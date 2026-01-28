Un fost senator francez a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a drogat-o pe o deputată cu intenţia de a o agresa sexual
News.ro, 28 ianuarie 2026 09:20
Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marţi la 4 ani de închisoare, dintre care un an şi jumătate cu executare, pentru că a drogat-o pe o colegă parlamentară, Sandrine Josso, punându-i ecstasy în băutură fără ştirea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual.
INS: Volumul cifrei de afaceri din servicii de piaţă prestate populaţiei a scăzut, în primele 11 luni, cu 2,3% / Scădere de 14,2% la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor/ Creştere de 8% la serviciile de coafură şi înfrumuseţare # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în primele 11 luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 2,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,6%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Djokovici s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce Musetti a abandonat. Italianul câştigase primele două seturi ale meciului din sferturi / “Ar fi trebuit să fie câştigătorul de astăzi, fără îndoială”, spune sârbul # News.ro
Speranţele lui Lorenzo Musetti de a pune capăt seriei de eşecuri în turneele de Grand Slam împotriva lui Novak Djokovici au fost spulberate brutal, miercuri, la Melbourne. Italianul a fost nevoit să abandoneze în timp ce conducea cu 6-4, 6-3, 1-3 în sferturile de finală ale Australian Open.
Victor Negrescu: Europa nu îşi permite un buget slab într-o perioadă de incertitudine globală / Prima reuniune a social-democraţilor europeni pe tema bugetului multianual / Priorităţile PES # News.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD), preşedinte al grupului de lucru PES pentru Cadrul Financiar Multianual, a coordonat prima reuniune dedicată acestui dosar esenţial. Negrescu apreciază că Europa intră într-o etapă decisivă, iar viitorul buget trebuie să atate dacă vrem o Europă care livrează rezultate pentru oameni sau una care ezită într-un context global tot mai dificil.
Mureş: Două persoane, în stop cardio-respirator, în urma unui incendiu care le-a cuprins locuinţa # News.ro
Două persoane sunt în stop cardio-respirator, miercuri dimineaţă, în urma unui incendiu care a cuprins o locuinţă din localitatea Suseni, judeţul Mureş. Victimele au fost scoase din casă, iar echipajele medicale încearcă să le salveze.
Forţele Terestre Române anunţă deplasări de tehnică militară prin Bucureşti, pentru un exerciţiu # News.ro
Forţele Terestre Române anunţă, miercuri, deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti. Acestea vor participa la un exerciţiu militar.
Alba: Doi tineri rămaşi blocaţi cu un autoturism în munţii Şureanu, după ce au fost direcţionaţi de o aplicaţie tip GPS pe un drum necirculabil, evacuaţi de către salvamontişti # News.ro
Doi tineri care au rămas blocaţi cu un autoturism, marţi seară, în munţii Şureanu, după ce au urmat instrucţiunile unei aplicaţii de tip GPS, au fost evacuaţi de către salvamontişti. Autoturismul celor doi a rămas în zonă, urmând a fi recuperat. Salvamontiştii recomandă turiştilor să se intereseze despre starea drumurilor în zonele montane şi să nu urmeze «orbeşte» indicaţiile aplicaţiilor care nu ţin cont de condiţiile drumurilor de acces.
Jocurile Olimpice de iarnă: Doar 13 sportivi ruşi şi şapte din Belarus vor concura la ediţia din acest an # News.ro
Un total de 13 ruşi sunt acum pregătiţi să concureze cu statutul de sportivi neutri la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, după ce marţi au fost confirmate invitaţiile din partea CIO pentru schi alpin şi sanie, relatează AP.
Bogdan Ivan, după ce s-a emis acordul de mediu pentru etapa a doua a proiectului Cerna–Motru–Tismana: 13,6 GWh de energie curată şi stabilă în fiecare an / Peste 5.000 de gospodării, alimentate un an întreg doar din finalizarea acestui proiect # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că, prin realizarea proiectului Cerna–Motru–Tismana, se vor aduce în Sistemul Energetic Naţional 13,6 GWh de energie curată şi stabilă în fiecare an, iar peste 5.000 de gospodării din România vor putea fi alimentate un an întreg doar din finalizarea acestui proiect. Hidrocentrala era realizată în proporţie de 90% şi va asigura finalizarea lucrărilor definitive de evacuare a viiturilor.
Prahova: Drumul judeţean afectat de o alunecare de teren în municipiul Câmpina s-a prăbuşit # News.ro
Drumul judeţean care traversează cartierul Câmpiniţa, din municipiul Câmpina, şi care marţi a fost afectat de o alunecare de teren, s-a prăbuşit, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, anunţă autorităţile locale. Tronsonul fusese închis traficului rutier.
Australian Open: Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek şi este în semifinale /Jessica Pegula a trecut de Amanda Anisimova # News.ro
Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina, numărul 6 mondial, s-a calificat miercuri în semifinalele Australian Open, eliminând-o pe poloneza Iga Swiatek, locul 2 WTA, scor 7-5, 6-1.
Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost condamnată la închisoare pentru luare de mită # News.ro
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an şi opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată pentru acceptarea de mită de la oficialii Bisericii Unite în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters.
Gorj: Percheziţii la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor cabinete de medicină a muncii / 31 de persoane ar fi obţinut şi folosit ilegal documente medicale prin care se atestă că ar fi inapte să presteze muncă în folosul comunităţii # News.ro
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 41 de percheziţii în judeţul Gorj, la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor cabinete de medicină a muncii. 31 de persoane ar fi obţinut ilegal, încă din 2022, documente medicale prin care se atestă că ar fi inapte să presteze muncă în folosul comunităţii.
„Sinners”, „Marty Supreme” şi „One Battle After Another”, printre nominalizaţii la premiile Sindicatului scenariştilor americani (WGA) # News.ro
La Premiile Sindicatului scenariştilor americani (Writers Guild Awards) 2026, printre nominalizările la categoriile scenariu original şi scenariu adaptat se numără titluri consacrate în sezonul premiilor, precum "Sinners", "Marty Supreme", "One Battle After Another" şi "Hamnet".
Tribuna oaspeţilor, închisă la meciul echipei PAOK cu Lyon, după tragedia din judeţul Timiş. Apelul clubului din Grecia către suporteri # News.ro
Tribuna oaspeţilor va fi închisă la meciul Olympique Lyon – PAOK Salonic, joi, în Liga Europa, ca urmare a morţii a şapte suporteri al echipei lui Răzvan Lucescu într-un accident în Timiş.
UPDATE 2 - Buzău: Un mort şi şase răniţi, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit / Victimele au vârste cuprinse între 19 şi 49 de ani / Cum s-a produs accidentul / Care este starea victimelor - FOTO # News.ro
Un bărbat de 46 de ani a murit şi şase persoane au fost rănite, miercuri, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău. Toate victimele ajunse la spital sunt conştiente.
Mattel lansează o nouă linie de păpuşi inspirate din ”KPop Demon Hunters”, încercând să valorifice succesul fenomenului Netflix # News.ro
Mattel a prezentat marţi, la Târgul Internaţional de Jucării din NUrnberg, o nouă gamă de păpuşi inspirate din ”KPop Demon Hunters”, cel mai vizionat film Netflix din istorie, cu peste 500 de milioane de vizionări de la lansarea sa în iunie. Producătorul american recunoaşte însă că nu a anticipat explozia de popularitate a filmului şi nu a reuşit să profite de valul de vânzări din sezonul de sărbători, relatează Reuters.
Ministrul Sănătăţii, în contact direct cu omologul din Grecia, după accidentul din judeţul Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi / Doi dintre răniţi au 20 de ani, al treilea 28 / Victimele sunt stabile, starea lor fiind atent monitorizată # News.ro
Ministrul Snătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, miercuri dimineaţă, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul din judeţul Timiş, în care şapte cetăţeni greci şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi. Doi dintre răniţi au 20 de ani, iar al treilea 28, toţi suferind leziuni multiple, dar sunt stabili.
Neil Young oferă Groenlandei acces gratuit la muzica sa şi o retrage de pe Amazon din cauza lui Trump # News.ro
Neil Young a permis accesul pe un an la arhiva sa muzicală şi documentară poporului din Groenlanda, după ce viitorul teritoriului a devenit subiectul unei dispute tensionate cu SUA.
Suceava: Accident între două motociclete conduse de doi adolescenţi de 16 şi 17 ani / Ambii au fost răniţi, cel de 16 ani fiind inconştient # News.ro
Doi tineri au fost răniţi, după ce motocicletele pe care le conduceau au fost implicate într-un accident rutier, în judeţul Suceava. Un adolescent de 16 ani a fost transportat inconştient la spital.
Covasna: Bărbat de 38 de ani, la care anchetatorii au găsit peste 3.000 de fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite, cercetat / Unele dintre victime erau de vârste foarte mici, fiind supuse unor acte de exploatare sexuală evidentă # News.ro
Un bărbat de 38 de ani este cercetat de către anchetatorii din Covasna pentru pornografie infantilă. În dispozitive care-i aparţin, au fost depistate peste 3.000 de fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite. Unele dintre victime erau de vârste foarte mici, fiind supuse unor acte de exploatare sexuală evidentă.
Guvernul britanic oferă sprijin pentru puburi în faţa creşterii taxelor, după avertismente privind posibile închideri în masă # News.ro
Guvernul britanic a anunţat marţi un pachet de sprijin pentru puburile şi sălile de muzică live din Anglia, menit să atenueze impactul majorării impozitelor pe proprietăţi comerciale anunţate anul trecut şi care au lovit puternic sectorul ospitalităţii, transmite Reuters.
Important lider politic din India, mort într-un accident aviatic / Avionul în care se afla alături de alte patru persoane s-a prăbuşit, fără a exista supravieţuitori - FOTO / VIDEO # News.ro
Ajit Pawar, vicepremierul celui mai bogat stat indian, Maharashtra, a murit, miercuri, împreună cu alte patru persoane aflate la bordul avionului său charter, care s-a prăbuşit, a anunţat autoritatea de reglementare a aviaţiei, potrivit Reuters.
Atacurile ruseşti ucid cinci persoane într-un tren din nord-est şi trei în Odesa, afirmă Ucraina / 165 de drone, lansate de Rusia peste noapte - VIDEO # News.ro
Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac denunţat ca terorism de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters.
Pe lângă cele două smartphone-uri pliabile Fold şi Flip, cărora li s-a adăugat şi TriFold, Samsung vrea să iasă pe piaţă anul acesta cu un al patrulea model de smartphone pliabil.
Medicul Monica Cîrstoiu, despre cancerul de col uterin: Avem o mortalitate de 17 la 100.000 de femei, adică de 4 ori mai mare decât cea europeană/ Cea mai tânără pacientă de la SUUB a avut 19 ani. Vaccinul anti-HPV e sigur, omologat în SUA în 2006 # News.ro
Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti atrag din nou atenţia, în cadrul Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului de col Uterin, asupra importanţei prevenţiei prin vaccinarea anti HPV şi screeningul de specialitate. Zilnic, 6 femei mor din cauza cancerului de col uterin şi sunt diagnosticate 9 noi cazuri. Cea mai tânără pacientă îngrijită la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti a avut numai 19 ani, însă a avut şanse la viaţă pentru că boala a fost descoperită din vreme. Prof. Univ. Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şef Clinică Obstetrică-Ginecologie din cadrul SUUB, a vorbit despre vaccinarea anti HPV drept cea mai eficientă meodă de prevenire a infecţiei cu HPV şi a boilor grave pe care aceasta le poate cauza. În anul 2025, în Ambulatoriul SUUB, au fost administrate 612 vaccinuri anti-HPV, faţă de 294, câte au fost în anul 2024.
Studiu: Cele mai frecvente pietre la rinichi conţin bacterii vii, nu sunt doar depuneri minerale # News.ro
Un studiu publicat de cercetători de la UCLA Health arată că cele mai frecvente tipuri de pietre la rinichi - cele din oxalat de calciu - nu sunt simple depuneri chimice, aşa cum se credea de zeci de ani, ci conţin bacterii vii şi biofilme de tip fungic „îngropate” în interiorul structurii lor.
Tencent pregăteşte o extindere majoră a infrastructurii cloud în Orientul Mijlociu, pe fondul creşterii rapide a investiţiilor în tehnologie din regiune # News.ro
Gigantul tehnologic chinez Tencent intenţionează să îşi extindă reţeaua de centre de date în Orientul Mijlociu, în încercarea de a-şi consolida afacerea cloud în afara Chinei, a declarat pentru CNBC Dowson Tong, CEO-ul diviziei de cloud.
O persoană şi-a pierdut viaţa şi şase au fost rănite, miercuri, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău. Traficul în cona accidentului este oprit.
UPS anunţă încă 30.000 de concedieri, pe fondul încheierii parteneriatului cu Amazon şi al planului de redresare # News.ro
United Parcel Service a anunţat marţi că intenţionează să elimine încă 30.000 de locuri de muncă în acest an, în contextul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon şi al unui plan multianual de turnaround, transmite CNBC.
Indonezia – 32 de persoane în continuare date dispărute după alunecarea de teren / Căutările, îngreunate de ploaie / Numărul morţilor a ajuns la 34 # News.ro
Operaţiunile de căutare a celor 32 de persoane care sunt încă dispărute în urma alunecării de teren din Java de Vest, Indonezia, au fost îngreunate de ploaia de miercuri dimineaţă, a anunţat Agenţia naţională pentru prevenirea dezastrelor, care a actualizat numărul morţilor la 34, transmite Reuters.
Liga Campionilor: Se joacă meciurile din ultima etapă a grupei principale / Istvan Kovacs, delegat la partida Borussia Dortmund - Inter MIlano # News.ro
Liga Campionilor programează, miercuri, meciurile din ultima etapă a grupei principale. Toate cele 18 meciuri se dispută de la ora 22.00:
Preşedintele interimar al Venezuelei anunţă că SUA deblochează fondurile aflate sub sancţiuni # News.ro
Statele Unite au început să deblocheze fondurile venezuelene care au fost îngheţate în urma sancţiunilor, a anunţat, marţi, preşedintele interimar al ţării sud-americane, Delcy Rodriguez, în cel mai recent semn de apropiere între cei doi adversari de lungă durată, transmite AFP.
Doi ofiţeri au tras cu armele de serviciu în timpul confruntării cu Pretti, potrivit raportului iniţial al Departamentului Securităţii Interne # News.ro
Doi ofiţeri au tras cu armele de serviciu în timpul confruntării fatale cu Alex Pretti, care a avut loc în Minneapolis în weekend, potrivit unui raport iniţial al Departamentului Securităţii Interne prezentat Congresului şi analizat de CNN.
Anta Sports a cumpărat 29% din Puma, pentru 1,8 miliarde de dolari; Creştere puternică a acţiunilor puma # News.ro
Acţiunile Puma au crescut puternic marţi, după ce Anta Sports din China a anunţat că va achiziţiona un pachet de 29,06% de la Artémis, vehiculul investiţional al familiei franceze Pinault, pentru 1,5 miliarde de euro (1,78 miliarde de dolari), în cadrul unui acord care ar face din Anta cel mai mare acţionar al producătorului german de echipament sportiv, transmite CNBC.
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, mesaj de condoleanţe, după ce un pompier a intervenit la accidentul în care murea fiica sa: O suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere # News.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis mesaj de condoleanţe, după ce un pompier din judeţul Braşov a intervenit chiar la accidentul în care murea fiica sa de 14 ani. ”O suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere”, au transmis oficialii DSU.
Peste 80 de persoane evacuate în Franţa, în urma unui incendiu la un hotel de cinci stele la Courchevel 1850 # News.ro
Un incendiu a izbucnit marţi seara la acoperişul Hotelului Grandes Alpes, la Courchevel 1850, anunţă pe Facebook prefectura din Savoie, relatează AFP.
Pinterest concediază 15% din personal, pe fondul reorientării către echipe şi roluri axate pe inteligenţa artificială # News.ro
Pinterest a anunţat marţi că intenţionează să concedieze mai puţin de 15% din forţa de muncă şi să reducă spaţiile de birouri, pe măsură ce compania adoptă inteligenţa artificială, transmite CNBC.
SUA - Un bărbat a pulverizat o substanţă necunoscută asupra unei deputate, la câteva secunde după ce a cerut demisia lui Kristi Noem # News.ro
Un bărbat a atacat-o pe deputata Ilhan Omar din Minnesota, pulverizând asupra ei o substanţă necunoscută cu miros puternic, la doar câteva secunde după ce democrata a cerut demisia secretarei însărcinate cu Securitatea Internă Kristi Noem şi a solicitat desfiinţarea ICE, transmite CNN.
Pactul european pentru eoliene offshore, un pariu strategic pentru reducerea dependenţei de gazul american # News.ro
Statele europene au convenit dezvoltarea în comun a unei vaste reţele de energie eoliană offshore, un pas major în eforturile de a reduce dependenţa de importurile de gaz natural lichefiat din SUA şi de a limita costurile tot mai ridicate ale energiei regenerabile, relatează Reuters.
Acţiunile europene au închis marţi în creştere după acordul comercial UE–India; Acţiunile Dr. Martens au scăzut cu 11% # News.ro
Bursele europene au închis marţi în teritoriu pozitiv, investitorii reacţionând la acordul comercial major dintre Uniunea Europeană şi India şi pregătindu-se pentru un val de rezultate financiare, transmite CNBC.
Euro se apreciază peste pragul simbolic de 1,20 dolari, pentru prima oară din iunie 2021. Trump consideră valoare dolarului ”formidabilă” # News.ro
Euro a depăşit marţi pragul simbolic de 1,20 dolari - o premieră în ultimii peste patru ani -, profitând de indiferenţa lui Donald Trump faţă de deprecierea monedei americane, relatează AFP.
Anchetatorii NTSB, reuniţi să stabilească cauza probabilă a coliziunii între un elicopter militar şi un avion de linie la Washington, la un an de la dramă, soldată cu 67 de morţi # News.ro
Agenţia americană a securităţii transporturilor (NTSB) studia marţi concluziile anchetatorilor săi cu privire la coliziunea soldată cu 67 de morţi în urmă cu un an între un avion de linie şi un elicopter militar în apropierea unui aeroport, la Washington, în vederea stabilirii cauzei probabile, relatează AFP.
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic, la Timişoara pentru a se interesa de situaţia celor cei 3 răniţi din accidentul de lângă Lugoj, în care 7 microbişti au murit/ Ambasadoarea Republicii Elene a fost la spitalul în care sunt răniţii - FOTO # News.ro
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului în care 7 bărbaţi au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Ei s-au deplasat apoi la Spitalul Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei răniţi.
Comunitatea evreiască din Austria deplânge o întâlnire în Israel între Netanyahu şi un erodeputat de extremă dreapta din FPÖ # News.ro
Reprezentantul comunităţii evreieşti în Austria şi-a exprimat marţi regretul faţă de p întâlnire, în Israel, între premierul israelian Benjamin Netanyahu şi un reprezentant al Partidului Libertăţii din Austria (FPÖ, extremă dreapta), înfiinţat de către foşti nazişti, relatează AFP.
Ministrul Mediului, despre programul Casa Verde - fotovoltaice: Noi nu ştim dacă va exista, în acest moment, acest proiect anul acesta/ Cel mai probabil vom prioritiza finalizarea proiectelor din PNRR care nu au mai avut bani din fonduri europene # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că este foarte posibil ca programul ”Casa Verde fotovoltaice”, prin care erau asigurate finanţări pentru cumpărarea de panouri solare, să nu se deruleze în acest an, explicând că fondurile aflate la dispoziţia autorităţilor vor fi utilizate, cel mai probabil, pentru finanţarea unor proiecte derulate din bani europeni şi care au început deja.
Finala Cupei Mondiale de fotbal din 2030 va avea loc în Spania, a declarat preşedintele federaţiei de fotbal iberice, citat de BBC.
