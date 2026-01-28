Spania. Guvernul va permite unui număr de până la 500 de mii de imigranți ilegali să solicite rezidența, dacă nu au antecedente penale și se află în țară de cel puțin cinci luni. A aprobat un plan în acest sens.

10:30

Potrivit Armatei Ucrainene, 375 de drone și 21 de rachete (balistice și de croazieră) au fost lansate azi-noapte de pe mare, de la sol și din aer asupra celor două orașe ucrainene. Cel puțin patru rachete și circa 20 de drone nu au putut fi interceptate și au lovit țintele. La Kiev sunt raportate, sâmbătă […]