Președintele Iranului, Pezeshkian, avertizează asupra instabilității regionale pe fondul amenințărilor SUA; Arabia Saudită nu va permite ca spațiul său aerian sau teritoriul său să fie utilizate pentru acțiuni militare împotriva Teheranului
Financial Intelligence, 28 ianuarie 2026 06:40
Într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, președintele iranian Masoud Pezeshkian subliniază că instabilitatea regională
• • •
Acum 30 minute
06:50
Fed va publica miercuri cea mai recentă decizie privind rata dobânzii. La ce să ne așteptăm
Judecând după așteptările pieței și comentariile factorilor de decizie, nu există practic nicio șansă ca Fed să modifice
Acum o oră
06:40
Președintele Iranului, Pezeshkian, avertizează asupra instabilității regionale pe fondul amenințărilor SUA; Arabia Saudită nu va permite ca spațiul său aerian sau teritoriul său să fie utilizate pentru acțiuni militare împotriva Teheranului
Într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, președintele iranian Masoud Pezeshkian subliniază că instabilitatea regională
06:40
Toate privirile sunt îndreptate spre reacția lui Trump, după „mama tuturor acordurilor" dintre India și UE
India și UE au lăudat acordul comercial „istoric", numindu-l „mama tuturor acordurilor". Acordul comercial este considerat pe scară
06:30
Oamenii de știință atomici au setat „Ceasul Apocalipsei" mai aproape de miezul nopții ca niciodată
Ceasul metaforic este setat la 85 de secunde înainte de miezul nopții Buletinul Oamenilor de Știință Atomici a
06:20
SUA au comunicat Ucrainei că trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanții de securitate
Statele Unite au comunicat Ucrainei că trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține
Acum 12 ore
21:00
Victor Negrescu coordonează Grupul de Lucru pentru viitorul Parlamentului European, orizont 2040
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat operaționalizarea unui Grup de Lucru dedicat proiectării viitorului instituției până
21:00
Aaylex One, care deține brandul Cocorico, a cerut intrarea în concordat preventiv
Aaylex One, care deține brandul Cocorico, a cerut Tribunalului Buzău intrarea în concordat preventiv. AAylex ONE SA este
19:30
Ucraina: Discuţiile de pace din EAU, considerate de ucraineni "doar un spectacol" (AFP)
Discuţiile desfăşurate în weekend la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite/ EAU) între delegaţiile ucraineană, rusă şi americană
19:30
Şeful diplomaţiei francez face apel la măsuri mai ferme împotriva "flotei-fantomă" a Rusiei
Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a făcut apel marţi, la Ankara, la măsuri mai ferme împotriva aşa-numitei
Acum 24 ore
18:00
Acționarii Hidroelectrica au aprobat înființarea împreună cu EDF Power Solutions Internațional a unei societăți mixte/asociere în participație în vederea dezvoltării Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița
Acționarii Hidroelectrica au aprobat înființarea împreună cu EDF Power Solutions Internațional a unei societăți mixte/asociere în participație în
17:50
Cristian Bichi (BNR): Euro digital este esenţial pentru protejarea suveranităţii monetare a Europei
Euro digital este esenţial pentru protejarea suveranităţii monetare a Europei şi pentru reducerea dependenţei de furnizori non-europeni de
17:30
Discuții româno-americane privind securitatea regională și apărarea colectivă
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut marți, 27 ianuarie, la sediul MApN, o întrevedere cu o delegație
17:30
Acțiunile Hidroelectrica ating un nou maxim istoric, pe fondul încrederii investitorilor și al aprobării unor proiecte strategice majore
Astăzi, 27 ianuarie 2026 – valoarea acțiunii Hidroelectrica S.A. a atins un nou maxim istoric -138,40 de lei,
16:30
China: Epurare în armată, în timp ce un general apropiat preşedintelui Xi Jinping este suspectat de subminare a puterii şi de colaborare cu SUA
Generalul cu rangul cel mai înalt în sistemul politic chinez şi totodată "numărul doi" în lanţul de comandă
16:10
Agenţia Fitch va publica anunţul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie (ministru)
Agenţia de evaluare financiară Fitch va publica anunţul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie şi mizăm, în
16:10
Tensiunile cu privire la Groenlanda împing Europa să-şi evalueze dependenţa de SUA pentru gaze
Vicepreşedinta Comisiei Europene responsabilă cu politica în domeniul concurenţei a tras marţi un semnal de alarmă faţă de
16:10
Premierul Fico crede că Slovacia ar trebui să decline invitaţia de a se alătura Consiliului pentru Pace
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că ţara sa ar trebui să decline
16:00
CIA lucrează la stabilirea unei prezenţe permanente a SUA în Venezuela, potrivit CNN
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) acţionează discret pentru a stabili o prezenţă permanentă a Statelor Unite
15:50
Acordul Comercial Uniunea Europeană – India: perspective de dublare a exporturilor de bunuri ale Uniunii Europene în India până în 2032 (Andrei Rădulescu)
Autor: Andrei Rădulescu După aproape 20 de ani de negocieri, Uniunea Europeană și India au ajuns astăzi la
15:40
Apel către Parlamentul European: Euro digital este esențial pentru protejarea suveranității monetare a Europei (Cristian Bichi)
Autor: Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR Într-o scrisoare deschisă, mai mult de 60 de economiști recunoscuți au cerut membrilor
15:20
Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE, exprimând temerea că ţara sa ar putea fi ocupată de Rusia
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marţi Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale
15:20
Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumite importuri de zahăr fără taxe vamale în blocul
15:10
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând
15:00
BCE trebuie să se pregătească pentru noi şocuri, inclusiv agresiunea Rusiei (oficial BCE)
Politica Băncii Centrale Europene (BCE) este potrivită momentului iar economia s-a adaptat bine la volatilitatate, dar instituţia trebuie
14:30
Ministrul german al Economiei se aşteaptă la o creştere a PIB-ului de cel puţin 1% în acest an
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat marţi că Guvernul de la Berlin se aşteaptă ca Produsul
14:10
Mediul de afaceri românesc – între precauție si pesimism: scădere istorică a indicelui CONFIDEX
Indicele CONFIDEX scade de la 51,3 la 47,2 față de ediția precedentă, marcând cea mai mare diminuare de
13:30
Deficit cash 7,65%, în scădere cu un punct procentual față de anul anterior și investiții publice de 7,2% din PIB
Consolidare fiscală prin disciplină bugetară în ultimele 6 luni din 2025 și utilizarea extinsă a fondurilor europene nerambursabile
12:50
Colliers: 2026 va fi un an de ajustare, repoziționare și decizii strategice într-un context economic și politic volatil
După câțiva ani de creștere rapidă și ajustări succesive, piața imobiliară din România intră într-o nouă fază, marcată
12:50
Uniunea Europeană de Șah (ECU) lansează Super Liga Europeană de Șah, a doua mare competiție continentală sub egida forului. Va fi susținută în premieră de o fundație din România
Uniunea Europeană de Șah (ECU) a anunțat la începutul acestei săptămâni lansarea European Chess Super League, profilată drept
12:30
TikTok dă vina pe întreruperile centrelor de date, pentru problemele aplicației din SUA, și neagă acuzațiile de cenzură
Aplicația americană a TikTok, acum sub proprietate majoritară americană, a declarat că un val recent de erori și
12:20
Bolojan: O parte din directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor
Premierul Ilie Bolojan afirmă că directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor
12:10
Comisia Europeană deschide proceduri pentru a ajuta Google să respecte obligațiile în materie de interoperabilitate și de partajare a datelor de căutare online
Comisia Europeană a inițiat două seturi de proceduri de specificare pentru a ajuta Google să își respecte obligațiile
11:40
Ce înseamnă „mai rapid" în training-ul LLM și cum măsurăm Surogate (analiză Echipa Invergent)
Autor: Laboratoarele invergent.ai Surogate este un framework open-source pentru antrenarea modelelor mari de limbaj, construit ca motor nativ C++/CUDA,
11:30
Ovidiu Wlassopol, ASF: „Tăierile" populiste subminează siguranța piețelor de mâine; Restructurările la ASF, ANRE sau ANCOM nu doar că nu ajută bugetul, dar ne prind vulnerabili exact când apar cele mai mari provocări tehnologice
Restructurările la ASF, ANRE sau ANCOM nu doar că nu ajută bugetul, dar ne prind vulnerabili exact când
11:20
Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri pentru a reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor
Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri la 250 de lire sterline (342 de dolari) pe an, într-o
11:20
Incidente la Minneapolis: Guvernatorul democrat al statului american California lansează o anchetă asupra TikTok
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a anunţat luni că lansează o anchetă asupra TikTok după plângeri ale
11:10
GARBE Industrial și Fortress vor dezvolta un centru logistic de 61.000 mp GLA în București
GARBE Industrial, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și administratori de spații industriale și logistice, a încheiat un
11:10
Bolojan: Ar fi nevoie de cel puţin un an pentru aplicarea impozitării progresive; nu suntem pregătiţi pentru această chestiune
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi necesar cel puţin un an pentru implementarea impozitării progresive, dar
10:50
SUA condiţionează garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia (presă)
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate
10:40
Începând cu 1 ianuarie, BITSoftware (anterior parte a grupului grecesc Entersoft) fuzionează cu SoftOne România și devine ENTERSOFTONE, […] The post BITSoftware devine ENTERSOFTONE în urma fuziunii cu SOFTONE România appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată pentru o tranzacție M&A majoră în tehnologie # Financial Intelligence
Banca Transilvania a făcut parte din consorțiul de bănci care va asigura o parte semnificativă din finanțarea necesară […] The post Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată pentru o tranzacție M&A majoră în tehnologie appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, din cauza politicii fiscale; orizontul este de peste 13 ani (CFA) # Financial Intelligence
Conform anticipațiilor comunității CFA din România, intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, potrivit unui comunicat. Adrian Codirlașu, […] The post Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, din cauza politicii fiscale; orizontul este de peste 13 ani (CFA) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
MetaWealth inițiază o investiție de 110 milioane de euro în sisteme de baterii pentru stocare a energiei la scară industrială # Financial Intelligence
MetaWealth, platformă europeană de investiții în active imobiliare, intră pe piața sistemelor avansate de stocare a energiei în […] The post MetaWealth inițiază o investiție de 110 milioane de euro în sisteme de baterii pentru stocare a energiei la scară industrială appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Florin Barbu: Protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor # Financial Intelligence
Politicile climatice trebuie să fie însoţite de măsuri concrete de sprijin, astfel încât tranziţia verde să nu se […] The post Florin Barbu: Protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Bolojan: Proiectele pentru reforma administraţiei şi redresare economică, prin angajarea răspunderii sau ordonanţă de urgenţă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la […] The post Bolojan: Proiectele pentru reforma administraţiei şi redresare economică, prin angajarea răspunderii sau ordonanţă de urgenţă appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Restructurările mult trâmbițate de premierul Ilie Bolojan la ANRE, ASF și ANCOM nu contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare # Financial Intelligence
Aplicarea măsurilor de restructurare în cadrul ANRE, ANCOM și ANSF nu contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare. Concluzia discuțiilor de […] The post Restructurările mult trâmbițate de premierul Ilie Bolojan la ANRE, ASF și ANCOM nu contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare appeared first on Financial Intelligence.
08:50
RAFINOR depășește cifra de afaceri de 40 de milioane de euro și consolidează producția locală de aur de investiții, în 2025 # Financial Intelligence
RAFINOR, liderului industriei de prelucrare a metalelor prețioase din România, a încheiat 2025 cu rezultate financiare și operaționale […] The post RAFINOR depășește cifra de afaceri de 40 de milioane de euro și consolidează producția locală de aur de investiții, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Riscuri și provocări pentru economia mondială la început de 2026 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Economia mondială a prezentat un grad ridicat de rezistență la modificările fără precedent în sfera […] The post Riscuri și provocări pentru economia mondială la început de 2026 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
de Dan Pălăngean În noiembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu -2,7% pe seria brută faţă […] The post Construcțiile, o anumită ajustare în noiembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
07:00
Franţa: Deputaţii votează articolul-cheie al unui text care interzice reţelele de socializare pentru cei sub 15 ani # Financial Intelligence
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege […] The post Franţa: Deputaţii votează articolul-cheie al unui text care interzice reţelele de socializare pentru cei sub 15 ani appeared first on Financial Intelligence.
