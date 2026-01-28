Patriarhia anunță programul canonizării noilor Sfinte Românce. ActiveNews și Familia Ortodoxă au lansat un Calendar dedicat Mărturisitoarelor și Sfintelor Românce
ActiveNews.ro, 28 ianuarie 2026 16:50
În ziua de vineri, 6 februarie 2026, programul va începe la ora 7.45, cu purtarea în procesiune a sfintelor moaște din Catedrala Patriarhală – ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina –, precum și cele ale Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina de la Reședința Patriarhală
Acum 15 minute
17:20
Trump merge pe urmele lui Georgescu: Benzina în SUA a ajuns la 1 leu și 90 de bani litrul! # ActiveNews.ro
Donald J. Trump a vizitat, miercuri, Iowa, un stat care, în mod clar, are de câștigat sub conducerea sa, chiar dacă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a anula daunele economice cauzate de anii Biden.
Acum o oră
16:50
16:40
RĂZBOI IMINENT? Trump trimite o armadă uriașă spre Iran. Israelul a fost informat despre un posibil atac # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a relansat amenințarea unei acțiuni militare împotriva Iranului, cerând Teheranului să accepte un acord privind programul său nuclear, pe fondul unei intensificări vizibile a prezenței milita...
Acum 2 ore
16:20
Administrația americană a expus o fotografie a președintelui american Donald Trump alături de liderul rus Vladimir Putin în holul Casei Albe.
16:10
Ceasul Apocalipsei a înaintat cu 4 secunde: Mai aproape ca niciodată de Miezul Nopții Nucleare # ActiveNews.ro
Acele așa-numitului „Ceas alApocalipsei” au făcut un salt de patru secunde, de la 89 la 85 de secunde de „miezulnopții” al unui război nuclear. Un record în istoria acestui proiect.
15:50
Pe rețeaua X, proprietate amiliardarului Elon Musk, a avut loc o ciocnire între acesta și șefuldiplomației de la Varșovia pe tema războiului din Ucraina.
15:50
Trump a avut din nou dreptate. Isteria criminală ”zero emisii net”: turbinele eolienelor din Marea Britanie au irosit o cantitate de energie suficient de mare pentru a alimenta toate locuințele Londrei în 2025 # ActiveNews.ro
Turbinele parcurilor eoliene din Marea Britanie au risipit suficientă energie pentru a alimenta toate locuințele Londrei anul trecut, arată noi date.
15:50
Patriarhia Ierusalimului și Patriarhia Armeană din Ierusalim încep lucrările de restaurare a Peșterii Nașterii Domnului: „În Peșteră, taina Întrupării a intrat în istorie, iar mărturisirea creștină și-a primit începutul pământesc” # ActiveNews.ro
Patriarhia Ierusalimului, Custodia Țării Sfinte și Patriarhia Armeană din Ierusalim au anunțat începerea lucrărilor de restaurare a Peșterii Nașterii Domnului din Betleem.
15:40
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș, soldat cu șapte morți. Unul dintre suporterii PAOK, care a supraviețuit, dezvăluie adevărata cauză a tragediei: S-A BLOCAT SISTEMUL LANE ASSIST! # ActiveNews.ro
Suporterii celor de la PAOK Salonic au suferit, marți, un accident cumplit în România, șapte dintre aceștia murind pe loc. Este vorba de suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, aflați în microbuzul implicat în tragicul accident.
15:40
27 ianuarie, Ziua internațională a holocaustului. Shimon Peres: Nu vom uita niciodată că, în cele mai negre zile ale Europei sub nazism, România a salvat viețile multor evrei iar 400.000 dintre ei au mers și au clădit Israelul. Mulțumesc poporului român! # ActiveNews.ro
27 ianuarie a fost declarată Ziua internațională de comemorare a holocaustului ce marchează sfârșitul holocaustului nazist și eliberarea lagărelor de concentrare Auschwitz-Birkenau din Polonia de către trupele sovietice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Acum 4 ore
15:20
15:00
Claudia Marcu: Ministrul Mediului pune în pericol populația. A oprit lucrări la baraje care pot ceda în orice moment. Se provoacă, deliberat, criza de apă # ActiveNews.ro
Asociația constructorilor a avertizat că decizia Ministerului Mediului de a sista lucrările la 11 baraje aflate în pericol de a ceda în orice moment afectează grav aceste obiective
14:40
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale? # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin se întreabă, într-un editorial publicat de Gândul, de ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale, subliniind că, pe măsură ce trece timpul și întârzie prezentarea dovezilor, acestea vor fi din ce în ce mai greu de strâns sau chiar de fabricat.
14:30
Donald Trump, la Davos: Covid a fost o operațiune militară. Boala a venit inclusiv prin ”praf” pulverizat prin aer - VIDEO # ActiveNews.ro
La reuniunea anuală a Forumului Economic Monidial de de săptămâna trecută, președintele Donald Trump a făcut o declarație care pare să fi trecut neobservată. Președintele SUA a afirmat că originea pandemiei este legată de operațiunile militare.
14:20
Arma mortală a UE pentru a ataca libertatea presei - Și o folosește deja cu efecte devastatoare # ActiveNews.ro
Sub pretextul „dezinformării”,Uniunea Europeană a blocat contul bancar al ziaristului german de origineturcă, Hüseyin Doğru, într-un caz care poate determina viitorul presei în Europa.
14:00
Dezvăluiri explozive R3Media: Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. SUA au retras-o din România după ce Anna Paulina Luna a sesizat Departamentul de Stat # ActiveNews.ro
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a făcut dezvăluiri explozive despre fosta ambasadoare a Statelor Unite ale Americii la București, Kathleen Kavalec, potrivit R3media.
13:40
Acum 6 ore
13:30
La reuniunea anuală a Forumului Economic Monidial de de săptămâna trecută, președintele Donald Trump a făcut o declarație care pare să fi trecut neobservată. Președintele SUA a afirmat că originea pandemiei este legată de operațiunile militare.
13:10
12:30
Pe rețeaua X, proprietate amiliardarului Elon Musk, a avut loc o ciocnire între acesta și șefuldiplomației de la Varșovia pe tema războiului din Ucraina.
12:10
La curbura Carpaților, acolo unde munții coboară îndealuri și ceața pare că ascunde secrete vechi de când lumea, se întindeȚinutul Buzăului – un tărâm rural, sălbatic și misterios, alcătuit din saterisipite pe văi, platouri înalte și coaste domoale.
12:00
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș, soldat cu șapte morți. Unul dintre suporterii PAOK, care a supraviețuit, dezvăluie adevărata cauză a tragediei VIDEO # ActiveNews.ro
Suporterii celor de la PAOK Salonic au suferit, marți, un accident cumplit în România, șapte dintre aceștia murind pe loc. Este vorba de suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, aflați în microbuzul implicat în tragicul accident.
11:50
Acum 8 ore
11:00
28 ianuarie - 9 ani fără Părintele Proclu, un mare înainte-văzător, la fel ca Părintele Justin Pârvu. Din minunile celor doi mari duhovnici ai Ortodoxiei românești # ActiveNews.ro
„Nimica sunt, nimica pot, nimica am”, erau cuvintele rostite adesea de Părintele Proclu, de la a cărui plecare la Domnul s-au împlinit nouă ani
11:00
Și a fost 28 ianuarie 1990. Și apoi 29... Zile negre din Istoria României foto-povestite de Dinu Lazar. FOTOGRAFII și VIDEO # ActiveNews.ro
Nenea Iliescu a dat de cuțit și de bucate și cu o gașcă de gașcă a hotărât sa participe feseneul la alegeri, nu să se dea la o parte după ce a adus sanchi democrația în țară.
10:50
Astăzi, 28 ianuarie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Efrem Sirul, unul dintre cei mai importanți scriitori de imnuri și teolog din secolul al IV-lea. Acesta s-a născut în jurul anului 306, în localitatea Nisibis, localitate ce astăzi poartă numele de Nusaybin.
Acum 24 ore
23:30
27 ianuarie 1919 – Nașterea deținutului profet IOAN IANOLIDE. ÎNTOARCEREA LA HRISTOS – PREDANIE A SFINȚILOR ROMÂNI DIN ÎNCHISORI - CARTE PDF # ActiveNews.ro
„Am trăit pentru Hristos, am trăit cu Hristos, am trăit în Hristos. Strigăm deci din adâncuri: Hristos este Mântuitorul! Hristos lipsește lumii! Deci toți, oricare ați fi, întoarceți-vă la Hristos!”
23:30
27 ianuarie 2010 - Trecerea la Domnul a fostului deținut politic Traian Popescu, autorul lucrării EXPERIMENTUL PITEȘTI. Mărturisire de credință a Generației 1948. SIMFONIA COMPUSĂ LA AIUD # ActiveNews.ro
Traian Popescu a făcut parte din Mișcarea Națională de Rezistență, fiind arestat la vârsta de 25 de ani. În noaptea de 14-15 mai 1948, în România s-a declanșat teroarea împotriva tineretului anticomunist, fidel idealului național-creștin. Au fost arestați atunci aproximativ 15.000 de studenți și elevi.
23:30
”Nu se poate face un proces al comunismului, pentru că atunci s-ar da totul pe față. Se joacă rumba desființării neamului românesc. Nu uitați să mergeți la Biserică!” - Interviu cu ultimul gândirist, Pan M. Vizirescu (16 august 1903 - 27 ianuarie 2000) # ActiveNews.ro
Poetul, scriitorul și ziaristul român Pan M. Vizirescu a fost o mare conștiință a secolulului trecut, fiind unul dintre membrii de bază ai grupării revistei de direcție națională și ortodoxă „Gândirea”, condusă de Nichifor Crainic
22:50
Prof. univ. dr. Nicolae Radu dă replica cenzorilor Libertății de Gândire din instituțiile publice: Pe cine sperie umbra lui Nicolae Ceaușescu? # ActiveNews.ro
Libertatea de exprimare, memoria istorică și riscul cenzurii ideologice în România trebuie să rămână teme deschise pentru orice curs de psihologie politică!
22:30
21:20
Pe culmile crimei: O femeie a fost "eutanasiată" împotriva voinței sale, la cererea soțului, "epuizat" să aibă grijă de ea – Sistemul a aprobat omuciderea în regim de urgență # ActiveNews.ro
O femeie canadiană, care arfi solicitat inițial „sinucidere medicală asistată”, s-a răzgândit și, invocând „credințacreștină”, a solicitat „îngrijiri paliative”. Soțul său a cerut însă să fie ucisă,iar decizia acestuia a fost dusă la îndeplinire.
20:50
Adio, Paris! SUA părăsesc oficial și Acordul de la Paris. Casa Albă: Pactul a subminat valorile și prioritățile americane, a irosit banii contribuabililor munciți cu greu și a înăbușit creșterea economică # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a retras oficial SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Statele Unite sunt singura țară care a renunțat la pactul care și-a propus să limiteze încălzirea globală.
20:40
La mulți ani, Florin Piersic! Maestrul teatrului și filmului românesc a fost sărbătorit la 90 de ani într-o gală deosebită. Îndrăgitul actor care și-a iubit toată viața publicul și meseria a cerut un singur lucru: Să nu mă uitați prea repede! # ActiveNews.ro
Florin Piersic împlinește astăzi 90 de ani. Actorul ajuns la această venerabilă vârstă a fost sărbătorit luni seara, la Teatrul Național București, într-o gală de excepție,
20:30
20:20
Petrișor Peiu: România are cea mai mare creștere a datoriei guvernamentale din UE, în trimestrul III din 2025. Guvernul Bolojan tocmai a mai luat un împrumut de peste 4% din PIB pentru a cumpăra armament din Franța și Germania # ActiveNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România înregistrează cea mai mare creștere a datoriei publice dintre statele Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, aferente trimestrului al treilea din 2025.
20:00
19:50
19:20
La mulți ani, Florin Piersic! Maestrul teatrului și filmului românesc a fost sărbătorit într-o gală de excepție pe scena TNB. Îndrăgitul actor care și-a iubit toată viața publicul și meseria a cerut un singur lucru: „Să nu mă uitați prea repede!” VIDEO # ActiveNews.ro
Florin Piersic împlinește astăzi 90 de ani. Actorul ajuns la această venerabilă vârstă a fost sărbătorit luni seara, la Teatrul Național București, într-o gală de excepție,
18:20
Zoe Dantes: România nu mai stă la masă. România stă pe margine. Pe o fâșie îngustă de asfalt geopolitic, între două lumi care nu ne mai privesc cu adevărat în ochi # ActiveNews.ro
România nu mai stă la masă. România stă pe margine. Pe o fâșie îngustă de asfalt geopolitic, între două lumi care nu ne mai privesc cu adevărat în ochi.
18:00
Președintele Trump lansează cel mai amplu sezon de rambursări de taxe din istoria SUA # ActiveNews.ro
Odată cu începerea sezonului fiscal, milioane de americani urmează să beneficieze de rambursări de impozite semnificativ mai mari datorită Working Families Tax Cuts Act, legea președintelui Donald J. Trump la care s-au opus toți democrații din Congres.
17:50
Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu la Buftea, noi declarații incendiare: Pe ce bază s-au anulat alegerile dacă voi nu ați fost în stare să demonstrați nimic clar de un an de zile? Și nu e o întrebare extremistă, ci una fundamental democratică # ActiveNews.ro
Călin Georgescu ajunge astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar.
17:50
Franța vrea să interzică platforma americană de socializare GAB care încurajează exprimarea liberă și necenzurată în spațiul public online # ActiveNews.ro
După ce în timpul pandemiei Franța a interzis plarforma Rumble, autoritățile de la Paris vor să interzică și cunoscuta platformă Gab, care, prin articolele sale, apără libertatea de exprimare online.
Ieri
17:10
AUR: Românii merită adevărul despre anularea alegerilor, dar pentru a doua zi consecutiv instituțiile statului sfidează Parlamentul și refuză să dea explicații # ActiveNews.ro
Românii au dreptul să cunoască adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu alegerile prezidențiale din 2024. Cu toate acestea, pentru a doua zi consecutiv, asistăm la o atitudine inacceptabilă
16:30
16:20
La câteva zile după marele show geopolitic de laDavos, Pentagonul a publicat Strategia de Apărare Națională a SUA, un document delocstufos și foarte limpede.
15:40
15:30
Prof. Ilie Bădescu: CONSILIUL PĂCII. Sfârșitul hegemonismului. Ecouri ale discursului președintelui Donald Trump la Davos. România și Ucraina, AUR și MAE # ActiveNews.ro
Înțelesul acestui program, pe partea sa spirituală, națională sau suveranistă, derivă din fenomenul denumit „marea întoarcere” (revolvo) la valorile biblice, iudeo-creștine și la normalitate (common sense), în fruntea căreia îi vedem pe Donald Trump și excepționala sa echipă (la vârf cu J D Vance).
15:10
Ungaria acuză Ucraina de amestec în alegeri și de sprijinirea opoziției pro-război: Filiala de la Kiev a Partidului Tisa a fost pusă în mișcare, iar victoria ei ar fi singura posibilitate de a atrage Ungaria în războiul lor # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán acuză guvernul ucrainean încearcă să se amestece în viitoarele alegeri din Ungaria printr-o serie de măsuri coordonate. Prim-ministrul maghiar a postat luni după-amiază pe Facebook
14:40
VACCINUL HPV NU E NICI SIGUR, NICI EFICIENT! După ani de zile în care a promovat vaccinul HPV ca fiind "sigur și eficient", CDC anunță că vaccinul este supus unei reevaluări # ActiveNews.ro
După aproape două decenii de vaccinare a copiilor, vaccinul împotriva virusului papiloma uman (HPV) este supus unei reevaluări oficiale.
