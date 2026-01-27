UE propune suspendarea unei scheme de import de zahăr fără taxe vamale
Financial Intelligence, 27 ianuarie 2026 15:20
Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumite importuri de zahăr fără taxe vamale în blocul […] The post <b>UE</b> propune suspendarea unei scheme de import de zahăr fără taxe vamale appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
15:50
Acordul Comercial Uniunea Europeană – India: perspective de dublare a exporturilor de bunuri ale Uniunii Europene în India până în 2032 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu După aproape 20 de ani de negocieri, Uniunea Europeană și India au ajuns astăzi la […] The post Acordul Comercial Uniunea Europeană – India: perspective de dublare a exporturilor de bunuri ale Uniunii Europene în India până în 2032 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
15:40
Apel către Parlamentul European: Euro digital este esențial pentru protejarea suveranității monetare a Europei (Cristian Bichi) # Financial Intelligence
Autor: Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR Într-o scrisoare deschisă, mai mult de 60 de economiști recunoscuți au cerut membrilor […] The post Apel către Parlamentul European: Euro digital este esențial pentru protejarea suveranității monetare a Europei (Cristian Bichi) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
15:20
Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE, exprimând temerea că ţara sa ar putea fi ocupată de Rusia # Financial Intelligence
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marţi Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale […] The post Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE, exprimând temerea că ţara sa ar putea fi ocupată de Rusia appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumite importuri de zahăr fără taxe vamale în blocul […] The post UE propune suspendarea unei scheme de import de zahăr fără taxe vamale appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând […] The post Ucraina ar trebui să adere la UE până în 2027, afirmă Volodimir Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
15:00
BCE trebuie să se pregătească pentru noi şocuri, inclusiv agresiunea Rusiei (oficial BCE) # Financial Intelligence
Politica Băncii Centrale Europene (BCE) este potrivită momentului iar economia s-a adaptat bine la volatilitatate, dar instituţia trebuie […] The post BCE trebuie să se pregătească pentru noi şocuri, inclusiv agresiunea Rusiei (oficial BCE) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
14:30
Ministrul german al Economiei se aşteaptă la o creştere a PIB-ului de cel puţin 1% în acest an # Financial Intelligence
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat marţi că Guvernul de la Berlin se aşteaptă ca Produsul […] The post Ministrul german al Economiei se aşteaptă la o creştere a PIB-ului de cel puţin 1% în acest an appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Mediul de afaceri românesc – între precauție si pesimism: scădere istorică a indicelui CONFIDEX # Financial Intelligence
Indicele CONFIDEX scade de la 51,3 la 47,2 față de ediția precedentă, marcând cea mai mare diminuare de […] The post Mediul de afaceri românesc – între precauție si pesimism: scădere istorică a indicelui CONFIDEX appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
13:30
Deficit cash 7,65%, în scădere cu un punct procentual față de anul anterior și investiții publice de 7,2% din PIB # Financial Intelligence
Consolidare fiscală prin disciplină bugetară în ultimele 6 luni din 2025 și utilizarea extinsă a fondurilor europene nerambursabile […] The post Deficit cash 7,65%, în scădere cu un punct procentual față de anul anterior și investiții publice de 7,2% din PIB appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Colliers: 2026 va fi un an de ajustare, repoziționare și decizii strategice într-un context economic și politic volatil # Financial Intelligence
După câțiva ani de creștere rapidă și ajustări succesive, piața imobiliară din România intră într-o nouă fază, marcată […] The post Colliers: 2026 va fi un an de ajustare, repoziționare și decizii strategice într-un context economic și politic volatil appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Uniunea Europeană de Șah (ECU) lansează Super Liga Europeană de Șah, a doua mare competiție continentală sub egida forului. Va fi susținută în premieră de o fundație din România # Financial Intelligence
Uniunea Europeană de Șah (ECU) a anunțat la începutul acestei săptămâni lansarea European Chess Super League, profilată drept […] The post Uniunea Europeană de Șah (ECU) lansează Super Liga Europeană de Șah, a doua mare competiție continentală sub egida forului. Va fi susținută în premieră de o fundație din România appeared first on Financial Intelligence.
12:30
TikTok dă vina pe întreruperile centrelor de date, pentru problemele aplicației din SUA, și neagă acuzațiile de cenzură # Financial Intelligence
Aplicația americană a TikTok, acum sub proprietate majoritară americană, a declarat că un val recent de erori și […] The post TikTok dă vina pe întreruperile centrelor de date, pentru problemele aplicației din SUA, și neagă acuzațiile de cenzură appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Bolojan: O parte din directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă că directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor […] The post Bolojan: O parte din directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Comisia Europeană deschide proceduri pentru a ajuta Google să respecte obligațiile în materie de interoperabilitate și de partajare a datelor de căutare online # Financial Intelligence
Comisia Europeană a inițiat două seturi de proceduri de specificare pentru a ajuta Google să își respecte obligațiile […] The post Comisia Europeană deschide proceduri pentru a ajuta Google să respecte obligațiile în materie de interoperabilitate și de partajare a datelor de căutare online appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
11:40
Ce înseamnă „mai rapid” în training-ul LLM și cum măsurăm Surogate (analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Surogate este un framework open-source pentru antrenarea modelelor mari de limbaj, construit ca motor nativ C++/CUDA, […] The post Ce înseamnă „mai rapid” în training-ul LLM și cum măsurăm Surogate (analiză Echipa Invergent) appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Ovidiu Wlassopol, ASF: „Tăierile” populiste subminează siguranța piețelor de mâine; Restructurările la ASF, ANRE sau ANCOM nu doar că nu ajută bugetul, dar ne prind vulnerabili exact când apar cele mai mari provocări tehnologice # Financial Intelligence
Restructurările la ASF, ANRE sau ANCOM nu doar că nu ajută bugetul, dar ne prind vulnerabili exact când […] The post Ovidiu Wlassopol, ASF: „Tăierile” populiste subminează siguranța piețelor de mâine; Restructurările la ASF, ANRE sau ANCOM nu doar că nu ajută bugetul, dar ne prind vulnerabili exact când apar cele mai mari provocări tehnologice appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri pentru a reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor # Financial Intelligence
Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri la 250 de lire sterline (342 de dolari) pe an, într-o […] The post Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri pentru a reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Incidente la Minneapolis: Guvernatorul democrat al statului american California lansează o anchetă asupra TikTok # Financial Intelligence
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a anunţat luni că lansează o anchetă asupra TikTok după plângeri ale […] The post Incidente la Minneapolis: Guvernatorul democrat al statului american California lansează o anchetă asupra TikTok appeared first on Financial Intelligence.
11:10
GARBE Industrial și Fortress vor dezvolta un centru logistic de 61.000 mp GLA în București # Financial Intelligence
GARBE Industrial, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și administratori de spații industriale și logistice, a încheiat un […] The post GARBE Industrial și Fortress vor dezvolta un centru logistic de 61.000 mp GLA în București appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Bolojan: Ar fi nevoie de cel puţin un an pentru aplicarea impozitării progresive; nu suntem pregătiţi pentru această chestiune # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi necesar cel puţin un an pentru implementarea impozitării progresive, dar […] The post Bolojan: Ar fi nevoie de cel puţin un an pentru aplicarea impozitării progresive; nu suntem pregătiţi pentru această chestiune appeared first on Financial Intelligence.
10:50
SUA condiţionează garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia (presă) # Financial Intelligence
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul […] The post SUA condiţionează garanţiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia (presă) appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Începând cu 1 ianuarie, BITSoftware (anterior parte a grupului grecesc Entersoft) fuzionează cu SoftOne România și devine ENTERSOFTONE, […] The post BITSoftware devine ENTERSOFTONE în urma fuziunii cu SOFTONE România appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată pentru o tranzacție M&A majoră în tehnologie # Financial Intelligence
Banca Transilvania a făcut parte din consorțiul de bănci care va asigura o parte semnificativă din finanțarea necesară […] The post Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată pentru o tranzacție M&A majoră în tehnologie appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, din cauza politicii fiscale; orizontul este de peste 13 ani (CFA) # Financial Intelligence
Conform anticipațiilor comunității CFA din România, intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, potrivit unui comunicat. Adrian Codirlașu, […] The post Intrarea României în zona euro s-a îndepărtat, din cauza politicii fiscale; orizontul este de peste 13 ani (CFA) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
MetaWealth inițiază o investiție de 110 milioane de euro în sisteme de baterii pentru stocare a energiei la scară industrială # Financial Intelligence
MetaWealth, platformă europeană de investiții în active imobiliare, intră pe piața sistemelor avansate de stocare a energiei în […] The post MetaWealth inițiază o investiție de 110 milioane de euro în sisteme de baterii pentru stocare a energiei la scară industrială appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Florin Barbu: Protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor # Financial Intelligence
Politicile climatice trebuie să fie însoţite de măsuri concrete de sprijin, astfel încât tranziţia verde să nu se […] The post Florin Barbu: Protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Bolojan: Proiectele pentru reforma administraţiei şi redresare economică, prin angajarea răspunderii sau ordonanţă de urgenţă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la […] The post Bolojan: Proiectele pentru reforma administraţiei şi redresare economică, prin angajarea răspunderii sau ordonanţă de urgenţă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
09:40
Restructurările mult trâmbițate de premierul Ilie Bolojan la ANRE, ASF și ANCOM nu contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare # Financial Intelligence
Aplicarea măsurilor de restructurare în cadrul ANRE, ANCOM și ANSF nu contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare. Concluzia discuțiilor de […] The post Restructurările mult trâmbițate de premierul Ilie Bolojan la ANRE, ASF și ANCOM nu contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare appeared first on Financial Intelligence.
08:50
RAFINOR depășește cifra de afaceri de 40 de milioane de euro și consolidează producția locală de aur de investiții, în 2025 # Financial Intelligence
RAFINOR, liderului industriei de prelucrare a metalelor prețioase din România, a încheiat 2025 cu rezultate financiare și operaționale […] The post RAFINOR depășește cifra de afaceri de 40 de milioane de euro și consolidează producția locală de aur de investiții, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Riscuri și provocări pentru economia mondială la început de 2026 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Economia mondială a prezentat un grad ridicat de rezistență la modificările fără precedent în sfera […] The post Riscuri și provocări pentru economia mondială la început de 2026 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
de Dan Pălăngean În noiembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu -2,7% pe seria brută faţă […] The post Construcțiile, o anumită ajustare în noiembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
07:00
Franţa: Deputaţii votează articolul-cheie al unui text care interzice reţelele de socializare pentru cei sub 15 ani # Financial Intelligence
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege […] The post Franţa: Deputaţii votează articolul-cheie al unui text care interzice reţelele de socializare pentru cei sub 15 ani appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: “Nu era nevoie de creșterea TVA. Tot mai mulți liberali se opun lui Ilie Bolojan” # Financial Intelligence
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni, la RTV, că Ilie Bolojan se confruntă cu o opoziție tot […] The post Sorin Grindeanu îi dă dreptate lui Nicușor Dan: “Nu era nevoie de creșterea TVA. Tot mai mulți liberali se opun lui Ilie Bolojan” appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Mark Rutte afirmă în Parlamentul European că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite # Financial Intelligence
Europa nu se poate apăra singură fără ajutorul Statelor Unite, a declarat luni, la Bruxelles, secretarul general al […] The post Mark Rutte afirmă în Parlamentul European că Europa nu se poate apăra fără Statele Unite appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Investiţiile au crescut anul trecut cu aproximativ 16%, până la 138 miliarde lei, şi au ajuns la 7,2% […] The post Nazare: Investiţiile au ajuns în 2025 la 7,2% din PIB appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ministrul Finanţelor: Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1% # Financial Intelligence
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al […] The post Ministrul Finanţelor: Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1% appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să obţină cât mai mulţi bani din PNRR (ministru) # Financial Intelligence
Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să atragă cât mai mulţi bani din Planul Naţional de Redresare […] The post Obiectivul acestui an pentru toate ministerele este să obţină cât mai mulţi bani din PNRR (ministru) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de […] The post Taxe vamale: Trump anunţă că produsele sud-coreene vor fi taxate cu 25% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:20
Năsui: Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate nu este vorba de guvernul României, ci guvernul Austriei # Financial Intelligence
Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate […] The post Năsui: Guvernul austriac înjumătățește TVA-ul la alimente pentru a reduce inflația și a susține puterea de cumpărare; din păcate nu este vorba de guvernul României, ci guvernul Austriei appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Coaliție: Ministrul Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026 (surse) # Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles să discute pe tema bugetului, urmând să susțină un […] The post Coaliție: Ministrul Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026 (surse) appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Mihai Savin a fost numit în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale […] The post Mihai Savin – numit în funcția de președinte al Autorității Vamale Române appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Miruţă: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei # Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, luni, că “nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici […] The post Miruţă: Nu este plan de a tăia nici pensie, nici soldă, nici de a modifica criteriile de calcul al pensiei appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Țările europene își consolidează angajamentul față de energia eoliană cu o promisiune de 100 GW # Financial Intelligence
Marea Britanie, Germania, Danemarca și alte țări europene au semnat luni, la summitul de la Hamburg, un pact […] The post Țările europene își consolidează angajamentul față de energia eoliană cu o promisiune de 100 GW appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Poliția norvegiană formulează acuzații privind suspiciuni de mită în industria petrolieră din Republica Congo # Financial Intelligence
Poliția norvegiană a declarat luni că a acuzat o companie petrolieră și doi directori din Norvegia de suspiciunea […] The post Poliția norvegiană formulează acuzații privind suspiciuni de mită în industria petrolieră din Republica Congo appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Operatorii de rețea din Marea Britanie și Germania vor dezvolta o conexiune electrică între parcurile eoliene offshore # Financial Intelligence
Compania britanică National Grid (NG.L) și compania germană TenneT Germany vor colabora pentru a dezvolta o conexiune electrică […] The post Operatorii de rețea din Marea Britanie și Germania vor dezvolta o conexiune electrică între parcurile eoliene offshore appeared first on Financial Intelligence.
18:50
BNR are nevoie de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor de securitate; suma programată, 2,74 milioane de lei # Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) organizează licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor […] The post BNR are nevoie de servicii de verificare şi întreţinere a sistemelor de securitate; suma programată, 2,74 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ambasadorul Pakistanului: În Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români # Financial Intelligence
Industria energiei, în special cea a gazelor naturale şi a petrolului, continuă să crească, iar în Karachi se […] The post Ambasadorul Pakistanului: În Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români appeared first on Financial Intelligence.
18:50
DNSC: Tentativele de fraudă prin platforme populare de mesagerie, în continuă desfăşurare # Financial Intelligence
Campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, sunt în continuă desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional pentru […] The post DNSC: Tentativele de fraudă prin platforme populare de mesagerie, în continuă desfăşurare appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru etapa secundă a proiectului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana # Financial Intelligence
Comisia de Analiză Tehnică (CAT) din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a emis, luni, acordul de mediu […] The post Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru etapa secundă a proiectului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Emiratele Arabe Unite nu vor permite utilizarea teritoriului lor pentru atacuri împotriva Iranului # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite (EAU) nu vor permite ca teritoriul lor să fie folosit pentru atacuri împotriva Iranului, a […] The post Emiratele Arabe Unite nu vor permite utilizarea teritoriului lor pentru atacuri împotriva Iranului appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.