Crin Antonescu: „Bolomania” e pe final

15:30

Dr. Viviana Niță, un medic radiolog de 39 de ani, a fost găsită fără suflare în locuința sa din Sectorul 1. Fostul partener al femeii a alertat autoritățile, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba de o sinucidere sau de alte circumstanțe. Viviana Niță, un medic în vârstă de 39 de ani, a fost […]