarul Rahova după ce nu s-a întors dintr-o […]
15:30
E oficial: Gazul rusesc va fi interzis complet în UE din 2027. Importurile de gaz lichefiat vor fi oprite de anul acesta # Lumea Politică
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat interzicerea importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027. Decizia face parte din strategia de reducere a dependenței energetice de Rusia. Noua reglementare va elimina complet importurile de gaze naturale lichefiate până la finalul acestui an. Statele membre UE au decis să interzică importurile de gaze rusești […]
15:30
Vila deputatului PNL Marilen Pirtea, spartă de hoți în weekend, nu apare în declarația de avere # Lumea Politică
Casa rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, a fost jefuită în weekend. Deși imobilul nu apare în declarația sa de avere, Pirtea confirmă că locuiește acolo de doi ani. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL, a fost victima unui jaf în weekend. Potrivit puterea.ro, hoții au pătruns în […]
15:20
Turcul care a ucis un polițist a evadat. „Regele veiozelor”, dat în urmărire generală. SURSE: Ar fi ajuns deja în Turcia # Lumea Politică
Abdullah Ataș era încarcerat la penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat pentru omor calificat în 2017. Turcul a primit o permisie în acest weekend, însă nu s-a mai întors în închisoare. Potrivit unor surse, el este deja în Turcia. Turcul nu s-a mai întors la pușcărie Încarcerat în Penitenciarul Rahova pentru 22 de ani și […]
12:10
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a lansat acuzații de trădare la adresa lui Ilie Bolojan în cadrul PNL. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Ciucu a abordat tensiunile interne și a afirmat că premierul se bucură de susținere, în ciuda unor „stenograme false”. Ciprian Ciucu a declarat că PNL și-a regăsit „sufletul” după venirea lui Ilie […]
11:50
Zelenski: Acordul de securitate cu SUA pentru Ucraina, pregătit pentru semnare. „Chestiunile problematice” s-au redus # Lumea Politică
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate dintre SUA și Ucraina este complet finalizat. Kievul așteaptă confirmarea pentru semnarea acestuia, în timp ce discuțiile trilaterale cu Rusia și SUA continuă fără un acord concret. Președintele Zelenski a declarat că documentul de securitate este “100% gata” și că Ucraina așteaptă ca […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.