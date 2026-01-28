28 ianuarie: Sfântul Efrem Sirul, unul dintre marii poeți ai Bisericii Ortodoxe

08:50

Jurnalul meu video | 26 ianuarie 2026: Prin Cătălin Predoiu, Nicușor Dan se răzbună pe cei care l-au huiduit la Focșani și la Iași. Premierul și președintele s-au întâlnit la Cotroceni. Nici Președinția și nici Guvernul nu informează...