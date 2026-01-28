Alin Tișe critică Guvernul Bolojan. Avertisment privind presiunea politică asupra Justiției. „Țapii ispășitori”

15:20

Abdullah Ataș era încarcerat la penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat pentru omor calificat în 2017. Turcul a primit o permisie în acest weekend, însă nu s-a mai întors în închisoare. Potrivit unor surse, el este deja în Turcia. Turcul nu s-a mai întors la pușcărie Încarcerat în Penitenciarul Rahova pentru 22 de ani și […]