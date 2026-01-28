Bogdan Ivan, după ce s-a emis acordul de mediu pentru etapa a doua a proiectului Cerna–Motru–Tismana: 13,6 GWh de energie curată şi stabilă în fiecare an / Peste 5.000 de gospodării, alimentate un an întreg doar din finalizarea acestui proiect

07:40

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti atrag din nou atenţia, în cadrul Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului de col Uterin, asupra importanţei prevenţiei prin vaccinarea anti HPV şi screeningul de specialitate. Zilnic, 6 femei mor din cauza cancerului de col uterin şi sunt diagnosticate 9 noi cazuri. Cea mai tânără pacientă îngrijită la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti a avut numai 19 ani, însă a avut şanse la viaţă pentru că boala a fost descoperită din vreme. Prof. Univ. Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şef Clinică Obstetrică-Ginecologie din cadrul SUUB, a vorbit despre vaccinarea anti HPV drept cea mai eficientă meodă de prevenire a infecţiei cu HPV şi a boilor grave pe care aceasta le poate cauza. În anul 2025, în Ambulatoriul SUUB, au fost administrate 612 vaccinuri anti-HPV, faţă de 294, câte au fost în anul 2024.