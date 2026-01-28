Accident rutier grav în localitatea Pietroasele, pe drumul dintre Buzău și Ploiești (DN1B). O persoană a murit și șase au fost rănite, după ce un autoturism și o autoutilitară s-au ciocnit, la intersecția cu DJ203C. Circulația este oprită.
Biziday.ro, 28 ianuarie 2026 08:00
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că s-a produs un accident rutier grav la intersecția celor două drumuri. Se estimează reluarea circulației în jurul orei 8.
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 30 minute
08:00
Accident rutier grav în localitatea Pietroasele, pe drumul dintre Buzău și Ploiești (DN1B). O persoană a murit și șase au fost rănite, după ce un autoturism și o autoutilitară s-au ciocnit, la intersecția cu DJ203C. Circulația este oprită. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că s-a produs un accident rutier grav la intersecția celor două drumuri. Se estimează reluarea circulației în jurul orei 8.
08:00
Spania. Guvernul va permite unui număr de până la 500 de mii de imigranți ilegali să solicite rezidența, dacă nu au antecedente penale și se află în țară de cel puțin cinci luni. A aprobat un plan în acest sens. # Biziday.ro
Guvernul de stânga condus de Pedro Sanchez a anunțat că a aprobat un plan accelerat privind situația imigranților, majoritatea lor fiind din America Latină și din Africa. Măsura este una dintre cele mai importante de acest fel din Europa, din ultimii ani, și contravine tendințelor multor guverne europene de a adopta poziții dure în ceea […]
Acum 12 ore
22:40
Război în Ucraina. Rusia a lovit cu drone un tren de pasageri, marți seara, în regiunea Harkov. Patru persoane au fost ucise, iar alte patru sunt date dispărute. # Biziday.ro
Autoritățile din Harkov au anunțat că atacul asupra trenului de pasageri a avut loc în apropierea satului Yazykove. Două explozii au fost raportat în apropierea trenului, iar aparent o dronă a lovit garnitura. Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian […]
22:30
Dolarul american a scăzut în raport cu principalele valute, la cel mai mic nivel nivel din ultimii patru ani. Investitorii și-au pierdut încrederea în moneda și economia americană, pe fondul politiciilor lui Donald Trump. # Biziday.ro
Dolarul american a scăzut, marți, la minimul ultimilor patru ani, pe fondul politicilor externe ale lui Donald Trump, care au subminat încrederea investitorilor în economia americană. Dolarul american a scăzut cu 0,9% față de un coș de valute importante, iar pe întreagă lună ianuarie depreciere este de 2%. Prin urmare, lira sterlină și euro au […]
22:10
Viziunea Samsung: Tehnologia ca partener discret: Ce înseamnă, concret, direcția „Your Companion to AI Living” pentru utilizatori? Conceptul marchează o schimbare importantă de perspectivă: trecem de la tehnologia care doar impresionează prin specificații, la cea care ajută cu adevărat în viața de zi cu zi. Concret, înseamnă un AI care funcționează discret, în fundal, simplificând […]
21:50
Franța va interzice funcționarilor publici utilizarea platformelor americane de comunicații, inclusiv Google Meet, Zoom și Teams. Potrivit Politico, o notificare în acest sens va fi publicată în zilele următoare și urmărește reducerea dependenței europene de tehnologia companiilor din SUA. # Biziday.ro
Informația a fost oficial condirmată de un purtător de cuvânt și vine chiar în ziua în care Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene, a declarat că “dependența de tehnologia străină poate fi folosită ca armă împotriva noastră”. Guvernul francez le interzice doar funcționarilor publici (nu și publicului larg) să utilizeze platformele americane pentru conferință (Google Meet, […]
21:30
California. TikTok a acceptat să soluționeze, cel mai probabil plătind bani, primul proces privind dependența de rețelele sociale, în care o adolescentă încearcă să demonstreze că acestea sunt concepute să creeze adicție și afectează sănătatea mintală. În urma înțelegerii, compania chinezească nu se va mai expune publicității negative și recurente pe care procesul îl va aduce. # Biziday.ro
Informația a fost transmisă de unul dintre avocații reclamantei, o tânără de 19 din California, identificată în documentele judiciare cu inițialele KGM. Aceasta susține că a devenit dependentă de aplicațiile de socializare încă de la o vârstă fragedă, din cauza designului conceput să capteze și să mențină atenția utilizatorilor și mai ales a copiilor. Procesul […]
20:50
Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, se alătură figurilor care cer boicotarea meciurilor Cupei Mondiale din 2026 găzduite de SUA, ca formă de protest față de politicile Administrației Trump, în special cele legate de imigrație și relații internaționale. # Biziday.ro
Sepp Blatter, fostul președinte al FIFA, a citat declarațiile avocatului elvețian Mark Pieth, expert în combaterea corupției și fost președinte al Comitetului Independent de Guvernanță al FIFA: “Pentru fani, am un singur sfat: stați cât de departe puteți de SUA!”. În postare, Blatter a adăugat că Pieth “are dreptate să pună sub semnul întrebării meciurile […]
Acum 24 ore
17:10
Germania se pregătește pentru un posibil atac rusesc asupra țărilor NATO, în condițiile în care un general german a avertizat că acest scenariu ar putea avea loc în următorii 2-3 ani. Țara s-ar afla în epicentrul evenimentelor, fiind unul dintre membrii cheie ai Alianței. # Biziday.ro
Generalul-locotenent Gerald Funke, șeful Comandamentului de Sprijin al Bundeswehr (armata germană), a declarat pentru The Times că, în opinia sa, una dintre principalele probleme pentru țările NATO, în cazul unui posibil atac al Rusiei asupra Alianței, va fi logistica. Funke a explicat că acest lucru se aplică în special în contextul în care zeci de […]
16:30
Germania. CDU, partidul condus de Friedrich Merz, propune excluderea dreptului legal la muncă part-time. Excepție vor putea face doar părinții cu copii mici și cei care îngrijesc persoane cu dizabilități. Inițiativa, criticată aspru, încearcă să combată deficitul forței de muncă. # Biziday.ro
Membri ai Uniunii Creștin-Democrate (CDU), unul dintre partidele aflate la guvernare din Germania, propun limitarea dreptului la munca part-time (pe care o numesc peiorativ “muncă cu normă redusă de conveniență”), pentru a stimula economia și a combate deficitul de forță de muncă calificată. Potrivit propunerii CDU, doar angajații cu copii mici, cei ce au în […]
14:00
FT: SUA forțează Ucraina să accepte cedarea regiunii Donbas, de mare importanță strategică, către Rusia. Administrația Trump semnalează că sprijinul militar pe termen lung, inclusiv pe timp de pace, și viitoarele garanții de securitate vor depinde de încheierea rapidă a unui acord de pace, chiar dacă acesta prevede concesii teritoriale majore. # Biziday.ro
Administrația Trump a transmis Ucrainei că eventualele garanții de securitate oferite de SUA vor depinde de semnarea unui acord de pace cu Rusia, care ar putea include cedarea regiunii Donbas, potrivit Financial Times, care citează opt oficiali implicați în discuții. Administrația americană a sugerat, de asemenea, că Ucraina ar putea primi sprijin militar suplimentar pentru […]
13:50
Timiș. Grav accident între două tiruri, un autobuz și o mașină, în apropiere de Lugojel (E70). Șase persoane au decedat, iar cel puțin alte trei sunt rănite. # Biziday.ro
“În jurul orei 13:00, pompierii ISU Timiș au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe E70, în apropierea localității Lugojel. În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane și un autoturism. Din primele date, până în acest moment, au fost identificate șase persoane decedate la fața locului. Totodată, […]
12:40
Risc major de căderi de pietre pe drumurile montane. Compania de Drumuri avertizează că, din cauza fenomenului repetat de îngheț-dezgheț, blocurile de stânci se fisurează și se desprind de pe versanți. # Biziday.ro
“În urma fenomenului îngheț – dezgheț, înregistrat în ultimele zile, există riscul major de căderi de pietre și blocuri de stâncă de pe versanți, pe mai multe sectoare de drum montan și de defileu. Alternanța temperaturilor sub și peste 0°C favorizează infiltrarea apei în fisurile rocilor. Prin îngheț, apa își mărește volumul, iar la dezgheț […]
10:50
Premierul Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD, dar spune că își dorește stabilitate politică și că ”nu este o ipoteză de lucru”. Acuză PSD de întârzierea reformelor: ”Dacă am fi respectat programul de guvernare, multe măsuri care astăzi nu sunt adoptate ar fi fost deja adoptate”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți dimineață, într-o intervenție la RFI, că nu exclude varianta unui guvern minoritar, în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare și a atacurilor din partea PSD. Totuși, prim-ministrul a precizat că nu își dorește acest lucru, pentru că vrea stabilitate politică, iar această variantă NU este ”o ipoteză de lucru”. Întrebat dacă […]
09:50
Franța. Legea care interzice accesul la rețelele sociale copiilor sub 15 ani a fost adoptată cu o largă majoritate de Adunarea Națională și merge în Senat. Extinde, de asemenea, și la licee interdicția, deja în vigoare privind utilizarea telefoanelor mobile în școlile gimnaziale. # Biziday.ro
Deputații francezi au aprobat legea cu 116 de voturi pentru și doar 23 împotrivă. Este aproape sigur că și Senatul va da un vot similar. Președintele Emmanuel Macron a susținut inițiativa, pe care o consideră necesară pentru protejarea copiilor și adolescenților de timpul excesiv petrecut în fața ecranelor. Într-o postare pe X/Twitter, Macron a numit […]
09:30
The Telegraph a aflat că hackerii chinezi ascultă de ani de zile telefoanele guvernului britanic. Informația, care pare a avea surse din serviciile secrete americane, vine în preajma unei vizite importante a prim-ministrului Keir Starmer în China și pe fondul unor tensiuni tot mai mari între acesta și Donald Trump. # Biziday.ro
Publicația conservatoare The Telegraph susține că gruparea de hackeri Salt Typhoon, asociată serviciilor militare chineze, a reușit “să spargă” telefoanele unor membri de rang înalt ai guvernului britanic, inclusiv consilieri ai foștilor prim-miniștri Boris Johnson, Liz Truss și Rishi Sunak. Comunicațiile private ale acestora ar fi fost interceptate de Beijing, nefiind foarte clar dacă telefoanele prim-miniștrilor […]
Ieri
08:10
Numeroase raportări de pe tot cuprinsul SUA, potrivit cărora aplicația TikTok împiedică postările critice la adresa lui Donald Trump, sau despre represiunea ICE din Minnesota. Recent, varianta americană a aplicației chineze a intrat sub controlul unor companii apropiate de președinte, care a și mediat acordul cu chinezii. Guvernatorul Californiei cere o anchetă. # Biziday.ro
Rapoarte privind imposibilitatea de a posta filme sau comentarii legate de uciderea lui Alex Pretti, în Minneapolis, au venit din mai multe părți ale SUA. The Guardian citează o declarație a profesorului Steve Vladeck, de la Facultatea de Drept a Universității Georgetown, care spune că un videoclip în care vorbea despre faptul că ofițerii federali […]
26 ianuarie 2026
22:20
Germania, Franța și alți aliați ai SUA condamnă ferm criticile lui Donald Trump, care a minimalizat intervenția și eforturile trupelor aliate în Afganistan. Oficialii europeni și din NATO atrag atenția asupra sacrificiilor făcute și cer respect pentru militarii căzuți în misiune. # Biziday.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că “ar fi un semn de decență, respect și introspecție” ca Donald Trump să își ceară scuze pentru afirmațiile sale, însă a adăugat ironic că nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple. “Știm cu toții cum operează președintele SUA”, a subliniat oficialul într-un interviu. De […]
21:50
Secretarul general al NATO respinge planul “unei armate europene fără SUA”. Într-un discurs în Parlamentul European, Mark Rutte declară că în acest scenariu europenii ar pierde umbrela nucleară americană, “garantul suprem al libertății noastre”. # Biziday.ro
Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a susținut un discurs în fața Parlamentului European, la Bruxelles, în cadrul căruia a spus că statele europene nu se pot apăra fără SUA și că, pentru a ajunge în acest punct, ar fi nevoie să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 10% din PIB și să-și dezvolte […]
19:30
Volkswagen ar putea renunța la planurile de a construi o uzină Audi în SUA, pe fondul tarifelor impuse de Donald Trump, care au generat costuri suplimentare de două miliarde de euro în primele nouă luni din 2025. Directorul companiei afirmă că, fără eliminarea taxelor suplimentare, “investiția nu mai este fezabilă”. # Biziday.ro
Directorul grupului german, Oliver Blume, a declarat pentru ziarul german Handelsblatt că tarifele au costat în plus Volkswagen 2,1 miliarde de euro doar în primele nouă luni ale anului trecut, ceea ce face ca planurile pentru o fabrică Audi în SUA să nu fie “financiar fezabile”. Această decizie ar reprezinta o lovitură pentru strategia președintelui […]
17:20
California. Meta (Instagram/Facebook), TikTok și Youtube sunt pentru prima dată aduse în fața justiției, sub acuzația că sunt concepute să dea dependență și că contribuie la agravarea problemelor de sănătate mintală ale tinerilor. Deși este unul civil, procesul ar putea fi ulterior folosit ca referință în alte litigii împotriva marilor platforme sociale. # Biziday.ro
Este vorba de cazul unei tinere de 19 ani, identificată în documentele judiciare cu inițialele KGM, care susține că a devenit dependentă de aplicațiile de socializare încă de la o vârstă fragedă, din cauza designului conceput să capteze și să mențină atenția utilizatorilor. Potrivit tinerei, utilizarea intensivă a platformelor i-ar fi alimentat depresia și gândurile […]
16:20
Ministerul Justiției ia în calcul scăderea vârstei pentru răspunderea penală a minorilor la sub 14 ani. Radu Marinescu anunță că a dispus constituirea unui grup de specialitate care să analizeze oportunitatea unei astfel de măsuri, după ce un copil de 13 ani din Timiș a premeditat uciderea unui alt minor. # Biziday.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a scris pe pagina sa de Facebook: “Crima comisă de minorii din Timiș ne-a șocat pe toți. Am dispus astăzi constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiție care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzute de lege. Grupul de lucru […]
15:50
UE a dat aprobarea finală privind interzicerea completă a importurilor de gaze rusești, până la sfârșitul anului 2027. Măsura transformă promisiunea blocului de a rupe legăturile cu fostul său principal furnizor de gaze într-o obligație legală. # Biziday.ro
Decizia a fost aprobată de statele UE, luni, în cadrul reuniunii de la Bruxelles, deși Slovacia și Ungaria s-au împotrivit, iar Bulgaria s-a abținut. Potrivit acordului, UE va opri importurile de gaz natural lichefiat din Rusia până la sfârșitul lui 2026, iar pe cele livrate prin conducte până pe 30 septembrie 2027. Termenul poate fi […]
15:00
Cel mai amplu exercițiu militar al artileriei SUA pe teritoriul european, cu participarea NATO, începe astăzi și se desfășoară până la jumătatea lunii februarie, pe teritoriul României. Exercițiul este menit să consolideze cooperarea dintre forțele aliate, și include trageri reale la Poligonul Cincu. # Biziday.ro
Exercițiul, Dynamic Front 26, are loc între 26 ianuarie și 13 februarie 2026 și reunește Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO. Este cel mai mare exercițiu de cel mai mare exercițiu de artilerie al armatei americane desfășurat în Europa. “Dynamic Front 26 pune […]
15:00
DNSC avertizează asupra tentativelor de fraudă prin WhatsApp și SMS. Infractorii folosesc imeginea unor firme de curierat, într-o perioadă, într-o perioadă în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete. # Biziday.ro
”În ultimele zile, mai mulți utilizatori au raportat tentative de fraudă în care atacatorii se folosesc de un cont de WhatsApp compromis. Inițial, atacatorii transmit mesaje SMS către potențiale victime, profitând de o perioadă în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete”, transmite Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. De obicei, conform DNC, infractorii […]
14:20
Comisia Europeană a lansat oficial o investigația împotriva X/Twitter, deținută de Elon Musk, după ce asistentul AI Grok a generat imagini în ipostaze sexuale, inclusiv cu copii. Compania riscă amenzi de 6% din cifra anuală de afaceri. # Biziday.ro
Investigația a fost anunțată, luni, în baza reglementărilor privind serviciile digitale (DSA), și urmărește să stabilească dacă xAI a implementat suficiente măsuri pentru a reduce riscurile asociate integrării Grok pe platforma X și cele legate de răspândirea de conținut ce ține de abuz sexual asupra copiilor. Platforma lui Elon Musk se află sub presiunea autorităților […]
14:00
Captură record de droguri în Portugalia. O ambarcațiune semisubmersibilă, încărcată cu nouă tone de cocaină, a fost interceptată în Atlantic, în apropiere de Insulele Azore. Patru traficanți au fost reținuți. # Biziday.ro
Autoritățile portugheze au confiscat aproape nouă tone de cocaină după ce au interceptat o ambarcațiunea semisubmersibilă în Oceanul Atlantic. Este cea mai mare captură de droguri din istoria țării. Ambarcațiunea, interceptată la 230 de mile marine în largul Insulelor Azore, transporta 300 de baloți de cocaină, dintre care 265 au fost recuperați. Restul s-au scufundat […]
13:30
București. Un cetățean turc, încarcerat pentru omor din culpă, este căutat de polițiști. După o permisie de trei zile, nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova. # Biziday.ro
Un bărbat, cu cetățenie turcă, încarcerat pentru omor, este căutat de polițiști, după ce nu s-a mai întors în Penitenciarul Rahova, după o permisie de trei zile. Abdullah Atas este condamnat la 22 de ani de închisoare după ce, în 2015, a omorât un agent de poliție rutieră, într-un accident rutier. “La data de 26.01.2026 […]
13:20
Constanța. Fragmente dintr-o dronă aeriană plutesc în derivă în Marea Neagră, în apropiere de Midia. Scafandrii au fost trimiși la fața locului pentru a evalua situația. # Biziday.ro
“Luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană). Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili […]
12:40
SUA. Val de furie la adresa Administrației Trump, după uciderea unei a doua persoane de către agenții ICE. Inclusiv o parte a republicanilor condamnă intervenția forțelor anti-imigrație, în timp ce zeci de companii cer Congresului să ia măsuri pentru calmarea situației. # Biziday.ro
Kevin Stitt, guvernatorul statului Oklahoma și președintele Asociației Guvernatorilor Republicani, a declarat pentru CNN că “americanilor nu le place ce văd acum. Credem că moartea americanilor, ceea ce vedem acum la televizor, provoacă îngrijorări profunde cu privire la tacticile și responsabilitatea autorităților federale”. Stitt a spus și că “Donald Trump este cel care poate răspunde” […]
10:30
Cod Portocaliu de ploi în zona deluroasă și ninsori în cea montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, până marți la ora 20. Cod Galben de ploi în zonele joase și în județele Caraș-Severin și Buzău. # Biziday.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod Portocaliu de ploaie, lapoviță și strat de zăpadă și viscol la peste 1.700 de metri, pentru zona deluroasă și cea montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Avertizarea este valabilă până marți la ora 20. În zonele mai joase, vremea va favoriza topirea stratului de zăpadă […]
09:00
Germania. Grupul Rheinmetall și producătorul de sateliți OHB vor face o ofertă comună armatei germane, pentru construirea unui sistem de sateliți militari, similar cu serviciului de internet Starlink al lui Elon Musk. # Biziday.ro
Grupul de armament Rheinmetall și producătorul de sateliți OHB sunt în discuții pentru a lansa o ofertă comună, arată Financial Times. Miza este foarte mare, pentru că guvernul de la Berlin are un buget de 35 de miliarde de euro pentru o tehnologie spațială militară, care să permită Bundeswehr (armata germană) comunicații în bandă largă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Prețul aurului a trecut de 5.000 de dolari pe uncie, pentru prima dată în istorie. Valoarea sa a crescut cu peste 60% în 2025, pe măsură ce investitorii au ales să se orienteze către active de refugiu, în contextul tensiunilor și incertitudinii geopolitice. # Biziday.ro
Cotația aurului a crescut cu aproape 2%, depășind pragul de 5.000 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu 5,79%, apropiindu-se de 110 dolari pe uncie. În 2025, prețul aurului a avansat cu 64%, susținut de cererea constantă pentru active de refugiu, relaxarea politicii monetare din SUA, achizițiile masive ale băncilor centrale […]
25 ianuarie 2026
20:00
Marea Britanie se îndreaptă rapid spre o interdicție totală pentru copii pe rețelele sociale, până la vârsta de 16 ani. Un amendament la “Legea copiilor și școlilor”, ce prevede că, în termen de 12 luni, rețelele trebuie să introducă “verificări de vârstă extrem de eficiente” urmează să intre la vot, după ce a primit susținerea în Camera Lorzilor. Presa britanică apreciază că va fi votată de toate partidele, inclusiv de laburiști, în ciuda reticenței inițiale a guvernului. # Biziday.ro
Sky News scrie că “interzicerea accesului copiilor pe rețelele de socializare pare de acum aproape sigură”, luând în considerare că o comisie de specialitate a introdus amendamentul, după ce acesta a primit susținere și în Camera Lorzilor. Amendamentul prevede că, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, site-urile de socializare trebuie să fie […]
15:50
India își va reduce semnificativ tarifele vamale pentru autovehiculele importate din UE, potrivit Reuters. Marți, Ursula von der Leyen și prim-ministrul indian vor anunța ceea ce șefa Comisiei Europene a numit a fi “mama tuturor înțelegerilor”. După acordul Mercosur, europenii ar intra astfel pe piața indiană, una cu un potențial de creștere imens. # Biziday.ro
Reuters a aflat că India își va reduce tarifele vamale pentru mașinile importate din UE la 40%, de la un nivel de 110%, în prezent. Ursula von der Leyen este deja la New Delhi și a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care vorbește despre “mama tuturor înțelegerilor”, o expresie pe care tot […]
15:20
Analiză WSJ. Efortul Europei de a-și reconstrui industria militară va costa cel puțin o mie de miliarde de dolari. Deși, la producția de obuze deja au depășit-o pe cea a SUA, statele UE nu vor putea deveni indepedente de armamentul american mai devreme de zece ani. România importă din America peste 60% din armamentul său, mult mai mult decât Franța, dar mai puțin decât Germania. # Biziday.ro
Confruntată cu agresiunea rusească și cu o ruptură de SUA ce pare iminentă, Europa se străduiește să-și producă singură armamentul de care are nevoie pentru a se apăra independent. “Criza provocată de Trump privind Groenlanda a ridicat în rândul aliaților NATO întrebarea dacă Europa poate produce suficient arment propriu, pentru cazul că ar fi nevoită […]
13:40
Președintele chinez, Xi Jinping, a rămas aproape singur la conducerea operațională a Armatei Populare a Chinei, după ce ultimii doi generali din consiliul care controlează marele stat major au fost epurați și sunt investigați pentru corupție. Xi nu a mai avut o astfel de putere militară de aproape 14 ani. # Biziday.ro
Generalii Zhang Youxia, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC este marele stat major al Armatei Chineze), și pe generalul Liu Zhenli, membru al CMC, sunt amândoi anchetați de Partidul Comunist Chinez pentru presupuse “încălcări grave ale disciplinei și încălcări ale legii”. De regulă, această terminologie ascunde acuzații de corupție, iar Zhang și Liu erau ultimii […]
11:40
Cod Galben de vânt puternic, în Timiș, Arad și Caraș, începând din această după-amiază și până luni dimineața. De luni, intră în vigoare un Cod Galben de ploi însemnate, extins în Muntenia, cu căderi masive de zăpadă și viscol, la munte. # Biziday.ro
Autoritatea Națională de Meteorologie (ANM) a introdus un Cod Galben de vânt puternic (50-70 km/h), începând de astăzi, după ora 14, în județele Arad, Timiș și Caraș-Severin, precum și pe crestele Carpaților Meridionali. La rafală, viteza vântului poate atinge 100 km/h, dar numai pe vârfurile montane. De luni dimineață, nordul Olteniei și Munteniei, până la […]
09:00
Pană masivă de curent în Groenlanda, sâmbătă seara. Capitala Nuuk a rămas complet fără curent. Aparent, situația a fost cauzată de un accident de distribuție, dar ea a venit după o săptămână în care autoritățile groenlandeze au cerut populației să se pregătească cu provizii pentru o situație de urgență, ca urmare a amenințărilor lui Donald Trump. # Biziday.ro
Capitala Groenlandei, Nuuk (cu doar 20 de mii de locuitori) a suferit o pană totală și simultană de curent, sâmbătă seara. Furnizorul local de utilități Nukissiorfiit și poliția din Groenlanda au transmis ulterior că este vorba de un accident și că se lucrează pentru punerea în funcțiune a generatoarelor de urgență. În această perioadă, noaptea […]
08:30
Germania. Serviciile de securitate au arestat un libanez suspectat că ar fi avut legături cu Hamas și că ar fi planificat atacuri teroriste în Europa. A fost preluat de la aeroport, imediat ce aterizase la Berlin. # Biziday.ro
Bărbatul, identificat drept Mohammad S, fusese probabil urmărit anterior și a fost reținut vineri seara la aeroportul Brandenburg, imediat după ce a sosit de la Beirut. Potrivit anchetatorilor acesta ar fi fost implicat într-un complot vizând atacuri asupra instituțiilor evreiești și israeliene din Europa. Serviciile secrete au documentat faptul că, în august 2025, suspectul fusese […]
24 ianuarie 2026
19:50
SUA. Situația explozivă în Minneapolis, sâmbătă, după ce agenții federali (ICE) au împușcat încă o persoană. Proteste spontane și încăierări între cetățeni și forțele federale, care răspund cu gaze lacrimogene. Incidentul, la o zi după o manifestație de mii de oameni care a cerut Casei Albe să retragă agenții anti-imgrație din oraș. # Biziday.ro
BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning. Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026 The New York Times a verificat autenticitatea filmului ce pare a arăta mai multe persoane, aparent agenți federali, care încearcă să imobilizeze la pâmânt o persoană, în timp ce unul […]
18:20
Donald Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100% pentru bunurile importate, dacă menține acordul comercial cu China, despre care spune că “ar descărca” produsele chinezești pentru a intra mai ușor pe piața americană. # Biziday.ro
Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump a avertizat că premierul canadian, Mark Carney, se “înșeală amarnic” dacă crede că poate transforma Canada într-un “port de descărcare pentru China”, de unde bunurile chinezești ar putea pătrunde ulterior pe piața americană fără restricții. Trump a folosit un limbaj dur, afirmând că o astfel de […]
18:20
Abu Dhabi. Discuțiile directe dintre ucraineni și ruși, mediate de americani, s-au încheiat. În timp ce presa oficială rusă scrie că “se iau în considerare diverși parametri ai unei eventuale retrageri ucrainene din Donbas”, Volodimir Zelenski vorbește tot de “parametri”, dar “pentru încheierea războiului”, și dă asigurări că Ucraina este dispusă să continue negocierile, eventual chiar săptămâna viitoare. # Biziday.ro
Ceea ce se știe cu certitudine până acum este că ucrainenii și rușii au stat trei ore față în față, iar la finalul acestora ambele părți par a dori să dea un mesaj optimist dar reținut. Comunicările celor două părți folosesc termeni similari, ceea ce sugerează că ele s-au înțeles inclusiv ceea ce urmează să […]
15:30
Germania. Tot mai multe voci cer retragerea rezervelor de aur ale Bundesbank de la New York, considerând că “este prea riscantă” păstrarea lor în SUA sub actuala administrație. Este vorba de 1.236 de tone (aproximativ o treime din total), în condițiile în care Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume. # Biziday.ro
Emanuel Mönch, un renumit economist, fost șef al diviziei de cercetare al Bundesbank este doar ultimul dintre personalitățile publice care cred că “aurul german trebuie adus acasă”, în condițiile tensiunilor din relațiile transatlantice și a imprevizibilității lui Donald Trump. “În interesul unei mai mari independențe strategice față de SUA, Bundesbank ar trebui sfătuită să ia […]
14:20
București. Un cetățean olandez a fost prins în flagrant de DIICOT cu 12 kilograme din așa-numitul “drog zombie”. L-a introdus în țară printr-o firmă de curierat și a fost arestat imediat ce l-a ridicat de la transportator, în două valize, cu care se urcase într-un taxi. # Biziday.ro
Acțiunea DIICOT s-a desfășurat vineri, iar procurorii anti-mafia par a fi monitorizat transportul din Olanda către România, așteptând momentul în care destinatarul vine să ridice marfa. Este vorba de 12 kilograme N-ethylnorpentedron, denumită “drogul Zombie”, una din substanțele cele mai frecvent folosite de tineri. Potrivit DIICOT, aceasta se vinde la pliculețe de 0,10 grame, la […]
10:30
Război în Ucraina. Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra Kievului și Harkovului. Cele mai mari două orașe ucrainene, grav afectate deja de atacurile anterioare, nu mai reușesc să asigure alimentarea cu apă, energie și căldură, în ciuda faptului că UE a trimis aproape 500 de generatoare electrice. # Biziday.ro
Potrivit Armatei Ucrainene, 375 de drone și 21 de rachete (balistice și de croazieră) au fost lansate azi-noapte de pe mare, de la sol și din aer asupra celor două orașe ucrainene. Cel puțin patru rachete și circa 20 de drone nu au putut fi interceptate și au lovit țintele. La Kiev sunt raportate, sâmbătă […]
08:10
Avertizare de ceață, pe Autostrăzile A1 (București-Pitești) și A2 (București-Constanța), cu vizibilitate de sub 100 m, sâmbătă dimineață. Coduri Galbene de polei sau ghețuș au fost emise pentru toate județele din sud, de la Constanța și până în Mehedinți, precum și pentru cele din nord – Cluj, Sălaj, Maramureș și Suceava. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la nivelul județelor din partea de sud și centrală a țării se circulă în general pe un carosabil umed, în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții, iar în județele Cluj, Maramureș și Sălaj sunt semnalate precipitații mixte local, care depun polei. În condiții de […]
07:20
Aurul a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani, în timp ce dolarul american a avut cea mai proastă săptămână din ultimele opt luni. Forumul de la Davos, conceput ca un facilitator al dialogului și al relațiilor internaționale, a adâncit temerile și incertitudinile, chiar dacă problema Groenlandei a părut, pentru moment, depășită. # Biziday.ro
Cotația aurului s-a apropiat de 5.000 de dolari pe uncie, iar argintul a depășit 100 de dolari. Cu o creștere de +8%, aurul înregistrează cea mai mare creștere săptămânală de la criza financiară din 2008. Deși amenințarea lui Donald Trump cu tarife vamale suplimentare pentru aliații europeni a fost una de scurtă durată, iar criza legată […]
23 ianuarie 2026
20:20
Politico: “Planul de prosperitate” în valoare de 800 de miliarde de dolari, pregătit pentru Ucraina postbelică, prevede o strategie de finanțare până în 2040 și un proces de aderare accelerată a țării la UE. # Biziday.ro
Documentul obținut de Politico relevă că “planul de prosperitate” are în centru o strategie de finanțare până în 2040 și prevede și un plan pe o sută de zile de demarare a procesului de reconstrucție. Conform documentului de 18 pagini, în următorii 10 ani UE, SUA și instituțiile financiare internaționale, precum FMI și Banca Mondială, […]
17:50
Indignare în rândul veteranilor și al liderilor politici din Marea Britanie, după ce Donald Trump a diminuat importanța rolului jucat de aliații SUA în misiunile din Afganistan. Guvernul spune că președintele american are o evaluare greșită, în timp ce opoziția consideră că afirmațiile sunt “jignitoare”. # Biziday.ro
Guvernul Marii Britanii l-a acuzat pe Donald Trump că “a diminuat sacrificiul militarilor britanici” care și-au pierdut viața în Afganistan: “Președintele american a greșit diminuând rolul trupelor NATO, inclusiv al forțelor britanice, în Afganistan […] Suntem incredibil de mândri de forțele noastre armate și de sacrificiul făcut”, se arată într-o declarație emisă de purtătorul de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.