Trump merge pe urmele lui Georgescu: Benzina în SUA a ajuns la 1 leu și 90 de bani litrul!

Jurnalistul Patrick André de Hillerin se întreabă, într-un editorial publicat de Gândul, de ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale, subliniind că, pe măsură ce trece timpul și întârzie prezentarea dovezilor, acestea vor fi din ce în ce mai greu de strâns sau chiar de fabricat.