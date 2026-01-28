Iga Swiatek la Australian Open, după episodul Gauff: "Suntem animale la zoo?"

11:20

Poliţiştii fac, miercuri, percheziţii în Bucureşti, Târgovişte şi în judeţul Ilfov, într-un dosar în care se fac cercetări pentru înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii, viol şi agresiune sexuală. Potrivit unor surse judicare, percehziţiile îl vizează pe psihoterapeutul Cristian Andrei. Anchetatorii afirmă că acesta ar fi lucrat ca psiholog, începând din 2004, deşi nu ar fi absolvent al unei facultăţi de psihologie acreditată şi nu ar avea atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. De asemenea, acesta este acuzat că, în timpul unor şedinţe de psihoterapie sau la sediul unui institut de profil pe care îl conduce, ar fi violat sau agresat sexual mai multe paciente şi o studentă. Potrivit surselor citate, la percheziţia din Dâmboviţa, un poliţist a fost nevoit să tragă cu o armă cu bile de cauciuc ca să sperie doi câini agresivi aflaţi în curtea locuinţei, animalele nefiind rănite.