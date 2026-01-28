Tot mai mulți români, cu venituri medii, investesc în imobiliarele din Emiratele Arabe Unite (Simple Choices)
Financial Intelligence, 28 ianuarie 2026 12:50
Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite si in special din Dubai atrage un număr tot mai mare de
Acum 30 minute
13:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a respins preocupările că valoarea dolarului american a scăzut prea mult, argumentând în schimb
13:00
Mugur Tolici devine noul director al Direcției emisiune, tezaur și casierie a Băncii Naționale a României # Financial Intelligence
Începând cu data de 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al
Acum o oră
12:50
Tot mai mulți români, cu venituri medii, investesc în imobiliarele din Emiratele Arabe Unite (Simple Choices) # Financial Intelligence
Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite si in special din Dubai atrage un număr tot mai mare de
Acum 4 ore
11:20
Franklin Templeton include în contractul de administrare o clauză de despăgubire în cazul în care Fondul Proprietatea îi încetează mandatul; acționarii vor discuta la AGA prelungirea mandatului FT cu 4 ani # Financial Intelligence
Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a inclus, în următorul contract de administrare pe 4 ani, suspus aprobării acționarilor
11:00
Germania are nevoie de de angajaţi străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante (DPA) # Financial Intelligence
Germania are nevoie urgent de angajaţi străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante, a afirmat ministrul
10:40
Grup EM participă la majorarea capitalului Electromontaj cu 22,68 milioane lei # Financial Intelligence
Grup EM S.A. a informat investitorii că a participat la majorarea capitalului social al Electromontaj S.A., prin exercitarea
10:40
În 2026, se preconizează că insolvențele vor crește din nou ușor, pasul mai moderat fiind pus pe seama
10:30
Graffiti Plus închide anticipat plasamentul privat, după o suprasubscriere de 110% (Goldring) # Financial Intelligence
Graffiti Plus închide anticipat plasamentul privat de acțiuni nou emise, intermediat de Goldring, ca urmare a unui interes
10:20
Exim Banca Românească (fosta EximBank): Facilitățile acordate unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii; Aprobarea acestor facilități revine exclusiv statului român, prin CIFGA sau prin Guvernul României # Financial Intelligence
În contextul materialelor apărute în mass media, Exim Banca Românească (fosta EximBank) face următoarele precizări: 1. Facilități acordate,
09:50
Cum poți obține în instanță dreptul de proprietate asupra unui imobil deținut fără acte (avocat) # Financial Intelligence
Statisticile arată că România este o țară de proprietari. Avem terenuri, avem case, dar numeroși români care folosesc
09:30
Directorii Airbus, AstraZeneca și HSBC se alătură premierului britanic Starmer, într-o călătorie cu miză mare în China # Financial Intelligence
Aproape 60 de companii și organizații culturale britanice se vor alătura premierului britanic Keir Starmer în călătoria sa
09:30
Numărul tranzacțiior cu terenuri din București s-a diminuat în 2025 cu 13,4% față de anul anterior, cel mai
Acum 6 ore
09:00
Alexandru Petrescu, ASF: Evoluțiile din 2025 sugerează că piețele financiare non-bancare au reușit să se decupleze parțial de instabilitatea fiscal-macroeconomică # Financial Intelligence
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), apreciază că piața asigurărilor, piața de capital și piața pensiilor
07:50
Germania propune o UE ‘cu două viteze’, în care grupul principalelor şase economii să avanseze în politici cheie # Financial Intelligence
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu 'două viteze' spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor
Acum 8 ore
06:50
Fed va publica miercuri cea mai recentă decizie privind rata dobânzii. La ce să ne așteptăm # Financial Intelligence
Judecând după așteptările pieței și comentariile factorilor de decizie, nu există practic nicio șansă ca Fed să modifice
06:40
Președintele Iranului, Pezeshkian, avertizează asupra instabilității regionale pe fondul amenințărilor SUA; Arabia Saudită nu va permite ca spațiul său aerian sau teritoriul său să fie utilizate pentru acțiuni militare împotriva Teheranului # Financial Intelligence
Într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, președintele iranian Masoud Pezeshkian subliniază că instabilitatea regională
06:40
Toate privirile sunt îndreptate spre reacția lui Trump, după „mama tuturor acordurilor” dintre India și UE # Financial Intelligence
India și UE au lăudat acordul comercial „istoric", numindu-l „mama tuturor acordurilor". Acordul comercial este considerat pe scară
06:30
Oamenii de știință atomici au setat „Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată # Financial Intelligence
Ceasul metaforic este setat la 85 de secunde înainte de miezul nopții Buletinul Oamenilor de Știință Atomici a
06:20
SUA au comunicat Ucrainei că trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanții de securitate # Financial Intelligence
Statele Unite au comunicat Ucrainei că trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține
Acum 24 ore
21:00
Victor Negrescu coordonează Grupul de Lucru pentru viitorul Parlamentului European, orizont 2040 # Financial Intelligence
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat operaționalizarea unui Grup de Lucru dedicat proiectării viitorului instituției până
21:00
Aaylex One, care deține brandul Cocorico, a cerut intrarea în concordat preventiv # Financial Intelligence
Aaylex One, care deține brandul Cocorico, a cerut Tribunalului Buzău intrarea în concordat preventiv. AAylex ONE SA este
19:30
Ucraina: Discuţiile de pace din EAU, considerate de ucraineni “doar un spectacol” (AFP) # Financial Intelligence
Discuţiile desfăşurate în weekend la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite/ EAU) între delegaţiile ucraineană, rusă şi americană
19:30
Şeful diplomaţiei francez face apel la măsuri mai ferme împotriva “flotei-fantomă” a Rusiei # Financial Intelligence
Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a făcut apel marţi, la Ankara, la măsuri mai ferme împotriva aşa-numitei
18:00
Acționarii Hidroelectrica au aprobat înființarea împreună cu EDF Power Solutions Internațional a unei societăți mixte/asociere în participație în vederea dezvoltării Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița # Financial Intelligence
Acționarii Hidroelectrica au aprobat înființarea împreună cu EDF Power Solutions Internațional a unei societăți mixte/asociere în participație în
17:50
Cristian Bichi (BNR): Euro digital este esenţial pentru protejarea suveranităţii monetare a Europei # Financial Intelligence
Euro digital este esenţial pentru protejarea suveranităţii monetare a Europei şi pentru reducerea dependenţei de furnizori non-europeni de
17:30
Discuții româno-americane privind securitatea regională și apărarea colectivă # Financial Intelligence
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut marți, 27 ianuarie, la sediul MApN, o întrevedere cu o delegație
17:30
Acțiunile Hidroelectrica ating un nou maxim istoric, pe fondul încrederii investitorilor și al aprobării unor proiecte strategice majore # Financial Intelligence
Astăzi, 27 ianuarie 2026 – valoarea acțiunii Hidroelectrica S.A. a atins un nou maxim istoric -138,40 de lei,
16:30
China: Epurare în armată, în timp ce un general apropiat preşedintelui Xi Jinping este suspectat de subminare a puterii şi de colaborare cu SUA # Financial Intelligence
Generalul cu rangul cel mai înalt în sistemul politic chinez şi totodată "numărul doi" în lanţul de comandă
16:10
Agenţia Fitch va publica anunţul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie (ministru) # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch va publica anunţul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie şi mizăm, în
16:10
Tensiunile cu privire la Groenlanda împing Europa să-şi evalueze dependenţa de SUA pentru gaze # Financial Intelligence
Vicepreşedinta Comisiei Europene responsabilă cu politica în domeniul concurenţei a tras marţi un semnal de alarmă faţă de
16:10
Premierul Fico crede că Slovacia ar trebui să decline invitaţia de a se alătura Consiliului pentru Pace # Financial Intelligence
Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că ţara sa ar trebui să decline
16:00
CIA lucrează la stabilirea unei prezenţe permanente a SUA în Venezuela, potrivit CNN # Financial Intelligence
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) acţionează discret pentru a stabili o prezenţă permanentă a Statelor Unite
15:50
Acordul Comercial Uniunea Europeană – India: perspective de dublare a exporturilor de bunuri ale Uniunii Europene în India până în 2032 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu După aproape 20 de ani de negocieri, Uniunea Europeană și India au ajuns astăzi la
15:40
Apel către Parlamentul European: Euro digital este esențial pentru protejarea suveranității monetare a Europei (Cristian Bichi) # Financial Intelligence
Autor: Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR Într-o scrisoare deschisă, mai mult de 60 de economiști recunoscuți au cerut membrilor
15:20
Maia Sandu cere accelerarea aderării R. Moldova la UE, exprimând temerea că ţara sa ar putea fi ocupată de Rusia # Financial Intelligence
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marţi Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale
15:20
Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumite importuri de zahăr fără taxe vamale în blocul
15:10
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând
15:00
BCE trebuie să se pregătească pentru noi şocuri, inclusiv agresiunea Rusiei (oficial BCE) # Financial Intelligence
Politica Băncii Centrale Europene (BCE) este potrivită momentului iar economia s-a adaptat bine la volatilitatate, dar instituţia trebuie
14:30
Ministrul german al Economiei se aşteaptă la o creştere a PIB-ului de cel puţin 1% în acest an # Financial Intelligence
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat marţi că Guvernul de la Berlin se aşteaptă ca Produsul
14:10
Mediul de afaceri românesc – între precauție si pesimism: scădere istorică a indicelui CONFIDEX # Financial Intelligence
Indicele CONFIDEX scade de la 51,3 la 47,2 față de ediția precedentă, marcând cea mai mare diminuare de
13:30
Deficit cash 7,65%, în scădere cu un punct procentual față de anul anterior și investiții publice de 7,2% din PIB # Financial Intelligence
Consolidare fiscală prin disciplină bugetară în ultimele 6 luni din 2025 și utilizarea extinsă a fondurilor europene nerambursabile
Ieri
12:50
Colliers: 2026 va fi un an de ajustare, repoziționare și decizii strategice într-un context economic și politic volatil # Financial Intelligence
După câțiva ani de creștere rapidă și ajustări succesive, piața imobiliară din România intră într-o nouă fază, marcată
12:50
Uniunea Europeană de Șah (ECU) lansează Super Liga Europeană de Șah, a doua mare competiție continentală sub egida forului. Va fi susținută în premieră de o fundație din România # Financial Intelligence
Uniunea Europeană de Șah (ECU) a anunțat la începutul acestei săptămâni lansarea European Chess Super League, profilată drept
12:30
TikTok dă vina pe întreruperile centrelor de date, pentru problemele aplicației din SUA, și neagă acuzațiile de cenzură # Financial Intelligence
Aplicația americană a TikTok, acum sub proprietate majoritară americană, a declarat că un val recent de erori și
12:20
Bolojan: O parte din directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă că directorii companiilor de stat nu au performat pe măsura funcţiei şi a câştigurilor
12:10
Comisia Europeană deschide proceduri pentru a ajuta Google să respecte obligațiile în materie de interoperabilitate și de partajare a datelor de căutare online # Financial Intelligence
Comisia Europeană a inițiat două seturi de proceduri de specificare pentru a ajuta Google să își respecte obligațiile
11:40
Ce înseamnă „mai rapid” în training-ul LLM și cum măsurăm Surogate (analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Surogate este un framework open-source pentru antrenarea modelelor mari de limbaj, construit ca motor nativ C++/CUDA,
11:30
Ovidiu Wlassopol, ASF: „Tăierile” populiste subminează siguranța piețelor de mâine; Restructurările la ASF, ANRE sau ANCOM nu doar că nu ajută bugetul, dar ne prind vulnerabili exact când apar cele mai mari provocări tehnologice # Financial Intelligence
Restructurările la ASF, ANRE sau ANCOM nu doar că nu ajută bugetul, dar ne prind vulnerabili exact când
11:20
Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri pentru a reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor # Financial Intelligence
Marea Britanie va plafona chiriile pentru terenuri la 250 de lire sterline (342 de dolari) pe an, într-o
11:20
Incidente la Minneapolis: Guvernatorul democrat al statului american California lansează o anchetă asupra TikTok # Financial Intelligence
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a anunţat luni că lansează o anchetă asupra TikTok după plângeri ale
