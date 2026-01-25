India își va reduce semnificativ tarifele vamale pentru autovehiculele importate din UE, potrivit Reuters. Marți, Ursula von der Leyen și prim-ministrul indian vor anunța ceea ce șefa Comisiei Europene a numit a fi “mama tuturor înțelegerilor”. După acordul Mercosur, europenii ar intra astfel pe piața indiană, una cu un potențial de creștere imens.
Biziday.ro, 25 ianuarie 2026 15:50
Reuters a aflat că India își va reduce tarifele vamale pentru mașinile importate din UE la 40%, de la un nivel de 110%, în prezent. Ursula von der Leyen este deja la New Delhi și a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care vorbește despre “mama tuturor înțelegerilor”, o expresie pe care tot […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum o oră
15:50
India își va reduce semnificativ tarifele vamale pentru autovehiculele importate din UE, potrivit Reuters. Marți, Ursula von der Leyen și prim-ministrul indian vor anunța ceea ce șefa Comisiei Europene a numit a fi “mama tuturor înțelegerilor”. După acordul Mercosur, europenii ar intra astfel pe piața indiană, una cu un potențial de creștere imens. # Biziday.ro
Reuters a aflat că India își va reduce tarifele vamale pentru mașinile importate din UE la 40%, de la un nivel de 110%, în prezent. Ursula von der Leyen este deja la New Delhi și a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care vorbește despre “mama tuturor înțelegerilor”, o expresie pe care tot […]
Acum 2 ore
15:20
Analiză WSJ. Efortul Europei de a-și reconstrui industria militară va costa cel puțin o mie de miliarde de dolari. Deși, la producția de obuze deja au depășit-o pe cea a SUA, statele UE nu vor putea deveni indepedente de armamentul american mai devreme de zece ani. România importă din America peste 60% din armamentul său, mult mai mult decât Franța, dar mai puțin decât Germania. # Biziday.ro
Confruntată cu agresiunea rusească și cu o ruptură de SUA ce pare iminentă, Europa se străduiește să-și producă singură armamentul de care are nevoie pentru a se apăra independent. “Criza provocată de Trump privind Groenlanda a ridicat în rândul aliaților NATO întrebarea dacă Europa poate produce suficient arment propriu, pentru cazul că ar fi nevoită […]
Acum 4 ore
13:40
Președintele chinez, Xi Jinping, a rămas aproape singur la conducerea operațională a Armatei Populare a Chinei, după ce ultimii doi generali din consiliul care controlează marele stat major au fost epurați și sunt investigați pentru corupție. Xi nu a mai avut o astfel de putere militară de aproape 14 ani. # Biziday.ro
Generalii Zhang Youxia, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC este marele stat major al Armatei Chineze), și pe generalul Liu Zhenli, membru al CMC, sunt amândoi anchetați de Partidul Comunist Chinez pentru presupuse “încălcări grave ale disciplinei și încălcări ale legii”. De regulă, această terminologie ascunde acuzații de corupție, iar Zhang și Liu erau ultimii […]
Acum 6 ore
11:40
Cod Galben de vânt puternic, în Timiș, Arad și Caraș, începând din această după-amiază și până luni dimineața. De luni, intră în vigoare un Cod Galben de ploi însemnate, extins în Muntenia, cu căderi masive de zăpadă și viscol, la munte. # Biziday.ro
Autoritatea Națională de Meteorologie (ANM) a introdus un Cod Galben de vânt puternic (50-70 km/h), începând de astăzi, după ora 14, în județele Arad, Timiș și Caraș-Severin, precum și pe crestele Carpaților Meridionali. La rafală, viteza vântului poate atinge 100 km/h, dar numai pe vârfurile montane. De luni dimineață, nordul Olteniei și Munteniei, până la […]
Acum 8 ore
09:00
Pană masivă de curent în Groenlanda, sâmbătă seara. Capitala Nuuk a rămas complet fără curent. Aparent, situația a fost cauzată de un accident de distribuție, dar ea a venit după o săptămână în care autoritățile groenlandeze au cerut populației să se pregătească cu provizii pentru o situație de urgență, ca urmare a amenințărilor lui Donald Trump. # Biziday.ro
Capitala Groenlandei, Nuuk (cu doar 20 de mii de locuitori) a suferit o pană totală și simultană de curent, sâmbătă seara. Furnizorul local de utilități Nukissiorfiit și poliția din Groenlanda au transmis ulterior că este vorba de un accident și că se lucrează pentru punerea în funcțiune a generatoarelor de urgență. În această perioadă, noaptea […]
08:30
Germania. Serviciile de securitate au arestat un libanez suspectat că ar fi avut legături cu Hamas și că ar fi planificat atacuri teroriste în Europa. A fost preluat de la aeroport, imediat ce aterizase la Berlin. # Biziday.ro
Bărbatul, identificat drept Mohammad S, fusese probabil urmărit anterior și a fost reținut vineri seara la aeroportul Brandenburg, imediat după ce a sosit de la Beirut. Potrivit anchetatorilor acesta ar fi fost implicat într-un complot vizând atacuri asupra instituțiilor evreiești și israeliene din Europa. Serviciile secrete au documentat faptul că, în august 2025, suspectul fusese […]
Acum 24 ore
19:50
SUA. Situația explozivă în Minneapolis, sâmbătă, după ce agenții federali (ICE) au împușcat încă o persoană. Proteste spontane și încăierări între cetățeni și forțele federale, care răspund cu gaze lacrimogene. Incidentul, la o zi după o manifestație de mii de oameni care a cerut Casei Albe să retragă agenții anti-imgrație din oraș. # Biziday.ro
BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning. Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026 The New York Times a verificat autenticitatea filmului ce pare a arăta mai multe persoane, aparent agenți federali, care încearcă să imobilizeze la pâmânt o persoană, în timp ce unul […]
18:20
Donald Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100% pentru bunurile importate, dacă menține acordul comercial cu China, despre care spune că “ar descărca” produsele chinezești pentru a intra mai ușor pe piața americană. # Biziday.ro
Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump a avertizat că premierul canadian, Mark Carney, se “înșeală amarnic” dacă crede că poate transforma Canada într-un “port de descărcare pentru China”, de unde bunurile chinezești ar putea pătrunde ulterior pe piața americană fără restricții. Trump a folosit un limbaj dur, afirmând că o astfel de […]
18:20
Abu Dhabi. Discuțiile directe dintre ucraineni și ruși, mediate de americani, s-au încheiat. În timp ce presa oficială rusă scrie că “se iau în considerare diverși parametri ai unei eventuale retrageri ucrainene din Donbas”, Volodimir Zelenski vorbește tot de “parametri”, dar “pentru încheierea războiului”, și dă asigurări că Ucraina este dispusă să continue negocierile, eventual chiar săptămâna viitoare. # Biziday.ro
Ceea ce se știe cu certitudine până acum este că ucrainenii și rușii au stat trei ore față în față, iar la finalul acestora ambele părți par a dori să dea un mesaj optimist dar reținut. Comunicările celor două părți folosesc termeni similari, ceea ce sugerează că ele s-au înțeles inclusiv ceea ce urmează să […]
Ieri
15:30
Germania. Tot mai multe voci cer retragerea rezervelor de aur ale Bundesbank de la New York, considerând că “este prea riscantă” păstrarea lor în SUA sub actuala administrație. Este vorba de 1.236 de tone (aproximativ o treime din total), în condițiile în care Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume. # Biziday.ro
Emanuel Mönch, un renumit economist, fost șef al diviziei de cercetare al Bundesbank este doar ultimul dintre personalitățile publice care cred că “aurul german trebuie adus acasă”, în condițiile tensiunilor din relațiile transatlantice și a imprevizibilității lui Donald Trump. “În interesul unei mai mari independențe strategice față de SUA, Bundesbank ar trebui sfătuită să ia […]
14:20
București. Un cetățean olandez a fost prins în flagrant de DIICOT cu 12 kilograme din așa-numitul “drog zombie”. L-a introdus în țară printr-o firmă de curierat și a fost arestat imediat ce l-a ridicat de la transportator, în două valize, cu care se urcase într-un taxi. # Biziday.ro
Acțiunea DIICOT s-a desfășurat vineri, iar procurorii anti-mafia par a fi monitorizat transportul din Olanda către România, așteptând momentul în care destinatarul vine să ridice marfa. Este vorba de 12 kilograme N-ethylnorpentedron, denumită “drogul Zombie”, una din substanțele cele mai frecvent folosite de tineri. Potrivit DIICOT, aceasta se vinde la pliculețe de 0,10 grame, la […]
10:30
Război în Ucraina. Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra Kievului și Harkovului. Cele mai mari două orașe ucrainene, grav afectate deja de atacurile anterioare, nu mai reușesc să asigure alimentarea cu apă, energie și căldură, în ciuda faptului că UE a trimis aproape 500 de generatoare electrice. # Biziday.ro
Potrivit Armatei Ucrainene, 375 de drone și 21 de rachete (balistice și de croazieră) au fost lansate azi-noapte de pe mare, de la sol și din aer asupra celor două orașe ucrainene. Cel puțin patru rachete și circa 20 de drone nu au putut fi interceptate și au lovit țintele. La Kiev sunt raportate, sâmbătă […]
08:10
Avertizare de ceață, pe Autostrăzile A1 (București-Pitești) și A2 (București-Constanța), cu vizibilitate de sub 100 m, sâmbătă dimineață. Coduri Galbene de polei sau ghețuș au fost emise pentru toate județele din sud, de la Constanța și până în Mehedinți, precum și pentru cele din nord – Cluj, Sălaj, Maramureș și Suceava. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la nivelul județelor din partea de sud și centrală a țării se circulă în general pe un carosabil umed, în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții, iar în județele Cluj, Maramureș și Sălaj sunt semnalate precipitații mixte local, care depun polei. În condiții de […]
07:20
Aurul a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani, în timp ce dolarul american a avut cea mai proastă săptămână din ultimele opt luni. Forumul de la Davos, conceput ca un facilitator al dialogului și al relațiilor internaționale, a adâncit temerile și incertitudinile, chiar dacă problema Groenlandei a părut, pentru moment, depășită. # Biziday.ro
Cotația aurului s-a apropiat de 5.000 de dolari pe uncie, iar argintul a depășit 100 de dolari. Cu o creștere de +8%, aurul înregistrează cea mai mare creștere săptămânală de la criza financiară din 2008. Deși amenințarea lui Donald Trump cu tarife vamale suplimentare pentru aliații europeni a fost una de scurtă durată, iar criza legată […]
23 ianuarie 2026
20:20
Politico: “Planul de prosperitate” în valoare de 800 de miliarde de dolari, pregătit pentru Ucraina postbelică, prevede o strategie de finanțare până în 2040 și un proces de aderare accelerată a țării la UE. # Biziday.ro
Documentul obținut de Politico relevă că “planul de prosperitate” are în centru o strategie de finanțare până în 2040 și prevede și un plan pe o sută de zile de demarare a procesului de reconstrucție. Conform documentului de 18 pagini, în următorii 10 ani UE, SUA și instituțiile financiare internaționale, precum FMI și Banca Mondială, […]
17:50
Indignare în rândul veteranilor și al liderilor politici din Marea Britanie, după ce Donald Trump a diminuat importanța rolului jucat de aliații SUA în misiunile din Afganistan. Guvernul spune că președintele american are o evaluare greșită, în timp ce opoziția consideră că afirmațiile sunt “jignitoare”. # Biziday.ro
Guvernul Marii Britanii l-a acuzat pe Donald Trump că “a diminuat sacrificiul militarilor britanici” care și-au pierdut viața în Afganistan: “Președintele american a greșit diminuând rolul trupelor NATO, inclusiv al forțelor britanice, în Afganistan […] Suntem incredibil de mândri de forțele noastre armate și de sacrificiul făcut”, se arată într-o declarație emisă de purtătorul de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Premierul Bolojan avertizează că România va pierde, cel mai probabil, cei peste 200 de milioane de euro din PNRR dacă CCR continuă să amâne decizia în privința reformei pensiilor magistraților. # Biziday.ro
“Dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. Acesta este un efect. Avem o perioadă intermediară în care mai poţi răspunde la clarificări, dar dacă nu se va […]
15:30
SUA. Sute de afaceri din Minnesota au anunțat că se vor închide vineri, într-o amplă “grevă economică” împotriva prezenței agenților Serviciului pentru Imigrație (ICE) în stat. Organizatorii cer populației să nu meargă la muncă, să nu-și trimită copiii la școală și să nu facă cumpărături. Un amplu marș este așteptat să aibă loc în Minneapolis, în cursul zilei. # Biziday.ro
Sute de afaceri din Minnesota sunt așteptate să nu funcționeze vineri, ca parte a unei greve generale și a unui “economic blackout” organizat în semn de protest față de intensificarea operațiunilor federale de imigrație. Acțiunea, declanșată de lideri religioși, sindicate și organizații civice, îndeamnă populația să nu muncească, să nu-și trimită copiii la școală și […]
13:40
Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 20% la nivelul UE, în perioada 2013 – 2024. Toate statele membre, cu excepția Maltei, au reușit să reducă emisiile. # Biziday.ro
Oficiul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, arată că în 2024, emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul spațiului comunitar, generate în cadrul activităților economice, dar și de gospodării, au totalizat 3,3 miliarde de tone (echivalent CO2) . Adică cu 1% mai puțin față de 2023 și cu 20% față de 2013. Între […]
12:40
Doi români din Vâlcea sunt suspectați că au creat o platformă online pentru contractarea de asasini, plătiți în criptomonede. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în București și Râmnicu Vâlcea, la cererea autorităților din Marea Britanie. # Biziday.ro
Procurorii DIICOT au făcut percheziții la trei domicilii din municipiile București și Râmnicu Vâlcea, și au audiat doi suspecți, cetățeni români. Ancheta vizează o platformă online, folosită pentru comandarea de asasinate contra cost, cu plăți realizate exclusiv în criptomonede. Cazul a fost deschis la solicitarea autorităților din Marea Britanie, care investighează mai multe infracțiuni grave, […]
10:20
Primele negocieri de pace formale între Rusia, Ucraina și SUA au loc astăzi în Emiratele Arabe Unite. Kremlinul descrie întâlnirea de la Moscova, dintre Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, ca fiind “utilă din toate punctele de vedere”, dar insistă că nu va renunța la pretențiile teritoriale. # Biziday.ro
Discuțiile marchează un pas diplomatic fără precedent în acest război și vin după o întâlnire de patru ore, desfășurată la Kremlin, între președintele rus Vladimir Putin și o delegație americană condusă de emisarul special Steve Witkoff, la care a participat și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Witkoff and Kushner are in Moscow negotiating with […]
09:30
New York Times: “NATO, așa cum îl știm, se apropie de sfârșit. Și asta e ok. La Davos, europeni au simțit direct faptul că America nu mai este interesată de securitatea lor și ar putea chiar fi o amenințare la adresa acesteia. Europa poate rămâne o vasală a SUA, dar fără a putea conta pe protecția americană, sau, unindu-se, își poate prelua controlul asupra propriului destin”. # Biziday.ro
Într-un articol de opinie, găzduit de cea mai mare publicație americană, profesorul Rajan Menon de la City College din New York consideră că Davos este punctul culminant al unui șoc, în urma căruia “nimeni nu ar trebui să mai aibă vreo îndoială: NATO așa cum îl știm, alianța care a fost piatra de temelie a […]
07:20
Reuniunea de urgență a Consiliului European. Liderii țărilor UE au decis că își vor apăra interesele împotriva oricărei forme de coerciție și își exprimă “îndoielile serioase” cu privire la Consiliul Păcii al lui Donald Trump. “Danemarca și Groenlanda au în continuare sprijinul deplin al UE și numai ele pot decide cu privire la chestiuni care le privesc”. # Biziday.ro
Încheiat la primele ore ale dimineții de vineri, Consiliul, care fusese inițial convocat după ce Donald Trump anunțase tarife suplimentare pentru țările care se opun preluării Groenlandei de către SUA, s-a concentrat pe unitatea europeană și pe relația transatlantică. La final, Antonio Costa și Ursula von der Leyen au spus că Uniunea Europeană își va […]
22 ianuarie 2026
23:40
SUA. Vicepreședintele JD Vance a încurajat intervenția Serviciului de Imigrări și a dat vina pe oficialii locali pentru “haos”, în timpul vizitei în Minneapolis. Recent, agenții au folosit un copil de cinci ani pentru a încerca să rețină și alte persoane. # Biziday.ro
Vicepreședintele JD Vance a vizitat orașul Minneapolis pentru a-și exprima sprijinul față de agenții Serviciului de Imigrație (ICE), ale căror tactici agresive au stârnit proteste timp de mai multe săptămâni. Vance a dat vina pe oficialii statali și locali pentru “nivelul de haos”. Administrația Trump a mobilizat aproximativ trei mii de agenți ai ICE în […]
22:50
FT: Ucraina și SUA discută o propunere de încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, care să fie adresată Rusiei. Cele două țări au stabilit componența delegațiilor care se vor întâlni, vineri și sâmbătă, la Abu Dhabi. # Biziday.ro
Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Financial Times că întâlnirea trilaterală, anunțată de Volodimir Zelenski în timpul Forumului Economic de la Davos, va avea loc la Abu Dhabi. Potrivit surselor FT, SUA și Ucraina au discutat o propunere care să-i fie adresată Rusiei. Aceasta ar presupune oprirea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice […]
22:20
Donald Trump încearcă să diminueze importanța rolului jucat de trupele aliate în timpul misiunilor din Afganistan, după ce SUA au activat Articolul 5 al NATO. Președintele susține că militarii din celelalte țări “au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului”. # Biziday.ro
În timpul intervenției la Fox News, Donald Trump s-a arătat nesigur că alianța “ar trece testul suprem”, apărarea Statelor Unite, dacă ar fi amenințate: “Noi nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis trupe în Afganistan… și au făcut-o, dar au stat puțin în spate, puțin în afara frontului”. A completat […]
20:00
Franța. O magistrată, șefă a Comisiei pentru Drepturile Omului (organism independent ce consiliază guvernul francez), susține că a fost contactată de doi consilieri ai Administrației Trump, care au încercat s-o convingă că procesul de corupție împotriva lui Marine Le Pen, lidera extremei drepte, ar fi unul “motivat exclusiv politic”, iar interdicția acesteia de a candida este nedreaptă. # Biziday.ro
Magali Lafourcade, secretar general al Comisiei Naționale Consultative pentru Drepturile Omului (CNCDH) – un organism independent care consiliază guvernul francez în probleme de drepturi și libertăți fundamentale – a declarat pentru AFP că a fost abordată, în luna mai a anului trecut, de doi emisari ai administrației Trump. Aceștia ar fi încercat să o convingă […]
18:40
Germania a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj în favoarea Rusiei. Ambasadorul rus la Berlin a fost convocat pentru explicații. # Biziday.ro
Ministerul german de Externe a transmis că măsura reflectă politica de “toleranță zero” față de activitățile de spionaj desfășurate pe teritoriul său, mai ales atunci când acesta “are loc sub acoperire diplomatică”. Persoana expulzată a acționat în numele Rusiei și are legătură cu arestarea anterioară a unei femei suspectate că a furnizat informații sensibile referitoare […]
17:50
Thriller-ul supranatural “Sinners” a primit 16 nominalizări la Premiile Oscar, inclusiv la categoria “cel mai bun film”, și a stabilit, astfel, un nou record. Până acum, cele mai multe nominalizări le primiseră “Titanic”, “La La Land” și “All About Eve”, toate câte 14. # Biziday.ro
“Sinners”, regizat de Ryan Coogler și cu Michael B. Jordan în rol principal, a devenit primul lungmetraj care obține 16 nominalizări, stabilind un nou record pentru Academia Americană de Film. Producția a depășit astfel filme celebre precum “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) și “La La Land” (2016). Pe lângă “cel mai bun film”, “Sinners” […]
17:00
Forțele Navale Franceze au confiscat un petrolier în Marea Mediterană, care venea din Rusia și era supus sancțiunilor internaționale. Președintele Macron anunță că misiunea a fost desfășurată “cu sprijinul mai multor aliați”. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de președintele Emmanuel Macron, care a declarat că operațiunea a avut loc în largul mării, cu sprijinul mai multor aliați: “Misiunea a fost efectuată în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. A fost deschisă o anchetă judiciară. Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea eficientă […]
16:50
Forumul Economic de la Davos. Volodimir Zelenski anunță că o întâlnire trilaterală, între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA, va avea loc în weekend, în Emiratele Arabe. Zelenski a criticat Europa pentru inacțiune și certurile interne și i-a cerut să se mobilizeze, pentru a deveni o forță globală. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și-a început discursul din cadrul Forumului Economic de la Davos după ora 16 (ora României). Zelenski a declarat că “toată lumea și-a îndreptat atenția către Groenlanda și este clar că majoritatea liderilor pur și simplu nu sunt siguri ce să facă în această privință. Se pare că toată lumea așteaptă ca […]
15:00
Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%. Guvernul a discutat, în primă lectură, proiectul de lege, care ar putea fi adoptat în două săptămâni. # Biziday.ro
Guvernul a discutat în primă lectură proiectul de lege referitor la cumulul pensiei speciale cu salariul. Actul normativ prevede că persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare pot rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%, pe perioada desfăşurării activităţii. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, a […]
14:00
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de eurodeputații de extremă dreapta, între care și aleșii AUR. # Biziday.ro
Eurodeputații au respins joi o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Moțiunea, depusă de Grupul ”Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri. Printre semnatarii moțiuni se regăsesc și europarlamentarii AUR. Grupul politic Patrioți pentru Europa a înaintat moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, contestând acordul comercial UE-Mercosur, care […]
13:20
Davos. Donald Trump și-a inaugurat ”Consiliul pentru Pace”, o organizație care ar urma să dubleze atribuțiile Consiliului de Securitate al ONU. La ceremonie au participat lideri din 20 de țări, dar, cu excepția Ungariei, Bulgariei și Turciei, niciuna din UE sau NATO. Deși au confirmat intenția de a intra în organizație, nici Rusia, nici Belarus nu și-au trimis reprezentanți la ceremonia președintelui american. # Biziday.ro
Donald Trump și-a început discursul în fața liderilor prezenți la ceremonie prin a-și lăuda propriile realizări în domeniul economic și al păcii, susținând că a încheiat opt războaie și este pe cale ”să oprească un alt război. Cred că știți la care mă refer”. ”Lumea este mai bogată, mai sigură și mult mai pașnică decât […]
11:30
Coreea de Sud devine prima țară care adoptă un set complet de legi pentru reglementarea inteligenței artificiale. Legislația impune supraveghere umană strictă când AI e folosit în transport, sănătate sau finanțe. Companiile vor fi obligate să-și informeze clienții când produsele sau serviciile lor utilizează această tehnologie. # Biziday.ro
Legea introduce pentru prima dată noțiunea de “AI cu impact sau risc ridicat”. Este vorba despre sisteme de inteligență artificială folosite în domenii sensibile, care pot afecta direct siguranța sau viața de zi cu zi a oamenilor, precum sănătatea, transporturile, sectorul financiar, evaluarea creditelor, angajările, producția de apă potabilă sau siguranța nucleară. În toate aceste […]
10:10
Solarele și eolienele sunt acum prima sursă de energie electrică a Uniunii Europene, depășind pentru prima dată, anul trecut, combustibilii fosili. Totuși, a crescut și ponderea gazelor naturale, din cauza secetei care a redus producția hidrocentralelor. Donald Trump a criticat, ieri, centralele eoliene ale Europei, susținând că acestea nu ar fi eficiente, că ar ucide păsările și că ar afecta chiar femeile gravide. # Biziday.ro
Energia eoliană și cea solară, însumate, au asigurat 30% din producția de energie electric a țărilor UE în 2025, în timp ce centralele pe cărbune, gaze și petrol a rămas la 29%. Creșterea producției centralelor pe gaze cu +8% față de 2024 a fost favorizată de scăderea energiei furnizate de hidrocentrale, dar și de o […]
09:20
Avertizare imediată Cod Galben de precipitații cu depuneri de polei pentru București, Ilfov, Giurgiu și Teleorman, valabilă în această dimineață, până la ora 11. # Biziday.ro
ANM a emis o avertizare nowcasting, valabilă de la ora 09 până la ora 11. Conform meteorologilor vor cădea precipitatii mixte care local vor determina depuneri de polei. Anterior, începând de noaptea trecută, ANM a anunțat că tot sudul țării va intra sub avertizare de polei și vreme deosebit de rece. În toată țara este […]
08:20
Presa internațională a aflat că planul agreat de Trump și Rutte, dar care încă mai are nevoie de aprobarea Danemarcei și a UE, prevede proprietatea SUA asupra unor baze din Groenlanda, după modelul celor două unități militare britanice din Cipru. Americanii ar dori să facă însă și exploatarea unor minerale, fără a solicita permisiunea Danemarcei sau a guvernului local. # Biziday.ro
Potrivit The Telegraph, planul, după modelul cipriot, ar permite SUA să controleze părți ale insulei și să se extindă în zone bogate în minerale. SUA deja dețin 17 baze militare în Groenlanda, care erau operaționale în era Războiului Rece, dar în prezent la numai una dintre ele mai sunt circa 200 de militari. În prezent, […]
21 ianuarie 2026
23:30
Război în Ucraina. Aproximativ 600 de mii de persoane au părăsit Kievul, în ianuarie, după ce atacurile rusești au lăsat jumătate din capitală fără electricitate, încălzire și apă. Primarul avertizează asupra “riscului major de catastrofă umanitară”. # Biziday.ro
Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a îndemnat populația să plece, dacă are posibilitatea, având în vedere lipsa electricității, apei și a încălzirii, mai ales în contextul vremii deosebit de reci, cu temperaturi care au coborât sub -18 grade Celsius. Klitschko a acuzat Rusia că încearcă “să provoace o catastrofă umanitară, pentru ca oamenii să înghețe […]
23:00
SUA. Administratia Trump a recunoscut că departamentul DOGE, creat la inițiativa lui Elon Musk, a accesat și distribuit ilegal date sensibile ale cetățenilor din sistemele de asigurări sociale, inclusiv cu un grup de activism politic. # Biziday.ro
Administrația Trump a recunoscut, după luni de zile, că angajați ai DOGE (“Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală”) – o instituție creată la inițiativa lui Elon Musk cu scopul de a reduce costurile și de a rezolva presupuse fraude în sistemul de asigurări sociale – au accesat și partajat, în mod necorespunzător, date sensibile din bazele de […]
22:30
Presa internațională: Președinta Băncii Centrale Europene a părăsit brusc un dineu de marți seară, de la Davos, în timp ce secretarul american al Comerțului critica Europa. Evenimentul a fost apoi oprit. # Biziday.ro
Presa internațională relatează că președinta BCE, Christine Lagarde, a ieșit din sală în momentul în care secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a început să lanseze un val de critici la adresa Europei, pe măsură ce discursul acestuia a fost întâmpinat cu huiduieli din partea unor participanți. În urma reacțiilor negative, a plecărilor din sală […]
22:10
Donald Trump anunță că SUA nu vor mai impune taxe vamale suplimentare europenilor și că a stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda, care urmează a fi negociat cu aliații NATO. # Biziday.ro
Într-o postare făcută pe platforma Truth Social, președintele SUA a spus că, pe baza unei “întâlniri foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cei doi au “stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică”. Președintele SUA adaugă că “soluția” va fi excelentă pentru Statele Unite […]
21:50
Analiză. Apple a redevenit producătorul cu cele mai multe smartphone-uri vândute, depășind Samsung pentru prima dată după 14 ani. Performanța, pe fondul succesului iPhone 17, dar și a extinderii companiei către segmente mai accesibile. # Biziday.ro
Unii analiști consideră că rezultatul din 2025 ar putea reprezenta începutul unui proces de redresare pentru Apple care, în ultimii ani, s-a confruntat cu o ofertă diversificată pusă la dispoziție de producătorii chinezi și de schimbarea obiceiului de consum, întrucât clienți folosesc aceleași telefoane pentru mai mulți ani. În timp ce compania sud-coreeană Samsung se […]
20:20
Prim-ministrul britanic spune că ”NU va ceda” presiunilor exercitate de Donald Trump cu privire la viitorul Groenlandei, după ce președintele american a atacat acordul britanic privind Insulele Chagos. # Biziday.ro
Sir Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, a afirmat că, deși până acum președintele american a susținut acordul încheiat de UK cu Mauritius, de această dată l-a atacat pentru a pune presiune în scopul schimbării valorilor și principiilor referitoare la viitorul Groenlandei, un teritoriu autonom din componența Regatului Danemarcei. “Președintele Trump a folosit cuvinte diferite față […]
19:00
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: Preşedintele Trump ne-a întrebat, la Davos, dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare. După 11 septembrie, România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO. # Biziday.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a spus, cu referire la declarația lui Donald Trump de la Davos, că ”istoria a răspuns deja la această întrebare”. Ministra a scris pe Twitter că ”singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra […]
19:00
FT: Divergențele dintre europeni și Donald Trump, cu privire la Groenlanda și la Consiliul pentru Pace, au dus la amânarea unui acord de 800 de miliarde de dolari, pentru reconstrucția Ucrainei, după încetarea războiului. # Biziday.ro
Șase oficiali au declarat pentru Financial Times că “un plan de prosperitate” între UE, SUA și Ucraina, care trebuia anunțat în cursul săptămânii, în timpul Forumului Economic Mondial, a fost amânat pe fondul divergențelor profunde între liderii europeni și administrația americană pe tema situației Groenlandei și a “Consiliului Păcii”, propus de Donald Trump. Unul dintre […]
16:50
Tensiunea crește la Forumul Economic de la Davos. Donald Trump exclude o intervenție militară în Groenlanda, “deși am fi de neoprit dacă am încerca”, și subliniază că va demara “negocieri imediate” pentru cumpărarea acesteia. Într-un discurs în care a criticat în repetate rânduri NATO și opoziția statelor membre față de preluarea insulei, acesta afirmă: “Puteți spune ‘da’ și vom aprecia, sau puteți spune ‘nu’ și noi vă vom ține minte”. # Biziday.ro
Donald Trump și-a început discursul de la Davos afirmând că “în sală sunt mulți prieteni, dar și câțiva dușmani, oameni care nu se uită în ochii mei”, după care a lăudat în repetate rânduri realizările sale în acest al doilea mandat de președinte. Ulterior, într-o sală plină de oficiali europeni, a lansat o serie de […]
14:20
Europol, în coordonare cu poliția din mai multe state, a destructurat o amplă rețea de trafic de droguri sintetice, ce avea laboratoare în mai multe state UE. S-au descoperit substanțe chimice ce puteau fi folosite pentru producția a 300 de tone de droguri. # Biziday.ro
Conform Europol, operațiunea, care s-a numit Fabryka, a durat un an și a implicat polițiști din Belgia, Cehia, Germania, Olanda, Polonia și Spania. Au fost arestate peste 85 de persoane, inclusiv cei doi lideri ai rețelei, ambii polonezi. Majoritatea celor arestați sunt polonezi, dar în această rețea sunt implicați și cetățeni belgieni și olandezi. Autoritățile […]
14:00
Forumul Economic de la Davos. Secretarul Trezoreriei SUA a descris Danemarca drept “irelevantă”, atunci când a fost întrebat dacă americanii nu se tem că investitorii europeni se vor opri din cumpărat titluri de stat, din cauza tensiunilor legate de Groenlanda. Între timp, Donald Trump a ajuns în Elveția. # Biziday.ro
Comentariile au fost făcute într-un interviu acordat în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, în care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a comentat diverse aspecte, inclusiv pe cele legate de problema Groenlandei. Unul dintre lucrurile despre care a fost întrebat sunt afirmațiile conform cărora investitorii europeni, precum fondurile de pensii daneze, s-ar putea retrage […]
13:40
Președintele Autorității Electorale vrea modificarea cadrului legislativ, pentru ca autoritatea să poată identifica sursa finanțărilor campaniilor electorale. Va propune un proiect privind finanțarea campaniilor electorale și a activității partidelor politice. # Biziday.ro
Potrivit lui Adrian Țuțuianu, președintele AEP, instituția a înaintat sesizări către mai multe instituții ale statului, inclusiv plângeri penale, în urma constatării lipsei documentelor privind finanțarea unei campanii electorale. ”Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat instituțiilor competente inclusiv plângeri penale legate de modul de finanțare a campaniei. Cazul arată atât limitele, cât și nevoia de îmbunătățire […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.