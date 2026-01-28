Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu cancelarul Friedrich Merz
Euractiv.ro, 28 ianuarie 2026 09:50
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz, informează Agerpres.
Acum 30 minute
10:00
Odată cu aprobarea măsurii, care va intra în vigoare în septembrie, Franța devine a doua țară din lume, după Australia, care interzice accesul copiilor la rețelele de socializare, scrie „Cadena SER” (Spania).
09:50
Acum o oră
09:40
Spania anunță un program extraordinar de regularizare a imigranților, împotriva tendinței europene # Euractiv.ro
Această mișcare vine în contextul în care majoritatea statelor Uniunii Europene își înăspresc politicile privind migrația, deși țări precum Italia, Grecia și Portugalia au optat pentru planuri similare în trecut, scrie „El Pais” (Spania).
09:30
SAFE: Comisia UE aprobă planurile de apărare în valoare de 74 de miliarde de euro a altor opt țări # Euractiv.ro
Luni, Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de investiții ale Estoniei, Greciei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Finlandei în cadrul noului program de împrumuturi pentru apărare, notează „Euronews” (Italia).
09:20
Viața „normală” a ofițerilor SS în ororile de la Auschwitz: petrecerile, familia, dragostea # Euractiv.ro
La câțiva metri de Krematoriul I, în vila lui Rudolf Höss se juca „familia normală”. Cartea „Viața privată a SS la Auschwitz” arată, prin mărturii, cum confortul domestic a coexistat cu exterminarea, scrie „Corriere della Sera”.
Acum 2 ore
08:50
Muzeul Holocaustului din SUA condamnă compararea locuitorilor din Minnesota cu Anne Frank # Euractiv.ro
Muzeul Holocaustului din SUA a criticat dur declarațiile făcute de guvernatorul democrat de Minnesota Tim Walz prin care a comparat efectul activității serviciului federal de imigrație (ICE) cu experiențele trăite de Anne Frank.
08:30
Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat drept „false” motivele invocate de SUA pentru a părăsi agenția ONU, reiterând că retragerea face ca această țară și lumea să fie „mai puțin sigure”.
08:20
După Barack Obama și Bill Clinton, Joe Biden reacționează și el la ultimele evenimente din SUA # Euractiv.ro
Evenimentele din Minneapolis „încalcă valorile noastre fundamentale”, a declarat Joe Biden, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum 4 ore
08:10
Sub presiunea opiniei publice și a aleșilor republicani, președintele SUA pare să adopte o abordare conciliantă. Șeful patrulei de frontieră va părăsi Minneapolis, iar numărul agenților de acolo ar urma să fie redus, notează „Le Point” (Franța).
Acum 24 ore
18:00
După dezvăluirea care arată că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției ar fi plagiată, Comisia de Etică a Universității Craiova a început verificările.
17:40
În urma crimei din Timiș, mai multe voci din spațiul public, reunite în jurul petiției „Legea Mario” au cerut reducerea vârstei de răspundere penală de la 14 la 10 ani pentru omor premeditat.
16:30
Sandu: Dacă vrem democrații capabile să reziste manipulării, să protejăm libertatea minților tinere # Euractiv.ro
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avertizat la Consiliul Europei asupra riscurilor tot mai mari de ingerință externă în procesele democratice, subliniind rolul combaterii finanțărilor ilegale și al reglementării responsabile a spațiului digital.
15:00
Zhang Youxia, un veteran de război în vârstă de 75 de ani, a fost cândva considerat cel mai de încredere aliat militar al lui Xi. Acum, a căzut în dizgrație.
14:30
Bolojan susține acordul Mercosur: Dacă UE nu își extinde piețele, greu ca România să fie competitivă # Euractiv.ro
Acordul UE-Mercosur va genera o extindere a piețelor pentru Uniunea Europeană, ceea ce va aduce mai multe oportunități și pentru România.
13:10
Aeroportul Cluj, record în 2025: 3,58 milioane de pasageri și cea mai mare creștere din 20 de ani # Euractiv.ro
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a înregistrat cea mai accentuată creștere a traficului de pasageri din România în ultimii 20 de ani, potrivit unei analize prezentate de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.
13:00
UE și India au încheiat un acord care va duce la o zonă de liber schimb de 2 miliarde de persoane # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat marți că acordul comercial de liber schimb încheiat cu India va permite crearea unei „zone de liber schimb de 2 miliarde de persoane”, informează Agerpres.
12:10
Incidente la Minneapolis: Guvernatorul statului american California lansează o anchetă asupra TikTok # Euractiv.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat luni inițierea unei anchete privind platforma TikTok, după ce mai mulți utilizatori au reclamat că aplicația ar fi limitat vizibilitatea unor materiale critice la adresa președintelui Trump.
12:00
SUA condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia # Euractiv.ro
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanții de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia, scrie marți cotidianul Financial Times, citat de Reuters.
10:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la RFI, că ar vota "Da" la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova.
Ieri
10:10
Deși inițial nu a exclus ideea unui Guvern minoritar, premierul Ilie Bolojan a venit repede cu explicații, însă recunoaște că e dificil de guvernat alături de PSD, care joacă și la Putere, și în Opoziție.
09:20
Italia, susținută de România și Slovacia, cere Comisiei Europene să elaboreze un „plan european extraordinar pentru sectorul lactatelor” pentru a aborda crizele „sistemice” cu care se confruntă acest sector, informează ANSA (Italia).
09:10
Mark Carney nu va renunța la diversificarea alianțelor comerciale ale Canadei, în ciuda amenințărilor tarifare ale lui Trump, scrie „Cadena SER” (Spania).
09:00
Bruxelles-ul nu este obligat să aștepte decizia Curții Europene de Justiție pentru a aplica provizoriu controversatul acord comercial cu mai multe țări sud-americane, notează „L'Express” (Franța).
08:50
Tajani despre Iran: „A sosit momentul să-i adăugăm pe Pasdarani pe lista teroriștilor” # Euractiv.ro
Ceea ce se întâmplă în Iran „este inacceptabil. Dacă datele sunt cu adevărat reale, suntem la același nivel cu ceea ce s-a întâmplat în Gaza”, a declarat ministrul de externe Antonio Tajani la emisiunea Ping Pong pe Rai Radio1.
08:40
Israel anunță: după predarea trupului ultimului ostatic, va redeschide punctul de frontieră Rafah # Euractiv.ro
Agențiile de informații cred că trupul lui Gvili s-ar putea afla în cimitirul musulman Shuja'iya, din estul orașului Gaza, în partea de nord a Fâșiei, iar trupul său ar putea fi îngropat printre sute de alte trupuri, scrie „La Stampa” (Italia).
08:20
Rutte: Europa nu poate satisface nevoile militare ale Ucrainei fără SUA. „Nu există alternativă” # Euractiv.ro
Europa își construiește industria de apărare, dar în prezent nu este capabilă să satisfacă nevoile Ucrainei fără ajutor militar din partea Statelor Unite, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, în fața Parlamentului European.
08:10
„Cine votează pentru noi, va fi spre binele său cu siguranță, deoarece FiDeSz este alegerea sigură!”, a scris luni premierul pe pagina sa de socializare, notează Hurado.hu (Ungaria).
08:00
Rata de aprobare confortabilă a prim-ministrului japonez Sanae Takaichi începe să scadă, potrivit sondajelor publicate luni în ajunul unei campanii electorale anticipate, notează „Le Figaro” (Franța).
07:50
Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public că Germania nu a atins încă fundul și că drumul de urmat va implica și alte sacrificii; un avertisment care surprinde unul dintre principalele riscuri ale mandatului său, scrie „La Razon” (Spania).
07:40
Există momente când semnele de ruptură încetează să mai fie episoade dispersate și încep să formeze un model inteligibil. Aceasta este ceea ce observăm astăzi în sistemul internațional, scrie editorialistul „Diario de Noticias” (Portugalia).
07:30
Este democrația UE sub presiune? Manipularea informațiilor externe reprezintă o gravă amenințare # Euractiv.ro
Propaganda străină nu este un fenomen nou. Există de secole și odată cu ascensiunea mass-media a devenit mai vizibilă. Continuă să evolueze, adaptându-se la instrumente de comunicare mai noi, notează „Euronews” (Italia).
07:20
Un sondaj realizat în exclusivitate pe 11.000 de cetățeni Uniunii Europene dezvăluie un pesimism profund referitor la țările lor, lume și Donald Trump, scrie „Politico” (Belgia).
07:10
Este sau nu zona Neptun Deep acoperită de Articolul 5 NATO: ce spun oficialii de la București # Euractiv.ro
Șeful Statului Major al Armatei, Vlad Gheorghiță, spunea recent că zona Neptun Deep din Marea Neagră nu ar fi acoperită de Articolul 5 NATO.
26 ianuarie 2026
23:00
„Cumpărăturile" MApN prin programul SAFE: 21 de proiecte, zece fiind în comun cu alte state # Euractiv.ro
Guvernul a prezentat luni după-amiază proiectele incluse de România în programul SAFE. De menționat că țara noastră are a doua cea mai mare alocare bugetară după Polonia.
18:20
SAFE: 900 milioane de euro pentru protecția civilă. Arafat: Parte din echipamente-produse în România # Euractiv.ro
Printre echipamentele care ar putea fi produse în România se numără și un tren de intervenție și transport. Între 200 și 300 de persoane ar putea fi transportate în situații de urgență, precum cutremure mari.
17:10
Să alegi un aparat de aer condiționat poate părea o sarcină simplă la prima vedere, dar este esențial să ții cont de mai mulți factori dacă vrei să faci o alegere eficientă și economică.
16:50
15:50
La Ministerul Justiției a fost constituit un grup de lucru privind răspunderea penală a minorilor # Euractiv.ro
La nivelul Ministerului Justiției a fost constituit luni un grup de lucru pentru a se analiza oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor.
14:40
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuții despre bugetul pe 2026 și vizita premierului în Germania # Euractiv.ro
Administrația Prezidențială informează că luni, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan.
12:50
Nicușor Dan: Memoria colectivă pare să se estompeze, iar mișcările extremiste sunt în ascensiune # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj cu prilejul Zilei Comemorării Victimelor Holocaustului și memoriei victimelor pogromului legionar antievreiesc din București în care vorbește despre pericolele vremurilor în care trăim.
12:40
Șalupele rapide de intervenție cu scafandri MARTE, JUPITER și NEPTUN au intrat vineri în dotarea Forțelor Navale Române.
11:10
Femicidul, incriminat prin lege și sancționat cu închisoare pe viață, raport favorabil în Parlament # Euractiv.ro
Comisia juridică și Comisia specială "România fără violență domestică" au adoptat, în ședință comună, raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Rusia „nu va discuta niciodată nimic cu ministrul de externe al UE, Kaja Kallas”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, explicând că „nu vom discuta niciodată nimic cu ea, informează ANSA (Italia).
09:40
Un sondaj realizat de CURS în luna ianuarie arată intenția de vot la alegerile parlamentare, iar partidul extremist AUR este pe locul I, pe II și III fiind PSD și PNL.
09:30
Prim-adjunctul șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZRU), Oleh Luhovski, susține că, de la începutul invaziei ruse la scară largă, industria de apărare din Belarus s-a integrat în cea a Rusiei.
09:20
Ce mai fac mercenarii Wagner în Africa? Fabricile morții care finanțează războiul din Ucraina # Euractiv.ro
Din Sudan până în Republica Centrafricană, trecând prin Mali, Malawi, Burkina Faso și Niger, mercenarii Wagner transformă câmpurile aurifere din Africa de Vest în fabrici ale morții.
09:00
„Cel mai mare sistem anti-drone din Europa”: țara care e aproape de semnarea unui contract istoric # Euractiv.ro
Ministrul polonez al apărării a anunțat semnarea iminentă a unui contract pentru înființarea „celui mai mare sistem anti-drone din Europa” în această țară membră NATO, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
După declarațiile optimiste ale lui Putin din noiembrie și decembrie, realitatea de pe teren arată că progresele rusești rămân foarte limitate în tot Donbasul, rezumă „Corriere della Sera” (Italia) situația frontului din Ucraina.
